Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Liên Hiệp Quốc yêu cầu Nicaragua giải trình vụ 120 người mất tích

Trí Đỗ
Trí Đỗ
05/10/2025 04:33 GMT+7

Nhóm công tác của Liên Hiệp Quốc (LHQ) về các vụ mất tích cưỡng bức ngày 3.10 kêu gọi chính quyền Nicaragua của Tổng thống Daniel Ortega "làm rõ số phận và nơi ở" của hơn 120 người được cho là mất tích kể từ cuộc đàn áp chống biểu tình năm 2018.

LHQ yêu cầu Nicaragua giải trình vụ 120 người mất tích - Ảnh 1.

Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega

Ảnh: Reuters

Những người mất tích bao gồm cả người không hoạt động chính trị nhưng "bị coi là bất đồng quan điểm với chính quyền". LHQ cho biết số người mất tích thực tế có thể cao hơn vì nhiều gia đình e ngại bị trả thù.

"Tất cả những người đang cố gắng bảo vệ quyền lợi của mình đều có nguy cơ bị cưỡng bức mất tích ở Nicaragua. Điều này phải chấm dứt ngay lập tức", các chuyên gia LHQ cho biết. Giới chức Nicaragua chưa bình luận về thông tin trên.

Nicaragua rơi vào khủng hoảng chính trị từ năm 2018, khiến hàng trăm nghìn người phải rời bỏ đất nước.

Tin liên quan

Nicaragua nêu tham vọng cạnh tranh kênh đào Panama bằng tuyến kênh mới

Nicaragua nêu tham vọng cạnh tranh kênh đào Panama bằng tuyến kênh mới

Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega đã đề xuất xây một kênh đào mới nối Thái Bình Dương và biển Caribe để thay thế cho kênh đào Panama.

Khám phá thêm chủ đề

Nicaragua Liên Hiệp Quốc mất tích
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận