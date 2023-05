Top 10 kem chống nắng chống lão hóa giúp da sáng mịn, tươi trẻ

Ngoài ra, từ độ tuổi 25, lượng sản sinh collagen của da giảm dần, các dấu hiệu lão hóa cũng dần hình thành rõ rệt. Do đó, việc chống nắng và chống lão hóa càng phải kỹ càng. Hiểu rõ tác hại của tia UV, cũng như nhu cầu chăm sóc da của chị em, nhiều thương hiệu lớn đã phát triển ra các dòng kem chống nắng kết hợp chống lão hóa. Nhờ đó nâng cao hiệu quả bảo vệ, giữ gìn làn da khỏe mạnh, tươi trẻ rạng rỡ hơn sản phẩm chống nắng truyền thống.

Dưới đây là TOP 10 kem chống nắng lão hóa đang được tìm mua hiện nay. Cùng tìm hiểu và chọn cho mình một loại kem chống nắng phù hợp bảo vệ làn da trước tác hại của tia UV ngày càng tăng cao ngừa nám sạm hiệu quả.

1. Kem chống lão hóa chống nắng Paula's Choice Resist Skin Restoring Moisturizer SPF 50

Sản phẩm này đến từ thương hiệu Paula‏’‏s Choice, phù hợp với những người có làn da khô, lão hóa, không đều màu. Ngoài bảo vệ da trước tia UV, kem chống nắng chống lão hóa Resist Skin Restoring Moisturizer with SPF 50 còn bổ sung các chất chống ô xy hóa mạnh mẽ giúp cải thiện kết cấu và tông màu da, ngăn ngừa lão hóa, cho da rạng rỡ, khỏe khoắn.

Thành phần chính: Avobenzone 3%; Homosalate 5%; Octinoxate 7.5%; Octisalate 5%; Oxybenzone 5%, chiết xuất bơ hạt mỡ, hạt cà phê, táo, Niacinamide và chiết xuất cam thảo.

Ưu điểm:

Kem chống nắng MartiDerm The Originals Proteos Screen SPF50+ Fluid Cream

Giá tham khảo: 930.000đ/ 60ml Chi tiết kem chống nắng Paula’s Choice Resist Skin Restoring Moisturizer SPF 50 chính hãng xem ngay tại đây và nhận ưu đãi hấp dẫn. 2. Kem chống nắng MartiDerm The Originals Proteos Screen SPF50+ Fluid Cream Đây là kem chống nắng vật lý lai hóa học của Martiderm - Thương hiệu dược mỹ phẩm danh tiếng tại Tây Ban Nha. Không chỉ ngăn cản tác hại của tia UV, kem chống nắng The Originals Proteos Screen SPF50+ Fluid Cream còn bảo vệ da trước ánh sáng xanh, tia hồng ngoại, chống lão hóa và dưỡng da khỏe khoắn, rạng ngời.

Đây là kem chống nắng chống lão hóa do hãng dược mỹ phẩm La Roche Posay sản xuất. Sản phẩm này có chỉ số chống nắng cao lên đến 50+, kháng tia UV tuyệt vời, cùng khả năng chống nước trong 2h. Sử dụng La Roche-Posay Anthelios Shaka Fluid SPF50+, làn da của bạn sẽ không bị khô hay đổ dầu quá mức, lâu trôi kem.

u c

a, c

Thành phần chính: Chiết xuất từ trái Camu Camu, trà đen Kombucha, nước khoáng núi lửa Vichy, Vitamin C, Vitamin E, công nghệ Mexoryl.

i c

i c

đảm bảo an toàn, không gây kí

Giá tham khảo: 560.000đ/ 50ml

5. Gel chống nắng Heliocare 360 Gel Oil-Free SPF50

Đây là kem chống nắng chống lão hóa đến từ Heliocare- Một nhãn hàng uy tín đến từ Tây Ban Nha. Sản phẩm ứng dụng công nghệ chống nắng hiện đại BioShield System of Fractional Biomimetic Melanin and ProTaurine, bảo vệ da trước tia UV và tia hồng ngoại. Heliocare 360° Gel Oil-Free SPF 50 có thể ức chế sự hình thành của hắc tố melanin, tiêu diệt gốc tự do gây hại, nhờ đó ngừa nám, sạm da, lão hóa hiệu quả.

Gel chống nắng Heliocare 360 Gel Oil-Free SPF50

Thành phần chính: Hỗn hợp Fernblock Bioshield System (chiết xuất từ dương xỉ), chiết xuất trà xanh, Vitamin C, Vitamin E.

Ưu điểm: