Top 10 kem chống nắng cho da khô dù bong tróc cũng căng bóng, mềm mượt ngay

1. Kem chống nắng vật lý dưỡng ẩm, phục hồi da Rejuvaskin Mineral Facial SPF 32

On top đầu kem chống nắng cho da khô không thể bỏ qua cái tên Rejuvaskin Mineral Facial SPF 32 - sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin với hơn 37 năm nghiên cứu và phát triển tại Mỹ. Dù "sinh sau đẻ muộn", dòng kem chống nắng này nhanh chóng tạo nên cơn sốt trong cộng đồng skincare nhờ khả năng bảo vệ da kết hợp phục hồi da chuyên sâu - đặc biệt cho làn da khô, yếu và nhạy cảm.

Sở hữu 20% Zinc Oxide nguyên chất, Rejuvaskin Mineral Facial SPF 32 tạo nên lá chắn khoáng chất vững chắc giúp bảo vệ da trước tia UVA, UVB, ánh sáng xanh - những "thủ phạm" chính gây nám, tàn nhang, lão hóa sớm và thậm chí ung thư da.

Điểm cộng tiếp theo khiến sản phẩm "ghi điểm" mạnh mẽ chính là 4% Niacinamide - hoạt chất vàng giúp làm dịu da, kháng viêm, phục hồi tổn thương, đồng thời cực kỳ thân thiện với da nhạy cảm, da mụn và cả những làn da đang trong quá trình treatment.

Bên cạnh đó, công thức còn được bổ sung vitamin B5 và vitamin E, giúp cấp ẩm sâu, ngăn bong tróc, giữ da luôn mịn màng, căng bóng ngay cả khi phải tiếp xúc lâu với ánh nắng. Kết cấu kem mỏng nhẹ, không nhờn rít, không bí da, phù hợp cho mọi loại da - đặc biệt cho da khô cần dưỡng ẩm song song chống nắng. Khả năng nâng tone theo kiểu trắng hồng tự nhiên, không tạo vệt trắng cho lớp finish căng mướt.

Thành phần chính: 20% Zinc Oxide, 4% Niacinamide, vitamin B5 & vitamin E.

Ưu điểm nổi bật

Chống nắng phổ rộng: Ngăn chặn 97% tia UVA, UVB, giảm nguy cơ nám, sạm, lão hóa sớm và ung thư da.

Bảo vệ da khỏi ánh sáng xanh: Hạn chế tác hại từ thiết bị điện tử - nguyên nhân gây xỉn màu, lão hóa sớm.

Dưỡng ẩm: Giúp làn da mềm mịn, căng bóng, tránh khô ráp, bong tróc khi tiếp xúc với tia UV.

Kiểm soát dầu thừa: Giữ làn da thoáng sạch, giảm nguy cơ mụn hình thành.

Tăng cường hàng rào bảo vệ da: Bảo vệ làn da luôn khỏe đẹp chống lại mọi tác hại từ môi trường ngăn ngừa lão hóa.

Kết cấu kem mỏng nhẹ: Dễ tán, tiệp da nhanh, tạo lớp finish căng bóng, mịn đẹp mà không gây bóng nhờn.

Nâng tone nhẹ nhàng: Mang lại làn da trắng hồng tự nhiên, không bệt trắng, không vón cục, và không xỉn màu suốt cả ngày.

Dùng thay kem lót: Hoàn hảo cho makeup base, giúp lớp trang điểm mịn đẹp hơn.

Không mất thời gian chờ đợi, sau khi thoa là có thể ra ngoài ngay mà kem vẫn phát huy tác dụng bảo vệ làn da khỏi tác hại của tia UV.

Thân thiện với đại dương: Không gây hại rạn san hô, thích hợp khi đi du lịch biển.

Công thức an toàn: Không paraben, không cồn, không hương liệu, phù hợp cả với da nhạy cảm.

Điểm cần lưu ý: Rejuvaskin Mineral Facial SPF 32 được phân phối tại nhiều nơi với mức giá chênh lệch khá lớn. Để đảm bảo chất lượng và hiệu quả bảo vệ da, bạn nên mua sản phẩm tại đại lý chính hãng hoặc các nhà phân phối uy tín.

Đánh giá chung: +10/10.

