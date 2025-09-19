Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tổng thống Ukraine tuyên bố phản công lớn ở Donetsk, giành lại 160 km vuông
Video Thế giới

Tổng thống Ukraine tuyên bố phản công lớn ở Donetsk, giành lại 160 km vuông

La Vi
La Vi
19/09/2025 16:30 GMT+7

Quân đội Ukraine đang tiến hành phản công Nga ở mặt trận phía đông, nơi Kyiv tuyên bố đã giành lại 7 khu định cư, Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hôm 18.9 sau chuyến thăm vùng Donetsk.

“Thực tế, lực lượng của chúng ta đang ngăn chặn cơ hội của Nga nhằm tiến hành một chiến dịch tấn công toàn diện, điều mà họ đã lên kế hoạch từ lâu và đặt nhiều kỳ vọng”, ông nói trong một thông điệp video.

Ông cho biết lực lượng Ukraine đã giành lại 160km² kể từ khi bắt đầu chiến dịch.

Ông không nêu rõ thời điểm bắt đầu chiến dịch. Ông mô tả giao tranh đang diễn ra ác liệt tại khu vực Dobropillia - nơi từng chứng kiến bước tiến nhanh của Nga vào giữa tháng 8 - và quanh thành trì Pokrovsk.

Trước đó, ông Zelensky cho biết cả 3 chiến dịch tấn công gần đây của Nga ở Ukraine đều “không thành công” và Moscow chịu thiệt hại lớn về binh sĩ và vũ khí.

Ông Zelensky cũng nhận định Nga đang lên kế hoạch cho 2 chiến dịch tấn công quy mô lớn nữa tại Ukraine.

- Ảnh 1.

Các thành viên của Lữ đoàn cơ giới độc lập King Danylo số 24 của Ukraine tại khu vực Donetsk hôm 18.9

ẢNH: REUTERS

Ông Zelensky cũng tin rằng lực lượng Nga sẽ không thể kiểm soát hoàn toàn miền Đông Ukraine. Theo ông, đây không thể là một “quân bài” mặc cả của Nga.

Mặt khác, Đại tướng Valery Gerasimov, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga, ngày 17.9 cho biết quân đội Nga đang giành được bước tiến ở vùng Donetsk, miền Đông Ukraine cũng như ở các khu vực Zaporizhia và Dnipropetrovsk.

“Quân đội chúng ta trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt đang tiến công trên hầu như mọi hướng”, Bộ Quốc phòng Nga dẫn lời ông Gerasimov.

“Và các trận đánh dữ dội nhất đang diễn ra ở hướng Pokrovsk, nơi lực lượng Ukraine bằng mọi cách và bất chấp thương vong đang cố gắng vô ích nhằm ngăn chặn bước tiến của chúng ta để giành lại thế chủ động”, ông nói thêm.

Theo ông Gerasimov, quân đội Ukraine “đã điều động các đơn vị tinh nhuệ và thiện chiến nhất từ những khu vực khác tới đây và điều đó tạo điều kiện cho Nga tiến công ở những hướng khác”.

Trong cuộc tiến quân chậm rãi qua miền Đông Ukraine, các lực lượng Nga đã duy trì những đợt tấn công mạnh quanh Pokrovsk thuộc vùng Donetsk suốt nhiều tháng.

Ông Gerasimov cũng nói rằng quân đội Nga đang đạt tiến triển trong việc kiểm soát Kupiansk, một thành phố gần như bị tàn phá hoàn toàn ở vùng Kharkiv, phía Đông Bắc Ukraine, cũng như Yampil ở phía Đông.

Rất khó để xác nhận tuyên bố của các bên trong một cuộc chiến vì đây có thể là chiến thuật tâm lý chiến.

Tin liên quan

Ông Trump nói Ukraine sẽ phải thỏa thuận

Ông Trump nói Ukraine sẽ phải thỏa thuận

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 16.9 đã lặp lại lời kêu gọi giải quyết xung đột Ukraine, và khẳng định rằng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cuối cùng sẽ phải đạt được một thỏa thuận với Moscow.

Khám phá thêm chủ đề

UKRAINE Donetsk xung đột Nga-Ukraine Volodymyr Zelensky
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận