Top 10 sữa rửa mặt cho da khô ‘căng mọng’ mà vẫn sạch sâu ngừa mụn

1. Sữa rửa mặt Rejuvaskin Facial Cleanser làm sạch sâu cả bụi mịn PM2.5

On top đầu bảng sữa rửa mặt cho da khô gọi tên thương hiệu Rejuvaskin danh tiếng với hơn 37 năm nổi tiếng tại Mỹ. Điều làm nên sự khác biệt của sữa rửa mặt Rejuvaskin Facial Cleanser chính là khả năng làm sạch sâu kết hợp bảo vệ da trước tác động của bụi mịn PM2.5 nhờ ứng dụng công nghệ hiện đại EXO-P™. Đây là lớp màng sinh học "tàng hình" giúp ngăn chặn sự bám dính của các hạt ô nhiễm siêu nhỏ - nguyên nhân hàng đầu khiến da nhanh chóng xuống cấp với khô ráp, lão hóa sớm.

Không chỉ dừng lại ở việc loại bỏ bụi bẩn, mồ hôi và bã nhờn; sữa rửa mặt Rejuvaskin Facial Cleanser còn có khả năng làm sạch bụi mịn PM2.5, trung hòa tới 28% gốc tự do và hỗ trợ loại bỏ 44% kim loại nặng tích tụ trên bề mặt da. Đây là những tác nhân trực tiếp gây hại, làm suy yếu hàng rào bảo vệ và đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Rejuvaskin Facial Cleanser còn giúp cân bằng pH tự nhiên, kiểm soát nhờn hiệu quả và hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây mụn P.Acnes. Với công thức dịu nhẹ, không làm khô căng, Rejuvaskin Facial Cleanser chính là lựa chọn cho mọi loại da, đặc biệt là da khô và nhạy cảm. Trong bối cảnh ô nhiễm môi trường ngày càng nghiêm trọng, sản phẩm này chính là "vũ khí" làm sạch và chăm sóc làn da.

Thành phần nổi bật: Exopolysaccharide (EXO-P™), chiết xuất tạo bọt từ dừa, tinh dầu sả chanh, chiết xuất lô hội.

Ưu điểm nổi bật:

Ứng dụng công nghệ EXO-P™ tiên tiến, hình thành lớp màng bảo vệ da, ngăn bụi mịn bám dính, trung hòa gốc tự do và hỗ trợ đào thải kim loại nặng. Từ đó, chống lão hóa sớm và bảo vệ da tốt hơn trước tác động môi trường.

Khả năng làm sạch chuyên sâu, giải phóng lỗ chân lông khỏi tạp chất, tạo tiền đề để da hấp thụ tối đa dưỡng chất từ các bước skincare sau, giúp quy trình chăm sóc đạt hiệu quả.

Công thức "3 trong 1" vừa làm sạch, vừa cân bằng pH, vừa cấp ẩm, mang đến cảm giác mềm mịn, dễ chịu mà không lo bong tróc hay khô rát - đặc biệt phù hợp với da khô.

Kiểm soát nhờn hiệu quả, hạn chế tình trạng bóng dầu ở vùng chữ T, giảm nguy cơ hình thành mụn.

Củng cố hàng rào bảo vệ da, giúp da khỏe hơn trước nắng, bụi bẩn, khói bụi ô nhiễm - yếu tố quan trọng để duy trì làn da tươi trẻ, căng mịn lâu dài.

Kết cấu gel trong suốt, tạo bọt siêu mịn, nhẹ nhàng làm sạch mà vẫn an toàn cho lớp biểu bì. Đi kèm là hương sả chanh tự nhiên, mang đến cảm giác thư giãn, sảng khoái như spa ngay tại nhà.

Bảng thành phần "xanh" an toàn, không chứa paraben, không hương liệu tổng hợp, phù hợp ngay cả với làn da nhạy cảm hoặc đang bị kích ứng.

Nhược điểm: Điểm "thiếu sót" có lẽ là… quá được yêu thích nên thường xuyên rơi vào tình trạng cháy hàng, nhất là vào những dịp khuyến mãi hoặc khi được các beauty blogger review rầm rộ.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 400.000 đồng/100ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% và quà tặng giá trị tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/sua-rua-mat-chong-o-nhiem-rejuvaskin.html

2. Sữa rửa mặt cấp ẩm MD CARE Hydrating Milk Cleanser

Top 2 trong danh sách sữa rửa mặt cho da khô gọi tên sản phẩm đến từ thương hiệu MD CARE. Sữa rửa mặt cho da khô MD CARE Hydrating Milk Cleanser ghi điểm nhờ công thức dạng sữa dịu nhẹ, đặc biệt phù hợp với những làn da nhạy cảm, đang yếu, dễ kích ứng hoặc mất nước trầm trọng.

Điểm nổi bật của MD CARE Hydrating Milk Cleanser nằm ở Nano-Ceramide - hoạt chất giúp phục hồi và củng cố hàng rào bảo vệ da, giảm thiểu tình trạng bong tróc, khô ráp và tăng cường độ đàn hồi tự nhiên. Song song đó, Hyaluronic Acid đóng vai trò như "nam châm giữ ẩm", cấp nước và duy trì làn da căng mướt suốt nhiều giờ, đồng thời hỗ trợ quá trình làm lành những tổn thương nhỏ. Sự kết hợp của Amino Acid và Allantoin còn mang đến hiệu quả nuôi dưỡng từ sâu bên trong, giúp làn da nhạy cảm được chăm sóc toàn diện mà không hề gây kích ứng.

Thành phần chính: Nano-Ceramide, Hyaluronic Acid, Amino Acid, Allantoin.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch sâu mà không gây khô da: Mọi bụi bẩn, bã nhờn, tế bào chết được làm sạch sâu cho lỗ chân lông thông thoáng ngăn ngừa bít tắc.

Công thức dịu nhẹ: Không chứa xà phòng, không gây khô căng, an toàn cho da nhạy cảm, kể cả da sau treatment.

Cấp ẩm & phục hồi: Giúp duy trì độ ẩm cân bằng, giảm bong tróc, khô nẻ, mang lại làn da mềm mại, mịn mượt hơn mỗi ngày.

Củng cố hàng rào bảo vệ da: Tăng khả năng đề kháng trước các yếu tố gây hại từ môi trường, hạn chế kích ứng tái phát.

Làm dịu: Giảm tình trạng mẩn đỏ, ngứa rát - "vị cứu tinh" dành riêng cho làn da khô nhạy cảm.

An toàn: Không gây bít tắc lỗ chân lông, không sinh mụn, giúp da thông thoáng và thoải mái.

Kết cấu dạng sữa mỏng nhẹ: Dễ dàng làm sạch và rửa trôi, để lại cảm giác ẩm mịn, tươi mới sau mỗi lần sử dụng.

Nhược điểm: Sản phẩm ngày càng được ưa chuộng nên thường xuyên rơi vào tình trạng "cháy hàng", đặc biệt là trong các đợt sale lớn.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 360.000 đồng/ 200ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/md-care/sua-rua-mat-md-care-hydrating-milk-cleanser.html

3. Sữa rửa mặt VI Derm Gentle Purifying Cleanser

Top 3 sữa rửa mặt cho da khô ngừa lão hóa gọi tên thương hiệu VI Derm nước Mỹ. Nhờ ứng dụng công thức làm sạch tiên tiến kết hợp nha đam, vitamin E cùng các chất chống oxy hóa tự nhiên; sữa rửa mặt VI Derm Gentle Purifying Cleanser không chỉ loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa hay lớp trang điểm cứng đầu, mà còn đồng thời nuôi dưỡng, phục hồi và tăng cường bảo vệ da sau từng lần sử dụng.

Điểm nổi bật của sản phẩm chính là khả năng làm sạch sâu nhưng vẫn giữ nguyên độ ẩm tự nhiên, giúp làn da không bị khô căng mà còn khỏe mạnh hơn nhờ lớp màng bảo vệ được củng cố. Đây là yếu tố quan trọng giúp ngăn ngừa lão hóa sớm, giữ da mềm mịn, đều màu và rạng rỡ sau mỗi lần rửa mặt.