Giá niêm yết chính hãng: 800.000 đồng/ 60ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://scarheal.com.vn/scar-heal/kem-chong-nang-vat-ly-duong-am-phuc-hoi-da-rejuvaskin-Mineral-Facial-SPF-32-60ml.html

2. Kem chống nắng cho da khô VI Derm Mineral Sheer SPF 50 Broad Spectrum Sunscreen

On top 2 kem chống nắng cho da khô không thể không nhắc đến VI Derm Mineral Sheer SPF 50 Broad Spectrum - "ứng cử viên sáng giá" đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm VI Derm của Mỹ. Với bộ lọc khoáng chất cao cấp, sản phẩm tạo nên lớp lá chắn bền vững giúp bảo vệ da trước tia UVA, UVB - những tác nhân hàng đầu gây nám sạm, tàn nhang và lão hóa sớm.

Điểm đặc biệt của kem chống nắng này chính là khả năng chăm sóc và nuôi dưỡng da song song với bảo vệ. Công thức được tăng cường vitamin E kết hợp cùng các chất chống oxy hóa mạnh mẽ; VI Derm Mineral Sheer SPF 50 Broad Spectrum Sunscreen không chỉ giúp cấp ẩm sâu cho làn da luôn mềm mại, mịn màng. Mà còn làm dịu da đang nhạy cảm hoặc tổn thương; ngăn ngừa tác hại của gốc tự do, hỗ trợ duy trì làn da căng bóng, tươi trẻ và khỏe khoắn lâu dài.

Với kết cấu siêu mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh và không gây bít tắc lỗ chân lông, VI Derm Mineral Sheer SPF 50 Broad Spectrum Sunscreen đặc biệt phù hợp cho da khô cần bổ sung độ ẩm; da nhạy cảm, dễ kích ứng; da bong tróc, yếu sau treatment và da sau liệu trình thẩm mỹ. Đây chính là giải pháp 2 trong 1 vừa chống nắng phổ rộng, vừa nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, lý tưởng cho những ai đang tìm kiếm một kem chống nắng cho da khô cao cấp, an toàn và hiệu quả.

Thành phần chính: Titanium Dioxide, Zinc Oxide, Caprylic Triglyceride.

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ toàn diện giúp làn da chống tia UVA, UVB với công nghệ phổ rộng, giữ da trẻ trung, rạng rỡ.

Dưỡng ẩm chuyên sâu và làm dịu đỏ rát ngăn ngừa cháy nắng cho làn da căng mịn, tươi mới.

Khả năng sửa chữa tế bào hư tổn mạnh mẽ, chống lại sự hoạt động của gốc tự do ngăn ngừa lão hóa duy trì làn da trẻ trung hơn.

Củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên cho làn da luôn khỏe mạnh toàn diện từ bên trong chống lại những tác động xấu từ môi trường.

Ứng dụng công thức cho lớp finish căng mượt, không tạo vệt trắng làm mất thẩm mỹ.

Kết cấu dạng kem mỏng mịn tệp ngay vào nền da khô, không gây nặng mặt hay sự khó chịu.

Hỗ trợ da sau laser, peel hay treatment phục hồi nhanh chóng.

Bảng thành phần lành tính, an toàn với mọi làn da; kể cả da nhạy cảm hay mỏng yếu sau trị liệu.

Điểm cần lưu ý: Có nhiều nơi bán với mức giá chênh lệch khá nhiều mà không kiểm soát được chất lượng. Vậy nên, các bạn nên mua tại nhà phân phối chính hãng.

Đánh giá chung: 9.5/10.

Giá niêm yết chính hãng: 1.550.000 đồng/ 59ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% cùng quà tặng giá trị tại đây: https://maihan.vn/vi-derm/kem-chong-nang-vi-derm-mineral-sheer-spf-50-broad-spectrum-sunscreen.html

3. Kem chống nắng Bioderma Photoderm Aquafluide Sun Active Defense SPF50+

Top 3 kem chống nắng cho da khô gọi tên thương hiệu Bioderma đến từ nước Pháp. Ứng dụng công nghệ SUN ACTIVE DEFENSE tiên tiến kết hợp cùng 4 màng lọc quang phổ rộng, kem chống nắng Bioderma Photoderm Aquafluide Sun Active Defense SPF50+ mang đến lớp bảo vệ trước tia UVA, UVB, ánh sáng xanh và các tác nhân ô nhiễm từ môi trường - giải pháp cho những ai tìm kiếm một kem chống nắng cho da khô vừa an toàn vừa hiệu quả.

