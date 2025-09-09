Top 10 kem chống nắng cho da dầu bóng nhờn cỡ nào cũng khô mịn ngay

1. Kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial SPF32

Đứng đầu bảng xếp hạng chính là Rejuvaskin Mineral Facial SPF32, dòng kem chống nắng cho da dầu thuần vật lý nổi bật của thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin cao cấp đến từ Mỹ. Với thành phần 20% Zinc Oxide tinh khiết, Rejuvaskin Mineral Facial SPF32 tạo nên lớp khiên vững chắc giúp bảo vệ da trước tác hại của tia UVA, UVB và cả ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử. Nhờ đó, làn da không chỉ an toàn mà còn luôn giữ được vẻ tươi sáng, mịn màng và rạng rỡ suốt cả ngày dài.

Không dừng lại ở công dụng chống nắng, Rejuvaskin Mineral Facial SPF32 còn được "nâng cấp" với 4% Niacinamide kết hợp cùng Glycerin, Panthenol và vitamin E. Bộ tứ dưỡng chất này giúp cấp ẩm, làm dịu làn da nhạy cảm, đồng thời hạn chế khô ráp, bong tróc và tình trạng kích ứng thường gặp khi tiếp xúc lâu dưới ánh nắng. Điểm cộng của kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial SPF32 chính là khả năng kiểm soát dầu nhờn, giúp bề mặt da luôn khô thoáng, không bóng dầu nhưng vẫn giữ lớp nền căng mịn tự nhiên.

Công thức dịu nhẹ, không chứa cồn và hương liệu, sản phẩm an toàn cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm hoặc đang trong quá trình điều trị chuyên sâu. Khả năng nâng tone kiểu style trắng hồng tự nhiên, tiệp ngay vào da mà không gây bóng nhờn, tạo vệt trắng hay bị xuống tone vào cuối ngày.

Thành phần chính: 20% Zinc Oxide, 4% Niacinamide, Glycerin, Panthenol, Vitamin E.

Ưu điểm nổi bật:

Tạo lớp lá chắn bảo vệ da trước tia UVA, UVB và ánh sáng xanh, từ đó ngăn ngừa nám sạm, lão hóa sớm và nguy cơ ung thư da.

Dưỡng ẩm chuyên sâu, duy trì làn da luôn ngậm nước, căng bóng và tươi khỏe, hạn chế hiện tượng cháy nắng, mẩn đỏ.

Kiểm soát dầu nhờn hiệu quả, đặc biệt phù hợp với da dầu, giúp lỗ chân lông thông thoáng, không gây bít tắc.

Tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên của da, chống lại tác hại từ môi trường, khói bụi và ô nhiễm.

Kết cấu dạng kem mịn mượt, thẩm thấu nhanh, không gây nhờn rít hay vệt trắng, mang lại lớp finish hồng hào tự nhiên.

Khả năng nâng tone nhẹ nhàng, giúp da sáng khỏe, tươi tắn.

Công thức an toàn, lành tính, không chứa cồn, hương liệu hay thành phần gây hại, phù hợp với cả làn da nhạy cảm.

Đặc biệt, sản phẩm thân thiện với môi trường, không gây hại đến rạn san hô, an toàn khi sử dụng tại biển.

Nhược điểm: Trên thị trường có nhiều điểm bán với mức giá chênh lệch khá lớn, gây khó khăn cho người dùng trong việc lựa chọn nơi mua uy tín và đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 800.000 đồng/ 60ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/kem-chong-nang-vat-ly-duong-am-phuc-hoi-da-rejuvaskin-Mineral-Facial-SPF-32-60ml.html

2. Kem chống nắng La Roche-Posay Anthelios Dry Touch Finish Mattifying Effect SPF50+

Top 2 kem chống nắng cho da dầu là "best-seller" huyền thoại từ La Roche-Posay nổi tiếng nước Pháp. Với màng lọc Mexoryl 400 thế hệ mới kết hợp cùng công nghệ Netlock, kem chống nắng La Roche-Posay Anthelios Dry Touch Finish Mattifying Effect SPF50+ mang đến lớp bảo vệ bền vững chống lại tia UVB gây đỏ rát, cháy nắng và đặc biệt là tia UVA dài (380–400nm) "thủ phạm" hàng đầu gây lão hóa sớm, nám sạm và tổn thương da từ sâu bên trong.

