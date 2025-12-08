Tổng thống Benin tuyên bố dập tắt đảo chính, có máy bay Nigeria hỗ trợ

Phát biểu trên truyền hình ngày 7.12, ông Talon cho biết tình hình đã hoàn toàn được kiểm soát. Những binh sĩ trung thành cùng quân đội từ Nigeria hỗ trợ đã giúp chính phủ Benin đẩy lui âm mưu đảo chính, AFP đưa tin.

Thông báo của ông Talon được đưa ra sau khi một nhóm binh sĩ nổ súng tại thành phố Cotonou ở Benin và lên truyền hình quốc gia tuyên bố đã lật đổ Tổng thống Talon.

Tổng thống Benin Patrice Talon phát biểu trên truyền hình ngày 7.12 ẢNH: REUTERS

Quân đội Benin sau đó đã phản ứng nhanh chóng với các cuộc không kích, ngoài ra Nigeria cũng đã gửi quân hỗ trợ. Văn phòng tổng thống Nigeria cho hay chính phủ Benin đã đề nghị hỗ trợ và máy bay tiêm kích Nigeria đã được điều động để phối hợp ngăn chặn âm mưu đảo chính ở Benin.

Tổng thống Talon cho biết các lực lượng trung thành đã kiểm soát lại những vị trí, quét sạch những ổ kháng cự cuối cùng của quân nổi loạn. “Sự phản bội này sẽ phải bị trừng trị”, ông nói.

Ông Talon gửi lời chia buồn đến những nạn nhân của vụ đảo chính, cũng như những người bị bắt khi nhóm nổi loạn bỏ trốn. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay con tin bị bắt do nhóm binh sĩ tuyên bố đảo chính.

Người phát ngôn chính phủ Benin Wilfried Leandre Houngbedji cho biết 14 người bị bắt do liên quan âm mưu đảo chính.

Quân đội tuần tra ở thành phố Cotonou, Benin ngày 7.12 ẢNH: REUTERS

Vụ đảo chính được xem là diễn biến bất ngờ tại Benin, khi quốc gia Tây Phi này trong nhiều thập niên qua tương đối ổn định. Vụ đảo chính thành công gần nhất đã xảy ra từ năm 1972.