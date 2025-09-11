Top 10 kem chống nắng cho da nhạy cảm, mỏng yếu cỡ nào dùng cũng “êm ru”

1. Gel chống nắng Frezyderm Sun Screen Velvet Face 50+

On top đầu là kem chống nắng cho da dầu mụn nhạy cảm đến từ thương hiệu Frezyderm nổi tiếng Hy Lạp. Kem chống nắng Frezyderm Sun Screen Velvet Face 50+ được ví như một "lá chắn" công nghệ cao, bảo vệ làn da khỏi sự tấn công của tia UVA, UVB, ánh sáng xanh và tia hồng ngoại (IR) - những "thủ phạm" chính gây nám sạm, thúc đẩy quá trình lão hóa sớm và làm da kém rạng rỡ.

Điểm nhấn làm nên sự khác biệt của sản phẩm chính là Second Skin Technology - Làn Da Thứ Hai, tạo nên một lớp màng bảo vệ mỏng nhẹ, mịn mượt như nhung ôm khít bề mặt da nhưng không gây bí bách. Nhờ đó, kem vừa chống nắng Frezyderm vừa làm mờ nếp nhăn, mang đến làn da căng mướt và mượt mà - phù hợp để thay thế lớp lót trang điểm hằng ngày. Đặc biệt, khả năng kiềm dầu giúp da dầu hay da mụn luôn khô thoáng, hạn chế bóng nhờn và ngăn ngừa bít tắc lỗ chân lông.

Thành phần tiêu biểu: Ethyl Ferulate, Carnosic Acid, Uridine Mono, Octocrylene.

Ưu điểm nổi bật:

• Bảo vệ da khỏi tia UVA, UVB, ánh sáng xanh và tia hồng ngoại - cực kỳ quan trọng sau các liệu trình thẩm mỹ.

• Kiểm soát dầu nhờn vượt trội, giữ da mịn lì, khô thoáng và ngừa mụn hiệu quả.

• Hỗ trợ phục hồi và sửa chữa DNA, giảm thiểu tổn thương từ gốc, thúc đẩy tái tạo tế bào.

• Tăng cường hàng rào bảo vệ, củng cố cấu trúc da, giúp da khỏe đẹp và bền vững hơn trước tác động của tia UV.

• Hiệu ứng "Second Skin" làm mờ nếp nhăn, kiểm soát dầu đến 6 giờ, mang lại bề mặt da mượt mịn.

• Cung cấp độ ẩm, bảo vệ và tái tạo, đồng thời hỗ trợ phục hồi sau laser hoặc liệu trình chuyên sâu.

• Ngăn ngừa lão hóa sớm, giảm nguy cơ hình thành đốm nâu do ánh nắng.

• Khả năng chống nước và mồ hôi xuất sắc, lý tưởng cho hoạt động ngoài trời, thể thao hay đi biển.

• Có thể thay thế kem nền, giúp lớp trang điểm bền màu và lâu trôi.

• Kết cấu siêu mỏng nhẹ, thoáng khí, an toàn cho cả da dầu mụn; không gây bít tắc lỗ chân lông.

• Chất kem mượt mà, thấm nhanh, để lại cảm giác mềm mịn và khô ráo, không bóng dầu cả ngày dài.

Nhược điểm: Sản phẩm thường xuyên rơi vào tình trạng "cháy hàng". Nếu đã tìm mua được, bạn nên tranh thủ "tậu" luôn 2 tuýp để yên tâm dùng lâu dài.

Đánh giá chung: 10/10

Giá niêm yết chính hãng: 920.000 đồng/50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/frezyderm/gel-chong-nang-sun-screen-velvet-face-50.html

2. Kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial SPF 32

Top 2 kem chống nắng cho da nhạy cảm gọi tên siêu phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin nổi tiếng hơn 37 năm tại Mỹ. Kem chống nắng cho da nhạy cảm Rejuvaskin Mineral Facial SPF 32 ứng dụng màng lọc chống nắng thuần vật lý với 20% Zinc Oxide, tạo lớp lá chắn vững chắc giúp làn da an toàn trước tia UVA, UVB và ánh sáng xanh phát ra từ điện thoại, máy tính. Nhờ đó, sản phẩm không chỉ phòng ngừa nám sạm, lão hóa sớm mà còn bảo toàn sự tươi trẻ, rạng rỡ cho làn da.

https://www.facebook.com/reel/1109115494031360

Thành phần chính: 20% Zinc Oxide, 4% Niacinamide, Vitamin E, Vitamin B5.