Không chỉ dừng lại ở khả năng chống nắng ưu việt, La Roche-Posay Anthelios Dry Touch Finish Mattifying Effect SPF50+ còn được tăng cường Airlicium – hoạt chất kiểm soát dầu nhờn tiên tiến, giúp hấp thụ dầu thừa và mồ hôi ngay khi tiết ra. Nhờ đó, lỗ chân lông luôn được thông thoáng, hạn chế nguy cơ mụn quay trở lại. Người dùng da dầu mụn có thể yên tâm vì làn da sẽ khô thoáng, mịn màng, không bóng nhờn suốt 9 giờ liên tục.

Thành phần chính: Octosalate, Uvinul T150, Tinosorb S, Mexoryl XL, UVMune400, Zinc PCA, phức hợp Bix'Activ.

Ưu điểm nổi bật:

Chống nắng phổ rộng, bảo vệ da khỏi tia UVA, UVB, ánh sáng xanh và cả tia hồng ngoại.

Công nghệ Mexoryl 400 + Netlock tăng cường khả năng ngăn chặn tia UVA dài – nguyên nhân chính gây lão hóa da sớm.

Kiềm dầu vượt trội, giữ bề mặt da luôn khô thoáng, mịn lì suốt nhiều giờ liền.

Giúp duy trì độ ẩm ổn định, giảm tình trạng bong tróc, đỏ rát khi da tiếp xúc với ánh nắng.

Công thức an toàn: không chứa paraben, không hương liệu, không gây cay mắt khi sử dụng.

Kết cấu gel mỏng nhẹ, dễ tán, thẩm thấu nhanh, không để lại vệt trắng hay cảm giác bết dính.

Lớp finish mềm mượt, tự nhiên, không nâng tone, phù hợp dùng hằng ngày và dễ kết hợp với lớp trang điểm.

Nhược điểm: Có chứa cồn khô trong bảng thành phần, vì vậy những bạn có làn da cực kỳ nhạy cảm nên test thử trên một vùng nhỏ trước khi thoa toàn mặt.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 560.000 đồng/50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/la-roche-posay/sua-chong-nang-laroche-posay-anthelios-uvmune-400.html

3. Gel chống nắng, chống UVA, UVB, Vis, IR, kiềm dầu Frezyderm Sun Screen Velvet Face 50+

Top 3 kem chống nắng cho da dầu đến từ thương hiệu Frezyderm, "ngọc quý" từ Hy Lạp. Kem chống nắng Frezyderm Sun Screen Velvet Face SPF50+ bảo vệ da khỏi 4 tác nhân gây hại lớn nhất gồm UVA, UVB, ánh sáng xanh (Vis) và tia hồng ngoại (IR) – những yếu tố trực tiếp gây nám sạm, thúc đẩy quá trình lão hóa và làm mất đi vẻ rạng rỡ tự nhiên của làn da.

Điểm nhấn tạo nên sự khác biệt chính là công nghệ Second Skin Technology – Làn Da Thứ Hai. Đây là lớp màng bảo vệ siêu mỏng nhẹ, mịn như nhung, ôm sát bề mặt da mà không gây bí tắc. Nhờ đó, da vừa được che chắn khỏi ánh nắng, vừa được "nâng cấp" với hiệu ứng làm mờ nếp nhăn, căng bóng tự nhiên – lý tưởng để sử dụng hằng ngày như một lớp lót trang điểm thay thế kem nền.

Ngoài khả năng chống nắng ưu việt, Frezyderm Sun Screen Velvet Face SPF50+ còn chinh phục người dùng bởi khả năng kiểm soát dầu nhờn xuất sắc. Làn da dầu mụn luôn trong trạng thái khô thoáng, hạn chế bóng dầu và giảm thiểu nguy cơ tắc nghẽn lỗ chân lông. Kết cấu dạng gel mượt mịn, dễ tán, thấm nhanh, không bết dính, không nặng mặt, mang lại cảm giác thoải mái suốt cả ngày dài.

Thành phần nổi bật: Ethyl Ferulate, Carnosic Acid, Uridine Mono.

Ưu điểm nổi bật:

Hình thành lớp "tường thành" vững chắc chống lại tia UVA, UVB, ánh sáng xanh và tia hồng ngoại.

Khả năng kiềm dầu vượt trội, giữ da dầu mụn luôn thoáng sạch, hạn chế mụn quay trở lại.

