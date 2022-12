Tổng kiểm tra hoạt động đăng kiểm trên cả nước

Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa quyết định thành lập Tổ công tác về tăng cường công tác quản lý nhà nước; kiểm tra, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định trong lĩnh vực kiểm định xe cơ giới.

Tổ công tác sẽ do lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam làm tổ trưởng, lãnh đạo Phòng Kiểm định xe cơ giới làm tổ phó và mời đại diện Thanh tra Bộ GTVT, Sở GTVT địa phương tham gia khi thực hiện kiểm tra, rà soát tại đơn vị đăng kiểm.

Dự kiến từ ngày 1.1 đến 31.12.2023, Tổ công tác thực hiện các nhiệm vụ: kiểm tra, rà soát hoạt động của các đơn vị đăng kiểm trên phạm vi toàn quốc, gồm: công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tại các đơn vị; điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định.

Ngoài ra, rà soát và đề xuất bổ sung, sửa đổi các văn bản quy phạm pháp luật nhằm hoàn thiện thể chế, quy định để khắc phục sơ hở, bất cập nhằm loại bỏ cơ hội, điều kiện phát sinh tham nhũng, tiêu cực; nhận diện từng khâu, vị trí công việc tiềm ẩn, dễ phát sinh tiêu cực và giải pháp phòng ngừa.

Nội dung kiểm tra, rà soát gồm: hồ sơ về điều kiện hoạt động của đơn vị đăng kiểm; điều kiện nhân sự; công tác tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên; trang thiết bị và việc thực hiện kiểm định xe cơ giới; hoạt động quản lý, sử dụng và lưu trữ dữ liệu kiểm định.





Công tác thu, nộp và quản lý, sử dụng phí bảo trì đường bộ; quản lý, sử dụng phôi ấn chỉ đăng kiểm được cấp phát; các nội dung khác thuộc chức, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Tổ công tác xem xét, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm tại các đơn vị đăng kiểm xe cơ giới theo quy định tại Nghị định số 139/2018/NĐ-CP; trường hợp vượt thẩm quyền thì ghi nhận vào biên bản và báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định.

Trước đó, liên quan vụ án “môi giới hối lộ”, “đưa hối lộ”, “nhận hối lộ”, “giả mạo trong công tác” xảy ra tại 9 trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM và các tỉnh Long An, Tiền Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Bến Tre, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết có 52.291 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã cấp cho các ô tô có vi phạm.