Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đến Việt Nam

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Tổng thống Mỹ Joe Biden thăm cấp nhà nước tới Việt Nam từ ngày 10 - 11.9.

Đúng 15 giờ 40 phút ngày 10.9, chuyên cơ đưa Tổng thống Joe Biden từ thủ đô New Delhi đã hạ cánh sân bay Nội Bài.

Tháp tùng Tổng thống Joe Biden có: Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken; Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Marc E. Knapper; Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan; Đặc phái viên về khí hậu của Tổng thống John Kerry; Trợ lý Tổng thống, Phó cố vấn An ninh quốc gia John Finer; Phó trợ lý Tổng thống, Điều phối viên đặc biệt Hội đồng An ninh quốc gia Kurt Campbell; Trợ lý Ngoại trưởng Daniel Kritenbrink; Cố vấn đặc biệt của Tổng thống, Giám đốc cao cấp Hội đồng An ninh quốc gia Mira Rapp-Hooper; Cố vấn đặc biệt của Tổng thống, Giám đốc cao cấp Hội đồng An ninh quốc gia Tarun Chhabra.

Đón Tổng thống Mỹ và đoàn tại sân bay có: Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung; Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn; Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc; Cục trưởng Cục Lễ tân Nhà nước (Bộ Ngoại giao) Nguyễn Việt Dũng; cùng một số cán bộ Ban Đối ngoại Trung ương, Bộ Ngoại giao.

Tổng thống Joe Biden và Ngoại Trưởng Mỹ Antony Blinken chào các quan chức Việt Nam ra đón ĐẬU TIẾN ĐẠT

Trong chiều nay, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ chủ trì lễ đón chính thức Tổng thống Joe Biden tại Phủ Chủ tịch. Sau lễ đón, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng Tổng thống Joe Biden sẽ tiến hành hội đàm và phát biểu với báo chí sau hội đàm.



Chuyến thăm Việt Nam lần này của Tổng thống Joe Biden đánh dấu 10 năm hai nước xác lập và triển khai quan hệ đối tác toàn diện (2013 - 2023). Ông Biden là Tổng thống Mỹ thứ 5 thăm Việt Nam kể từ khi hai nước bình thường hóa quan hệ vào năm 1995.

Chuyến thăm là sự tiếp nối các chuyến thăm Việt Nam trong gần 30 năm qua của những người đứng đầu Nhà Trắng gồm: Tổng thống Bill Clinton (năm 2000), Tổng thống George W. Bush (năm 2006), Tổng thống Obama (năm 2016) và Tổng thống Donald Trump (năm 2017).

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Hà Kim Ngọc, chuyến thăm của Tổng thống Joe Biden lần này rất đặc biệt, là lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ thăm cấp nhà nước theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đồng thời, đây là lần đầu tiên cả Tổng thống và Phó tổng thống Mỹ cùng thăm Việt Nam trong một nhiệm kỳ.

Đây cũng là cột mốc rất quan trọng trên hành trình nỗ lực chung của hai nước để hiện thực hóa mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu trong bức thư tháng 2.1946 gửi Tổng thống Mỹ Harry Truman, đó là Việt Nam có quan hệ hợp tác đầy đủ với Mỹ.

Theo nguyên Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh, 10 năm qua là giai đoạn phát triển mạnh mẽ và thực chất nhất trong tất cả các lĩnh vực giữa Việt Nam và Mỹ. "Tăng cường hiểu biết, xây dựng lòng tin và trao đổi các đoàn, trong đó có các đoàn cấp cao đã tạo ra các khuôn khổ hợp tác ổn định và thực chất hơn rất nhiều", ông Vinh cho biết.

Hợp tác giữa hai nước được mở rộng trên tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, ngoại giao đến kinh tế, thương mại, đầu tư, an ninh quốc phòng, khắc phục hậu quả chiến tranh. "Cá nhân tôi cho rằng quan hệ Việt - Mỹ trong thời gian qua có cả tính toàn diện và tầm chiến lược", ông Vinh nhận định.

Điểm sáng dễ nhìn thấy trong quan hệ song phương là thương mại và đầu tư. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, nhiều năm qua, Mỹ luôn là thị trường quan trọng của Việt Nam. Tổng kim ngạch thương mại song phương hai nước đã tăng từ mức 450 triệu USD năm 1995 khi bình thường hóa quan hệ lên mức hơn 120 tỉ USD vào năm 2022.

Về đầu tư, Mỹ là nhà đầu tư nước ngoài xếp thứ 11 ở Việt Nam với 1.286 dự án và vốn đăng ký khoảng gần 12 tỉ USD, theo cập nhật đến 20.8.2023 của Bộ KH-ĐT. Nhiều nhà đầu tư Mỹ vào Việt Nam là những tập đoàn toàn cầu trong ngành công nghệ như Intel, Apple.