Top 10 kem dưỡng trắng da ‘đen cỡ nào’ cũng bật tone sáng hồng, tươi trẻ

1. Kem dưỡng trắng da chống lão hóa Rejuvaskin Facial Moisturizer

Xứng danh hoa hậu trong danh sách kem dưỡng trắng da mặt là sản phẩm đến từ thương hiệu Rejuvaskin với hơn 37 năm nổi tiếng tại Mỹ. Kem dưỡng trắng da Rejuvaskin Facial Moisturizer nhanh chóng chiếm trọn cảm tình của các tín đồ skincare nhờ công thức chứa phức hợp ReVita-D, hỗ trợ kích thích cơ thể tự tổng hợp vitamin D - dưỡng chất then chốt cho quá trình tái tạo năng lượng và duy trì sự khỏe mạnh của làn da.

Không dừng lại ở đó, kem dưỡng Rejuvaskin Facial Moisturizer còn được bổ sung chiết xuất thực vật giàu axit béo tự nhiên như chiết xuất Acquacell từ dưa hấu, chiết xuất cà phê, dầu hướng dương, chiết xuất bơ... giúp làn da luôn căng mọng, đủ ẩm, từ đó hạn chế tối đa sự xuất hiện của các dấu hiệu lão hóa. Kết quả là một làn da rạng rỡ, trẻ trung và tràn đầy sức sống từ sâu bên trong. Đặc biệt, công thức dịu nhẹ phù hợp cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm hay da yếu đang trong quá trình treatment.

Thành phần chính: Phức hợp ReVita-D, chiết xuất Acquacell từ dưa hấu, chiết xuất cà phê, dầu hướng dương, chiết xuất bơ.

Ưu điểm nổi bật:

Thúc đẩy sản sinh vitamin D tự nhiên, giúp làn da khỏe đẹp toàn diện.

Tái tạo và phục hồi hàng rào bảo vệ, tăng khả năng chống lại tác hại từ tia UV và ô nhiễm.

Dưỡng ẩm sâu, làm dịu nhanh các kích ứng, mẩn đỏ cho làn da luôn căng bóng ngậm nước ngăn ngừa lão hóa da sớm.

Khóa ẩm, duy trì làn da căng bóng, hạn chế hình thành nếp nhăn và vết chân chim.

Kích thích tái tạo tế bào mới, cải thiện da xỉn màu, mang lại vẻ ngoài hồng hào, đều màu.

Chống oxy hóa mạnh mẽ, ngăn ngừa lão hóa sớm, giúp da luôn săn chắc.

Kết cấu cream-gel mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh, không gây nhờn rít hay nặng mặt.

Được Good Face Project toàn cầu công nhận an toàn, lành tính, phù hợp cả với da nhạy cảm và da sau treatment.

Nhược điểm: Có nhiều đơn vị phân phối với mức giá chênh lệch khá nhiều mà không kiểm soát được chất lượng sản phẩm. Vậy nên mua tại nhà phân phối chính hãng, uy tín tại Việt Nam.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.420.000 đồng/ 50ml





Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/kem-phuc-hoi-nuoi-duong-ngua-lao-hoa-da-rejuvaskin-facial-moisturizer.html

2. Kem dưỡng trắng da MD CARE Brightening Blemish Cream

Vị trí á hậu trong top kem dưỡng trắng da gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu MD CARE. Kem dưỡng trắng da MD CARE Brightening Blemish Cream vừa ra mắt phiên bản công thức cải tiến với sự góp mặt của Hexyl Resorcinol 1% – hoạt chất thế hệ mới có khả năng tác động kép: vừa ngăn chặn quá trình sản sinh melanin gây nám sạm, vừa làm dịu và phục hồi cấu trúc da. Nhờ vậy, MD CARE Brightening Blemish Cream phù hợp với cả những làn da nhạy cảm hoặc đang gặp tình trạng tăng sắc tố. Công thức nâng cấp vẫn giữ nguyên sức mạnh dưỡng sáng, mờ thâm, tái tạo bề mặt, nhưng nay được tối ưu hơn về độ an toàn và hiệu quả lâu dài.

