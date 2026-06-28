Tổng thống Serbia Vucic sắp từ chức, mở đường bầu cử sớm

Tin liên quan Serbia, Hungary phát hiện chất nổ gần đường ống dẫn khí đốt chủ chốt Lãnh đạo hai nước hôm 5.4 cho biết chất nổ có "sức tàn phá khủng khiếp" đã được tìm thấy gần đường ống dẫn khí TurkStream ở Serbia, tuyến đường ống vận chuyển khí đốt tự nhiên của Nga đến Hungary và các nước khác. Trung Quốc, Serbia cam kết 'chia sẻ tương lai' trong chuyến thăm của ông Tập Cận Bình Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC 1 Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vn BƯỚC 2 Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải. Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi! LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luận Quan tâm nhất Mới nhất Xem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề Serbia Tổng thống Serbia từ chức thủ đô Belgrade nga trung quốc Belgrade Aleksandar Vucic eu Liên minh châu âu quản lý yếu kém chính phủ Serbia biểu tình sập mái che
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