Ưu điểm nổi bật:

• Chống nắng phổ rộng: Bảo vệ trước tia UVA, UVB, giảm nguy cơ ung thư da và ngăn ngừa nám sạm, lão hóa sớm.

• Làm dịu tức thì: Cấp ẩm và xoa dịu cảm giác bỏng rát, đỏ da hay cháy nắng.

• Phục hồi da nhạy cảm: Tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên, giúp da yếu - dễ kích ứng dần khỏe mạnh, chống chọi tốt hơn với tác động từ môi trường.

• Ngăn tác hại ánh sáng xanh: Bảo vệ làn da khỏi nguyên nhân tiềm ẩn gây lão hóa sớm từ các thiết bị điện tử.

• Nâng tone nhẹ nhàng: Mang đến lớp nền sáng mịn, tự nhiên, hoàn hảo khi dùng thay kem lót trang điểm.

• Kết cấu siêu nhẹ: Chất kem trắng trong, dễ tán, thấm nhanh, không gây bít tắc lỗ chân lông, giảm thiểu nguy cơ hình thành mụn.

• Cảm giác dễ chịu: Mùi hương tự nhiên nhẹ nhàng, thoải mái khi sử dụng hằng ngày.

• Sản phẩm an toàn: Bảng thành phần lành tính, phù hợp cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm, da sau treatment hay da mỏng yếu.

Nhược điểm: Với làn da khô nhạy cảm thì nên thoa từng lớp mỏng, tránh miết và chỉ vỗ nhẹ để kem tệp nhanh vào da mà không tạo vệt trắng hay tình trạng vón cục.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 800.000 đồng/ 60ml

https://www.facebook.com/reel/2289767564812229

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% và quà tặng hấp dẫn tại đây: https://scarheal.com.vn/scar-heal/kem-chong-nang-vat-ly-duong-am-phuc-hoi-da-rejuvaskin-Mineral-Facial-SPF-32-60ml.html

3. Kem chống nắng La Roche-Posay Anthelios Dry Touch Finish Mattifying Effect SPF50+

Top 3 là kem chống nắng cho da dầu mụn nhạy cảm đến từ thương hiệu nổi tiếng La Roche-Posay xuất xứ nước Pháp. Kem chống nắng cho da nhạy cảm La Roche-Posay Anthelios Dry Touch Finish Mattifying Effect SPF50+ là lựa chọn đột phá nhờ màng lọc Mexoryl 400 kết hợp cùng công nghệ Netlock hiện đại. Sự kết hợp này không chỉ giúp bảo vệ da khỏi tia UVB gây bỏng rát, đỏ da, mà còn che chắn hiệu quả trước tia UVA dài (380–400nm) - "thủ phạm" gây sạm nám và lão hóa sớm.

Phiên bản Anthelios UVMune 400 Oil Control Gel Cream được tăng cường Airlicium, hoạt chất nổi bật với khả năng hấp thụ dầu thừa, kiểm soát bã nhờn và giảm tiết mồ hôi, mang lại bề mặt da khô thoáng suốt 12 giờ, đồng thời hạn chế nguy cơ hình thành mụn.

Thành phần chính: Uvinul T150, Tinosorb S, Mexoryl XL, Avobenzone, UVMune 400, Uvinul A+, Mexoryl SX, Zinc PCA, phức hợp Bix'Activ.

Ưu điểm nổi bật:

• Chống lại tác hại của UVA, UVB, ánh sáng xanh và tia hồng ngoại, giúp da tươi khỏe dài lâu.

• Màng lọc Mexoryl 400 + Netlock giúp chống tia UVA dài - nguyên nhân hàng đầu gây sạm nám, lão hóa.

• Kiểm soát dầu nhờn mạnh mẽ bằng cách hấp thụ dầu thừa, hạn chế bóng nhờn và ngừa mụn hiệu quả.

