Liên Hiệp Quốc yêu cầu Nicaragua giải trình vụ 120 người mất tích

Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega Ảnh: Reuters

Những người mất tích bao gồm cả người không hoạt động chính trị nhưng "bị coi là bất đồng quan điểm với chính quyền". LHQ cho biết số người mất tích thực tế có thể cao hơn vì nhiều gia đình e ngại bị trả thù.

"Tất cả những người đang cố gắng bảo vệ quyền lợi của mình đều có nguy cơ bị cưỡng bức mất tích ở Nicaragua. Điều này phải chấm dứt ngay lập tức", các chuyên gia LHQ cho biết. Giới chức Nicaragua chưa bình luận về thông tin trên.

Nicaragua rơi vào khủng hoảng chính trị từ năm 2018, khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ đất nước.