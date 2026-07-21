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Thế giới

Tổng thống Nicaragua tuyên bố sẽ không tổ chức bầu cử nữa

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega tuyên bố nước này sẽ không tổ chức thêm bất kỳ cuộc bầu cử nào nữa nhằm ngăn chặn phe đối lập lên nắm quyền.

Theo báo The Guardian ngày 21.7, ông Ortega đã đưa ra thông điệp trên trong một bài phát biểu trước viên chức nhà nước hôm 19.7, sau 61 ngày không xuất hiện trước công chúng.

"Sẽ không có thêm cuộc bầu cử nào ở đây để họ (các đảng đối lập) có thể kiểm soát chính phủ và thâu tóm quyền lực”, ông nói.

Tổng thống Nicaragua tuyên bố không tổ chức thêm bất kỳ cuộc bầu cử nào - Ảnh 1.

Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega

ẢNH: REUTERS

Tổng thống Nicaragua tuyên bố: “Chúng tôi sẽ làm việc với quốc hội và các thể chế liên quan để xây dựng luật pháp, bởi vì chúng ta cần những đạo luật dựng lên một bức tường chống lại những kẻ đảo chính và phản quốc”.

Theo kế hoạch, các cuộc bầu cử tại Nicaragua sẽ diễn ra vào năm tới. Tuy nhiên, ông Ortega không nói rõ là bầu cử sẽ bị hủy bỏ hoàn toàn theo luật, hay phe đối lập sẽ bị cấm tham gia. Trong chiến dịch tranh cử năm 2021, chính quyền của ông đã cấm các đảng phái và bắt giam toàn bộ các ứng viên tổng thống của phe đối lập.

Vào năm ngoái, nhà lãnh đạo Nicaragua đã thông qua một loạt cải cách hiến pháp, bao gồm việc kéo dài nhiệm kỳ tổng thống từ 5 lên 6 năm, ngoài ra còn thăng chức cho phu nhân Rosario Murillo - khi đó đang giữ vị trí phó tổng thống - lên thành “đồng tổng thống”.

Ông Daniel Ortega, 81 tuổi, giữ chức chủ tịch nước trong giai đoạn 1985 - 1990, sau đó nắm quyền lãnh đạo đất nước từ năm 2007 đến nay.

Phát biểu hôm 19.7, Tổng thống Ortega cũng đã chỉ trích Mỹ về chiến dịch hồi tháng 1 nhằm bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Giới chức Washington chưa phản hồi về những tuyên bố mới của lãnh đạo Nicaragua. Theo Reuters, Mỹ đã áp lệnh cấm vận đối với hơn 2.300 quan chức Nicaragua cùng người thân.

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