Hỗ trợ sửa chữa DNA, phục hồi tổn thương và kích thích tái tạo làn da khỏe mạnh.

Tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên, giúp da chống chọi tốt hơn với tác nhân ô nhiễm môi trường.

Công nghệ Second Skin tạo hiệu ứng che phủ nhẹ, làm mờ nếp nhăn, duy trì bề mặt da mịn màng.

Dưỡng ẩm và phục hồi da sau các liệu trình peel, laser hoặc treatment mạnh.

Ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa sớm, hạn chế đốm nâu, nám sạm hình thành.

Chống nước và kháng mồ hôi hiệu quả, lý tưởng cho vận động ngoài trời, đi biển hay chơi thể thao.

Có thể thay thế lớp kem nền, giúp trang điểm bền màu, lâu trôi.

Kết cấu siêu nhẹ và thoáng khí, không gây bít tắc lỗ chân lông ngừa mụn hiệu quả.

Chất kem mịn, dễ tán, để lại làn da khô ráo, mềm mượt, không bóng dầu cả ngày.

Nhược điểm: Sản phẩm khá hiếm tại thị trường Việt Nam, thường xuyên trong tình trạng "cháy hàng".

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 920.000 đồng/50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/frezyderm/gel-chong-nang-sun-screen-velvet-face-50.html

4. Kem chống nắng Sakura Physical Daily Defense SPF 50+ PA ++++

Giữ vị trí thứ 4 trong bảng xếp hạng là Sakura Physical Daily Defense SPF50+, sản phẩm chống nắng thuần vật lý đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm danh tiếng Nhật Bản. Được mệnh danh là "tấm khiên bảo vệ da vững chắc", Sakura Physical Daily Defense SPF 50+ PA ++++ giúp che chắn toàn diện trước tia UV cùng các tác nhân gây hại từ môi trường. Không chỉ vậy, sản phẩm còn ngăn ngừa quá trình hình thành melanin, từ đó hạn chế tình trạng nám, tàn nhang, da xỉn màu và các dấu hiệu lão hóa sớm.

Điểm cộng đáng chú ý chính là Zinc Oxide trong công thức, hoạt chất giúp kiểm soát dầu nhờn hiệu quả, hạn chế bít tắc lỗ chân lông – nguyên nhân phổ biến gây mụn trứng cá. Nhờ đó, sản phẩm trở thành lựa chọn cho da dầu mụn hoặc da hỗn hợp thiên dầu, vừa mang lại hiệu quả chống nắng, vừa dịu nhẹ, an toàn khi dùng hằng ngày. Với kết cấu dạng nhũ tương siêu mỏng nhẹ, kem dễ dàng thẩm thấu, để lại lớp finish căng mịn, rạng rỡ tự nhiên, không bóng nhờn và không gây nặng mặt.

Thành phần chính: Zinc Oxide, Titanium Dioxide, chiết xuất hoa cúc La Mã, chiết xuất rau má, chiết xuất rễ cam thảo.

Ưu điểm nổi bật:

Chống nắng phổ rộng, bảo vệ da khỏi tia UVA, UVB, ánh sáng xanh… đồng thời hỗ trợ ngăn ngừa nám sạm, lão hóa và nguy cơ ung thư da.

Khả năng kiềm dầu vượt trội, giữ da khô thoáng, hạn chế bóng nhờn suốt nhiều giờ.

Bổ sung độ ẩm cần thiết, giúp làn da mềm mại, tươi mới và cân bằng.

Tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên, ngăn ngừa tổn thương DNA và nâng cao sức đề kháng cho da.

Dưỡng chất từ thiên nhiên giúp phục hồi, nuôi dưỡng làn da từ bên trong, duy trì độ ẩm và ngăn tác hại từ tia UV, ô nhiễm.

Kết cấu dạng sữa siêu nhẹ, dễ thấm nhanh, không gây nặng mặt, không bí tắc lỗ chân lông, giảm nguy cơ phát sinh mụn.

Công thức an toàn, lành tính, không chứa paraben hay hương liệu, phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm hoặc da đang điều trị chuyên sâu.