• Dưỡng ẩm & làm dịu bỏng rát, hạn chế mẩn đỏ ngăn ngừa cháy nắng, giữ da mềm mại, ẩm mượt.

• An toàn, không chứa paraben, không hương liệu, không gây cay mắt, phù hợp với da nhạy cảm.

• Kết cấu gel mỏng nhẹ, dễ tán đều, thấm nhanh, tạo lớp finish mềm mịn, không vón cục, không để lại vệt trắng hay cảm giác nặng mặt.

• Kháng nước tốt nên lý tưởng cho những ai thường xuyên vận động ngoài trời, chơi thể thao hay đi biển.

Nhược điểm: Đang bị loạn giá trên thị trường và khó kiểm soát chất lượng trên từng sản phẩm. Nên mua tại nhà phân phối chính hãng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 560.000 đồng/50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/la-roche-posay/sua-chong-nang-laroche-posay-anthelios-uvmune-400.html

4. Kem chống nắng cho da nhạy cảm Bioderma Photoderm Aquafluide Sun Active Defense SPF50+

Vị trí số 4 kem chống nắng cho da nhạy cảm gọi tên thương hiệu Bioderma cũng đến từ nước Pháp. Ứng dụng công nghệ SUN ACTIVE DEFENSE kết hợp cùng 4 màng lọc quang phổ rộng, kem chống nắng Bioderma Photoderm Aquafluide Sun Active Defense SPF50+ mang đến khả năng bảo vệ trước tia UVA, UVB, ánh sáng xanh từ thiết bị điện tử và các tác nhân gây hại từ môi trường. Với SPF 50+ và chỉ số UVA 24–26, sản phẩm vượt ngưỡng bảo vệ tiêu chuẩn châu Âu, giúp da luôn được che chắn an toàn, hạn chế nguy cơ nám sạm và lão hóa sớm.

Điểm cộng lớn là kết cấu siêu mỏng nhẹ, thấm nhanh, không gây nhờn rít, bí bách hay để lại vệt trắng. Lớp finish mềm mịn, nâng tone tự nhiên theo tông trắng hồng giữ cho làn da trông tươi sáng, rạng rỡ. Đặc biệt phù hợp cho da nhạy cảm, da mỏng yếu hoặc làn da vừa trải qua laser, peel nhờ khả năng khô thoáng, không lem khi đeo khẩu trang và không dễ trôi khi gặp mưa hay đổ mồ hôi.

Thành phần chính: Phức hợp D.A.F™, Octocrylene, Mannitol, Ectoin.

Ưu điểm nổi bật:

• Màng lọc quang phổ rộng bảo vệ da khỏi tia UVA, UVB, ngăn chặn tình trạng nám sạm và lão hóa sớm.

• Hỗ trợ củng cố hàng rào bảo vệ da, chống lại tác động xấu từ ánh nắng và môi trường.

• Kích hoạt cơ chế phòng thủ tự nhiên, bảo vệ DNA tế bào da, giảm thiểu tổn thương và dấu hiệu lão hóa.

• Bảo vệ và tăng sức đề kháng, hỗ trợ phục hồi cho da mỏng yếu sau trị liệu, laser hoặc peel.

• Kết cấu mỏng mịn. tạo hiệu ứng trắng hồng nhẹ nhàng, không vón cục, không vệt trắng, không xuống màu cuối ngày.

• Công thức an toàn, phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm hoặc sau trị liệu chuyên sâu.

Nhược điểm: Nâng tone theo style nhẹ nhàng tự nhiên mà không có tính năng che khuyết điểm.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 485.000 đồng/40ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/bioderma/kem-chong-nang-kho-thoang--giam-bong-nhon-photoderm-aquafluide.html

5. Kem chống nắng Sakura Physical Daily Defense SPF 50+ PA ++++

Top 5 kem chống nắng cho da nhạy cảm được tin dùng gọi tên thương hiệu Sakura nổi tiếng Nhật Bản. Kem chống nắng cho da nhạy cảm Sakura Physical Daily Defense SPF50+ PA++++ được trang bị bộ đôi màng lọc vật lý Zinc Oxide và Titanium Dioxide, tạo nên lớp khiên vững chắc giúp bảo vệ làn da trước tác hại của tia UVA, UVB và ánh sáng xanh - những yếu tố hàng đầu gây cháy nắng, sạm nám, lão hóa sớm và thậm chí tiềm ẩn nguy cơ ung thư da.