Không chỉ là kem dưỡng trắng da mặt, MD CARE Brightening Blemish Cream còn được xem như "cứu tinh" giúp cải thiện tình trạng thâm sạm tại những vùng da tối màu do ma sát thường xuyên như khuỷu tay, đầu gối, vùng da dưới cánh tay… mang lại làn da đều màu, tươi sáng và rạng rỡ hơn.

Kem dưỡng MD CARE Brightening Blemish Cream còn cấp ẩm chuyên sâu, kích thích tổng hợp collagen và tái tạo tế bào mới, từ đó giúp da luôn căng bóng, săn chắc, đồng thời hạn chế tối đa sự xuất hiện của các dấu hiệu lão hóa.

Thành phần chính: Kojic Acid 3%, Alpha Arbutin 2%, Hexyl Resorcinol 1%, Glycolic Acid.

Ưu điểm nổi bật:

Tẩy tế bào chết dịu nhẹ, loại bỏ lớp sừng già cỗi, cho da mịn màng và sáng bật tông.

Ức chế quá trình hình thành melanin, cải thiện da xỉn màu và mờ thâm mụn rõ rệt.

Làm sáng da an toàn, kết hợp khả năng kháng khuẩn, nuôi dưỡng da khỏe mạnh từ sâu bên trong.

Cải thiện kết cấu da, tăng độ đàn hồi, hạn chế chảy xệ và ngăn ngừa lão hóa sớm.

Cung cấp độ ẩm dồi dào, kích hoạt tái tạo tế bào và tăng cường collagen cho làn da căng tràn sức sống.

Hiệu quả trên cả những vùng da tối màu như khuỷu tay, đầu gối, nách… giúp da đều màu, trắng sáng hơn.

Công thức dịu nhẹ, an toàn, phù hợp cả với da nhạy cảm và có thể sử dụng cho cả mặt lẫn toàn thân.

Nhược điểm: MD CARE Brightening Blemish Cream ngày càng được cộng đồng skincare ưa chuộng và săn đón, vì thế thường xuyên rơi vào tình trạng cháy hàng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 560.000 đồng/ 50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/md-care/kem-duong-sang-md-care-brightening-blemish-cream.html

3. Kem dưỡng trắng chống lão hóa VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer

Top 3 kem dưỡng trắng da mặt là sản phẩm đến từ thương hiệu VI Derm nổi tiếng nước Mỹ. Kem dưỡng trắng da VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer là sự kết hợp tinh hoa giữa những hoạt chất "đỉnh cao" trong ngành mỹ phẩm như Retinol, Glycolic Acid 10% và Azelaic Acid. Công thức này giúp kích thích sản sinh collagen, đẩy mạnh quá trình tái tạo tế bào mới, từ đó cải thiện bề mặt da, mang lại làn da căng bóng, mịn màng và giảm thiểu nếp nhăn rõ rệt. Đặc biệt, sản phẩm còn có khả năng ức chế melanin - yếu tố chính gây nám sạm, giúp da đều màu và rạng rỡ hơn sau thời gian ngắn sử dụng đều đặn.

Điểm nhấn khác biệt của sản phẩm nằm ở công nghệ Retinol tiên tiến: kết hợp Retinol cùng THD Ascorbate (một dẫn xuất vitamin C ổn định) giúp đưa dưỡng chất thấm sâu, gia tăng hiệu quả chống lão hóa và dưỡng trắng da, đồng thời hạn chế tối đa tình trạng bong tróc, mẩn đỏ hay kích ứng thường gặp. Chính vì vậy, ngay cả những bạn có làn da nhạy cảm hay mới bắt đầu làm quen với Retinol cũng hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng.

Thành phần chính: Retinol, vitamin C (THD Ascorbate), Glycolic Acid 10%, Aloe Vera.

Ưu điểm nổi bật

Cấp ẩm chuyên sâu, duy trì làn da mềm mịn, căng bóng, ngăn ngừa lão hóa sớm.

Ngăn chặn quá trình sản sinh melanin, cải thiện tình trạng da thâm nám, đốm nâu.

Loại bỏ tế bào chết nhẹ nhàng, kích thích sản sinh tế bào mới cho da sáng mịn rạng ngời, tươi trẻ.

Kích thích tổng hợp collagen, giúp da săn chắc, giảm nhăn, làm đầy rãnh sâu nhanh chóng.

Sau 3-4 tuần kiên trì sử dụng, làn da trở nên hồng hào, trắng sáng và đều màu hơn. Đồng thời, đường nét gương mặt cũng được cải thiện, trở nên gọn gàng hơn.

Kết cấu kem mềm mịn, dễ dàng thẩm thấu, không gây bết dính hay nặng mặt.

Công nghệ giúp hạn chế kích ứng, không gây bong tróc, nóng rát hay đỏ da.

Nhược điểm: Giá khá cao

Giá niêm yết chính hãng: 3.500.000 đồng/ 50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/vi-derm/kem-duong-chong-lao-hoa-vi-derm-retinol-age-defying-treatment-moisturizer.html

4. Kem dưỡng trắng da chống lão hóa Frezyderm Diamond Velvet Anti-Wrinkle Cream

Top 4 kem dưỡng trắng da đang được tin dùng là siêu phẩm cao cấp đến từ thương hiệu Frezyderm xuất xứ Hy Lạp. Kem dưỡng trắng da Frezyderm Diamond Velvet Anti-Wrinkle Cream ứng dụng công nghệ Marine Exopolysaccharide (EPS) tiên tiến, giúp cải thiện cấu trúc bề mặt, mang lại làn da săn chắc, mịn màng và giảm rõ rệt các nếp nhăn sau một thời gian ngắn sử dụng. Song song đó, sản phẩm còn tích hợp Bioenergy Recharger MG6P, cung cấp năng lượng sinh học tự nhiên cho các tế bào đã lão hóa, kích thích tăng sinh collagen loại I, loại III, tropoelastin và elastin - những yếu tố quan trọng quyết định đến sự trẻ trung và độ đàn hồi của làn da.

Các nghiên cứu lâm sàng cho thấy, sau 2 tuần sử dụng, hoạt chất MG6P cho hiệu quả tương đương với một liệu trình tiêm filler collagen và elastin, giúp giảm đến 15% độ sâu nếp nhăn, đồng thời cải thiện độ săn chắc của da một cách rõ rệt.

Không chỉ dừng lại ở hiệu quả chống lão hóa, kem dưỡng trắng da tuổi 40 Frezyderm còn được bổ sung LMW Hyaluronic Acid - Silanol và Marine Elastin cùng các hạt vi cầu kim cương siêu mịn, giúp cung cấp độ ẩm sâu đến từng tế bào. Nhờ đó, làn da luôn ngậm nước, căng bóng, mềm mượt như nhung, đồng thời trở nên tươi sáng rạng rỡ và đầy sức sống.

Thành phần chính: Vi cầu kim cương, Glycogen biển, LMW Hyaluronic Acid – Silanol và Marine Elastin, Boron Nitride.

Ưu điểm nổi bật:

Cấp ẩm sâu và lâu dài: Giữ ẩm bền vững, giúp da luôn mềm mại như nhung, căng tràn sức sống.

Ức chế melanin: Làm sáng da, giảm dần tình trạng nám, sạm, đốm nâu, giúp da đều màu rạng rỡ.

Giảm nếp nhăn nhanh chóng: Làm đầy rãnh nhăn, cải thiện bề mặt da láng mịn, trẻ trung hơn từng ngày.

Tăng độ săn chắc và đàn hồi: Thúc đẩy sản sinh collagen và elastin - "bộ khung" nâng đỡ da, cho làn da săn chắc, khỏe mạnh.

Tăng mật độ và tái cấu trúc làn da: Khôi phục cấu trúc từ sâu bên trong, mang đến làn da căng bóng và tươi trẻ dài lâu.

Kết cấu mỏng mịn, thẩm thấu nhanh: Mang lại cảm giác mềm mượt như nhung ngay khi thoa, không gây bết dính.

Hương thơm dịu nhẹ: Tạo cảm giác thư giãn, dễ chịu mỗi lần sử dụng.

Thành phần an toàn, lành tính: Phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm và da mỏng yếu.

