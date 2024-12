Tổng thống Azerbaijan nói máy bay chở khách rơi do bị bắn từ mặt đất ở Nga

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 29.12 dẫn lời Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev cho biết chiếc máy bay chở khách bị rơi ở Kazakhstan khiến 38 người thiệt mạng đã bị bắn từ mặt đất ở Nga.

Nhà lãnh đạo cho biết ông lấy làm tiếc vì "một số nhóm" ở Nga đã cố gắng che giấu sự thật về vụ rơi máy bay của Hãng hàng không Azerbaijan Airlines bằng cách tung ra những thông tin sai lệch về nguyên nhân vụ tai nạn.

"Máy bay của chúng tôi đã bị bắn hạ do tai nạn", ông Aliyev phát biểu, đồng thời nói thêm rằng máy bay đã bị gây nhiễu điện tử và sau đó bị bắn khi đang tiến đến thành phố Grozny, miền nam nước Nga.

"Thật không may, trong 3 ngày đầu tiên, chúng tôi chỉ nghe được những phiên bản vô lý từ Nga", nhà lãnh đạo nói, đề cập một số tuyên bố cho rằng vụ tai nạn là do chim hoặc do nổ một loại bình gas nào đó.

Nga chưa lập tức bình luận về phát biểu trên.

Trước đó, chiếc máy bay của Hãng hàng không Azerbaijan Airlines từ thủ đô Baku của Azerbaijan đến thành phố Grozny ở Nga hôm 25.12, nhưng không đáp mà lại chuyển hướng sang Kazakhstan và rơi gần thành phố Aktau khiến 38 người trên máy bay thiệt mạng, 29 người sống sót.

Các đoạn phim quay bằng điện thoại di động lan truyền trên mạng cho thấy chiếc máy bay lao xuống trước khi đâm xuống đất và phát nổ. Cảnh quay khác cho thấy một phần thân máy bay bị xé toạc khỏi cánh và phần còn lại của máy bay nằm ngửa trên cỏ.

Đến ngày 28.12, Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi điện cho ông Aliyev nói rằng lực lượng phòng không Nga được kích hoạt khi chiếc máy bay trên tìm cách đáp xuống Grozny (thủ phủ CH Chechnya) trước khi đổi hướng và rơi xuống Kazakhstan.

TASS dẫn thông báo từ phòng báo chí Điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin xin lỗi vì máy bay đã đối mặt sự cố trong lúc ở không phận Nga, và một lần nữa gửi lời chia buồn chân thành và sâu sắc nhất đến những gia đình của các nạn nhân của vụ rơi máy bay, và chúc những người bị thương mau bình phục.