Sở hữu chỉ số SPF 50+ cùng UVA 24-26 - cao hơn tiêu chuẩn khuyến nghị của châu Âu - sản phẩm giúp ngăn ngừa tác hại của tia UV đồng thời bảo vệ sức khỏe làn da trong suốt nhiều giờ. Kết cấu kem siêu mỏng nhẹ, dễ tán đều, không nhờn rít, không để lại vệt trắng, tạo lớp finish mềm mượt, nâng tone nhẹ nhàng cho làn da trắng hồng tự nhiên và còn che phủ tốt các khuyết điểm nhỏ.

Bioderma Photoderm Aquafluide SPF50+ phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm, mỏng yếu hoặc vừa trải qua laser, peel, treatment chuyên sâu. Đây chính là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai đang tìm kiếm một kem chống nắng cho da khô vừa bảo vệ da, vừa nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp.

Thành phần chính: Phức hợp D.A.F™, Octocrylene, Mannitol & Ectoin.

Ưu điểm nổi bật:

Chống nắng phổ rộng: Bảo vệ da trước tia UVA, UVB, giúp ngăn nám sạm, tàn nhang và lão hóa sớm.

Tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên: Giúp da khỏe hơn để chống lại tác động từ tia UV và môi trường ô nhiễm.

Bảo vệ DNA tế bào: Kích hoạt cơ chế phòng thủ nội tại, giảm thiểu nguy cơ tổn thương và lão hóa sớm.

Phục hồi da nhạy cảm: Hỗ trợ làm dịu và tái tạo làn da mỏng yếu hoặc sau laser, peel, trị liệu.

Kết cấu siêu mỏng nhẹ: Dễ tán, không gây bí da, không vón cục, không để lại vệt trắng và không bị xỉn màu.

Nâng tone tự nhiên: Mang lại làn da trắng hồng rạng rỡ mà vẫn giữ cảm giác tự nhiên, mềm mịn suốt cả ngày.

Công thức an toàn: Không gây kích ứng, phù hợp với mọi loại da, đặc biệt làm kem chống nắng cho da khô và da nhạy cảm.

Điểm cần chú ý: Không phù hợp với làn da dầu mụn và hỗn hợp thiên dầu.

Đánh giá chung: 9.5/10.

Giá niêm yết chính hãng: 485.000 đồng/40ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/bioderma/kem-chong-nang-kho-thoang--giam-bong-nhon-photoderm-aquafluide.html

4. Kem chống nắng Sakura Physical Daily Defense SPF 50+ PA ++++

Top 4 kem chống nắng cho da khô được tìm mua nhiều đến từ thương hiệu Sakura xuất xứ Nhật Bản. Kem chống nắng Sakura Physical Daily Defense SPF 50+ PA++++ sở hữu công thức nhũ tương siêu nhẹ, không chứa dầu, không cồn, dịu nhẹ và an toàn cho mọi loại da - kể cả da nhạy cảm, da yếu hoặc đang phục hồi sau trị liệu. Đây là một trong những lựa chọn lý tưởng cho những ai tìm kiếm kem chống nắng cho da khô vừa hiệu quả bảo vệ vừa nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp.

Sakura Physical Daily Defense SPF 50+ PA++++ gây ấn tượng với sự kết hợp hoàn hảo giữa Zinc Oxide và Titanium Dioxide - hai bộ lọc khoáng chất thế hệ mới giúp tạo nên lớp lá chắn vững chắc trước tia UVA, UVB và ánh sáng xanh. Nhờ đó, sản phẩm giảm thiểu nguy cơ nám sạm, lão hóa sớm và bảo vệ da khỏi những tác động tiêu cực từ môi trường.

Kết cấu nhũ tương mỏng nhẹ giúp tệp ngay vào da, mang lại lớp finish mềm mịn, căng bóng tự nhiên mà không nâng tone, không để lại vệt trắng và không vón cục. Đặc biệt, khả năng chống trôi vượt trội giúp sản phẩm bám nước tốt, duy trì hiệu quả bảo vệ lâu dài ngay cả khi da đổ mồ hôi hoặc tiếp xúc nước.

Thành phần chính: Zinc Oxide & Titanium Dioxide, chiết xuất rau má, chiết xuất cúc La Mã.

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ phổ rộng: Ngăn chặn tác hại từ tia UVA, UVB và ánh sáng xanh, giữ da khỏe mạnh và tươi sáng.

Ngăn ngừa nám và lão hóa sớm: Hỗ trợ ức chế sản sinh melanin, duy trì làn da đều màu, rạng rỡ tự nhiên.

Làm dịu và cấp ẩm sâu: Hạn chế đỏ rát, căng kích, đồng thời ngăn cháy nắng và giữ da ẩm mượt suốt cả ngày.

Kiểm soát dầu hiệu quả: Giúp da thông thoáng, giảm bít tắc lỗ chân lông, hỗ trợ ngăn ngừa mụn hình thành.

Kết cấu nhũ tương mỏng mịn: Dễ tán, thấm nhanh, để lại lớp finish mịn màng, tự nhiên, không vệt trắng và không bóng nhờn.

Kháng nước bền bỉ: Lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời, thể thao, bơi lội hoặc du lịch biển.

Công thức an toàn: Không cồn, không hương liệu, không paraben, phù hợp mọi loại da, kể cả da đang điều trị hoặc phụ nữ mang thai.

Điểm cần chú ý: Kết cấu dạng nhũ tương hơi lỏng nên dùng hao, nhanh hết.

Đánh giá chung: 9.5/10.

Giá niêm yết chính hãng: 955.000 đồng/ 60g.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 14% tại đây: https://maihan.vn/my-pham-sakura/nhu-tuong-chong-nang-vat-ly-physical-daily-defense-spf-50-pa.html

5. Kem chống nắng Eucerin Sun Fluid Mattifying Face SPF50

Top 5 kem chống nắng cho da khô là sản phẩm đến từ thương hiệu Eucerin nổi tiếng tại Đức. Kem chống nắng Eucerin Sun Fluid Mattifying Face SPF50 là lựa chọn kem chống nắng cho da khô nhờ công thức Tinosorb S tiên tiến. Sản phẩm tạo nên bộ lọc bảo vệ trước tia UVA, UVB, giúp ngăn ngừa nám sạm, tàn nhang và làm chậm quá trình lão hóa da một cách hiệu quả.

Điểm đặc biệt của Eucerin Sun Fluid Mattifying Face SPF50 nằm ở Licochalcone A - hoạt chất quý chiết xuất từ rễ cây cam thảo có khả năng chống oxy hóa, giúp ức chế gốc tự do, bảo vệ da trước tác hại của tia UV. Đồng thời, giảm mẩn đỏ và viêm sưng nhanh chóng. Nhờ đó, làn da được duy trì tươi sáng, khỏe mạnh và trẻ trung lâu dài.

Kết cấu kem siêu mỏng mịn, dễ tán đều, không gây bí da, không tạo vệt trắng và không làm nặng mặt. Lớp finish nâng tone nhẹ tự nhiên, mang lại làn da rạng rỡ, tươi tắn mà không cần trang điểm nhiều.

Thành phần chính: Tinosorb S, Licochalcone A, Glycyrrhetinic Acid, Sodium Hyaluronate & Glycerin.

Ưu điểm nổi bật:

Chống nắng phổ rộng: Ứng dụng công nghệ Spectral tiên tiến, bảo vệ da khỏi tia UVA, UVB và ánh sáng xanh, đồng thời ổn định kết cấu sản phẩm để kem không vón cục, không bết dính.

Kháng nước: Giúp kem giữ trên da lâu hơn, lý tưởng cho những ai thường xuyên hoạt động ngoài trời, bơi lội hoặc đi du lịch biển.

Phục hồi và tái tạo da: Hỗ trợ khắc phục DNA bị tổn thương do tia UV, đồng thời làm dịu mẩn đỏ và giảm viêm sưng nhanh chóng.

An toàn cho da nhạy cảm: Công thức dịu nhẹ, phù hợp cả với da bị mụn viêm, mụn trứng cá và da đang điều trị bằng laser, peel hoặc hóa chất.

Kết cấu siêu mỏng nhẹ: Dễ tán, không gây bít tắc lỗ chân lông, hạn chế mụn phát sinh, phù hợp cho cả da dầu mụn.

Điểm cần chú ý: Nâng tone nhẹ nhàng nên bạn nào da ngăm thì chưa đủ đô.

Đánh giá chung: 8.5/10.

Giá niêm yết chính hãng: 763.000 đồng/50ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/eucerin/kem-chong-nang-eucerin-sun-fluid-mattifying-face-spf50.html

6. Kem chống nắng The High Airfit Sun Cream

Top 6 kem chống nắng cho da khô là sản phẩm đến từ thương hiệu The High của Hàn Quốc. The High Airfit Sun Cream là lựa chọn cho những ai đang tìm kiếm kem chống nắng cho da khô vừa bảo vệ, vừa dưỡng sáng.

Nhờ bộ lọc chống nắng tiên tiến, sản phẩm tạo nên hàng rào bảo vệ vững chắc trước tác hại của tia UVA, UVB và ánh sáng xanh - những nguyên nhân hàng đầu gây nám sạm, xỉn màu và lão hóa sớm.

Ưu điểm nổi bật:

Hạn chế tối đa tác động tiêu cực từ tia UVA/UVB, ngăn ngừa nám sạm, tàn nhang và tình trạng da cháy nắng.

Giúp bảo vệ da khỏi ảnh hưởng từ điện thoại, máy tính, TV và các thiết bị điện tử, giảm nguy cơ xỉn màu và tổn thương tế bào.

Chứa nhiều thành phần cấp ẩm giúp da căng mướt, mềm mại và tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên.

Điểm cần chú ý: Với những bạn có làn da ngăm đen, sản phẩm có thể tạo cảm giác tone da sáng hơn tự nhiên.

Đánh giá chung: 7.5/10.

Giá niêm yết chính hãng: 350.000 đồng/50ml.

7. Kem chống nắng Pekah Skin Protect UV Sun Block SPF 50+ PA+++

Top 7 kem chống nắng cho da khô cũng đến từ Hàn Quốc. Kem chống nắng Pekah Skin Protect UV Sun Block SPF 50+ PA+++ không chỉ bảo da khỏi tác hại của tia UV ngăn ngừa nám sạm, lão hóa. Mà còn bổ sung độ ẩm cho làn da khô bong tróc mềm mượt và nâng tone nhẹ nhàng cho làn da đều màu, tươi sáng rạng ngời.

Thành phần chính: Water, Ethylhexyl Methoxycin-namate, Glycerin.

Ưu điểm nổi bật:

Sở hữu màng chống nắng phổ rộng, sản phẩm giúp ngăn chặn tác hại của tia UVA và UVB, hạn chế nám sạm, tàn nhang và dấu hiệu lão hóa sớm.

Công thức cải tiến giúp hạn chế bóng nhờn suốt cả ngày, đặc biệt phù hợp cho da dầu mụn hoặc da hỗn hợp thiên dầu.

Lý tưởng cho da xỉn màu, thâm nám, thiếu ẩm hoặc mất nước, giúp làn da trông rạng rỡ, khỏe khoắn hơn.

Công thức an toàn, dịu nhẹ, đáp ứng tốt nhu cầu của da nhạy cảm và da khô đang tìm kiếm một kem chống nắng cho da khô vừa bảo vệ vừa dưỡng ẩm.

Điểm cần chú ý: Nâng tone hơi sáng nên những bạn có làn da ngăm đen, hiệu ứng nâng tone có thể hơi trắng hơn so với màu da tự nhiên.

Đánh giá chung: 7.5/10.

Giá niêm yết chính hãng: 299.000 đồng/70ml.

8. Kem chống nắng Hemia Makeup Sun Cream SPF 50+ PA++++

Top 8 kem chống nắng cho da khô vẫn là một siêu phẩm đến từ Hàn Quốc thuộc thương hiệu Hemia. Kem chống nắng Hemia Make Up với khả năng chống nắng lên đến 98% suốt nhiều giờ, giúp làn da luôn được che chắn tối đa khỏi tác động của tia UVA, UVB và môi trường, đồng thời duy trì độ mịn màng, săn chắc và rạng rỡ tự nhiên.

Nhờ công thức giàu dưỡng chất chứa Axit Hyaluronic và Ceramide, Hemia Make Up không chỉ bảo vệ da mà còn cấp ẩm sâu, làm dịu và duy trì làn da căng mướt, mềm mại, tránh tình trạng khô ráp khi tiếp xúc nắng.

Thành phần chính: EGF (Epidermal Growth Factor), Titanium Dioxide, Ethylhexyl Methoxycinnamate, chiết xuất dưa vàng.

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ da trước tác động của tia UVA/UVB với hiệu quả bền bỉ suốt nhiều giờ.

Giúp giảm thiểu nguy cơ sạm đen, đốm nâu và ung thư da do tia UV gây ra.

Bổ sung Axit Hyaluronic và Ceramide giúp cấp nước, giữ ẩm, duy trì làn da tươi sáng, đều màu.