Thành phần chính: Chiết xuất nha đam, vitamin E (Tocopheryl Acetate), chiết xuất vỏ cây liễu.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch bụi bẩn, dầu thừa và lớp makeup mà vẫn dịu nhẹ, không gây mất nước hay tổn thương bề mặt da.

Dưỡng ẩm chuyên sâu, cải thiện tình trạng da khô ráp, mang lại làn da căng mướt, mềm mại.

Làm dịu nhanh các kích ứng, giảm đỏ rát, châm chích - cho da yếu, da nhạy cảm.

Tăng cường chống oxy hóa, trung hòa gốc tự do - thủ phạm gây lão hóa sớm, từ đó ngăn ngừa nếp nhăn và giữ da trẻ lâu.

Công thức an toàn, lành tính, không chứa chất gây hại, phù hợp cho mọi loại da, kể cả da đang treatment.

Hỗ trợ làm thoáng lỗ chân lông, hạn chế nguy cơ bít tắc - nguyên nhân hình thành mụn và khiến da nhanh xuống cấp.

Kết cấu gel mịn, tạo bọt nhẹ, làm sạch sâu mà vẫn duy trì độ ẩm thiết yếu, có thể dùng hằng ngày vào cả sáng và tối.

Nhược điểm: Giá thành có thể cao hơn so với những dòng phổ thông, tuy nhiên với dung tích lớn cùng hiệu quả từ làm sạch, dưỡng ẩm đến chống lão hóa, sản phẩm này vẫn luôn giữ vững vị trí "top đầu" trong lòng các tín đồ skincare khó tính.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.450.000 đồng/120ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/vi-derm/sua-rua-mat-lam-sach-sau-diu-nhe-vi-derm-gentle-purifying-cleanser.html

4. Sữa rửa mặt cho da khô Cerave Hydrating Facial Cleanser

Lọt top 4 sữa rửa mặt cho da khô đang được tìm mua nhiều đến từ thương hiệu Cerave cũng thuộc nước Mỹ. Sữa rửa mặt cho da khô Cerave Hydrating Facial Cleanser ứng dụng công nghệ độc quyền MVE kết hợp cùng loạt dưỡng chất thiết yếu như Ceramide, Hyaluronic Acid, Niacinamide, Vitamin D và Glycerin mang đến giải pháp làm sạch da cho làn da khô đến rất khô.

Cerave Hydrating Facial Cleanser không chỉ nhẹ nhàng lấy đi bụi bẩn, bã nhờn, lớp makeup còn sót lại mà còn bổ sung độ ẩm cần thiết, giúp làn da duy trì cảm giác mềm mịn, dễ chịu, không bị khô căng sau khi rửa mặt. Đồng thời, sữa rửa mặt Cerave Hydrating Facial Cleanser còn hỗ trợ phục hồi và củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên, từ đó giúp da khỏe hơn mỗi ngày và ngăn ngừa lão hóa sớm.

Thành phần chính: Công nghệ MVE, Ceramide, Hyaluronic Acid, Niacinamide (vitamin B3), Vitamin D, Glycerin.

Ưu điểm nổi bật:

Nhẹ nhàng làm sạch bụi bẩn, dầu nhờn và lớp trang điểm mà không gây khô ráp hay tổn thương da.

Bổ sung độ ẩm chuyên sâu, cải thiện tình trạng khô nẻ, bong tróc, mang lại làn da mượt mà, căng bóng tự nhiên.

Độ pH chuẩn 5.5 giúp cân bằng, hạn chế mất nước và duy trì độ ẩm tự nhiên cho da.

Hỗ trợ củng cố hàng rào bảo vệ, tăng sức đề kháng cho da trước các tác nhân gây hại từ môi trường.

Kết cấu dạng kem lỏng, tạo bọt vừa phải, dễ dàng làm sạch mà vẫn giữ lại cảm giác ẩm mịn sau khi rửa.

Hương thơm dịu nhẹ như mùi sữa, tạo cảm giác thư giãn, dễ chịu mỗi lần sử dụng.

