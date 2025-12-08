Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Tổng thống Benin tuyên bố dập tắt đảo chính, có máy bay Nigeria hỗ trợ

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
08/12/2025 08:58 GMT+7

Tổng thống Benin Patrice Talon cho biết chính phủ và quân đội đã ngăn chặn âm mưu đảo chính từ một nhóm binh sĩ, khẳng định sẽ có biện pháp đáp trả.

Phát biểu trên truyền hình ngày 7.12, ông Talon cho biết tình hình đã hoàn toàn được kiểm soát. Những binh sĩ trung thành cùng quân đội từ Nigeria hỗ trợ đã giúp chính phủ Benin đẩy lui âm mưu đảo chính, AFP đưa tin.

Thông báo của ông Talon được đưa ra sau khi một nhóm binh sĩ nổ súng tại thành phố Cotonou ở Benin và lên truyền hình quốc gia tuyên bố đã lật đổ Tổng thống Talon.

Tổng thống Benin tuyên bố ngăn chặn âm mưu đảo chính - Ảnh 1.

Tổng thống Benin Patrice Talon phát biểu trên truyền hình ngày 7.12

ẢNH: REUTERS

Quân đội Benin sau đó đã phản ứng nhanh chóng với các cuộc không kích, ngoài ra Nigeria cũng đã gửi quân hỗ trợ. Văn phòng tổng thống Nigeria cho hay chính phủ Benin đã đề nghị hỗ trợ và máy bay tiêm kích Nigeria đã được điều động để phối hợp ngăn chặn âm mưu đảo chính ở Benin.

Tổng thống Talon cho biết các lực lượng trung thành đã kiểm soát lại những vị trí, quét sạch những ổ kháng cự cuối cùng của quân nổi loạn. “Sự phản bội này sẽ phải bị trừng trị”, ông nói.

Ông Talon gửi lời chia buồn đến những nạn nhân của vụ đảo chính, cũng như những người bị bắt khi nhóm nổi loạn bỏ trốn. Hiện chưa có thông tin về thương vong hay con tin bị bắt do nhóm binh sĩ tuyên bố đảo chính.

Người phát ngôn chính phủ Benin Wilfried Leandre Houngbedji cho biết 14 người bị bắt do liên quan âm mưu đảo chính.

Tổng thống Benin tuyên bố ngăn chặn âm mưu đảo chính - Ảnh 2.

Quân đội tuần tra ở thành phố Cotonou, Benin ngày 7.12

ẢNH: REUTERS

Vụ đảo chính được xem là diễn biến bất ngờ tại Benin, khi quốc gia Tây Phi này trong nhiều thập niên qua tương đối ổn định. Vụ đảo chính thành công gần nhất đã xảy ra từ năm 1972.

Tin liên quan

Cuộc đảo chính 'sớm nở tối tàn' ở Bolivia

Cuộc đảo chính 'sớm nở tối tàn' ở Bolivia

Tổng thống Luis Arce ca ngợi chiến thắng cho nền dân chủ Bolivia, sau khi ngăn được kế hoạch đảo chính của quân đội.

Đảo chính bất thành ở một quốc gia Tây Phi?

Khám phá thêm chủ đề

đảo chính Benin nigeria âm mưu đảo chính
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận