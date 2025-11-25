Tổng thống Hàn Quốc tiếc thương 'ông nội quốc dân' Lee Soon Jae

Sự ra đi của nam diễn viên Lee Soon Jae đã để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng khán giả ẢNH: CHOSUN DAILY

Sáng sớm 25.11, thông tin về sự ra đi của diễn viên kỳ cựu Lee Soon Jae khiến cả giới giải trí và công chúng Hàn Quốc không khỏi bàng hoàng. Với hơn sáu thập niên hoạt động nghệ thuật cùng những đóng góp to lớn cho nền văn hóa xứ sở Kim Chi, nghệ sĩ kỳ cựu Lee Soon Jae được mệnh danh là "diễn viên quốc dân", được yêu mến qua nhiều thế hệ.

Theo tờ Chosun Daily, trước sự mất mát lớn này, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung đã đích thân gửi lời chia buồn thông qua tài khoản mạng xã hội (SNS) cá nhân. Tổng thống viết: "Tôi cầu nguyện cho sự an nghỉ của Lee Soon Jae, một ngôi sao lớn của nền văn hóa và nghệ thuật Hàn Quốc".

Tổng thống Lee Jae Myung cũng khẳng định vị thế của nam nghệ sĩ trong lòng công chúng: "Chúng ta sẽ mãi nhớ đến người thầy, một nghệ sĩ được yêu mến qua mọi thế hệ và một diễn viên quốc dân", đồng thời bày tỏ lòng tiếc nuối: "Giọng nói và biểu cảm của thầy vẫn còn vang mãi. Xin thầy hãy yên nghỉ".

Lời chia buồn và lòng kính trọng dành cho nghệ sĩ kỳ cựu Lee Soon Jae cũng được các đồng nghiệp trong ngành giải trí chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nam diễn viên Jeong Bo Seok, người từng đóng cặp cùng ông trong bộ phim sitcom huyền thoại Gia đình là số 1, đã có những lời tri ân sâu sắc: "Cảm ơn thầy rất nhiều vì tất cả. Em đã học hỏi và cảm nhận được rất nhiều từ diễn xuất, cuộc sống và thái độ của thầy với tư cách là một diễn viên".

Bae Jeong Nam, người từng hợp tác với Lee Soon Jae trong bộ phim hài Dog Sound của đài KBS 2TV vào năm ngoái, cũng bày tỏ niềm vinh dự khi được làm việc chung với người thầy đáng kính. Anh viết trên SNS: "Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới sự ra đi của thầy Lee Soon Jae", đồng thời nhấn mạnh: "Được hợp tác trong một bộ phim với một người thầy mà tôi vô cùng kính trọng là vinh dự lớn nhất trong cuộc đời tôi".

Theo Chosun Daily, sự ra đi của nghệ sĩ Lee Soon Jae là mất mát lớn đối với điện ảnh và truyền hình Hàn Quốc. Ông sẽ luôn được nhớ đến qua những vai diễn kinh điển và thái độ sống mẫu mực của một nghệ sĩ chân chính.

Sự nghiệp lẫy lừng của Lee Soon Jae

Nam diễn viên Lee Soon Jae sinh năm 1934 tại Hoeryong, tỉnh Bắc Hamgyong (nay là Triều Tiên). Từ năm 4 tuổi, ông cùng ông bà chuyển về Seoul sinh sống. Mặc dù là sinh viên Triết học tại Đại học Quốc gia Seoul, niềm yêu thích diễn xuất của ông đã được khơi dậy mạnh mẽ nhờ những bộ phim điện ảnh và nguồn cảm hứng từ diễn xuất của Laurence Olivier trong Hamlet.

Ông bắt đầu sự nghiệp bằng hoạt động kịch nói vào năm 1956. Bốn năm sau, năm 1960, ông ra mắt chính thức trên truyền hình, trở thành thành viên của lứa diễn viên đầu tiên được KBS tuyển chọn. Sau khi chuyển sang TBC vào năm 1965, ông duy trì sự hiện diện thường xuyên trên màn ảnh nhỏ hơn nửa thế kỷ.

Không chỉ là nghệ sĩ tài năng, Lee Soon Jae còn giữ vai trò quan trọng trong ngành, đảm nhiệm chức Chủ tịch Hiệp hội Diễn viên Phát thanh Truyền hình Hàn Quốc 3 lần xuyên suốt thập niên 1970 và 1980.

Sự nghiệp đồ sộ của ông ghi nhận hơn 140 tác phẩm truyền hình, minh chứng cho quá trình lao động không mệt mỏi. Những tác phẩm tiêu biểu có thể kể đến như What is Love, Thần y Hur Jun, Ngôi sao khoai tây... Đặc biệt, vai người cha gia trưởng trong What is Love (1991) đã giúp bộ phim lập nên cột mốc rating 65%.

Đáng chú ý, khi bước sang tuổi 70, Lee Soon Jae đã tạo ra cú 'lột xác' ngoạn mục với thể loại sitcom. Vai diễn trong Gia đình là số 1 (2006) và phần tiếp theo (2009) đã giúp ông thu hút lượng người hâm mộ trẻ tuổi khổng lồ cùng biệt danh "ông nội quốc dân" của màn ảnh Hàn.