Nhược điểm: Ngày càng được tín đồ skincare tìm mua nên thường xuyên rơi vào tình trạng cháy hàng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 2.350.000 đồng/50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 24% tại đây: https://maihan.vn/frezyderm/kem-chong-lao-hoa-frezyderm-diamond-velvet-anti-wrinkle.html

5. Kem dưỡng trắng da ban đêm Sakura Restorative Night Cream

On top 5 kem dưỡng trắng da mặt đến từ thương hiệu Sakura xuất xứ Nhật Bản. Kem dưỡng trắng da Sakura Restorative Night Cream - "bí quyết tái sinh làn da trong giấc ngủ" - mang đến vẻ ngoài rạng rỡ, săn chắc và mịn màng không tì vết.

Sakura Restorative Night Cream được phát triển chuyên biệt cho quá trình chống lão hóa ban đêm, giúp cải thiện độ đàn hồi, bổ sung độ ẩm và nuôi dưỡng sâu từ bên trong. Với khả năng kích thích tái tạo tự nhiên của da, kem Sakura Restorative Night Cream hỗ trợ làm mờ các vùng da sạm màu, nám, tàn nhang, trả lại làn da trắng hồng đều màu và căng tràn sức sống sau mỗi đêm.

Thành phần chính: Chiết xuất tảo biển, Squalane, Hyaluronic Acid thủy phân, Collagen thủy phân, Placenta Protein, chiết xuất rễ cây kudzu, tinh dầu đậu nành.

Ưu điểm nổi bật

Ngăn ngừa và làm chậm quá trình lão hóa: Giữ da luôn tươi trẻ, tràn đầy năng lượng.

Làm sáng và đều màu da: Hỗ trợ mờ nám, tàn nhang, mang lại làn da trắng hồng rạng rỡ.

Kích hoạt tái tạo tế bào: Giúp da phục hồi nhanh chóng, khỏe mạnh và sáng mịn.

Cấp ẩm sâu: Duy trì làn da mềm mại, mịn màng và căng mọng sau mỗi lần thức dậy.

Thúc đẩy sản sinh collagen và elastin: Giảm thiểu nếp nhăn, rãnh nhăn, giúp da mượt mà và săn chắc.

Tăng độ đàn hồi: Khuôn mặt dần trở nên thon gọn, trẻ trung theo thời gian.

Hỗ trợ phục hồi da tổn thương: Đặc biệt phù hợp cho da bị ảnh hưởng bởi mỹ phẩm kém chất lượng hay môi trường ô nhiễm.

Kết cấu mỏng mịn, thẩm thấu nhanh: Không gây bết dính, nhờn rít hay bóng dầu.

Thành phần thiên nhiên an toàn: Dịu nhẹ, lành tính, phù hợp với cả da nhạy cảm và da đang phục hồi sau treatment.

Nhược điểm: Thiết kế dạng hũ khiến người dùng cần vệ sinh tay kỹ trước khi lấy sản phẩm, tránh nguy cơ oxy hóa và giảm chất lượng kem.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.575.000 đồng/30g

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/my-pham-sakura/kem-duong-trang-phuc-hoi-da-ban-dem-sakura.html

6. Kem dưỡng trắng da Ivatherm Ivawhite Cream

Top 6 kem dưỡng trắng da gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu Ivatherm của nước Pháp. Kem dưỡng trắng da Ivatherm Ivawhite Cream được ví như "trợ thủ đắc lực" trong hành trình lấy lại làn da rạng ngời, giúp cải thiện tình trạng nám, sạm, xỉn màu và thiếu sức sống. Sản phẩm hoạt động bằng cách ngăn chặn sự hình thành melanin – thủ phạm chính gây sạm da, từ đó trả lại cho bạn làn da sáng hồng tự nhiên, căng tràn sức sống.

Nhờ bảng thành phần lành tính, kem dưỡng trắng da Ivatherm Ivawhite Cream an toàn cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm vốn "khó chiều".

Thành phần chính: Wonderlight, ET-VC (vitamin C dẫn xuất), Niacinamide, Nước khoáng Herculane tinh khiết.

Ưu điểm nổi bật:

Sau 8 tuần kiên trì sử dụng, da sáng mịn rõ rệt, các vết thâm mờ nhanh chóng – hiệu quả đã được chứng minh qua kiểm nghiệm lâm sàng.

Giúp làm mờ các vùng da sẫm màu, đồng thời thu nhỏ kích thước và giảm số lượng đốm nâu, cho làn da đều màu và tươi tắn.