Nhược điểm: Kết cấu dạng nhũ tương khá lỏng, dễ tiệp vào da nhưng cũng khiến người dùng có cảm giác hao nhanh hơn so với các dạng kem đặc.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 955.000 đồng/60g

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/my-pham-sakura/nhu-tuong-chong-nang-vat-ly-physical-daily-defense-spf-50-pa.html

5. Kem chống nắng Bioderma Photoderm AKN Mat SPF 30+

Top 5 kem chống nắng cho da dầu là Bioderma Photoderm AKN Mat SPF30, sản phẩm chống nắng nổi bật đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm đình đám nước Pháp. Nhờ ứng dụng công nghệ Fluidactiv™, kem chống nắng Bioderma Photoderm AKN Mat SPF 30+ giúp tối ưu hóa chất lượng bã nhờn, hạn chế tình trạng tắc nghẽn lỗ chân lông – nguyên nhân chính gây mụn, đồng thời hỗ trợ kiểm soát dầu hiệu quả. Đây là lựa chọn không chỉ dành cho da dầu mụn mà còn phù hợp với da hỗn hợp, khi vừa giúp kiềm dầu, vừa duy trì độ ẩm cân bằng suốt cả ngày. Ngoài khả năng chống nắng, sản phẩm còn hỗ trợ cân bằng pH tự nhiên, nuôi dưỡng da sáng khỏe từ bên trong và thúc đẩy quá trình phục hồi dưới tác động môi trường.

Với kết cấu mỏng nhẹ, khô thoáng và dễ tán, kem không gây nặng mặt, không để lại cảm giác bóng nhờn hay bết dính. Công thức được thiết kế thông minh, không bí da, không vệt trắng và bền vững trước nước, mồ hôi, nhờ đó mang lại lớp bảo vệ ổn định ngay cả khi vận động ngoài trời. Đặc biệt, sản phẩm có mùi hương dịu nhẹ, thân thiện với cả làn da nhạy cảm.

Thành phần chính: Công nghệ SUN ACTIVE DEFENSE, Acid Citric, Acid Glycolic, SPF 30 & UVA 13, Sáng chế FLUIDACTIV™.

Ưu điểm nổi bật:

Chống nắng quang phổ rộng, bảo vệ da trước tia UVA và UVB, đồng thời kích hoạt cơ chế tự bảo vệ tự nhiên của da.

Giúp làm thông thoáng lỗ chân lông, loại bỏ bã nhờn và tạp chất, từ đó hạn chế mụn hình thành.

Chỉ số SPF 30 cùng UVA13 giúp ngăn ngừa lão hóa sớm và tổn thương da do nắng gắt.

Công nghệ Fluidactiv™ điều tiết bã nhờn thông minh, giảm bít tắc lỗ chân lông, giúp da luôn mịn màng và khỏe khoắn.

Cung cấp độ ẩm bền bỉ cả ngày, đồng thời được chứng minh có khả năng cải thiện tình trạng mụn lên đến 74%.

Kết cấu siêu nhẹ, thẩm thấu nhanh, không để lại nhờn rít hay lớp trắng bệch mất tự nhiên.

Kháng nước và mồ hôi hiệu quả, duy trì lớp chống nắng ổn định khi hoạt động ngoài trời, đi biển hoặc chơi thể thao.

Nhược điểm: Hiện nay sản phẩm trên thị trường dễ gặp tình trạng loạn giá và khó kiểm soát chất lượng. Người dùng nên lựa chọn mua tại nhà phân phối chính hãng để đảm bảo an toàn.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 475.000 đồng/40ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/bioderma/kem-chong-nang-danh-cho-da-hon-hop-bioderma-photoderm-akn-mat-spf-30-40ml.html

6. Kem chống nắng Sunplay Skin Aqua Clear White

Top 6 kem chống nắng cho da dầu là sản phẩm đến từ thương hiệu Sunplay nổi tiếng Nhật Bản. Kem chống nắng Skin Aqua Clear White từ lâu đã được nhiều tín đồ làm đẹp tin chọn nhờ công thức dịu nhẹ kết hợp khả năng kiểm soát dầu hiệu quả.

Sản phẩm được phát triển dành riêng cho da dầu mụn, sở hữu kết cấu sữa lỏng siêu mỏng nhẹ, thấm nhanh sau vài giây, không để lại cảm giác bết dính hay nặng mặt. Không chỉ dừng lại ở việc bảo vệ da toàn diện khỏi tác hại của tia UV, Sunplay Skin Aqua Clear White còn tích hợp nhiều dưỡng chất, giúp nuôi dưỡng và cải thiện làn da khỏe đẹp từ sâu bên trong.

