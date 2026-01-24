Top 3 kem chống nắng nâng tone cho diện mạo tươi sáng đón Tết 2026 này!

1. Kem chống nắng nâng tone Frezyderm Sun Screen Color Velvet Face SPF 50+

Vị trí top đầu là một sản phẩm kem chống nắng nâng tone đến từ Frezyderm nổi tiếng Hy Lạp. Điểm nổi bật của kem chống nắng Frezyderm Sun Screen Color Velvet Face SPF 50+ chính là công nghệ "Second Skin" (lớp màng thứ hai). Công nghệ này tạo ra một lớp màng vô hình, mượt mà trên da, mang lại cảm giác dễ chịu. Lớp màng này không chỉ giúp kem thẩm thấu nhanh, không gây bít tắc lỗ chân lông mà còn tối ưu hóa khả năng bảo vệ da khỏi tác hại của tia UVA, UVB, ánh sáng xanh, tia hồng ngoại... Đồng thời, tạo hiệu ứng làm mờ nếp nhăn và che khuyết điểm (mụn, nám, thâm...) cho làn da mịn màng, trắng hồng đều màu.

Thành phần chính: Octocrylene, titanium dioxide, ethylhexyl methoxycinnamate, diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate.

Ưu điểm nổi bật:

Giúp bảo vệ da khỏi tác hại của UVA, UVB, ánh sáng xanh và tia hồng ngoại duy trì làn da căng trẻ, tươi sáng đều màu.

Công nghệ Stem Cell - DNA Protection giúp bảo vệ da khỏi tác động của tia UV cùng các yếu tố ô nhiễm môi trường.

Khả năng kiềm dầu khá tốt cho làn da dầu mụn thông thoáng.

Kết cấu kem mềm mịn như "nhung", không chứa dầu, thấm nhanh, không gây bết dính hay để lại vệt trắng.

Lớp lót trang điểm giúp che phủ mọi khuyết điểm như nếp nhăn, mụn, nám, thâm và mang lại làn da mịn màng, rạng rỡ.

Nâng tone theo kiểu hiệu chỉnh sao cho phù hợp với làn da châu Á nên không bị trắng lố hay tối màu quá gây mất thẩm mỹ.

Phù hợp với làn da dầu mụn, da nhạy cảm hay làn da mỏng yếu sau peel, laser... đều có thể sử dụng.

Nhược điểm: Sản phẩm quá "HOT" nên luôn trong tình trạng cháy hàng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 950.000 đồng/50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/frezyderm/kem-chong-nang-frezyderm-sun-screen-color-velvet-face-50.html

2. Kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial Sunscreen

Vị trí top 2 gọi tên kem chống nắng nâng tone mà các nàng nhất định phải có trong Tết 2026 này đến từ Mỹ thuộc thương hiệu Rejuvaskin. Kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial Sunscreen là sản phẩm chống nắng thuần vật lý với 20% zinc oxide, mang lại khả năng giúp bảo vệ da trước tác hại của tia UVA, UVB và ánh sáng xanh. Nhờ đó, làn da luôn được duy trì trong trạng thái tươi mịn, sáng hồng mỗi ngày.

Rejuvaskin Mineral Facial Sunscreen còn được bổ sung 4% niacinamide, glycerin, panthenol và vitamin E, giúp cấp ẩm, làm dịu da và ngăn ngừa tình trạng khô ráp, bong tróc hay kích ứng do cháy nắng. Đặc biệt, sản phẩm còn có khả năng kiểm soát dầu nhờn hiệu quả, giúp da không bị bóng nhờn và luôn giữ được lớp finish căng mịn tự nhiên. Với công thức dịu nhẹ và lành tính, sản phẩm phù hợp với cả làn da nhạy cảm, mang lại sự bảo vệ và chăm sóc da.

Thành phần chính: 20% zinc oxide, 4% niacinamide, glycerin, panthenol, vitamin E.

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ da trước tác hại của tia UVA, UVB và ánh sáng xanh, từ đó giúp ngăn ngừa tình trạng nám sạm và các dấu hiệu lão hóa sớm.

Cung cấp độ ẩm cần thiết, giúp da luôn căng bóng, ngậm nước, hạn chế tình trạng cháy nắng, mẩn đỏ.

Kiểm soát dầu nhờn hiệu quả, sản phẩm đặc biệt phù hợp với làn da dầu, không gây bóng nhờn hay làm bít tắc lỗ chân lông.

Củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên của da, tăng cường khả năng chống lại các tác động xấu từ tia UV, ô nhiễm và khói bụi.

