Top 10 kem trị sẹo lâu năm được chuyên gia da liễu tin dùng

Và một trong những giải pháp hiệu quả và tiện lợi sử dụng ngay tại nhà chính là kem trị sẹo. Vậy đâu là loại kem trị sẹo tốt nhất giúp bạn lấy lại làn da mịn màng, đều màu rạng ngời? Hãy tham khảo ngay top 10 kem trị sẹo rỗ, sẹo lõm, sẹo lồi… đang được chuyên gia da liễu tin dùng và người dùng tìm mua hiện nay. Chắc chắn bạn sẽ tìm được một sản phẩm phù hợp giúp đánh bay sẹo nhanh chóng lấy lại làn da mịn màng, đều màu và sự tự tin cho bản thân.

1. Kem trị sẹo thâm/ sẹo rỗ/ sẹo lõm Rejuvaskin Scar Esthetique

Sản phẩm luôn nằm trong top bán chạy của nhà dược mỹ phẩm Rejuvaskin nổi tiếng hơn 30 năm tại Mỹ. Kem trị sẹo Rejuvaskin Scar Esthetique với các thành phần, đặc tính được nghiên cứu để chống ô xy hóa, kháng viêm như chiết xuất hành, Palmitoyl Oligopeptide, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Glucosamine, Coenzyme Q-10, dẫn xuất Vitamin A, Vitamin C… làm mờ sẹo thâm và kích thích quá trình sản sinh collagen, tái tạo tế bào mới lấp đầy sẹo rỗ, sẹo lõm cho làn da mềm mại, tươi sáng đều màu. Hiệu quả cải thiện lên tới 90.9% sẹo chỉ sau 8 tuần, Scar Esthetique trở thành lựa chọn của chuyên gia phòng khám - thẩm mỹ trong điều trị sẹo rỗ/lõm/thâm. Đặc biệt, sản phẩm có thể sử dụng đơn lẻ trong xóa sẹo mới hoặc kết hợp cùng các phương pháp chuyên sâu tại phòng khám mà vẫn đảm bảo hiệu quả làm đầy, mờ sẹo và phục hồi da.

Kem trị sẹo Rejuvaskin Scar Esthetique phù hợp sử dụng với những bị thâm, rỗ lõm do mụn, do thủy đậu, do tẩy nốt ruồi… Người bị sẹo do bỏng bô, bỏng nước sôi, bỏng do dụng cụ làm đẹp... Những vết sẹo do gãi ngứa trầy xước da, muỗi và côn trùng cắn. Hay sẹo lõm, sẹo thâm sau té ngã, tai nạn... Thành phần được chứng nhận nên có thể sử dụng cho cả làn da trẻ em và người có làn da nhạy cảm.

Thành phần chính: Chiết xuất từ củ hành, Polypeptide (Palmitoyl Oligopeptide và Palmitoyl Tetrapeptide-7), Glucosamine, Coenzyme Q-10, dẫn xuất Vitamin A, Vitamin C, chiết xuất hoa cúc Arnica…

Ưu điểm nổi bật:

Hỗ trợ ngăn ngừa và điều trị chuyên biệt với các vết sẹo lõm, sẹo rỗ, sẹo thâm trên mọi vị trí cơ thể.

Đặc tính kháng viêm, kháng khuẩn và ngăn tác động xấu từ môi trường xung quanh lên vùng da sẹo.

Bổ sung dưỡng chất, chống ô xy hóa cho làn da mềm mịn, tươi trẻ hơn.

Hạn chế quá trình tổng hợp melanin gây ra thâm sạm cho làn da dần đều màu trở lại.

Tăng cường sản sinh collagen và phục hồi tổn thương nhanh chóng giúp làm đầy sẹo rỗ, sẹo lõm cho làn da mịn màng.

Thúc đẩy quá trình làm lành những tổn thương trên da nhanh chóng.

Sẹo mới hình thành dưới 6 tháng hiệu quả cải thiện lên tới 90% với sẹo rỗ và 100% với sẹo thâm chỉ sau 1-2 tháng sử dụng.

Sẹo trên 6 tháng và dưới 1 năm nhận được kết quả điều trị từ 60-80% với sẹo rỗ, lõm và hơn 90% với sẹo thâm sau 2-4 tháng sử dụng Scar Esthetique.

Sẹo hình thành từ 1 đến 3 năm hiệu quả cải thiện từ 50-70% với thời gian sử dụng 4-6 tháng.

Được thiết kế chuyên trị sẹo thâm, sẹo rỗ và sẹo lõm trên mọi vị trí của cơ thể.

Scar Esthetique không chỉ là sản phẩm cần thiết cho việc chăm sóc các vết sẹo tại nhà mà còn hỗ trợ cho kết quả cải thiện tình trạng sẹo từ các bác sĩ.

Thiết kế dạng tuýp với nhiều dung tích đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng của người dùng.

Kết cấu dạng kem mỏng nhẹ nên thẩm thấu tức thì không gây nhờn rít hay bóng nhờn trên bề mặt da.

Phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay dễ kích ứng.

Giá niêm yết chính hãng: 400.000đ/ 10ml, 650.000đ/ 30ml và 1.200.000đ/ 60ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi lên tới 19% cùng quà tặng giá trị tại đây.

2. Gel silicone ngăn ngừa và làm xẹp sẹo lồi/ sẹo phì đại Rejuvaskin Rejuvasil

sản phẩm đến từ thương hiệu Rejuvaskin - Hoa Kỳ mà hiệu quả ngăn ngừa sẹo mới và làm xẹp sẹo lồi, sẹo phì đại do mụn, bỏng, phẫu thuật, sau chấn thương, thủy đậu… Với chiết xuất 97% silicone y tế cao cấp kết hợp Vitamin C, Squalane, dầu Emu; gel Rejuvaskin Rejuvasil sẽ tạo 1 lớp màng silicone mỏng trên bề mặt vết thương đã khép miệng ngăn ngừa sự mất nước, kiểm soát việc tăng sinh collagen trong giai đoạn lành thương giúp hạn chế tối đa việc hình thành sẹo. Gel Rejuvasil còn làm co rút các mạch máu và các sợi collagen, từ đó giúp làm xẹp sẹo lồi, sẹo phì đại nhanh chóng. Hiệu quả với cả sẹo lồi mới và lâu năm. Phù hợp với mọi làn da, kể cả làn da nhạy cảm.

Thành phần chính: Silicone y tế cao cấp, Vitamin C, Squalane, dầu Emu.

Ưu điểm nổi bật:

Chứa 97% là silicone y tế cao cấp, với 2 loại silicone y tế khác nhau giúp ngăn ngừa sự hình thành sẹo mới và làm xẹp sẹo lồi, sẹo phì đại hiệu quả.

Thúc đẩy làm lành tổn thương nhanh chóng và làm đổi màu của vết sẹo dần trở lại màu da tự nhiên trước đây.

Làm mềm và dưỡng ẩm hỗ trợ quá trình làm lành vết sẹo nhanh hơn.

Đặc tính chống viêm và chống ô xy hóa cao nuôi dưỡng làn da tươi trẻ.

Hiệu quả rõ rệt tới 90% với sẹo dưới 6 tháng và thời gian điều trị trong 1-2 tháng.

Thời gian điều trị từ 2-4 tháng sẽ đạt hiệu quả từ 60-80% với vết sẹo trên 6 tháng và dưới 1 năm.

Sản phẩm đạt hiệu quả tối ưu và rút ngắn thời gian điều trị sẹo lồi, sẹo phì đại khi kết hợp dùng miếng dán Rejuvaskin Scar FX.

Đa dạng với 3 dung tích đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng với mọi vết sẹo.

Kết cấu dạng gel trong suốt và thẩm thấu nhanh chóng, không gây sự khó chịu mỗi khi sử dụng. Chú ý, khi sử dụng chỉ thoa một đường gel Rejuvasil lên vết sẹo và không massage để khô tự nhiên.