Không chỉ chống nắng, Sakura Physical Daily Defense SPF 50+ PA ++++ còn có khả năng kiểm soát dầu thừa - cân bằng độ ẩm - chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp duy trì làn da luôn khô thoáng, khỏe khoắn và tươi trẻ dài lâu. Đặc biệt, công thức không gây bóng nhờn hay bít tắc lỗ chân lông nên phù hợp với cả da dầu mụn và da hỗn hợp thiên dầu. Kết cấu nhũ tương siêu mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh, mang lại lớp nền mềm mượt, tự nhiên, không để lại vệt trắng hay cảm giác nặng mặt, mang đến trải nghiệm dễ chịu mỗi ngày.

Thành phần chính: Zinc Oxide, Titanium Dioxide, chiết xuất hoa cúc La Mã, chiết xuất rau má, chiết xuất trà xanh.

Ưu điểm nổi bật:

• Chống nắng: Bảo vệ da trước tia UVA, UVB, ánh sáng xanh và các tác nhân ô nhiễm từ môi trường.

• Làm dịu & dưỡng ẩm: Giúp giảm cảm giác nóng rát, đỏ da khi tiếp xúc ánh nắng trực tiếp, đồng thời duy trì độ ẩm cân bằng.

• Kiểm soát dầu thừa hiệu quả: Giữ da khô thoáng, hạn chế bít tắc lỗ chân lông, giảm nguy cơ hình thành mụn mới.

• Chống oxy hóa & ngăn lão hóa: Củng cố hàng rào bảo vệ, hạn chế hình thành nếp nhăn, ngăn ngừa lão hóa sớm.

• Kháng nước & lâu trôi: Phù hợp cho các hoạt động ngoài trời, đi bơi hay du lịch biển.

• Kết cấu nhũ tương mịn mượt: Tán đều dễ dàng, thấm nhanh, không để lại màng trắng hay cảm giác nhờn rít.

• Không nâng tone: Mang lại lớp nền tự nhiên, mịn đẹp, có thể sử dụng như kem lót trước khi trang điểm.

• An toàn & lành tính: Công thức dịu nhẹ, phù hợp với mọi loại da, kể cả da đang trong quá trình điều trị công nghệ cao.

Nhược điểm: Do kết cấu dạng nhũ tương lỏng, sản phẩm có xu hướng hao nhanh hơn so với các loại kem chống nắng đặc thông thường.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 955.000 đồng/ 60g.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/my-pham-sakura/nhu-tuong-chong-nang-vat-ly-physical-daily-defense-spf-50-pa.html

6. Kem chống nắng VI Derm Mineral Sheer SPF 50 Broad Spectrum Sunscreen

Top 6 kem chống nắng cho da nhạy cảm lại thuộc về một ứng cử viên đến từ thương hiệu VI Derm nổi tiếng nước Mỹ. Kem chống nắng VI Derm Mineral Sheer SPF 50 Broad Spectrum Sunscreen sử dụng bộ lọc khoáng chất từ Titanium Dioxide và Zinc Oxide, tạo lớp chắn giúp da an toàn trước tia UVA, UVB và cả ánh sáng xanh - những tác nhân gây nám sạm, cháy nắng và lão hóa sớm.

Không chỉ chống nắng hiệu quả, VI Derm Mineral Sheer SPF 50 Broad Spectrum Sunscreen còn được tăng cường Vitamin E cùng các chất chống oxy hóa, vừa cấp ẩm, vừa nuôi dưỡng da khỏe mạnh, tươi trẻ dài lâu. Đây chính là "tấm lá chắn" cho mọi loại da, đặc biệt là da nhạy cảm và da đang trong quá trình treatment.

Thành phần chính: Titanium Dioxide, Zinc Oxide, Vitamin E, Caprylic Triglyceride.

Ưu điểm nổi bật:

• Chống nắng phổ rộng: Bảo vệ da trước tác hại của tia UVA, UVB, duy trì làn da sáng khỏe, trẻ trung.