Kết cấu dạng kem mịn màng, thẩm thấu nhanh chóng vào da, mang lại lớp finish trắng hồng tự nhiên mà không để lại vệt trắng hay gây cảm giác nặng mặt.

Nâng tone nhẹ nhàng, tạo vẻ ngoài tươi sáng và rạng rỡ; đặc biệt không bị xỉn màu vào cuối ngày.

Khả năng kháng nước ổn nên làn da có hay đổ mồ hôi hay bất chợt gặp những cơn mưa thì cũng ko bị loang lổ đâu nhé.

Bảng thành phần lành tính, không chứa cồn hay hương liệu, sản phẩm an toàn cho cả da nhạy cảm hoặc da đang trong quá trình trị liệu.

Không chứa hóa chất độc hại nên an toàn, không làm trắng rạn san hô dưới biển khi các bạn sử dụng.

Nhược điểm: Chỉ phù hợp với những nàng theo style nâng tone tự nhiên.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 800.000 đồng/ 60ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/kem-chong-nang-vat-ly-duong-am-phuc-hoi-da-rejuvaskin-Mineral-Facial-SPF-32-60ml.html

3. Kem chống nắng nâng tone che khuyết điểm Sakura Cc Cream Flawless Control

Cuối cùng, không thể không nhắc đến siêu phẩm thuộc thương hiệu Sakura Nhật Bản. Kem trang điểm Sakura CC Cream Flawless Control hội tụ 3in1 vừa là kem che khuyết điểm vừa nâng tone trắng hồng tự nhiên và giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UVA, UVB với chỉ số SPF50+ PA++++ hỗ trợ ngăn ngừa nám sạm, các dấu hiệu lão hóa sớm.

Kết cấu kem lỏng, gần như dạng mousse và không dầu, tạo cảm giác mịn lì đẹp tự nhiên ngay sau khi apply lên bề mặt da. Các khuyết điểm như mụn, thâm mụn, nám sạm, tàn nhang đều có thể được che phủ một cách khéo léo trông rất tự nhiên. Kem trang điểm Sakura CC Cream Flawless Control nâng tone theo style trắng hồng tự nhiên nên những bạn nào nền da hơi ngăm vẫn có thể an tâm sử dụng, không tạo vệt trắng cũng không gây bóng dầu hay xuống tone vào cuối ngày. Cả ngày dài đi chơi Tết với làn da trắng hồng rạng rỡ với một lớp kem Sakura Cc Cream Flawless Control.

Thành phần chính: Chiết xuất cam thảo, tinh chất lá anh đào, chiết xuất tảo biển, dầu hạt nho đen.

Ưu điểm nổi bật:

Khả năng chống nắng phổ rộng giúp bảo vệ da trước tác hại của tia UVA, UVB cho làn da khỏe đẹp, tươi tắn đều màu.

Che phủ khuyết điểm như vết thâm mụn, da nám sạm, lỗ chân lông to… cho lớp nền mịn đẹp không tì vết.

Chứa thành phần dưỡng ẩm nên thoa lên da rất mịn và không gây khô nẻ hay vón cục. Có thể sử dụng như lớp kem lót, kem nền, kem chống nắng.

Kiểm soát chặt chẽ tuyến dầu nhờn tiết ra nên tạo cảm giác thông thoáng.

Có độ bám khá tốt, khoảng 7-9 tiếng nếu các bạn làm việc trong môi trường máy lạnh.

Nâng tone trắng hồng tự nhiên mà không hề gây bết dính, vón cục hay tạo vệt trắng. Cả ngày dài không bị xuống tone.

Thành phần không chứa dầu, không thấm nước nên độ bám cao cho lớp nền lâu trôi dù hoạt động ngoài trời hay dưới nước.

Không gây kích ứng; phù hợp với cả da nhạy cảm hay dễ kích ứng.

Nhược điểm: Thường xuyên hết hàng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 900.000 đồng/40ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 19% tại đây: https://maihan.vn/my-pham-sakura/kem-duong-da-trang-diem-Sakura-mau-fair.html

Không chỉ dừng lại ở vai trò chống nắng, các sản phẩm nâng tone ngày nay đã được nâng cấp về kết cấu, khả năng hiệu chỉnh màu da và độ bền màu suốt nhiều giờ. Với một bước buổi sáng, làn da đã rạng rỡ, tự nhiên và đủ tự tin đón Tết. Nếu muốn tối giản quy trình trang điểm nhưng vẫn giữ diện mạo tươi tắn, top 3 kem chống nắng nâng tone trên chính là lựa chọn đáng đầu tư cho Tết 2026.