Hội tụ từ những thành phần chất lượng và lành tính nên an toàn với mọi làn da, trẻ em trên 2 tuổi cũng có thể sử dụng.

Giá niêm yết chính hãng: 450.000đ/ 10ml, 650.000đ/ 15ml và 1.100.000đ/ 30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi lên tới 14% và quà tăng giá trị tại đây.

3. Kem trị sẹo Fixderma Scar Gel

kem trị sẹo đến từ thương hiệu Fixderma của Ấn Độ. Fixderma Scar Gel chiết xuất từ thành phần thiên nhiên giúp làm mờ mọi loại sẹo do nhiều nguyên nhân gây ra như mụn, bỏng, chấn thương, phẫu thuật. Nhưng cũng chính vì ưu điểm hiệu quả với mọi loại sẹo mà kem trị sẹo Fixderma Scar Gel không đạt hiệu quả tối ưu với bất cứ loại sẹo nào. Sản phẩm phù hợp với mọi loại da, dùng được cho mặt và cả cơ thể.

Thành phần chính: Glycerol, Panthenol (vitamin B5), vitamin B3, Lactic Acid.

Ưu điểm nổi bật:

Mang lại tác dụng làm mềm và hiệu quả với mọi loại sẹo.

Hỗ trợ cải thiện kết cấu của sẹo giúp phục hồi nhanh tổn thương.

Kết cấu dạng gel nên làn da dễ hấp thu, không gây bóng nhờn.

Phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm.

Giá niêm yết chính hãng: 278.000đ/ 15ml

4. Kem trị sẹo Lancopharm Cesarin Ointment

kem trị sẹo Cesarin Ointment Lacopharm đến từ thương hiệu Crevil Lancopharm Cesarin chuyên về sẹo sau phẫu thuật. Nổi bật, với tinh chất Lanolin; Lancopharm Cesarin Ointment thẩm thấu sâu vào từng tế bào giúp làm mềm và xóa mờ các vết sẹo sau phẫu thuật. Chú ý, với vết sẹo sau phẫu thuật lâu năm đã chai cứng thì hiệu quả khá chậm.

Thành phần chính: Lanolin, Capig Capric, Triglyceri

Ưu điểm nổi bật:

Ngăn ngừa sự phát triển của vết sẹo phát triển sau lành thương.

Bổ sung độ ẩm và dưỡng chất cho làn da khôi phục tổn thương nhanh chóng.

Giảm cảm giác ngứa ngáy, khó chịu khi sẹo hình thành.

Làm đều màu da giúp vùng da sẹo dần đồng hóa với vùng da còn lại.

Giá niêm yết chính hãng: 308.000đ/ 30g

5. Kem trị sẹo rỗ Mitosyl Irritations

Sản phẩm kem trị sẹo tiếp theo đến từ thương hiệu thương hiệu Sanofi Aventis. Hiệu quả điều trị sẹo của Mitosyl Irritations chủ yếu dùng cho vết thương bỏng nặng và làm mờ sẹo thâm sau mụn, sẹo rỗ. Bên cạnh đó, kem Mitosyl Irritations còn là giải pháp trị thâm, chống hăm cho trẻ nhỏ. Chú ý, với vết sẹo lâu năm thì hiệu quả khá làm chậm.

Thành phần chính: Dầu gan cá, Zinc Oxide, Vitamin A, Dầu Geranium

Ưu điểm nổi bật:

Thúc đẩy sản sinh collagen lấp đầy sẹo lỗ.

Hỗ trợ tái tạo tế bào mới cho làn da sẹo thâm dần tươi sáng và đều màu trở lại.

Kháng viêm và nhanh chóng phục hồi làn da tổn thương dần mịn màng, tươi mới.

Phù hợp với mọi làn da, kể cả làn da nhạy cảm nhất.