Công thức lành tính, không chứa hương liệu, an toàn cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm hoặc đang treatment.

Nhược điểm: Không phù hợp với làn da dầu, da mụn.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 180.000 đồng/ 88ml, 385.000 đồng/ 236ml và 515.000 đồng/ 437ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://ceraveskincare.vn/san-pham/sua-rua-mat-cho-da-kho-cerave-hydrating-facial-cleanser.html

5. Gel rửa mặt Bioderma Sensibio Gel Moussant

Top 5 sữa rửa mặt cho da khô gọi tên thương hiệu Bioderma nổi tiếng nước Pháp. Sữa rửa mặt cho da khô Bioderma Sensibio Gel Moussant ứng dụng công nghệ micellar tiên tiến, giúp loại bỏ bụi bẩn và tạp chất mà không cần chà xát mạnh. Nhờ đó, làn da vẫn giữ được độ đàn hồi, mềm mại và sự cân bằng tự nhiên vốn có. Không chỉ dừng lại ở bước làm sạch cơ bản, sản phẩm còn như một "lá chắn vô hình", hỗ trợ củng cố hàng rào bảo vệ, duy trì độ ẩm thiết yếu và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa sớm như khô ráp, xỉn màu hay da thiếu sức sống.

Thành phần chính: Phức hợp D.A.F™, Sodium Citrate, Vitamin E, Lecithin, PEG-90 Glyceryl Isostearate.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch sâu nhưng dịu nhẹ, giữ nguyên lớp màng ẩm tự nhiên, duy trì độ đàn hồi và ngăn khô căng - chìa khóa quan trọng để phòng tránh lão hóa sớm.

Nuôi dưỡng, phục hồi và củng cố hàng rào bảo vệ da, kích thích sản sinh lipid tự nhiên giúp da khỏe mạnh, mềm mại và đều màu hơn.

Công nghệ D.A.F™ giúp tăng sức đề kháng, bảo vệ da trước ô nhiễm môi trường và stress - những nguyên nhân hàng đầu khiến da mất đi vẻ tươi tắn

Tạo lớp bọt mịn, nhẹ nhàng loại bỏ tạp chất trong lỗ chân lông mà không làm bào mòn hay lấy đi độ ẩm tự nhiên.

Kết cấu gel trong, mượt mà, để lại cảm giác mát dịu, mềm mịn - là bước đệm lý tưởng cho các sản phẩm dưỡng trắng và chống lão hóa tiếp theo.

Công thức an toàn, không chứa cồn, paraben hay hương liệu nhân tạo, phù hợp với da khô, da nhạy cảm hoặc dễ kích ứng.

Nhược điểm: Xuất hiện hàng kém chất lượng nên mua tại nhà phân phối chính hãng.

Đánh giá chung: 8.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 445.000 đồng/200ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/bioderma/gel-rua-mat-tao-bot-giam-mun--tham-danh-cho-da-nhay-cam-bioderma-sensibio-gel-moussant.html

6. Sữa rửa mặt pH5 Eucerin Facial Cleanser Sensitive Skin

Top 6 sữa rửa mặt cho da khô là cái tên quen thuộc đến từ tên thương hiệu Eucerin nước Đức. Sữa rửa mặt cho da khô Eucerin Facial Cleanser Sensitive Skin gây ấn tượng mạnh nhờ ứng dụng công nghệ pH5 Citrate Buffer, giúp cân bằng độ pH sinh lý chuẩn mực của làn da. Nhờ đó, lớp màng bảo vệ tự nhiên được duy trì bền vững, hạn chế tình trạng mất nước - nguyên nhân phổ biến khiến da nhanh chóng lão hóa. Không chỉ cuốn trôi bụi bẩn, dầu thừa và tàn dư mỹ phẩm, sản phẩm còn giữ lại độ ẩm thiết yếu, mang đến làn da mềm mại, căng mượt và sáng khỏe theo thời gian.

Thành phần chính: Sodium Cocoamphoacetate, Sodium Myreth Sulfate, Lauryl Glucoside, Glycerin, vitamin B5.

