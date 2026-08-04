Tổng thống Trump bác tuyên bố của Iran, nói Tehran có 'cơ hội cuối'

Tổng thống Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 3.8 ẢNH: REUTERS

Đài CNN ngày 4.8 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cáo buộc giới lãnh đạo Iran "hai lời đến khó tin", sau khi Tehran bác bỏ thông tin của ông rằng các cuộc đàm phán đang được nối lại.

Sau đó, ông khẳng định đây là "cơ hội cuối cùng" để Iran ký kết một thỏa thuận, nhưng nói thêm rằng ông không bị ràng buộc về thời gian đối với các cuộc đàm phán vì ông không tìm cách tái đắc cử Tổng thống Mỹ.

Trước đó hôm 3.8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmail Baghaei cho biết không có cuộc đàm phán nào với Mỹ đang diễn ra và không có cuộc gặp nào được lên lịch. Ông nói rằng Iran không có kế hoạch tiếp đón các phái đoàn nước ngoài hoặc cử các nhà đàm phán ra nước ngoài trong những ngày tới.

Ông Baghaei nói thêm rằng tất cả các nhà đàm phán của Iran hiện đang ở trong nước, ngoại trừ Ngoại trưởng Abbas Araqchi, người đang hành hương tôn giáo ở Iraq. Ông cho biết cuộc đàm phán duy nhất đang diễn ra là các cuộc thảo luận với Oman về việc quản lý eo biển Hormuz.

Vì sao Iran không công bố bản ghi âm phát biểu của Lãnh tụ tối cao

Khi các phóng viên hỏi điều gì khác biệt lần này so với những lần hủy bỏ các cuộc tấn công trước đó, Tổng thống Trump nói ông muốn cho Iran "cơ hội cuối cùng" trước khi ra đòn quyết định.

Theo ông, nếu Mỹ khôi phục tấn công vào cuối tuần qua, "về cơ bản sẽ không còn lại gì nhiều" ở Iran.

"Nếu tôi có cơ hội để cứu sống nhiều người, tôi muốn trao cơ hội đó. Vì vậy, tôi không bị ràng buộc bởi thời gian. Bạn biết đấy, tôi không tranh cử, nhưng rất nhiều thành viên giỏi của đảng Cộng hòa đang tranh cử", ông nói thêm.

Iran chưa lập tức bình luận về phát biểu trên.

Liên quan đến tác động của cuộc xung đột đối với Mỹ, ông Trump nói rằng các tập đoàn dầu khí lớn như Chevron và ExxonMobil đang kiếm rất nhiều tiền do giá dầu tăng.

"Dựa trên tình trạng khan hiếm nguồn cung, họ đang kiếm được quá nhiều tiền. Tôi không thích điều đó, [cho dù] tôi là người ủng hộ mạnh mẽ nền kinh tế thị trường tự do", ông nói với các phóng viên tại phòng Bầu dục.

Theo ông, mọi người sắp chứng kiến giá dầu giảm xuống mức sàn khi Mỹ "kết thúc với Iran".

ExxonMobil và Chevron, hai tập đoàn dầu khí lớn nhất của Mỹ, đã báo cáo lợi nhuận lớn vào tuần trước nhờ sự tăng vọt của giá dầu toàn cầu do cuộc xung đột ở Trung Đông.

Viết trên mạng xã hội Truth Social sáng 3.8, ông Trump phàn nàn rằng CEO Chevron Mike Wirth không ghi nhận vai trò của chính quyền Mỹ trong thành công của tập đoàn, đồng thời nói thêm rằng các công ty dầu mỏ cần phải hạ giá dầu cho người tiêu dùng ngay lập tức.