Tổng thống Trump và Thủ tướng Ý Meloni leo thang tranh cãi

Viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 20.6, ông Trump tiếp tục khẳng định bà Meloni liên tục xin chụp ảnh chung khi cả hai tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp vừa qua. Nhà lãnh đạo Ý sau đó đăng thông điệp trên Instagram phản bác rằng “những lời công kích liên tục và vô cớ này thật vô nghĩa”.

Tổng thống Mỹ cho rằng Thủ tướng Meloni đã bị giảm tỷ lệ tín nhiệm, nhiều khả năng là do bà từ chối giúp Washington trong cuộc chiến tại Iran.

Từ phải sang, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni, Tổng thống Mỹ Donald Trump, Thủ tướng Friedrich Merz trao đổi trong cuộc gặp tại hội nghị G7 ở Pháp ngày 16.6 ẢNH: AP

“Bà ấy không cho chúng tôi dùng đường băng, một sự bất tiện lớn về hậu cần, trong khi Mỹ đã chi hàng trăm tỉ USD mỗi năm để bảo vệ Ý, và những nước được gọi là đồng minh NATO”, ông Trump viết.

“Giờ đây, sau khi Mỹ đánh bại Iran, bà ấy muốn làm bạn để ‘tăng tỷ lệ’. Không, cảm ơn”, lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh.

Thủ tướng Meloni đáp trả: “Việc làm bạn với ông chắc chắn không giúp ích gì cho tỷ lệ ủng hộ của tôi và nó cũng không phụ thuộc vào mối quan hệ của tôi với ông. Tỷ lệ ủng hộ của tôi dựa vào năng lực bảo vệ lợi ích quốc gia của Ý và đó chính xác là điều tôi luôn làm. Dù sao thì tín nhiệm dành cho tôi không phải điều ông cần bận tâm. Tôi khuyên ông nên tập trung vào tín nhiệm của bản thân”.

Thủ tướng Ý Giorgia Meloni đăng thông điệp phản bác tuyên bố của ông Trump ngày 20.6 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH INSTAGRAM GIORGIA MELONI

Cuộc đấu khẩu đã làm dấy lên sự phẫn nộ tại Rome. Hôm 19.6, Ngoại trưởng Ý Antonio Tajani đã hủy chuyến thăm dự kiến tới Mỹ, tuyên bố rằng những lời lẽ "nghiêm trọng và mang tính xúc phạm" của ông Trump đối với bà Meloni đã "xúc phạm toàn bộ nước Ý", AFP đưa tin.

Sự rạn nứt trên gây chú ý vì bà Meloni thời gian qua tích cực xây dựng mối quan hệ với ông Trump. Giới chuyên gia đánh giá lãnh đạo Ý là một trong những đối tác châu Âu đáng tin cậy nhất với chủ nhân Nhà Trắng.

Kết thúc hội nghị G7, bà Meloni đánh giá bầu không khí "rất tích cực" và "không có xích mích" dù thừa nhận bà và ông Trump đều có "cá tính khá mạnh". Thủ tướng Ý nêu rõ những phát ngôn nêu trên sẽ là bình luận cuối cùng của bà về vụ lùm xùm này.