Ưu điểm nổi bật:

Loại bỏ bụi bẩn và bã nhờn tận lỗ chân lông mà không làm mất đi độ ẩm tự nhiên.

Không chứa cồn, hương liệu hay chất tạo bọt mạnh, giảm nguy cơ kích ứng, phù hợp cả với da nhạy cảm, da sau peel, laser hoặc đang treatment.

Dưỡng ẩm & tái tạo da, mang đến làn da tươi sáng, đều màu và mềm mịn rõ rệt sau một thời gian sử dụng.

Tăng cường hàng rào bảo vệ nâng cao khả năng chống lại tác nhân gây hại từ môi trường như tia UV, ô nhiễm, giữ da luôn khỏe khoắn và trẻ trung.

Nhược điểm: Hơi nhiều bọt và hơi mùi hương liệu nên nhiều bạn còn cân nhắc.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 279.000 đồng/400ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/eucerin/sua-rua-mat-ph5-cho-da-nhay-cam-eucerin-facial-cleanser-sensitive-skin.html

7. Sữa rửa mặt nghệ Cocoon

Ở vị trí top 7 sữa rửa mặt cho da khô là sản phẩm thuần Việt đến từ thương hiệu Cocoon. Sữa rửa mặt cho da khô Cocoon Nghệ Hưng Yên nổi bật với công thức chứa 4% AHA kết hợp chiết xuất nghệ đặc trưng. Nhờ đó, sản phẩm không chỉ làm sạch sâu và loại bỏ tế bào chết hằng ngày mà còn giúp bề mặt da mịn màng, sáng khỏe hơn mà vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên, không gây khô căng hay kích ứng.

Thành phần chính: Chiết xuất nghệ Hưng Yên, AHA 4%, chiết xuất cà rốt, Betaine, Allantoin.

Ưu điểm nổi bật:

Hỗ trợ làm sạch bụi bẩn, tế bào chết, mờ thâm sạm, cải thiện sắc da tươi sáng và đều màu.

Betaine và Allantoin cấp nước, làm dịu, hạn chế cảm giác căng khô thường gặp ở da sau khi rửa mặt.

Giúp làn da nhanh chóng trở nên mịn màng, rạng rỡ, tràn đầy sức sống.

Công thức lành tính, phù hợp cho cả làn da khô nhạy cảm đang cần được chăm sóc nhẹ nhàng.

Nhược điểm: Mùi nghệ đặc trưng có thể khiến một số người mới dùng chưa quen, nhưng sẽ dần thích ứng sau vài lần trải nghiệm.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 295.000 đồng/310ml

8. Sữa rửa mặt trắng da Sakura Whitening Facial Cleanser

Top 8 sữa rửa mặt cho da khô vinh danh sản phẩm đến từ thương hiệu Sakura của Nhật Bản. Sữa rửa mặt cho da khô Sakura Brightening Cleanser được nâng cấp với Alpha Arbutin kết hợp cùng chiết xuất cam thảo và hoa anh đào, mang lại khả năng làm sạch sâu bụi bẩn, bã nhờn mà không khiến da khô ráp. Đồng thời, sản phẩm còn giúp làn da xỉn màu trở nên tươi sáng, rạng rỡ và đầy sức sống.

Thành phần chính: Chiết xuất cam thảo, hoa anh đào, Ascorbyl Glucoside, hoa cúc La Mã, vỏ cam quýt, Alpha Arbutin.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch bụi bẩn, bã nhờn và lớp trang điểm, cho lỗ chân lông thông thoáng, ngăn ngừa mụn.

Độ pH 6 cân bằng, duy trì độ ẩm tự nhiên giúp da khô mềm mịn, hạn chế căng tức.

Thúc đẩy tái tạo tế bào, cho làn da tươi trẻ, đều màu và sáng mịn hơn.

Cung cấp độ ẩm thiết yếu, ngăn ngừa tình trạng bong tróc thường gặp ở da khô.

Công thức an toàn, không chứa paraben, thân thiện với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Kết cấu kem tạo bọt mịn, làm sạch sâu nhưng vẫn giữ da ẩm mượt, không hề khô căng.