• Cấp ẩm & làm dịu: Hỗ trợ giảm tình trạng khô ráp, bỏng rát do nắng, đồng thời ngăn ngừa cháy nắng hiệu quả.

• Hỗ trợ sửa chữa DNA: Giúp phục hồi tổn thương từ gốc, cải thiện sức khỏe làn da và làm chậm quá trình lão hóa.

• Tăng cường hàng rào bảo vệ: Giúp da nhạy cảm thêm khỏe mạnh, chống lại các tác nhân xấu từ tia UV và môi trường.

• Chống gốc tự do: Ngăn ngừa sự hình thành nếp nhăn, giữ da căng mịn và tươi trẻ.

• Kết cấu mỏng nhẹ: Chất kem mềm mượt, dễ tán, thấm nhanh, không bết dính, không vệt trắng, mang lại lớp finish tự nhiên, không nâng tone.

• Công thức lành tính: An toàn, phù hợp cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Nhược điểm: Với da quá khô, cần tán đều và dùng lớp kem mỏng để tránh hiện tượng vón cục nhẹ trên bề mặt.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.550.000 đồng/ 59ml

Cam kết hàng chính hãng với ưu đãi tới 14% cùng quà tặng trị giá tại đây: https://maihan.vn/vi-derm/kem-chong-nang-vi-derm-mineral-sheer-spf-50-broad-spectrum-sunscreen.html

7. Kem chống nắng Eucerin Sun Fluid Mattifying Face SPF50

Top 7 kem chống nắng cho da nhạy cảm là sản phẩm đến từ thương hiệu Eucerin nước Đức. Kem chống nắng cho da nhạy cảm Eucerin Sun Fluid Mattifying Face SPF50 là dòng sản phẩm kết hợp thông minh giữa bộ lọc vật lý và hóa học, nhưng nhờ công thức tối giản và thành phần lành tính, sản phẩm vẫn an toàn cho mọi loại da - kể cả da mụn, da nhạy cảm hay làn da yếu ớt trong quá trình điều trị. Với công nghệ Tinosorb S, kem tạo nên lớp lá chắn quang phổ rộng, bảo vệ da toàn diện trước tia UVA, UVB, đồng thời ngăn ngừa nám sạm và lão hóa sớm.

Thành phần chính: Công thức Tinosorb S, Licochalcone A, Glycyrrhetinic Acid, Sodium Hyaluronate, Glycerin.

Ưu điểm nổi bật:

• Tạo lớp bảo vệ quang phổ rộng chống tia UVA, UVB và ánh sáng xanh.

• Khả năng kháng nước nên phù hợp cho người thường xuyên vận động ngoài trời, bơi lội hoặc đi biển.

• Chất kem siêu mỏng, thấm nhanh, không gây bưng bít lỗ chân lông, không sinh mụn.

• An toàn ngay cả với da mụn viêm, da sau laser hoặc peel hóa chất.

• Hỗ trợ sửa chữa tổn thương ADN do tia UV gây ra, đồng thời làm dịu nhanh tình trạng đỏ rát, viêm sưng.

• Hiệu ứng finish tự nhiên, không làm nặng mặt, không bí da, nâng tone nhẹ cho diện mạo sáng mịn rạng ngời.

Nhược điểm: Sản phẩm hiện đang bị loạn giá trên thị trường, vì vậy người dùng nên lựa chọn mua tại các địa chỉ phân phối chính hãng, uy tín để đảm bảo chất lượng.

Đánh giá chung: 8.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 763.000 đồng/50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/eucerin/kem-chong-nang-eucerin-sun-fluid-mattifying-face-spf50.html

8. Kem chống nắng Floslek Oil Free Sun Protection Tinted Cream SPF 50+

On top 8 kem chống nắng cho da nhạy cảm đến từ thương hiệu Floslek nổi tiếng Ba Lan. Kem chống nắng cho da nhạy cảm Floslek Oil-Free Sun Protection Tinted Cream SPF50+ là giải pháp bảo vệ da trước tác hại từ tia UVA, UVB và những yếu tố ô nhiễm ngoài môi trường. Đây là lựa chọn cho da dầu, da mụn và cả làn da nhạy cảm sau laser hay peel.