Thành phần chính: Vitamin C & B3, Glycerin, Disodium EDTA.

Ưu điểm nổi bật:

Khả năng kiểm soát dầu nhờn tối ưu, giữ da luôn thông thoáng, hạn chế bóng dầu suốt cả ngày.

Không chứa cồn, hương liệu hay thành phần gây kích ứng, an toàn với cả da nhạy cảm.

Tạo hiệu ứng nâng tone tự nhiên, mang lại làn da rạng rỡ, sáng mịn và đều màu ngay sau khi thoa.

Kết cấu dạng sữa siêu mỏng nhẹ, dễ tán và thẩm thấu nhanh, không gây bí bách, lý tưởng cho làn da dầu mụn.

Nhược điểm: Dễ gặp tình trạng xuống tone vào cuối ngày, khiến da trở nên hơi xỉn màu nếu không dặm lại.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 160.000 đồng/55g

7. Kem chống nắng cho da dầu Fixderma Shadow SPF 50+ Cream

Top 7 kem chống nắng cho da dầu không thể bỏ qua chính là Fixderma Shadow SPF 50+ Cream – sản phẩm đình đám đến từ thương hiệu Mỹ. Điểm cộng lớn nhất của dòng kem này nằm ở công thức "2 trong 1" kết hợp giữa chống nắng vật lý và hóa học: vừa có khả năng phản xạ tia UV, vừa hấp thụ và phân giải chúng, mang lại lá chắn bảo vệ cho làn da.

Không chỉ dừng lại ở việc chống nắng, Fixderma Shadow SPF 50+ Cream còn giúp kiểm soát dầu nhờn, giữ da thông thoáng, đồng thời dưỡng ẩm mịn màng. Sau khi thoa, sản phẩm để lại lớp finish căng mượt nhưng khô ráo, rất "hợp gu" với những ai có làn da dầu mụn.

Thành phần chính: Octinoxate, Titanium Dioxide, Zinc Oxide, Niacinamide, vitamin E, Caprylic/Capric Triglyceride.

Ưu điểm nổi bật:

Chống nắng phổ rộng, bảo vệ da trước cả UVA và UVB.

Kiểm soát dầu hiệu quả, không gây nhờn rít hay bết dính.

Phù hợp nhiều loại da, kể cả da nhạy cảm và cả trẻ nhỏ.

Kết cấu mỏng nhẹ, dễ tán, thẩm thấu nhanh, tạo cảm giác thoải mái khi sử dụng.

Nhược điểm: Có thể dùng cho cả mặt và body, nên tiêu hao khá nhanh nếu dùng thường xuyên.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 337.000 đồng/75g

8. Kem chống nắng Re:Excell Multi Sun Cream

Top 8 kem chống cho da dầu đến từ Hàn Quốc. Kem chống nắng Re:Excell Multi Sun Cream – lá chắn đa nhiệm cho làn da khỏe đẹp, rạng rỡ. Không chỉ dừng lại ở công dụng chống nắng thông thường, Re:Excell Multi Sun Cream còn là "trợ thủ" đắc lực giúp ngăn ngừa nếp nhăn, làm chậm quá trình lão hóa và giữ cho làn da luôn tươi tắn, căng mịn.

Sản phẩm mang đến hiệu ứng nâng tone tự nhiên, kết cấu mượt mịn, dễ tán đều, tạo lớp nền hoàn hảo mà vẫn thoáng nhẹ. Với khả năng kiềm dầu tốt, chống trôi hiệu quả, kem duy trì lớp bảo vệ bền bỉ nhiều giờ liền, đặc biệt phù hợp với những ai thường xuyên phải hoạt động ngoài trời.

Thành phần chính: Titanium Dioxide, Zinc Oxide, Collagen Extract, Adenosine, chiết xuất cây phỉ, lô hội, rau má.

Ưu điểm nổi bật:

Công thức chống nắng chiết xuất thiên nhiên, an toàn với cả làn da nhạy cảm.

Ngăn chặn UVA, UVB cùng các tác nhân gây hại từ môi trường.

Kết cấu mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh, không để lại vệt trắng hay cảm giác nặng mặt.

Kiềm dầu hiệu quả, giữ da luôn khô ráo, thoáng mịn.

