Tổng thống Biden quyết không dừng bước

Báo The Los Angeles Times dẫn lời cựu thượng nghị sĩ Barbara Boxer (bang California) cho rằng người dân Mỹ cần cho Tổng thống Biden 2 tuần kể từ cuộc tranh luận trên truyền hình hôm 27.6 để chứng minh bản thân xứng đáng là ứng viên cho cuộc bầu cử tổng thống năm nay.

Ra sức trấn an

Trong nỗ lực "chữa cháy" sau cuộc tranh luận thảm họa với ông Trump, Tổng thống Biden tất bật trấn an các nhân viên của chiến dịch tái tranh cử, gặp gỡ các nghị sĩ và thống đốc của đảng Dân chủ. Trong cuộc nói chuyện qua điện thoại với các thành viên chiến dịch, chủ nhân Nhà Trắng đương nhiệm khẳng định ông sẽ tiếp tục cuộc đua. Ông cũng gửi thư điện tử cho những người ủng hộ, khẳng định: "Chẳng ai có thể ép tôi rời khỏi. Tôi vẫn ở đây. Tôi sẽ bám trụ đường đua đến thời khắc cuối cùng", AFP đưa tin.

Tổng thống Biden tuyên bố sẽ tiếp tục đường đua tranh cử 'đến cùng'

Theo Reuters, Tổng thống Mỹ hôm qua (giờ VN) cũng gặp trực tuyến và tiếp đón tổng cộng 24 thống đốc và thị trưởng thành viên đảng Dân chủ ở Nhà Trắng. Sau cuộc gặp, 3 thống đốc của bang New York, Minnesota và Maryland trả lời báo chí rằng họ tiếp tục ủng hộ ông Biden. Thống đốc bang Minnesota Tim Walz, Chủ tịch Hiệp hội Thống đốc đảng Dân chủ, thừa nhận ông Biden thể hiện tệ trước đối thủ Trump hôm 27.6, nhưng cho rằng ông Biden vẫn đủ năng lực tiếp tục thêm một nhiệm kỳ nữa.

Tổng thống Mỹ Joe Biden tại một sự kiện ở thủ đô Washington hôm 3.7 Reuters

Trong một cuộc họp báo khác cùng ngày, thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre bác bỏ khả năng ông Biden rút khỏi cuộc đua. Tuy nhiên, ngay sau đó, cuộc khảo sát do tờ Wall Street Journal thực hiện dự báo ông Trump có thể đánh bại ông Biden với tỷ lệ 48% so với 42%. Và cuộc khảo sát thứ hai do New York Times/Đại học Siena tổ chức ghi nhận ông Trump đang nới rộng khoảng cách trước ông Biden là 49% với 43%.



Sức ép nội bộ

Hôm 3.7, nghị sĩ Raul Grijalva, đồng chủ tịch Nhóm cấp tiến Quốc hội, trở thành chính khách thứ hai của đảng Dân chủ tại Quốc hội Mỹ kêu gọi ông Biden chấm dứt nỗ lực tái tranh cử. Trả lời The New York Times, ông Grijalva cho hay sẽ ủng hộ nếu ông Biden là ứng viên tổng thống, "nhưng tôi nghĩ rằng đây là cơ hội tìm theo hướng khác". Trước đó, nghị sĩ Lloyd Doggett là thành viên đầu tiên của đảng Dân chủ cho rằng ông Biden nên rút lui.

Trong khi chiến dịch tái tranh cử nêu lên những con số đóng góp kỷ lục để chứng minh Tổng thống Biden nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của giới tài trợ, một nhà hảo tâm có ảnh hưởng của đảng Dân chủ là ông Reed Hastings (đồng sáng lập Netflix) cho rằng ông Biden nên nhường bước cho ứng viên khác. Ngược lại, Phó tổng thống Kamala Harris lại nhận được sự ủng hộ để trở thành người thay thế ông Biden tranh cử.

Đài NBC News dẫn 7 nguồn thạo tin tiết lộ, trong khi bà Harris đang tích cực vận động cho ông Biden, các đồng minh trung thành cho rằng đây là cơ hội để bà tiến lên phía trước và đảm nhiệm trọng trách hàn gắn sự chia rẽ trong nội bộ Dân chủ. Nghị sĩ Jim Clyburn, người có công lớn trong chiến thắng của ông Biden trước ông Trump vào năm 2020, đã lên tiếng ủng hộ bà Harris làm ứng viên nếu Tổng thống Biden rút khỏi đường đua. Nếu khả năng này xảy ra, đảng Dân chủ nên tổ chức "bầu cử sơ bộ mini" để xác lập tư cách ứng viên mới, theo ông.