Nhược điểm: Đang bị loạn giá trên thị trường và khó kiểm soát chất lượng từng sản phẩm.

Đánh giá chung: 8.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 680.000 đồng/ 100ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% chỉ có tại đây: https://maihan.vn/my-pham-sakura/sua-rua-mat-trang-da-sakura-whitening-facial-cleanser.html

9. Gel rửa mặt SVR Topialyse Gel Lavant

Top 9 sữa rửa mặt cho da khô gọi tên thương hiệu SVR của Pháp. Sữa rửa mặt SVR Topialyse Gel Lavant được thiết kế đặc biệt với công thức giàu dưỡng chất từ dầu dừa 6%, Glycerin, Niacinamide và Omega 3-6-9, mang đến khả năng làm sạch sâu bụi bẩn, bã nhờn mà không làm mất đi lớp ẩm tự nhiên vốn có. Đồng thời, sản phẩm còn hỗ trợ xoa dịu cảm giác ngứa rát, căng tức hay kích ứng, trả lại làn da mềm mại, mượt mà và đầy sức sống.

Thành phần chính: Chất làm mềm giàu lipid, dầu dừa 6%, Glycerin, Niacinamide, Omega 3-6-9.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch da một cách dịu nhẹ, loại bỏ bụi bẩn và bã nhờn nhưng vẫn duy trì được độ ẩm tự nhiên.

Hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh vật trên da, củng cố hàng rào bảo vệ để da luôn khỏe mạnh, dẻo dai.

Bổ sung độ ẩm , giúp da khô nhanh chóng lấy lại sự mịn màng, tươi tắn.

Độ pH sinh lý chuẩn, hạn chế tình trạng mất nước - yếu tố then chốt trong việc ngăn ngừa khô ráp.

Kết cấu gel tạo bọt mịn vừa phải, mang đến cảm giác làm sạch thoải mái mà không hề gây khô căng.

Không chứa sulphate, công thức lành tính an toàn cho da khô, da nhạy cảm hoặc vùng da đang tổn thương.

Nhược điểm: Không phù hợp với làn da dầu mụn, da hỗn hợp thiên dầu.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 140.000 đồng/ 55ml, 320.000 đồng/ 200ml

10. Sữa rửa mặt Paula's Choice Resist Optimal Results Hydrating Cleanser Normal Dry

Kết thúc danh sách sữa rửa mặt cho da khô là sản phẩm đến từ thương hiệu Paula's Choice xuất xứ Mỹ. Sữa rửa mặt Paula's Choice Resist Optimal Results Hydrating Cleanser mang đến khả năng làm sạch sâu bụi bẩn, dầu thừa và lớp makeup cứng đầu mà không làm mất đi độ ẩm tự nhiên. Nhờ công thức cân bằng pH chuẩn và giàu dưỡng chất cấp ẩm, sản phẩm giúp làn da khô nhanh chóng trở nên mềm mượt, tươi mới và tràn đầy sức sống.

Thành phần chính: Chiết xuất trà xanh, chiết xuất hoa cúc La Mã, Caprylic/Capric Triglyceride, Glycerin.

Ưu điểm nổi bật:

Nhẹ nhàng loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và lớp trang điểm mà không gây khô căng khó chịu.

Bổ sung độ ẩm thiết yếu, giúp làn da khô nhanh chóng mềm mại và đàn hồi hơn.

Độ pH tối ưu giúp cân bằng độ ẩm, hạn chế bong tróc và tình trạng khô ráp.

Giàu chất chống oxy hóa, hỗ trợ bảo vệ da trước lão hóa và các tác động từ môi trường.

Công thức lành tính, không chứa cồn hay chất tẩy rửa mạnh, an toàn cho da thường, da khô và da hỗn hợp thiên khô.

Kết cấu dạng lotion giàu độ ẩm, dễ dàng thẩm thấu, không để lại cảm giác nặng mặt sau khi rửa.

Nhược điểm: Chỉ phù hợp với làn da khô, da mất nước.

Đánh giá chung: 8.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 760.000đ/ 190ml