Tổng thống Trump 'vừa đàm vừa đánh' với Iran như thế nào?

Tối qua (28.3), Reuters đưa tin Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cùng ngày có cuộc điện đàm kéo dài hơn 1 giờ với Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif. Theo thông báo từ Văn phòng Thủ tướng Pakistan, liên quan tình hình chiến sự giữa Iran với Mỹ và Israel, ông Pezeshkian đã nêu quan điểm các bên cần có sự tin tưởng lẫn nhau để thảo luận về chấm dứt xung đột.

Trong khi đó, Tổng thống Trump vừa qua cũng đã thông báo qua mạng xã hội rằng sẽ gia hạn 10 ngày cho tối hậu thư về việc sẽ tấn công các nhà máy điện và hạ tầng năng lượng của Iran nếu nước này không mở cửa eo biển Hormuz. Như vậy, thời hạn cuối sẽ đến ngày 6.4 tới.

Lầu Năm Góc bài binh bố trận

Tuy nhiên, thực tế thì tình hình chiến sự không hề xuống thang. Cũng vào hôm qua, CNN dẫn nguồn tin thân cận cho hay nhóm tác chiến tàu sân bay USS George H.W.Bush của Mỹ dự kiến sẽ được triển khai đến khu vực gần nơi đang diễn ra xung đột với Iran. Nguồn tin cho biết tàu sân bay này sẽ đến khu vực do Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) phụ trách. Hiện nay, Mỹ đã triển khai 2 nhóm tác chiến tàu sân bay là USS Gerald R. Ford và USS Abraham Lincoln đang tham chiến tại vùng Vịnh.

Không những vậy, tờ The Wall Street Journal đưa tin Lầu Năm Góc đang xem xét điều thêm 10.000 binh sĩ đến vùng Vịnh.

Đến nay, ngoài số lượng khoảng 50.000 binh sĩ vốn đồn trú tại khu vực này, Mỹ đang triển khai thêm 2 nhóm tác chiến sẵn sàng đổ bộ được dẫn đầu bởi 2 tàu đổ bộ tấn công là USS Tripoli và USS Boxer. Trong đó, tàu USS Tripoli chở theo Đơn vị Thủy quân lục chiến viễn chinh (MEU) số 31, còn tàu USS Boxer chở theo MEU số 11. Mỗi đơn vị MEU có khoảng 2.200 - 2.500 binh sĩ. Ngoài ra, Lầu Năm Góc cũng đã điều động 2 tiểu đoàn phản ứng khẩn cấp trực thuộc Sư đoàn Dù 82 đến Trung Đông. Tổng quân số của 2 tiểu đoàn này kết hợp cùng lực lượng chỉ huy và hỗ trợ là khoảng 2.000 binh sĩ.

Các lực lượng nổi bật Mỹ đang điều động đến vùng Vịnh NGUỒN: TỔNG HỢP

Như vậy, nếu toàn bộ số binh sĩ vừa nêu đặt chân đến Trung Đông, thì tổng lực lượng của Mỹ tại đây khoảng 67.000 quân. Nếu so sánh, con số này vẫn thấp hơn rất nhiều so với lực lượng hơn 150.000 quân mà Mỹ triển khai để tấn công Iraq vào năm 2003. Trong khi đó, sức mạnh quân sự của Iran lớn hơn Iraq rất nhiều và diện tích của Iran cũng lớn gấp 3 lần Iraq. Vì thế, ngay cả khi tập trung đầy đủ 67.000 quân thì vẫn chưa đủ để Mỹ có thể tiến hành một cuộc tấn công trên bộ toàn diện nhằm vào Iran.

Tổng thống Trump chờ hội quân ?

Từ thực tế trên, giải pháp quân sự mà ông Trump có thể tiến hành đối với Iran trong thời gian tới là dùng vũ lực để đánh chiếm một số tiền đồn dọc eo biển Hormuz để tìm cách mở cửa eo biển này. Song song, lực lượng Mỹ có thể tấn công chiếm đảo Kharg, nơi giữ 90% sản lượng dầu mỏ xuất khẩu của Iran, để gây sức ép về kinh tế đối với Tehran.

Trả lời Thanh Niên, chuyên gia tình báo quân sự Mỹ Carl O.Schuster (đang giảng dạy về quan hệ quốc tế, lịch sử ở ĐH Hawaii - Thái Bình Dương) nhận định Tổng thống Trump có thể đang "câu giờ" để triển khai lực lượng leo thang tấn công Iran.

Thực tế, nếu như 2 tiểu đoàn phản ứng nhanh của Sư đoàn Dù 82 có thể đổ bộ đến bất cứ địa điểm nào trên thế giới trong vòng 18 giờ đồng hồ, thì các MEU di chuyển trên các tàu đổ bộ tấn công lại cần nhiều tuần để đến Trung Đông.

Lược đồ và đặc điểm đảo Kharg NGUỒN: TỔNG HỢP

Cụ thể, tàu USS Tripoli xuất phát từ căn cứ Okinawa (Nhật Bản) vào ngày 11.3 nên có thể sắp đến vùng Vịnh. Còn tàu USS Boxer chỉ mới xuất phát từ quân cảng ở San Diego (California, Mỹ) từ ngày 19.3 phải mất khoảng 3 tuần mới có thể đến vùng Vịnh. Theo đó, dự kiến gần ngày 10.4 thì chiến hạm này mới đến khu vực mục tiêu.

Đối chiếu với thời hạn cuối là ngày 6.4 mà Tổng thống Trump gia hạn cho Tehran thì gần như khá trùng với thời điểm để Washington có thể triển khai lực lượng tấn công đảo Kharg và khu vực eo biển Hormuz. Chính vì thế, nhiều khả năng nếu các đàm phán không đạt mục tiêu đề ra thì Mỹ có thể tấn công các mục tiêu vừa nêu.

Thậm chí, như trong phân tích gửi đến Thanh Niên, TS Ian Bremmer, Chủ tịch Eurasia Group (Mỹ) - đơn vị tư vấn và nghiên cứu rủi ro chính trị hàng đầu thế giới, cho rằng cũng không loại trừ khả năng Tổng thống Trump sẽ bất ngờ ra lệnh tấn công nhà máy điện, hạ tầng năng lượng của Iran, đồng thời đánh chiếm đảo Kharg ngay cả khi thời hạn cho tối hậu thư chưa kết thúc.

Tuy nhiên, phía Iran chắc chắn cũng có sự chuẩn bị về khả năng tấn công trên của Mỹ. Chính vì thế, giới quan sát nhận định nếu Mỹ thực sự tấn công trên bộ nhằm vào Iran, dù chỉ giới hạn ở đảo Kharg và một số vị trí dọc eo biển Hormuz, thì thương vong chắc chắn không hề nhỏ.