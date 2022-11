Tổng thống Philippines cảm ơn Việt Nam đã giúp đảm bảo an ninh lương thực

Việt Nam không ngừng củng cố và thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược với Philippines

Chiều 23.11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến với Tổng thống Philippines Ferdinand Romualdez Marcos.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ sự vui mừng khi lần đầu tiên đến thăm chính thức Philippines; chúc mừng đất nước và người dân Philippines đã tổ chức thành công cuộc Tổng tuyển cử (5.2022) và Ngài Ferdinand Marcos được nhân dân Philippines tín nhiệm bầu làm Tổng thống thứ 17 của Philippines.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, chính sách của Việt Nam là không ngừng củng cố và thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược với Philippines trên mọi lĩnh vực; đồng thời Việt Nam và Philippines cần thúc đẩy hơn nữa quan hệ trên tất cả các kênh, nhất là khi hai nước là láng giềng gần gũi, có sự tương đồng về quy mô dân số và trình độ phát triển, là nền tảng quan trọng để phát triển quan hệ song phương.

Tổng thống Ferdinand Marcos hoan nghênh chuyến thăm chính thức tới Philippines của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sau 16 năm. Đồng thời, tin tưởng rằng, chuyến thăm sẽ là một dấu mốc quan trọng góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ đối tác chiến lược cũng như quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp của hai nước.

Ông Marcos bày tỏ vui mừng vừa qua đã gặp Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Phạm Minh Chính bên lề các hội nghị cấp cao và diễn đàn đa phương. Đồng thời, Tổng thống Philippines cảm ơn Việt Nam đã luôn là nguồn xuất khẩu gạo ổn định, giúp nước này đảm bảo an ninh lương thực trong bối cảnh khủng hoảng an ninh lương thực toàn cầu.

Nhất trí với đề nghị của Tổng thống Philippines về việc tăng cường trao đổi đoàn giữa hai cơ quan lập pháp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị hai nước mở rộng hợp tác không chỉ trong lĩnh vực kinh tế - thương mại - đầu tư; quốc phòng - an ninh, mà cần mở rộng hợp tác trong lĩnh vực khác như nông nghiệp, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo, chuyển đổi số, kinh tế số, ứng phó biến đổi khí hậu; an ninh mạng; chuyển đổi năng lượng xanh và công bằng, du lịch và giao lưu nhân dân, an ninh mạng.

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá quan hệ hai nước đang phát triển tốt đẹp trong nhiều năm qua dù gặp thách thức do đại dịch Covid-19. Đặc biệt, thương mại song phương đã trở thành điểm sáng trong quan hệ hai nước với tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm 2021 đạt 6,8 tỉ USD, cao nhất từ trước đến nay; 10 tháng đầu năm 2022 đã đạt gần 6,6 tỉ USD.





Đề nghị Philippines tiếp tục đối xử nhân đạo với ngư dân Việt Nam

Tổng thống Philippines đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn trên tất cả các kênh và các cấp để tương xứng với tiềm năng hợp tác giữa hai nước và đề nghị Việt Nam tăng cường nhập khẩu hàng hóa của Philippines để giúp hai nước cân bằng cán cân thương mại.

Đáp lại đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ về việc tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống và kinh doanh tại Philippines, Tổng thống Marcos nhất trí và chia sẻ cộng đồng người Việt đã trở thành một phần gắn kết của xã hội, lực lượng lao động và cộng đồng địa phương; đồng thời đánh giá cao sự hội nhập cũng như những đóng góp của cộng đồng gốc Việt tại Philippines.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị, Philippines tiếp tục đối xử nhân đạo với ngư dân Việt Nam, phù hợp với tinh thần hợp tác hữu nghị trong ASEAN, tạo điều kiện cho họ sớm được về nước đoàn tụ với gia đình.

Trao đổi về hợp tác đa phương, hai nhà lãnh đạo hài lòng và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa hai nước tại các tổ chức và diễn đàn quốc tế thời gian qua. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhất trí với đề nghị của Tổng thống Marcos về việc tăng cường trao đổi, phối hợp lập trường chung về các vấn đề đa phương trong khuôn khổ Liên Hiệp Quốc, ASEAN và APEC. Hai nước nhất trí chia sẻ thông tin, ủng hộ lẫn nhau, đóng góp cho việc củng cố đoàn kết, tiếng nói và vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề an ninh chung ở khu vực, trong đó bao gồm Biển Đông.

Tổng thống Ferdinand Marcos bày tỏ vui mừng trước lời mời thăm Việt Nam của Chủ tịch Nước Nguyễn Xuân Phúc và khẳng định sẽ thu xếp sớm thăm Việt Nam.