Giá niêm yết chính hãng: 300.000đ/ 65g

6. Kem trị sẹo La Roche-Posay Cicaplast Gel B5 Epidermal Recovery Accelerator Skincare

Sản phẩm tiếp theo góp mặt trong danh sách này đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm La Roche-Posay. Chiết xuất từ rau má, vitamin B5, Glycerin, Sodium Hyaluronate; La Roche-Posay Cicaplast Gel B5 Epidermal Recovery Accelerator Skincare làm dịu và phục hồi tổn thương giúp làm mờ và trị sẹo hiệu quả. Đặc biệt, sản phẩm an toàn cho cả trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và đem lại làn da mềm mịn, thoải mái, giảm tình trạng mẩn đỏ, kích ứng.

Thành phần chính: Chiết xuất rau má, Citric Acid, Glycerin, Sodium Hyaluronate, Panthenol (B5).

Ưu điểm nổi bật:

Bổ sung độ ẩm giúp làm dịu da và giảm ngứa rát, sưng viêm, ban đỏ, kích ứng...

Khả năng kháng khuẩn hạn chế tình trạng nhiễm trùng phát triển ở vùng da đang bị tổn thương.

Phục hồi nhanh chóng tổn thương, nhất là do mụn hay viêm để lại.

Làm mờ thâm mụn và ngăn ngừa sẹo mới hình thành sau tổn thương.

Cung cấp dưỡng chất cho làn da khỏe mạnh cho làn da mịn màng, tươi mới từ bên trong.

Không chứa paraben, không hương liệu và cồn nên an toàn cho mọi làn da, kể cả da dễ kích ứng.

Giá niêm yết chính hãng: 470.000đ/ 40ml

7. Kem trị sẹo Avène Cicalfate Creme Reparatrice Repair Cream

Một sản phẩm đến từ nước Pháp cũng góp phần trong danh sách này là kem trị sẹo Avène Cicalfate Creme Reparatrice Cream. Chứa nhiều hoạt chất chất lượng và lành tính, Avène Cicalfate Creme Reparatrice Cream kháng khuẩn tốt giúp bảo vệ vùng da bị tổn thương, đồng thời tăng cường tái tạo da giúp cho vết thương chóng lành và liền sẹo. Không chứa thành phần kích ứng.

Thành phần chính: Nước khoáng Avène, kẽm ô xít, kẽm sulfate, Aluminium sucrose octasulfate

Ưu điểm nổi bật:

Khả năng kháng khuẩn và bảo vệ vùng da tổn thương khỏi bị viêm nhiễm, kích ứng.

Làm dịu da tạo cảm giác êm dịu cho làn da.

Hỗ trợ làm lành vết thương, tái tạo làn da mới giúp làm liền sẹo nhanh chóng cho làn da mềm mịn, tươi trẻ.

Lành tính với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm.

Giá niêm yết chính hãng: 310.000đ/ 40ml

8. Kem trị sẹo Ticarlox

Kem trị sẹo Ticarlox hiệu quả tối ưu với sẹo thâm. Với chiết xuất từ thiên như hạt mù u, rau má kết hợp vitamin E, vitamin A; Ticarlox thúc đẩy tái tạo mới giúp cải thiện màu sắc và hình dáng của thâm sẹo. Nhưng với vết sẹo thâm lâu năm thì hiệu quả chậm và cần phải kiên trì sử dụng trong thời gian dài.

Thành phần chính: Chiết xuất dầu hạt mù u, chiết xuất rau má, vitamin E, Retinyl Acetate.

Ưu điểm nổi bật:

Làm mờ sẹo thâm cho làn da đều màu, tươi sáng trở lại.

Mùi hương thiên nhiên dịu nhẹ, không gây nồng tạo cảm giác thoải mái mỗi khi sử dụng.

Không chứa parabens, dầu khoáng, chất tạo màu… nên an toàn với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm.

