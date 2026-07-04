Tống Uy Long, Trương Tịnh Nghi gây 'sốt' với phim mới

Bộ phim Chó hoang và xương do Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi đóng chính đang trở thành một trong những tác phẩm Hoa ngữ được chú ý trong tháng 7 khi đạt 4,5 triệu lượt đặt xem trước phát sóng trên MangoTV. Theo truyền thông Trung Quốc, đây cũng là bộ phim hiện đại có lượng đặt xem trước cao nhất trên nền tảng này tính đến ngày 2.7.

Thuộc thể loại tình cảm - hiện đại với 32 tập, Chó hoang và xương được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Hưu Đồ Thành. Phim xoay quanh Trần Dị (Tống Uy Long thủ vai) và Miêu Tĩnh (Trương Tịnh Nghi thủ vai). Sau khi cha mẹ tái hôn, cả hai trở thành anh em trong cùng một gia đình dù không có quan hệ huyết thống.

Từ sự xa cách ban đầu, Trần Dị và Miêu Tĩnh dần trở thành chỗ dựa của nhau khi liên tiếp đối mặt với những biến cố như cái chết của cha Trần Dị hay sự mất tích của mẹ Miêu Tĩnh. Tuy nhiên, ngay khi Miêu Tĩnh quyết định bày tỏ tình cảm, Trần Dị lại bị cuốn vào một vụ phóng hỏa khiến cả hai chia xa. Nhiều năm sau, họ gặp lại trong hoàn cảnh khác, buộc phải đối diện với những hiểu lầm, bí mật trong quá khứ và sự thật phía sau vụ án năm xưa. Bộ phim lấy bối cảnh thị trấn miền Nam Trung Quốc thập niên 1990 với tông màu hoài cổ.

Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi tái hợp trong bộ phim tình cảm Chó hoang và xương Ảnh: Vieon

Mô típ hai nhân vật không có quan hệ huyết thống nhưng lớn lên dưới cùng một mái nhà sau khi cha mẹ tái hôn tạo nên nhiều tranh luận ngay từ khi dự án được công bố. Tuy nhiên, ê kíp cho biết tác phẩm tập trung khai thác hành trình trưởng thành, chữa lành và lựa chọn giữa tình yêu với những ràng buộc của định kiến xã hội.

Tống Uy Long thay đổi ngoại hình để nhập vai

Để hóa thân thành Trần Dị, Tống Uy Long thay đổi đáng kể ngoại hình khi tăng khoảng 5 kg cơ bắp, cắt tóc húi cua và để râu nhằm khắc họa hình ảnh một chàng trai trưởng thành trong nghịch cảnh. Nam diễn viên còn dành thời gian trải nghiệm cuộc sống tại công trường để tìm hiểu công việc của lao động phổ thông, từ đó có thêm chất liệu cho vai diễn. Trong khi đó, Trương Tịnh Nghi giảm cân, cắt tóc ngắn và lựa chọn phong cách trang điểm tối giản để xây dựng hình tượng Miêu Tĩnh với vẻ ngoài gầy gò nhưng mạnh mẽ sau nhiều biến cố. Theo ê kíp, cả hai ưu tiên thể hiện diễn biến tâm lý bằng ánh mắt, cử chỉ và ngôn ngữ cơ thể thay vì lối diễn cường điệu.

Ngoài sự đầu tư cho vai diễn, những tương tác của hai diễn viên trong quá trình quảng bá cũng thu hút sự quan tâm của người hâm mộ. Hình ảnh Trương Tịnh Nghi động viên bạn diễn trước cảnh quay hay Tống Uy Long chỉnh micro giúp cô trong buổi phỏng vấn được nhiều khán giả chia sẻ, góp phần làm tăng kỳ vọng về màn kết hợp của cả hai.

Khán giả kỳ vọng màn kết hợp của hai diễn viên sẽ tạo nên một trong những chuyện tình đáng chú ý của màn ảnh Hoa ngữ Ảnh: Vieon

Tống Uy Long sinh năm 1999, gia nhập làng giải trí với vai trò người mẫu trước khi chuyển hướng sang diễn xuất. Anh ghi dấu ấn qua các bộ phim Phượng tù hoàng, Trạm kế tiếp là hạnh phúc, Lấy danh nghĩa người nhà. Sở hữu chiều cao 1,85 m cùng ngoại hình sáng, nam diễn viên được xem là một trong những gương mặt nổi bật của thế hệ diễn viên 9X Trung Quốc. Những năm gần đây, anh có xu hướng lựa chọn nhiều vai diễn nặng tâm lý, đòi hỏi sự thay đổi về hình tượng thay vì chỉ khai thác lợi thế ngoại hình.

Trương Tịnh Nghi cũng sinh năm 1999, tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và là nghệ sĩ thuộc Công ty Đông Thân Vị Lai do Châu Tấn và Trần Khôn đồng sáng lập. Cô được biết đến qua các bộ phim Một ngày trở thành em, Chiếc bật lửa và váy công chúa, Anh cũng có ngày này cùng tác phẩm điện ảnh Đốt cháy mùa đông. Nữ diễn viên được đánh giá cao nhờ lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc và thường đảm nhận hình tượng những cô gái điềm tĩnh nhưng có nội lực.

Với thành tích 4,5 triệu lượt đặt xem trước, câu chuyện tình nhiều trắc trở cùng màn tái hợp của Tống Uy Long và Trương Tịnh Nghi, Chó hoang và xương được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những bộ phim tình cảm Hoa ngữ đáng chú ý trong mùa hè năm nay.



Tại Việt Nam, phim sẽ phát sóng song song trên VieON từ ngày 5.7.