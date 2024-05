Tổng thống Biden thách thức 'so găng' tranh luận, ông Trump lập tức đồng ý

"Ông Donald Trump đã thua tôi 2 lần tranh luận vào năm 2020. Kể từ đó, ông ấy chưa từng tham gia tranh luận. Bây giờ ông ấy hành động như thể muốn tái đấu với tôi. Tôi rất sẵn lòng và thậm chí tham gia 2 lần", Tổng thống Biden nói trong video được đăng trên mạng xã hội X.

"Hãy chọn ngày đi ông Donald. Tôi nghe nói ông rảnh vào thứ tư", ông Biden nói thêm, ám chỉ lịch ông Trump vào ngày đó sẽ không phải hầu tòa vụ chi tiền bịt miệng ngôi sao phim người lớn Stormy Daniels, theo Đài CNN.

Tổng thống Joe Biden trong video ngày 15.5 thách thức ông Donald Trump tranh luận TÀI KHOẢN X JOE BIDEN

Cùng lúc, chiến dịch của ông Biden đã gửi thông báo nói rằng sẽ không tham gia kế hoạch của Ủy ban Tranh luận Tổng thống, tổ chức đã sắp xếp các cuộc tranh luận cho ứng viên tổng thống kể từ năm 1988, Báo The New York Times đưa tin. Thay vào đó, những cuộc tranh luận sẽ do các hãng truyền thông tổ chức. Thông báo cũng đề xuất thời gian tranh luận là tháng 6 và tháng 9.

Chưa đầy một giờ sau video của ông Biden, cựu Tổng thống Donald Trump đã chấp nhận lời thách thức. "Tôi sẵn lòng tranh luận với ông Joe vào thời gian đã đề xuất. Tôi rất muốn nhiều hơn hai cuộc tranh luận và nên tổ chức ở địa điểm rộng vì điều đó rất phấn khích, mặc dù ông Biden có vẻ sợ đám đông. Cứ nói tôi biết khi nào, tôi sẽ có mặt ở đó", ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social.

Ông Biden và cấp dưới muốn các buổi tranh luận diễn ra trước khi cử tri bỏ phiếu sớm vào tháng 9. Đội ngũ của tổng thống đương nhiệm cũng đề xuất tổ chức tại đài truyền hình, với micro sẽ tự ngắt nếu ứng viên hết thời gian và không có khán giả. Trước đó, kế hoạch của Ủy ban Tranh luận Tổng thống là tổ chức các buổi đối đầu trên sóng truyền hình vào các ngày 16.9, 1.10 và 9.10.

Các buổi tranh luận là sự kiện quan trọng, khi cho phép ứng viên tổng thống thể hiện quan điểm và năng lực trước cử tri. Các khảo sát chỉ ra Tổng thống Joe Biden đang xếp sau người tiền nhiệm Donald Trump và những thông điệp về các vấn đề cốt lõi như kinh tế của ông Biden dường như không gây tiếng vang lớn với cử tri, theo The New York Times.