Kích thích tái tạo từ sâu bên trong, mang lại làn da trắng sáng bật tông, mịn màng, căng mướt và xóa mờ dấu vết thời gian.

Nhược điểm: Dung tích quá nhỏ 20ml so với mức giá như vậy là hơi cao.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.298.000 đồng/20ml

7. Kem dưỡng sáng da Floslek Re Vita C Ultra Revitalizer Night Cream

Top 7 kem dưỡng trắng da là sản phẩm đến từ thương hiệu Floslek của Ba Lan. Sở hữu công thức giàu vitamin và chiết xuất thực vật có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, kem dưỡng trắng da Floslek Re Vita C Ultra Revitalizer Night Cream mang đến giải pháp cho làn da.

Sản phẩm không chỉ kích thích tăng sinh collagen, bảo vệ da khỏi tác động của các gốc tự do. Mà còn hỗ trợ làm mờ nám, thâm, tàn nhang, giảm sự xuất hiện của các nếp nhăn. Nhờ đó, làn da dần trở nên trắng sáng tự nhiên, căng mịn và rạng rỡ từ bên trong.

Thành phần chính: Vitamin C, vitamin A chiết xuất từ thực vật, dầu hạt bông (Cotton Seed Oil).

Ưu điểm nổi bật:

Dưỡng ẩm chuyên sâu: Giúp da mềm mại, căng bóng, giảm hẳn tình trạng khô ráp khó chịu.

Mờ nám, thâm sạm hiệu quả: Sau 8 - 12 tuần sử dụng đều đặn, các vết thâm nám được cải thiện rõ rệt.

Làm sáng và đều màu da: Sau khoảng 6 - 8 tuần, làn da trở nên trắng hồng, tràn đầy sức sống.

Ngăn ngừa lão hóa sớm: Tăng cường phục hồi, nuôi dưỡng từ sâu bên trong, mang lại làn da săn chắc và tươi trẻ rạng ngời.

Nhược điểm: Tình trạng loạn giá trên thị trường, khó kiểm soát chất lượng đồng đều ở từng sản phẩm.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 780.000 đồng/ 50ml

8. Kem dưỡng trắng chống nhăn ban ngày Re:Excell Whitening & Wrinkle Cream

Top 8 kem dưỡng trắng da gọi tên một sản phẩm đêna từ Hàn Quốc. Kem dưỡng trắng da Re:Excell Whitening & Wrinkle Cream là "vũ khí" chăm sóc da toàn diện giúp bạn sở hữu làn da trắng sáng, đều màu và trẻ trung hơn từng ngày. Re:Excell Whitening & Wrinkle Cream không chỉ hỗ trợ nâng tông da rạng rỡ, làm mờ đốm nâu, sạm, tàn nhang, mà còn có thể sử dụng như một lớp trang điểm tự nhiên, mỏng nhẹ. Đặc biệt, công thức chuyên biệt còn giúp giảm nếp nhăn, ngăn ngừa lão hóa, mang lại làn da tươi mới và tràn đầy sức sống.

Thành phần chính: Chiết xuất lô hội, Niacinamide, Adenosine, Titanium Dioxide.

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ da khỏi UVA và UVB, đồng thời hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa sớm và ung thư da.

Giảm nám, mờ đốm nâu, sạm, tàn nhang, trả lại bề mặt da đều màu, mịn màng.

Kết hợp dưỡng trắng và nâng tông, cho làn da trắng hồng tự nhiên, không lo bắt nắng.

Hiệu quả trang điểm nhẹ nhàng, giúp che phủ khuyết điểm và mang lại vẻ ngoài rạng rỡ.

Ngăn ngừa nếp nhăn, duy trì làn da căng mướt, trẻ trung theo thời gian.

Nhược điểm: Hiệu quả dưỡng trắng còn chậm mà chỉ tập trung vào việc bảo vệ và chống lão hóa.