Cho làn da khô thoáng, mềm mịn mà vẫn đảm bảo độ ẩm cần thiết.

Giúp làm mờ vết thâm, nám, tàn nhang và hạn chế sự tái phát của chúng.

Điểm cần chú ý: Đối với những bạn có làn da ngăm, sản phẩm có thể tạo cảm giác trắng sáng hơn tự nhiên.

Đánh giá chung: 8/10.

Giá niêm yết chính hãng: 250.000 đồng/50ml.

9. Kem chống nắng Fixderma Shadow SPF 50+ Cream

Top 9 kem chống nắng cho da khô gọi tên thương hiệu Fixderma nổi tiếng tại Mỹ. Kem chống nắng Fixderma Shadow SPF50+ Cream ứng dụng công nghệ chống nắng kép khi kết hợp bộ lọc vật lý và hóa học, tạo nên lớp "lá chắn": vừa phản xạ tia UV, vừa hấp thụ và phân tán tia cực tím một cách bền bỉ, giúp bảo vệ làn da trước tác động của ánh nắng và môi trường.

Thành phần chính: Titanium Dioxide & Zinc Oxide, Nicotinamide, Tocopheryl Acetate, Capric Triglyceride.

Ưu điểm nổi bật:

Ngăn chặn tác hại của tia UVA & UVB, bảo vệ da trước nguy cơ sạm nám, cháy nắng và lão hóa sớm.

Cân bằng độ ẩm cho làn da khô căng mịn.

Giúp da luôn khô thoáng, không bóng dầu hay nhờn rít trong nhiều giờ.

Thẩm thấu nhanh, không gây bết dính, không để lại vệt trắng và mang đến làn da mịn màng.

Phù hợp với cả da nhạy cảm và làn da mỏng manh của trẻ nhỏ.

Điểm cần chú ý: Vì sản phẩm dùng được cho cả mặt và toàn thân, dung tích có thể hết nhanh nếu sử dụng thường xuyên.

Đánh giá chung: 8/10.

Giá niêm yết chính hãng: 337.000 đồng/75g.

10. Kem chống nắng Re:Excell Multi Sun Cream

Kết thúc top 10 kem chống nắng cho da khô vẫn là một sản phẩm đến từ Hàn Quốc. Kem chống nắng Re:Excell Multi Sun Cream SPF50+/PA+++ tạo nên lá chắn vững chắc giúp bảo vệ da trước tác động của tia UVA, UVB và ô nhiễm môi trường, đồng thời hỗ trợ ngăn ngừa nếp nhăn và làm chậm quá trình lão hóa.

Với khả năng nâng tone tự nhiên, cân bằng độ ẩm, kiềm dầu ổn định và chống trôi mồ hôi; Re:Excell Multi Sun Cream duy trì lớp màng bảo vệ bền bỉ, giúp da luôn sáng khỏe, mịn màng suốt cả ngày dài.

Thành phần chính: Titanium Dioxide, Zinc Oxide, Collagen Extract, Adenosine, chiết xuất cây phỉ, rau má và lô hội.

Ưu điểm nổi bật:

Công thức lành tính, an toàn, bảo vệ hiệu quả ngay cả trên da nhạy cảm.

Ngăn chặn tác hại của tia UVA, UVB và giảm ảnh hưởng tiêu cực từ ô nhiễm môi trường.

Thẩm thấu nhanh, không để lại vệt trắng, không gây bết dính hay nhờn rít.

Duy trì làn da mềm mại, mịn mướt, giảm khô ráp và kích ứng.

Hoàn hảo cho các hoạt động ngoài trời, thể thao và du lịch biển, duy trì bảo vệ lên tới 4-5 giờ liên tục.

Điểm cần chú ý: Hiệu ứng nâng tone khá nhẹ, nên với làn da ngăm đen có thể chưa mang lại sự sáng mịn như mong muốn.

Đánh giá chung: 7.5/10.

Giá niêm yết chính hãng: 340.000 đồng/50ml.

Vậy là các nàng team da khô đã tìm được "bảo bối" bảo vệ làn da mà lớp finish vẫn căng mịn, mềm mượt rồi đúng không nào. Nhưng dù yêu thích kem chống nắng đến từ thương hiệu nào cũng cần tìm hiểu kỹ và nên mua tại nhà phân phối chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đừng vì ham giá rẻ mà tiền mất, da thì xấu vẫn hoàn xấu.