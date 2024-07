Tổng thống Biden tuyên bố không ai có thể ép ông rút lui

"Không ai đang đẩy tôi ra", Tổng thống Biden viết trong email kêu gọi quyên góp được gửi ngày 3.7 giữa lúc chiến dịch tái tranh cử của ông gặp sóng gió từ màn thể hiện lép vế trong cuộc tranh luận vào tuần trước.



Tổng thống Joe Biden trong một sự kiện tại Nhà Trắng ngày 3.7 REUTERS

"Tôi đang là đề cử của đảng Dân chủ. Không ai đang đẩy tôi ra. Tôi không bỏ cuộc, tôi sẽ ở lại cuộc đua này đến cuối cùng và chúng ta sẽ thắng cuộc tranh cử này. Nếu đó là điều các bạn cần nghe, hãy ủng hộ một vài đồng để giúp (Phó tổng thống Kamala Harris) và tôi đánh bại Donald Trump vào tháng 11", trang The Hill trích từ email.

Trước đó, trong ngày, người phát ngôn Nhà Trắng Karine Jean-Pierre tuyên bố Tổng thống Biden "tuyệt đối không" rời khỏi cuộc tranh cử. "Tổng thống đang không rút lui, đó là điều chiến dịch đã chia sẻ", người phát ngôn cho hay.

Theo bà Jean-Pierre, Tổng thống Biden vẫn tin rằng ông là "ứng cử viên chuyển giao" và Phó tổng thống Harris là "tương lai của đảng". "Một trong những lý do cho việc ông ấy chọn Phó tổng thống, bà Kamala Harris, là bởi bà ấy thật sự là tương lai của đảng", bà Jean-Pierre nói.

Nhiều nghi ngại đã nổi lên sau cuộc tranh luận về việc Tổng thống Biden có nên tiếp tục tranh cử đại diện đảng Dân chủ. Một số thành viên của đảng đã kêu gọi ông rút lui và chọn người khác thay thế.

Theo CNN, hạ nghị sĩ Raul Grijalva từ bang Arizona đã trở thành nhà lập pháp đương nhiệm thứ hai của đảng Dân chủ kêu gọi Tổng thống Biden rút lui, sau hạ nghị sĩ Lloyd Doggett của bang Texas. "Nếu ông ấy là ứng cử viên, tôi sẽ không ủng hộ ông ấy, nhưng tôi cho rằng đây là cơ hội để tìm những nơi khác. Điều ông ấy cần làm là gánh trách nhiệm để giữ lại chiếc ghế đó (tổng thống) và một phần trách nhiệm đó là rút khỏi cuộc đua này", ông Grijalva nói với tờ The New York Times.

Tương tự, hội đồng biên tập của tờ The Boston Globe đã kêu gọi Tổng thống Biden "đứng sang một bên" và không tái tranh cử. Trong bài xã luận ngày 3.7, hội đồng viết: "Những câu hỏi nghiêm túc đang được đặt ra về năng lực của ông ấy trong việc hoàn thành công việc gian truân của lãnh đạo thế giới tự do. Liệu ông ấy có thể đàm phán với một quốc hội của đảng Cộng hòa đối địch, các cường quốc nguy hiểm, hay thậm chí là các đối thủ dễ xung đột trong chính nội các của ông ấy? Niềm tin của quốc gia đã bị lung lay".

Tờ báo cho rằng đảng Dân chủ đã mất tinh thần, hoảng loạn và giận dữ nhưng vẫn còn hy vọng vào nhiều đảng viên trẻ hơn, gồm Phó tổng thống Harris. "Tất cả điều họ cần là để ông Biden rút khỏi cuộc đua một cách tử tế và giải phóng các đại cử tri của ông trong việc bỏ phiếu cho ai đó khác tại Đại hội Quốc gia đảng Dân chủ. Vì lợi ích của đất nước, đảng và của di sản của ông ấy, ông Biden phải làm điều này. Và sớm", hội đồng biên tập của The Boston Globe viết. Trước đó, hội đồng biên tập của The New York Times cũng có bài xã luận kêu gọi Tổng thống Biden rút lui sau cuộc tranh luận.