Đánh giá chung: 7.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 490.000 đồng/60ml

9. Kem dưỡng trắng da Angel's Liquid Glutathione + Niacinamide 7 Day Whitening Program 700V Cream

Top 9 kem dưỡng trắng da đến từ thương hiệu Angel's Liquid nổi tiếng Hàn Quốc. Kem dưỡng trắng da Angel's Liquid Glutathione + Niacinamide 7 Day Whitening Program 700V Cream là giải pháp chăm sóc da chuyên sâu giúp cải thiện tình trạng da xỉn màu, thâm sạm và không đều màu trong thời gian ngắn. Angel's Liquid Glutathione + Niacinamide không chỉ mang lại làn da trắng sáng mịn màng mà còn bổ sung độ ẩm dồi dào, hỗ trợ thu nhỏ lỗ chân lông cho làn da mượt mà, căng bóng tự nhiên.

Thành phần chính: Glutathione, Niacinamide, Adenosine, Allantoin, Panthenol.

Ưu điểm nổi bật:

Ứng dụng công nghệ Liposome hiện đại, giúp đưa dưỡng chất thẩm thấu sâu, phát huy hiệu quả

Hỗ trợ làm đều màu da, cấp ẩm chuyên sâu và thu nhỏ lỗ chân lông rõ rệt.

Hiệu quả nhanh chóng với kết quả cải thiện sau 7 ngày sử dụng đều đặn – đã được chứng minh qua kiểm nghiệm.

Nhược điểm: Mùi hơi hắc nên có thể nhiều người không thích.

Đánh giá chung: 7.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 419.000 đồng/50ml

10. Tinh chất làm sáng da Eucerin Spotless Brightening Booster Serum

Top 10 kem dưỡng trắng da là sản phẩm đến từ thương hiệu Eucerin nổi tiếng tại Đức. Serum Eucerin Spotless Brightening Booster Serum là lựa chọn cho những ai đang gặp phải tình trạng nám chân sâu, thâm mụn lâu ngày, đốm nâu hay da xỉn màu, kém đều màu. Với công thức kép cải tiến, sản phẩm không chỉ giúp làn da bật tone trắng sáng tự nhiên mà còn giữ được sự êm dịu, an toàn ngay cả với làn da nhạy cảm, không gây bong tróc hay kích ứng trong quá trình sử dụng.

Sau 6 - 12 tuần kiên trì, người dùng có thể cảm nhận rõ sự thay đổi: các vết nám và thâm sạm mờ đi, làn da trở nên trắng sáng, đều màu, mềm mại và rạng rỡ hơn mỗi ngày. Hiệu quả này đã được chứng minh lâm sàng, biến Eucerin trở thành một trong những dòng kem dưỡng trắng da mặt cao cấp được nhiều người tin chọn để tự tin khoe làn da mộc không tì vết.

Thành phần chính: Thiamidol, Hyaluronic Acid, Pro-Brightening System, Licochalcone A.

Ưu điểm nổi bật:

Ngăn chặn melanin ngay từ gốc, giúp giảm nám sạm và ngăn ngừa đốm nâu quay trở lại.

Dưỡng trắng tự nhiên, cải thiện sắc tố da, mang lại làn da trắng hồng, đều màu và khỏe mạnh.

Kết quả lâm sàng ấn tượng: 96% người dùng cho biết da đều màu hơn, 91% giảm đốm nâu rõ rệt, 88% ghi nhận nám mờ hẳn.

Khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, hỗ trợ tái tạo làn da, duy trì sự trẻ trung và tươi mới.

Công thức dịu nhẹ, không gây kích ứng, an toàn cho cả da nhạy cảm hoặc đang điều trị chuyên sâu.

Nhược điểm: Được phân phối tại nhiều nơi với mức giá chênh lệch đáng kể, dẫn đến khó kiểm soát chất lượng ở từng điểm bán.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.459.000 đồng/30ml

Cam kết hàng chính hãng và ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/eucerin/tinh-chat-tri-nam-duong-trang-da-eucerin-spotless-brightening-booster-serum-30ml.html

Vậy là các nàng đã tìm được kem dưỡng trắng da bật tone trắng hồng rạng ngời ngay lần đầu tiên sử dụng rồi đúng không nào. Nhưng dù có yêu thích bất cứ sản phẩm nào cũng cần tìm hiểu thật kỹ và nên mua tại nhà phân phối dược mỹ phẩm chính hãng, uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Đừng ham giá rẻ mà mua phải hàng kém chất lượng, tiền mất - da xấu hơn mà thôi.