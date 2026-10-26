Tổng thống Hàn Quốc nêu lý do phải gia nhập CPTPP

Tổng thống Lee có phát ngôn như trên trong cuộc gặp với đại diện các ngành nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp và chăn nuôi, khi ông tìm cách giải quyết những tranh cãi mà những ngành này phải đối mặt, trong đó có việc gia nhập CPTPP.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung phát biểu trong một cuộc họp báo tại Seoul ngày 18.9 Ảnh: AFP

Trong tháng này, Tổng thống Lee đã ra lệnh cho chính phủ chưa nộp đơn gia nhập CPTPP trong năm nay, cam kết tổ chức tham vấn đầy đủ với những nông dân và ngư dân phản đối việc Hàn Quốc trở thành thành viên của hiệp định này.

Trong khi tư cách thành viên CPTPP được kỳ vọng sẽ giúp thúc đẩy xuất khẩu tổng thể của Hàn Quốc, lĩnh vực nông nghiệp và thủy sản có thể sẽ bị ảnh hưởng từ việc mở cửa thị trường, dẫn đến việc nhập khẩu các sản phẩm rẻ hơn.

"Quý vị có thể cảm thấy bực bội, nhưng đó là điều không thể tránh khỏi", ông Lee nói hôm nay, và nhấn mạnh thêm rằng chính phủ Hàn Quốc không thể từ bỏ việc gia nhập CPTPP vì lợi ích của đất nước nói chung.

Ông bày tỏ lo ngại về khả năng Hàn Quốc duy trì vị thế cường quốc thương mại nếu nước này đi ngược lại xu hướng tự do hóa thương mại toàn cầu. "Cuối cùng, nước này sẽ không có lựa chọn nào khác ngoài việc quyết định phù hợp với xu hướng chung cho tương lai", ông Lee nhấn mạnh.

Ông cho hay ngay cả khi Seoul chọn trở thành thành viên CPTPP, quá trình này sẽ mất nhiều thời gian do các cuộc đàm phán có thể kéo dài và "rất có khả năng sẽ không đạt được thỏa thuận cuối cùng trong nhiệm kỳ của tôi". Nhiệm kỳ tổng thống 5 năm của ông Lee sẽ kết thúc vào tháng 6.2030.

Tổng thống Lee gọi nông nghiệp và thủy sản là những lĩnh vực chiến lược, có ý nghĩa quan trọng đối với an ninh quốc gia và sự tồn tại của đất nước. "Tôi biết rằng có những lo lắng về CPTPP… Sẽ không có trường hợp quý vị phải chịu thiệt hại, không công bằng", ông khẳng định.

Nhà lãnh đạo này còn nhấn mạnh rằng việc mở rộng thị trường xuất khẩu toàn cầu là rất quan trọng đối với Hàn Quốc, vốn phụ thuộc vào thương mại, và việc gia nhập CPTPP là cần thiết để "tiến lên một tầm cao mới", dù có sự phản đối.

CPTPP hiện có 12 thành viên, gồm Anh, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, New Zealand, Nhật Bản, Peru, Singapore, Việt Nam và Úc.