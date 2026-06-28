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Tổng thống Serbia Vucic sắp từ chức, mở đường bầu cử sớm
Video Thế giới

Tổng thống Serbia Vucic sắp từ chức, mở đường bầu cử sớm

Trúc Huỳnh - Bảo Hoàng

Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic tuyên bố sẽ từ chức trong vài tuần tới, mở đường cho các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội trước thời hạn.


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