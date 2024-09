Tổng thống Biden tiếp sức cho bà Harris

Tổng thống Mỹ Biden và Phó tổng thống Kamala Harris ngày 2.9 cùng xuất hiện tại cuộc vận động ở TP.Pittsburgh, bang Pennsylvania nhân Ngày Lao động. Đây là lần đầu tiên ông Biden vận động cùng bà Harris sau khi thông báo dừng tranh cử.



Ông Biden và bà Harris vận động tại Pennsylvania ngày 3.9 ẢNH: AFP

Hướng về bà Harris

Ngày Lao động Mỹ (thứ hai đầu tiên của tháng 9) trong các năm bầu cử còn được xem là bắt đầu chặng nước rút cuối cùng của các ứng viên chạy đua vào Nhà Trắng. Bà Harris đã tận dụng sự kiện này nhằm thu hút lá phiếu từ tầng lớp công nhân.

Tiếp sức cho bà Harris tại Pennsylvania, ông Biden hướng sự tập trung đến Phó tổng thống khi thường xuyên nhắc tên bà lúc phát biểu. "Chúng tôi đã đạt được nhiều tiến bộ. Bà Kamala và tôi sẽ tiếp tục phát huy tiến bộ đó. Tôi sẽ đứng ngoài cuộc và làm mọi thứ có thể để giúp đỡ", ông nói, theo AFP.

Tổng thống Biden khẳng định "lựa chọn hợp lý duy nhất" của cử tri là người phó tướng đương nhiệm. "Người phụ nữ này biết mình đang làm gì. Tôi hứa rằng bỏ phiếu cho Kamala Harris sẽ là quyết định sáng suốt nhất mà các bạn từng đưa ra", ông cho hay.

Trước hàng trăm công nhân Mỹ, ông Biden và bà Harris cũng chỉ trích kế hoạch bán Tổng công ty Thép Mỹ (US Steel) cho Tập đoàn Nippon Steel của Nhật Bản trong thỏa thuận trị giá gần 15 tỉ USD. Thương vụ này vẫn phải chờ Bộ Tư pháp Mỹ và Ủy ban Đầu tư nước ngoài xem xét các yếu tố pháp lý và an ninh quốc gia trước khi phê duyệt. Chính quyền ông Biden thể hiện rõ lập trường muốn US Steel vẫn do người Mỹ sở hữu và trước đó đã có những động thái kêu gọi tăng thuế thép để bảo vệ hoạt động sản xuất nội địa.

Cựu Tổng thống Donald Trump không có lịch trình vận động trong ngày lễ, thay vào đó đã viết bài trên mạng xã hội Truth Social mừng Ngày Lao động, đồng thời chỉ trích chính quyền đương nhiệm. "Chúng ta từng là cường quốc kinh tế, tất cả nhờ công nhân Mỹ! Nhưng bà Kamala và ông Biden đã xóa bỏ mọi thứ", ông viết.

Cùng ngày 2.9, Thống đốc bang Minnesota, ứng viên phó tổng thống đảng Dân chủ Tim Walz có buổi mít tinh với công đoàn tại TP.Milwaukee, bang Wisconsin, song tin tức gây chú ý là đoàn xe tháp tùng ông Walz gặp tai nạn trên đường đến địa điểm vận động. Xe chở ông Walz không bị ảnh hưởng nhưng chiếc xe chở các phóng viên va chạm mạnh, một người bị gãy tay và một số người bị thương nhẹ.

Thời điểm phù hợp

Trải qua kỳ nghỉ 2 tuần, ông Biden nói với phóng viên rằng đã sẵn sàng trở lại hỗ trợ bà Harris tranh cử.

Ông có lịch trình sự kiện của Nhà Trắng tại 2 bang Wisconsin và Michigan tuần này, sau khi dừng chân vận động tại Pennsylvania. Giới quan sát nhận định lần xuất hiện này của ông Biden có thể tạm lấp khoảng trống của bà Harris, người sẽ giảm lịch trình gặp gỡ công chúng và tập trung chuẩn bị cho màn tranh luận tổng thống với ông Trump ngày 10.9.

Các đồng minh của đảng Dân chủ tin rằng Tổng thống Biden vẫn chiếm được cảm tình của nhóm cử tri lớn tuổi và công nhân. Tỷ lệ tín nhiệm dành cho ông Biden đã tăng kể từ khi rút lui vào cuối tháng 7. Khi còn tranh cử, ông mất dần ủng hộ từ các nhóm cử tri quan trọng, nhưng có bước tiến đáng kể với cử tri lớn tuổi, những người thường bầu cho đảng Cộng hòa. Đội ngũ ông Biden và bà Harris chưa xác định chiến lược cho giai đoạn nước rút, nhưng nhiều khả năng hai người sẽ có nhiều cuộc vận động một mình, nhằm vào những nhóm cử tri mà mỗi người có lợi thế nhất định.

CNN dẫn các nguồn thạo tin cho biết đã có sự phối hợp giữa chiến dịch tranh cử của bà Harris và Nhà Trắng về cách sắp xếp lịch trình cho ông Biden để thu về kết quả tốt nhất. Dù phát biểu với tư cách tổng thống đương nhiệm tại Wisconsin và Michigan, ông Biden cũng sẽ ít nhiều tác động đến chiến dịch tranh cử, qua việc nêu bật các thành tựu chính quyền Biden-Harris trong 4 năm qua.