Chống nước và mồ hôi, cho hiệu quả bảo vệ dài lâu ngay cả khi vận động nhiều.

Nhược điểm: Hiệu ứng nâng tone khá nhẹ, có thể chưa phù hợp với những làn da ngăm tối màu.

Đánh giá chung: 7.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 340.000 đồng/50ml

9. Kem chống nắng cho da dầu Cocoon

Ở vị trí thứ 9 trong danh sách kem chống nắng cho da dầu là "niềm tự hào" đến từ Việt Nam – Cocoon. Kem chống nắng Cocoon nhanh chóng tạo dấu ấn nhờ bảng thành phần thuần chay thiên nhiên, nổi bật với chiết xuất bí đao, kết hợp cùng vitamin E, vitamin B3 và các hoạt chất chống oxy hóa. Không chỉ đơn thuần bảo vệ da trước tia cực tím, kem chống nắng Cocoon còn hỗ trợ kháng viêm, làm dịu da, kiểm soát dầu thừa và góp phần chăm sóc làn da mụn một cách an toàn.

Điểm cộng lớn là kết cấu mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh, không gây bít tắc lỗ chân lông, mang lại cảm giác thoáng mát, khô ráo và mịn màng ngay sau khi thoa.

Thành phần chính: Chiết xuất bí đao, vitamin E, vitamin B3, Hydroxymethoxyphenyl Decanone, Tetrahexyldecyl Ascorbate

Ưu điểm nổi bật:

Làm dịu và giảm viêm, hỗ trợ cải thiện tình trạng mụn.

Bảo vệ da an toàn khỏi tác hại từ tia UVA/UVB.

Kết cấu siêu nhẹ, dễ thẩm thấu, không gây nhờn rít.

Thân thiện với nhiều loại da, đặc biệt da dầu mụn và da nhạy cảm.

Nhược điểm: Giá bán trên thị trường còn chưa ổn định, dễ gặp phải hàng trôi nổi hoặc kém chất lượng nếu không chọn đúng nơi phân phối.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 395.000 đồng/50ml

10. Kem chống nắng Floslek Oil Free Sun Protection Tinted Cream SPF 50+

Ở vị trí Top 10 kem chống nắng cho da dầu là đại diện đến từ Ba Lan – Floslek. Kem chống nắng Floslek Oil-Free Sun Protection Tinted Cream SPF50+ nổi bật với khả năng bảo vệ da khỏi tia UVA, UVB và các tác nhân ô nhiễm từ môi trường. Sản phẩm sở hữu kết cấu mỏng nhẹ, dễ tán, có hiệu ứng nâng tone tự nhiên và khả năng kiểm soát dầu thừa, mang lại làn da sáng khỏe, đều màu, thông thoáng suốt cả ngày. Đây là lựa chọn cho da dầu, da mụn và da nhạy cảm sau điều trị chuyên sâu.

Thành phần chính: Octinoxate, Uvinul A Plus, Tinosorb S, Niacinamide, chiết xuất rễ cam thảo, Zinc Gluconate.

Ưu điểm nổi bật:

Công thức oil-free, hạn chế tối đa bít tắc lỗ chân lông, ngăn ngừa mụn – phù hợp với da dầu mụn và da sau laser.

Nâng tone tự nhiên, giúp da trông sáng mịn, đều màu, đồng thời hỗ trợ giữ lớp trang điểm bền màu.

Chống nắng phổ rộng, giảm nguy cơ nám sạm, lão hóa sớm do ánh nắng.

Che phủ khuyết điểm nhẹ, lớp finish căng mướt, không vón cục, không gây trắng bệch.

Nuôi dưỡng và cải thiện làn da theo thời gian, giúp da ngày càng sáng mịn, rạng ngời khi sử dụng thường xuyên.

Nhược điểm: Mức giá trên thị trường chưa ổn định, khó kiểm soát chất lượng đồng đều giữa các lô hàng.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 618.000 đồng/50ml

Vậy là team da dầu hay da mụn khỏi lo da mặt lúc nào cũng như chảo dầu, không dám thoa kem chống nắng để bảo vệ da rồi nhé. Nhưng các bạn cần phải ghi nhớ rằng, dù lựa chọn kem chống nắng cho da dầu đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm nào cũng cần tìm hiểu kỹ và nên chọn mua tại nhà phân phối dược mỹ phẩm chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam hiện nay thôi nhé!