Thành phần chính: Octinoxate, Uvinul A Plus, Tinosorb S, Niacinamide, chiết xuất rễ cam thảo.

Ưu điểm nổi bật:

• Không chứa dầu nên hạn chế nguy cơ bít tắc lỗ chân lông và nổi mụn, cực kỳ phù hợp với da dầu mụn hoặc da đang trong giai đoạn phục hồi sau điều trị.

• Giúp làn da sáng hồng, đều màu mà vẫn giữ được sự tự nhiên, đồng thời tăng độ bền cho lớp trang điểm.

• Chống nắng, giảm nguy cơ sạm nám, cháy nắng và ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa sớm.

• Che phủ nhẹ nhàng các khuyết điểm nhỏ, mang lại lớp finish mịn mượt, không vón cục và không để lại cảm giác giả hay trắng bệch.

Nhược điểm: Giá bán trên thị trường còn chưa ổn định, chất lượng sản phẩm có thể chênh lệch giữa các lô.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 618.000 đồng/50ml

9. Kem chống nắng Re:Excell Multi Sun Cream

Top 9 kem chống nắng cho da nhạy cảm là một cái tên đến từ Hàn Quốc. Kem chống nắng cho da nhạy cảm Re:Excell Multi Sun Cream SPF50+/PA+++ là dòng kem chống nắng vật lý cao cấp, mang đến lớp khiên bảo vệ da vững chắc trước tia UVA, UVB và tác hại từ môi trường ô nhiễm.

Thành phần chính: Titanium Dioxide, Zinc Oxide, Collagen Extract, Adenosine, chiết xuất cây phỉ, chiết xuất rau má.

Ưu điểm nổi bật:

• Công thức chứa các hoạt chất dịu nhẹ, phù hợp với cả những làn da nhạy cảm, dễ kích ứng.

• Ngăn chặn tác động của tia UVA, UVB và các yếu tố môi trường gây hại.

• Thẩm thấu nhanh, không gây nhờn rít hay để lại vệt trắng, mang đến cảm giác thoải mái khi sử dụng.

• Giúp da duy trì độ ẩm cân bằng, hạn chế tình trạng khô căng hoặc bỏng rát dưới nắng.

Nhược điểm: Khả năng nâng tone chỉ ở mức rất nhẹ, vì vậy với những bạn có làn da ngăm đen có thể chưa thấy rõ hiệu quả làm sáng.

Đánh giá chung: 7.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 340.000 đồng/50ml

10. Kem chống nắng Cocoon

Top 10 kem chống nắng cho da dầu nhạy cảm gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu thuần Việt - Cocoon. Kem chống nắng cho da nhạy cảm Cocoon Bí Đao được chiết xuất từ thành phần thiên nhiên lành tính – bí đao, mang đến lớp bảo vệ chống lại tác hại từ tia UV. Không chỉ dừng lại ở khả năng chống nắng, sản phẩm còn có tác dụng làm dịu da, kiểm soát dầu thừa, hỗ trợ kháng viêm và cải thiện tình trạng mụn, giúp làn da luôn thông thoáng và khỏe mạnh.

Thành phần chính: Chiết xuất bí đao, Vitamin E, Vitamin B3, Hydroxymethoxyphenyl Decanone, Tetrahexyldecyl Ascorbate.

Ưu điểm nổi bật:

• Chống lại tia UVA và UVB - những nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa sớm, nám sạm và tàn nhang.

• Giảm tình trạng mẩn đỏ, viêm sưng, đồng thời hỗ trợ kháng khuẩn và chăm sóc làn da mụn hiệu quả.

• Thẩm thấu nhanh, không gây bị tắc lỗ chân lông, giữ da luôn khô thoáng và thoải mái suốt cả ngày.

• Không chứa paraben, cồn hay dầu khoáng, thân thiện với làn da nhạy cảm.

• Phù hợp với mọi làn da, đặc biệt cho da dầu mụn và da nhạy cảm dễ kích ứng.

Nhược điểm: Sản phẩm hiện có nhiều mức giá khác nhau trên thị trường, vì vậy bạn nên chọn mua tại địa chỉ uy tín để đảm bảo chất lượng chính hãng.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 395.000 đồng/50ml