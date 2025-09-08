Tổng thống Trump quyết trấn áp nạn nhập cư lậu

"Mùi vị" Bộ Chiến tranh

Hãng AFP ngày 7.9 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ tung lực lượng của Bộ Chiến tranh (Bộ Quốc phòng cũ) đến Chicago (bang Illinois) nhằm đẩy mạnh việc trục xuất người nhập cư lậu và chống tội phạm. Trên mạng xã hội Truth Social, nhà lãnh đạo đăng hình ảnh do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra, thể hiện bản thân đứng trước đường chân trời Chicago với hàng loạt trực thăng, lửa đỏ và cụm từ "Chipocalypse Now" - cách chơi chữ dựa trên bộ phim Apocalypse Now năm 1979, hàm ý "tận thế" sắp ập đến Chicago. "Tôi yêu mùi vị trục xuất vào buổi sáng... Chicago sắp biết được tại sao Bộ Chiến tranh lại có tên này", ông viết.

Biểu tình tại Chicago ngày 6.9 phản đối chính sách nhập cư của ông Trump Ảnh: AFP

Lời cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh giới chức bang Illinois thông tin Tổng thống Trump có thể sớm triển khai quân đội, đặc vụ thuộc Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan (ICE) cùng những lực lượng liên bang khác đến Chicago, nhằm trục xuất hàng loạt và trấn áp tội phạm. "Tổng thống Mỹ đe dọa tuyên chiến với một thành phố Mỹ. Đây không phải trò đùa", Thống đốc bang Illinois JB Pritzker viết trên X. Thượng nghị sĩ Dick Durbin thuộc đảng Dân chủ tại bang Illinois cho rằng việc Tổng tư lệnh quân đội Mỹ hàm ý đưa quân đến Chicago hoặc huy động Bộ Chiến tranh là điều xấu hổ. Thị trưởng Chicago Brandon Johnson cũng lên tiếng bày tỏ quan ngại trước lời đe dọa của Tổng thống Trump.

Biểu tình phản đối

Tại Chicago, hàng ngàn người xuống đường biểu tình đi ngang qua tháp Trump vào chiều tối 6.9 (giờ địa phương), phản đối kế hoạch đưa các nhân viên thực thi di trú đến đây. Bên cạnh đó, họ còn phản đối lời đe dọa của ông Trump về việc điều lực lượng Vệ binh Quốc gia đến trấn áp tội phạm.

Tại Washington D.C, hàng ngàn người biểu tình xuống đường ngày 6.9 kêu gọi ông Trump dừng điều động Vệ binh Quốc gia tuần tra đường phố thủ đô. Tháng trước, ông Trump điều động lực lượng này nhằm "tái lập luật pháp, trật tự và an ninh công cộng", sau khi cho rằng tội phạm tại Washington D.C gia tăng. Tổng chưởng lý Washington D.C Brian Schwalb hôm 4.9 khởi kiện vì cho rằng việc điều động Vệ binh Quốc gia như trên là vi hiến và trái luật.

Trong một diễn biến khác, tờ The New York Times ngày 7.9 đưa tin chính quyền liên bang Mỹ vừa triển khai chiến dịch tại bang Massachusetts nhằm vào "người nhập cư phạm tội" tại đây. Bộ An ninh Nội địa và ICE gọi đây là chiến dịch Patriot 2.0, tên gọi xuất phát từ làn sóng trục xuất hồi tháng 5 với việc bắt giữ khoảng 1.500 người tại bang này. Dự kiến chiến dịch kéo dài vài tuần, nhưng chưa rõ bao nhiêu quan chức liên bang tham gia.