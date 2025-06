Tổng thống Trump quyết 'nghỉ chơi' với tỉ phú Musk?

Hôm qua, Tổng thống Trump cho biết không có ý định nói chuyện lại với tỉ phú Elon Musk, theo Reuters. Tuyên bố này báo hiệu việc nhân vật quyền lực nhất thế giới và người giàu nhất thế giới có thể chưa sớm giải quyết mâu thuẫn liên quan dự luật giảm thuế rộng rãi mang tên "Một dự luật lớn, tuyệt đẹp" (OBBB) mà ông Trump hết sức ủng hộ.

Ông Trump làm lơ

Reuters hôm qua dẫn nguồn tin thân cận với ông Musk tiết lộ vị tỉ phú đã bớt giận và có vẻ muốn khôi phục mối quan hệ với Tổng thống Trump. Tuy nhiên, trong các cuộc phỏng vấn với báo chí Mỹ trong ngày 6.6, khi được hỏi về thông tin đang có nỗ lực sắp xếp cuộc gọi để hai bên giảng hòa, Tổng thống Trump nói rằng ông không còn quá quan tâm đến "người đã mất trí" đó nữa, ám chỉ ông Musk.

Tỉ phú Musk xuống nước, ông Trump chưa muốn nói chuyện

Theo tờ The Hill, ông Trump công nhận đã có nỗ lực hàn gắn nhưng ông chỉ quan tâm đến các vấn đề trong nước và quốc tế. "Thành thật mà nói, tôi đang rất bận làm việc về Trung Quốc, Nga, Iran. Tôi chẳng nghĩ gì về Elon Musk", Tổng thống Trump nói và miêu tả tỉ phú Musk là "anh chàng tội nghiệp đang gặp vấn đề".

Tổng thống Trump trên chuyên cơ Không lực Một ngày 6.6 Ảnh: AP

Còn theo tờ The New York Times, ông Trump trong các cuộc trao đổi riêng tư cho rằng hành vi của ông Musk là do sử dụng chất gây nghiện. Tuy nhiên, Tổng thống Trump từ chối bình luận về thông tin này và nói "tôi chỉ muốn chúc cậu ấy mọi điều tốt đẹp". Tổng thống Trump khen ngợi ông Musk vì Ban hiệu quả chính phủ (DOGE) do vị tỉ phú từng lãnh đạo đã giúp chính phủ rất nhiều, song nhấn mạnh công việc chưa hoàn tất.

Ngoài ra, Tổng thống Trump còn cho biết đang xem xét những hợp đồng của chính phủ với các công ty của ông Musk và khẳng định nước Mỹ vẫn ổn nếu không có các hợp đồng đó. "Nước Mỹ có thể tồn tại nếu thiếu ai cũng được, ngoại trừ tôi", Tổng thống Trump tuyên bố, dường như nhằm đáp trả câu nói trước đó của ông Musk rằng: "Không có tôi, ông Trump đã thất cử". Trong một bài đăng trên mạng xã hội X sau đó, ông Musk gửi lời chúc sức khỏe tương tự đến chủ nhân Nhà Trắng.

Nguy cơ cho đảng Cộng hòa

Tuy việc lời qua tiếng lại đã tạm lắng, song tâm điểm của cuộc mâu thuẫn là dự luật chi tiêu, giảm thuế OBBB vẫn đang gặp nhiều vấn đề. Hạ viện đã thông qua dự luật và Tổng thống Trump cùng các đồng minh tại Điện Capitol kỳ vọng sẽ thông qua trước quốc khánh Mỹ (ngày 4.7). Ông Musk gọi OBBB là "điều kinh tởm" và sự phản đối của ông đang làm phức tạp nỗ lực thông qua dự luật tại Thượng viện, nơi đảng Cộng hòa chiếm thế đa số mong manh 53/100 ghế, theo Reuters. Tháng 12.2024, ông Musk đã thành công trong việc yêu cầu chỉnh sửa một dự luật nhằm giúp chính phủ không bị đóng cửa.

Văn phòng Ngân sách quốc hội (CBO) phân tích rằng OBBB sẽ gia tăng thâm hụt ngân sách của Mỹ thêm 2.400 tỉ USD trong 10 năm tới, trong khi nợ công của Mỹ hiện ở mức 36.200 tỉ USD. Bên cạnh đó, gần 11 triệu người sẽ bị mất bảo hiểm vào năm 2034 do những cắt giảm đối với chương trình bảo hiểm Medicaid. The Hill đưa tin hàng loạt nghị sĩ đảng Cộng hòa đang đe dọa bỏ phiếu chống nếu những yêu cầu của họ không được đáp ứng.

Mặt khác, mâu thuẫn kéo dài giữa ông Musk và Tổng thống Trump có thể gây ảnh hưởng đến triển vọng duy trì kiểm soát quốc hội của đảng Cộng hòa sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm sau, nếu vị tỉ phú cắt tài trợ cho chiến dịch tranh cử của các chính trị gia. Ông Musk đã đóng góp gần 300 triệu USD cho nỗ lực đưa ông Trump trở lại Nhà Trắng trong cuộc bầu cử năm ngoái. Ông chủ hãng xe điện Tesla từng công khai kế hoạch giảm chi tiêu chính trị và ngày 3.6 kêu gọi sa thải toàn bộ chính trị gia phản bội người dân Mỹ trong năm sau.