Giá niêm yết chính hãng: 44.000đ/ 10g

9. Kem trị sẹo rỗ White Doctors Scar Clearr

Vị trí tiếp theo xứng đáng có mặt trong danh sách này thuộc về sản phẩm đến từ thương hiệu White Doctors. Với chiết xuất từ hoạt chất Zinc Laurate cùng Niacinamide, kem trị sẹo White Doctors Scar Clearr giảm viêm, phục hồi cấu trúc da bị hư tổn do các tác nhân như mụn, thủy đậu... lấp đầy vùng da sẹo rỗ, sẹo lõm nhanh chóng. Đồng thời, chiết xuất Panax Ginseng từ nhân sâm giúp tái tạo tế bào mới và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa cho làn da luôn căng mịn, tươi trẻ. Phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm.

Thành phần chính: Zinc Laurate, Niacinamide, Panax Ginseng

Ưu điểm nổi bật:

Thúc đẩy sản sinh collagen giúp làm đầy vết sẹo rỗ, sẹo lõm cho làn da căng mịn.

Tác động trực tiếp vào quá trình tái cấu trúc giúp lấp đầy các rãnh nhăn li ti cho làn da luôn căng trẻ, tràn đầy sức sống.

Làm dịu và phục hồi nhanh chóng các tổn thương do mụn ngừa sẹo thâm, sẹo rỗ, sẹo lõm hình thành.

Ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa giúp làn da luôn tươi mịn, căng trẻ.

Kết cấu dạng cream đặc nhưng thẩm thấu rất nhanh và không gây nhờn rít, bóng nhờn trên bề mặt da.

Sử dụng đều đặn 2 tháng sẽ thấy hiệu quả trên vết sẹo rỗ, sẹo lõm.

Phù hợp với mọi làn da và không hề gây cảm giác châm chích, khó chịu, nóng rát da sau khi sử dụng.

Giá niêm yết chính hãng: 680.000đ/ 40g

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi lên tới 30% tại đây.

10. Kem trị sẹo Murad Invisiscar Resurfacing Treatment

Một sản phẩm kết cho danh sách này không thể không nhắc đến kem trị sẹo đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Murad nổi tiếng tại Mỹ. Không cần điều trị xâm lấn, kem trị sẹo Murad Invisiscar Resurfacing Treatment nhanh chóng làm mờ vết thâm và lấp đầy sẹo rỗ sau mụn chỉ sau thời gian 8 tuần sử dụng. Murad Invisiscar Resurfacing Treatment còn giúp ức chế quá trình sản sinh melanin ngăn ngừa vết thâm mụn hình thành cho làn da dần đều màu trở lại.

Thành phần chính: Salicylic Acid (BHA), tích tuyết thảo, Hydroxytyrosol & Hexylresorcinol, Vitamin C.

Ưu điểm nổi bật:

Bổ sung dưỡng chất lấp đầy các vết sẹo rỗ cho làn da mịn màng hơn.

Nuôi dưỡng làn da trắng sáng đều màu ngăn ngừa vết thâm sau mụn hình thành.

Tái cấu trúc cho bề mặt da phẳng mịn hơn rõ rệt.

Kết cấu dạng kem thẩm thấu nhanh chóng không gây nhờn rít, bóng nhờn.

Không chứa hương liệu, chất bảo quản với mọi làn da kể cả da nhạy cảm.

Trải nghiệm sau 8 tuần sử dụng Murad Invisiscar Resurfacing Treatment kết luận: 100% đồng ý kết cấu sẹo trở nên nông hơn/đều hơn, 91% đồng ý bề mặt da trở nên láng mịn, không còn cảm giác gồ ghề, 86% đồng ý sắc tố vết sẹo đã nhạt hơn.

Giá niêm yết chính hãng: 1.100.000đ/ 15ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 14% tại đây.

Với top 10 kem trị sẹo thâm, sẹo rỗ, sẹo lõm, sẹo lồi, sẹo phì đại… ở trên, chắc chắn bạn đã tìm được một sản phẩm phù hợp. Dù là sẹo mới hay sẹo lâu năm đều được đánh bay lấy lại làn da tươi sáng đều màu và tươi trẻ hơn. Nhớ là chỉ nên chọn mua tại các đại lý phân phối chính hãng, chớ tham hàng giá rẻ mà "tiền mất tật mang".