Top 12 chuyến tàu lửa dài nhất thế giới, dài nhất tới 8 ngày

Dưới đây là 12 hành trình tàu lửa chở khách dài nhất thế giới, chỉ bao gồm các chuyến trực tiếp theo lịch trình cố định, cho phép hành khách đi lại giữa hai điểm đến mà không cần phải đổi tàu, theo World Atlas.

12. Moscow đến Ulan-Ude - khoảng 5.500 km

Hành khách sẽ di chuyển 4 ngày qua dãy núi Ural và Siberia, đi qua các thành phố như Yekaterinburg, Omsk, Novosibirsk và Irkutsk.

11. Moscow đi Severobaykalsk - khoảng 5.550 km

Một hành trình dài khác cũng bắt đầu từ Moscow, đi qua các thành phố như Nizhny Novgorod, Novosibirsk và Krasnoyarsk. Sau khoảng 3 ngày 15 giờ, tàu sẽ đến Severobaykalsk, nằm gần cực bắc của hồ Baikal.

Hình ảnh các toa tàu của đường sắt Nga tại Moscow Ảnh: Reuters

10. Irkutsk đi Anapa - khoảng 6.000 km

Hành trình này đưa hành khách từ Irkutsk ở phía đông Siberia đến tận khu nghỉ dưỡng Anapa bên bờ biển Đen. Tuyến đường dài khoảng 6.000 km và mất từ 4,5 đến 5 ngày để hoàn tất.

9. Moscow đến Chita - khoảng 6.200 km

Du khách khởi hành từ Moscow đến thành phố Chita ở vùng Siberia phía đông sẽ trải qua hành trình kéo dài khoảng 4 ngày rưỡi trên tàu. Tuyến đường này đưa hành khách băng qua dãy Ural và vùng Siberia, ngang khu vực gần hồ Baikal trước khi đến đích là Chita.

8. Từ Adler đến Severobaykalsk - khoảng 6.880 km

Đây là tuyến tàu hoạt động theo mùa, khởi hành từ Adler bên bờ biển Đen (Nga) và kết thúc hành trình dài gần 7.000 km tại Severobaykalsk. Hành trình kéo dài hơn 5 ngày, đi qua các thành phố như Novosibirsk và Krasnoyarsk trước khi đến khu vực quanh hồ Baikal.

7. Moscow đến Neryungri - khoảng 6.950 km

Khởi hành từ ga Yaroslavsky ở Moscow, chuyến tàu khách đi sâu vào vùng Viễn Đông của Nga. Tuyến đường chạy theo một phần của mạng lưới đường sắt xuyên Siberia trước khi hướng tới Tynda và Neryungri ở phía nam Yakutia, mất khoảng 5 ngày để di chuyển xuyên qua đất nước.

6. Chita đến Anapa - khoảng 7.070 km

Tuyến đường này kết nối Chita ở phía đông Siberia với Anapa, một điểm đến nghỉ dưỡng bên bờ biển Đen của Nga. Hành trình kéo dài khoảng 5 ngày 15 giờ và chỉ hoạt động vào một số thời điểm nhất định trong năm (theo mùa).

5. Chita đến Adler - khoảng 7.500 km

Hành khách đi lại giữa Chita và Adler sẽ băng qua một phần rộng lớn của nước Nga, khởi hành từ phía đông Siberia và cuối cùng đến bờ biển biển Đen, mất khoảng 6 ngày.

4. Từ Kislovodsk đến Neryungri - khoảng 7.960 km

Bắt đầu tại Kislovodsk thuộc vùng Bắc Caucasus của Nga và kết thúc tại Neryungri ở vùng Viễn Đông, cách đó gần 8.000 km. Hành khách sẽ dành khoảng 6 ngày 7 giờ để di chuyển xuyên qua nước Nga.

3. Từ Moscow đến Vladivostok - khoảng 9.260 km

Tuyến Moscow - Vladivostok xuất hiện hai lần trong danh sách này vì có hai dịch vụ tàu riêng biệt cùng kết nối hai thành phố. Tàu 010Н là chuyến nhanh hơn trong hai chuyến, mất khoảng 6 ngày rưỡi để đến được bờ biển Thái Bình Dương của Nga.

2. Moscow đến Vladivostok - khoảng 9.300km

Tuyến thứ hai là Rossiya, tuyến tàu nổi tiếng hơn trong hai tuyến Moscow đến Vladivostok, đi theo tuyến đường sắt xuyên Siberia qua Nga nhưng có lịch trình và điểm dừng khác với tàu 010H, mất gần 7 ngày để hoàn thành hành trình.

Một đoàn tàu đi qua cầu Hữu nghị Triều Tiên - Nga trên sông Tumen Ảnh: Moscow Times

1. Moscow đến Bình Nhưỡng - 10.214 km

Đứng đầu danh sách là hành trình nối liền Moscow và Bình Nhưỡng (Triều Tiên) với quãng đường dài hơn 10.000 km. Hành khách mất khoảng 8 ngày để di chuyển giữa hai thủ đô, băng qua gần như toàn bộ chiều ngang nước Nga trước khi tiến vào Triều Tiên.

Tuyến này hoạt động 2 lần mỗi tháng và sử dụng toa giường nằm chạy suốt hành trình. Hành khách có thể ở nguyên trong toa xe trong suốt chuyến đi, ngay cả khi toa được ghép vào các đoàn tàu khác nhau dọc đường.