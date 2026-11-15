Tổng thống Ukraine chỉ trích SpaceX tiếp tục hạn chế mạng vệ tinh

Tổng thống Zelensky ngày 14.11 nói rằng các thiết bị Starshield (mạng vệ tinh quân sự của SpaceX) hoạt động tại những vùng lãnh thổ mà Nga kiểm soát đã bị hạn chế. Theo báo The Guardian, ông Zelensky đề cập nếu các thiết bị Starshield, thường được gắn lên máy bay không người lái (UAV), được phát hiện di chuyển với tốc độ quá 161 km/giờ, chúng sẽ tự động ngắt kết nối mạng. Ông cho rằng tình trạng này gây cản trở lớn đến khả năng đánh chặn của các đơn vị phòng không Ukraine.

Binh sĩ Ukraine lắp đặt mạng vệ tinh Starlink ở Donetsk, miền đông Ukraine hồi tháng 4 ẢNH: REUTERS

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, việc hạn chế mạng vệ tinh không chỉ gây bất lợi về mặt quân sự mà còn mang hàm ý chính trị. "Nếu áp đặt các lệnh hạn chế ở đó, họ đã ngầm công nhận một phần các vùng lãnh thổ bị (Nga) kiếm soát tạm thời không thuộc về chúng tôi”, ông Zelensky nói. Ông cho biết Bộ Quốc phòng Ukraine đã làm việc trực tiếp với SpaceX.

Phía SpaceX khẳng định không áp đặt lệnh hạn chế nào và cho rằng đây chỉ là sự cố kỹ thuật. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky bác bỏ lời giải thích trên. Ông cho hay quân đội Ukraine đã liên tục kiểm tra mạng mỗi ngày trên nhiều hướng khác nhau và đều nhận kết quả bị giới hạn tốc độ, cho thấy đây là tình trạng diễn ra trên diện rộng chứ không phải sự cố cá biệt. Lãnh đạo Ukraine đã chỉ đạo các quan chức quân sự và ngoại giao cấp cao của Ukraine vào cuộc yêu cầu làm rõ.

SpaceX kiên quyết bác bỏ các cáo buộc, phủ nhận việc đưa ra hạn chế mới hay thay đổi phương thức hoạt động của vệ tinh. Đây là đợt gián đoạn mạng thứ 2 đối với Ukraine trong thời gian gần đây. Trước đó, giữa tháng 10, giới chức Ukraine cũng phàn nàn việc SpaceX giới hạn tốc độ di chuyển của thiết bị.

Vào ngày 28.10, phát biểu tại thủ đô Moscow, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Nga đang liên lạc với các đối tác Mỹ, bao gồm tỉ phú Elon Musk (lãnh đạo SpaceX), về vấn đề không gian. Reuters dẫn lời ông Putin khen ngợi ông Musk là “thiên tài”, cho biết dù có những vấn đề chính trị, các cơ quan và doanh nghiệp hàng không vũ trụ của Mỹ và Nga đang phối hợp cùng nhau.