Chủ tịch Vinatex tiết lộ chuyện lạ lần đầu xảy ra với xuất khẩu dệt may

Xuất khẩu sang Mỹ gần 7 tỉ USD

Theo Tập đoàn Dệt may Việt Nam (Vinatex), tháng 5 vừa qua, ngành dệt may Việt Nam tiếp tục ghi nhận tín hiệu tích cực với kim ngạch xuất khẩu đạt 3,84 tỉ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm trước.

Đây là mức xuất khẩu cao nhất từng ghi nhận trong các tháng 5, vượt qua cả tháng 5.2022 - thời điểm tăng trưởng đột biến do hiện tượng "quá mua" sau đại dịch Covid-19.

5 tháng đầu năm, xuất khẩu dệt may tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024 ẢNH: ĐT

Lũy kế 5 tháng đầu năm, xuất khẩu dệt may đạt 17,8 tỉ USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2024, tương ứng với mức tăng tuyệt đối 1,6 tỉ USD.

Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu lớn nhất của dệt may Việt Nam trong tháng 5, với kim ngạch đạt 1,63 tỉ USD, tăng mạnh 17,8% so với cùng kỳ năm trước. Các thị trường khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng như: EU 470 triệu USD (tăng 10,4%); Nhật Bản 343 triệu USD (tăng 6%).

Tuy nhiên, nhu cầu tiêu thụ tại Hàn Quốc và Trung Quốc vẫn ảm đạm. Xuất khẩu đi Trung Quốc đạt 283 triệu USD (giảm 11,4%); Hàn Quốc đạt 179 triệu USD (giảm 15,6%)

Tính chung 5 tháng đầu năm, xuất khẩu dệt may sang Mỹ đạt 6,97 tỉ USD (tăng 17%); sang EU đạt 1,86 tỉ USD (tăng 15%); sang Nhật Bản đạt 1,83 tỉ USD (tăng 11%); sang ASEAN đạt 1,33 tỉ USD (tăng 7%); sang Canada đạt 464 triệu USD (tăng 1,5%).

Trong khi đó, xuất khẩu sang Hàn Quốc và Trung Quốc giảm nhẹ, lần lượt giảm 3,3% (1,4 tỉ USD) và giảm 4% (1,34 tỉ USD) so với cùng kỳ năm trước.

Nhiều tín hiệu tích cực trong đàm phán thuế quan với Mỹ

Trả lời Thanh Niên mới đây, Chủ tịch HĐQT Vinatex Lê Tiến Trường cho biết, Vinatex cũng như nhiều doanh nghiệp dệt may khác có tăng trưởng lợi nhuận nửa đầu năm khá tốt.

Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu dệt may đang vừa nhận đơn hàng vừa nghe ngóng tình hình đàm phán thuế quan với Mỹ ẢNH: ĐT

"Trong quý 1, thị trường kinh tế thế giới khả quan hơn, tồn kho của các thị trường thấp hơn, dẫn tới xu thế đặt hàng rõ rệt, không bị chia cắt thành từng đoạn nhỏ như năm 2024.

Thay vì phải nhận những đơn đặt hàng lặp đi lặp lại với thời gian giao hàng ngắn, quý đầu năm nay, doanh nghiệp có sự chuẩn bị khoảng 2 - 3 tháng cho các đơn đặt hàng, giúp chủ động hơn trong quy mô, kế hoạch sản xuất", ông Trường nói.

Vị này chia sẻ thêm, sau thông tin Mỹ hoãn áp mức thuế đối ứng cao tới 46% cho hàng Việt xuất khẩu vào Mỹ trong 3 tháng, các doanh nghiệp dồn dập làm hàng xuất khẩu. Thậm chí, các đơn hàng theo kế hoạch giao trong tháng 7, doanh nghiệp xuất khẩu và nhà mua hàng cũng thỏa thuận cố gắng giao trong tháng 6.

"Nhìn chung, xu thế của nửa đầu năm nay là đơn hàng lớn, dài hơi hơn, đơn giá chấp nhận được. Doanh nghiệp có kế hoạch sản xuất chủ động, đem lại hiệu quả khả quan.

Trong 1 năm sản xuất, kinh doanh bình thường, nửa đầu năm thường chỉ gánh 40% lợi nhuận cả năm, vì có kỳ nghỉ tết, kỳ nghỉ dịp Ngày quốc tế lao động 1.5, cộng với đây là khoảng thời gian toàn ngành dệt may chủ yếu làm hàng hè, giá trị thấp.

Tuy nhiên, hiệu quả đạt được trong nửa đầu năm nay lại bằng nửa cuối năm; hiệu quả trên số ngày công huy động tăng khoảng 16% so với nửa cuối năm 2024. Đây là bối cảnh khá đặc thù", ông Trường nhấn mạnh.

Ở khía cạnh đơn hàng xuất khẩu nửa cuối năm, Chủ tịch HĐQT Vinatex cho biết, gần đây ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong đàm phán thuế quan với Mỹ, các bên gần nhau hơn về quan điểm. Có lẽ thuế quan cho Việt Nam nói chung, trong đó dệt may sẽ không thuộc nhóm quá cao.

Dự kiến, đơn hàng từ nay đến cuối năm cơ bản là đủ. Hiện nhiều doanh nghiệp đang nhận đơn hàng tháng 8, tháng 9. Cả khách hàng và đơn vị sản xuất đều thống nhất thỏa thuận đưa ra mức giá phù hợp trong điều kiện mức thuế xuất khẩu vào Mỹ nhất định.

Thời gian tới, sau những đàm phán với phía Mỹ, có quyết định cụ thể về thuế quan thì các bên sẽ phải gặp để đàm phán về mức giá cuối cùng.

Theo Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam Vũ Đức Giang, thời gian tới, nhìn chung vẫn còn những yếu tố tích cực cho dệt may Việt Nam. Trên cơ sở kết quả đạt được đến hiện tại, xuất khẩu dệt may cả năm nay khả quan thu về khoảng 47 tỉ USD.