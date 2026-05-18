Top 25 quốc gia có dân số già nhất thế giới, Nhật Bản không phải đứng đầu

Tuy nhiên, không phải quốc gia nào cũng trải qua sự gia tăng dân số già này một cách đồng đều. Nhóm Ngân hàng Thế giới đã thu thập dữ liệu vào năm 2024 về tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên ở các quốc gia khác nhau. Dữ liệu cho thấy các quốc gia châu Âu có tỷ lệ người cao tuổi trong dân số cao nhất tính theo đầu người. Nhật Bản là quốc gia duy nhất không thuộc châu Âu nằm trong top 25 quốc gia. Tại Hoa Kỳ, quốc gia xếp thứ 39 trong dữ liệu, 18% dân số từ 65 tuổi trở lên. Mặc dù con số này vượt trội so với tỷ lệ 10% của dân số toàn cầu, nhưng thấp hơn đáng kể so với các quốc gia có tỷ lệ cao nhất.

Một nghiên cứu năm 2025 của Đại học Brown cũng cho thấy người châu Âu có nhiều khả năng sống lâu hơn người Mỹ, bất kể mức độ giàu nghèo. Tác giả của nghiên cứu, nhà kinh tế học về sức khỏe Irene Papanicolas, cho biết các vấn đề mang tính hệ thống ở Mỹ, chẳng hạn như "bất bình đẳng kinh tế hoặc các yếu tố rủi ro như căng thẳng, chế độ ăn uống hoặc các mối nguy hiểm về môi trường" góp phần làm giảm tuổi thọ.

Sử dụng báo cáo của Nhóm Ngân hàng Thế giới, dựa trên số liệu từ Bộ phận Dân số Liên Hiệp Quốc, tờ Business Insider đã liệt kê 25 quốc gia hàng đầu có tỷ lệ dân số từ 65 tuổi trở lên cao nhất.

Dưới đây là top 10:

10.San Marino, 22,41% dân số từ 65 tuổi trở lên. San Marino, quốc gia chỉ có dân số 35.000 người, có 21% nam giới từ 65 tuổi trở lên, trong khi tỷ lệ nữ là 24%.

9.Serbia, 22,69% dân số từ 65 tuổi trở lên, trong đó 20% nam giới và 25% phụ nữ từ 65 tuổi trở lên.

8.Croatia, 23,19% dân số từ 65 tuổi trở lên, trong đó 20% nam giới và 26% phụ nữ.

7.Đức, 23,20% dân số từ 65 tuổi trở lên, trong đó 21% nam giới và 25% phụ nữ.

6.Phần Lan, 23,90% dân số từ 65 tuổi trở lên, trong đó 21% nam giới và 26% phụ nữ.

5.Hy Lạp, 23,94% dân số từ 65 tuổi trở lên, trong đó 21% nam giới và tỷ lệ ở nữ giới 26%.

4.Bồ Đào Nha, 24,53% dân số từ 65 tuổi trở lên, trong đó 22% nam giới và 27% nữ giới.

3.Ý, 24,62% dân số từ 65 tuổi trở lên, trong đó 22% nam giới và 27% nữ giới.

2.Nhật Bản, 29,78% dân số từ 65 tuổi trở lên, trong đó 27% nam giới và 33% phụ nữ.

1.Monaco, 36,17% dân số từ 65 tuổi trở lên. Monaco có dân số ước tính chỉ 38.000 với 35% nam giới từ 65 tuổi trở lên, trong khi 37% phụ nữ từ 65 tuổi trở lên.

Danh sách còn lại trong top 25 lần lượt có Hà Lan, Bỉ, Áo, Liechtenstein, Thụy Điển, Cộng hòa Czech, Đan Mạch, Hungary, Tây Ban Nha, Estonia, Latvia, Slovenia, Bulgaria, Pháp, Bosnia và Herzegovina.