Top 3 kem retinol khiến chị em ‘giật mình’: Da mịn, căng trẻ như mới spa về!

1. Serum chống lão hóa phục hồi vẻ tươi sáng Rejuvaskin Retinoid Face Serum

Top đầu retinol là cái tên quen thuộc đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin nổi tiếng hơn 37 năm tại Mỹ. Sở hữu phức hợp Tri-RetinX™ Complex - sự kết hợp độc đáo của 3 dạng retinol thuần thực vật gồm hydroxypinacolone retinoate (HPR), bakuchiol và vitAphira sea fennel; serum Rejuvaskin Retinoid Face Serum mang đến hiệu quả cho làn da lão hóa. Hỗ trợ kích thích quá trình tăng sinh collagen và elastin, giúp giảm nếp nhăn, vết chân chim, cải thiện thâm nám, da trẻ trung, sáng mịn và rạng rỡ sau 4 tuần sử dụng đều đặn.

Serum Rejuvaskin Retinoid Face Serum còn được tăng cường 13 dưỡng chất thiên nhiên quý giá (như chiết xuất cam thảo, chiết xuất trà trắng…) giúp cấp ẩm sâu, chống oxy hóa và nuôi dưỡng da căng mượt, khỏe khoắn từ bên trong. Đặc biệt, nhờ chiết xuất retinol từ thực vật, serum Rejuvaskin Retinoid Face Serum không gây bong tróc, châm chích hay kích ứng, an toàn với cả da nhạy cảm và những người mới bắt đầu làm quen với Retinol.

Thành phần chính: Phức hợp Tri-RetinX (HPR, bakuchiol, sea fennel), chiết xuất trà trắng, acid hyaluronic.

Ưu điểm nổi bật:

Hỗ trợ thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, elastin giúp da căng mịn, tràn đầy sức sống.

Bổ sung và khóa ẩm, giúp giữ da luôn căng bóng, ngậm nước, ngăn ngừa lão hóa sớm.

Giúp giảm các nếp nhăn, vết chân chim, cải thiện độ đàn hồi và hạn chế tình trạng chảy xệ.

Cung cấp vitamin và khoáng chất thiết yếu, bảo vệ da trước tia UV và ô nhiễm môi trường.

Trung hòa gốc tự do, hỗ trợ mờ nám, tàn nhang, đồng thời ngăn ngừa dấu hiệu lão hóa da sớm.

Tăng cường độ săn chắc, giúp cải thiện tình trạng lỗ chân lông to và làn da khô ráp, mất nước.

Hiệu quả giúp chống lão hóa làn da nhưng không gây bong tróc, mẩn đỏ hay châm chích; an toàn với cả làn da nhạy cảm do đây là Retinol thuần thực vật.

Điểm cần lưu ý: Hot quá nên thường xuyên hết hàng, các nàng cần mua sớm ngay khi có hàng nha.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.650.000 đồng/ 30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/rejuvaskin-retinoid-face-serum-chong-lao-hoa-phuc-hoi-da.html

2. Kem chống lão hóa VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer

Top 2 retinol đến từ thương hiệu VI Derm của Mỹ. Với sự kết hợp đột phá giữa retinol, 10% acid glycolic và vitamin C; VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer mang đến hiệu quả hỗ trợ kích thích sản sinh collagen mạnh mẽ giúp cải thiện nếp nhăn, đốm nâu và nuôi dưỡng làn da sáng khỏe, mịn màng. Sau 7 ngày sử dụng, người dùng đã có thể cảm nhận sự thay đổi trên làn da.

Điểm khác biệt giúp kem VI Derm Age-Defying Treatment Moisturizer được đánh giá cao chính là công nghệ retinol kết hợp THD ascorbate - một dạng vitamin C có khả năng thẩm thấu vào lớp hạ bì, giúp khuếch đại tác dụng của retinol, từ đó giúp tăng hiệu quả chống lão hóa, làm sáng và phục hồi cấu trúc da.

Thành phần chính: Retinol, vitamin C (THD Ascorbate), lô hội, 10% acid glycolic.

Ưu điểm nổi bật:

Hỗ trợ thúc đẩy quá trình sản sinh collagen và elastin, giúp da đàn hồi, săn chắc và căng mướt rạng ngời.

Giúp cải thiện nếp nhăn, đường nhăn li ti, giúp làn da trở nên mịn màng và tươi trẻ hơn.

Dưỡng ẩm chuyên sâu, giúp da luôn ngậm nước, căng bóng và tràn đầy sức sống.

Chống ô xy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ da trước tác động của gốc tự do, duy trì sự tươi trẻ lâu dài.

Tăng cường hàng rào bảo vệ da, hạn chế ảnh hưởng từ ánh nắng mặt trời và ô nhiễm môi trường.

Công thức an toàn, dịu nhẹ, dù chứa retinol vẫn không gây bong tróc hay kích ứng, phù hợp cho cả da nhạy cảm hay người mới bắt đầu sử dụng retinol.

Điểm cần chú ý: Mức giá tương đối cao nhưng hiệu quả giúp chống lão hóa nên vẫn luôn nằm trong top bán chạy.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 3.500.000 đồng/50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% và quà tặng giá trị tại đây: https://maihan.vn/vi-derm/kem-duong-chong-lao-hoa-vi-derm-retinol-age-defying-treatment-moisturizer.html

3. Tinh chất làm mờ nám và nếp nhăn Paula's Choice Clinical 1% Retinol Treatment

Top 3 retinol chính là Paula's Choice Clinical 1% Retinol Treatment - siêu phẩm best-seller của thương hiệu Paula's Choice danh tiếng đến từ Mỹ. Sản phẩm sở hữu công thức retinol nồng độ 1% kết hợp cùng almitoyl tetrapeptide-7, palmitoyl hexapeptide-12 và sodium hyaluronate, tạo nên bộ ba sức mạnh giúp tăng sinh collagen, giảm nếp nhăn, cải thiện độ đàn hồi da và thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả. Ngoài ra, tinh chất Paula's Choice Clinical 1% Retinol Treatment còn hỗ trợ ngăn ngừa mụn trứng cá, làm mờ thâm nám, sạm da, mang đến làn da tràn đầy sức sống.

Điểm cộng nổi bật khiến Paula's Choice Clinical 1% Retinol Treatment chinh phục cả những làn da khó tính chính là công thức ổn định, an toàn, không chứa hương liệu hay chất tạo mùi nhân tạo. Dù sở hữu nồng độ retinol cao 1%, sản phẩm vẫn êm dịu, không gây bong tróc hay châm chích, phù hợp cả với da nhạy cảm hoặc người mới làm quen với retinol.

Thành phần chính: Retinol 1%, almitoyl tetrapeptide-7 và palmitoyl hexapeptide-12.

Ưu điểm nổi bật:

Thúc đẩy quá trình sản sinh collagen tự nhiên, giúp giảm nếp nhăn, se khít lỗ chân lông và ngăn ngừa mụn hình thành.

Giúp loại bỏ tế bào chết, giúp da sáng mịn và sạch thoáng hơn, hỗ trợ quá trình điều trị mụn ẩn hiệu quả.

Hỗ trợ cải thiện các dấu hiệu lão hóa, giúp da trẻ trung, căng bóng và rạng ngời sau một thời gian ngắn.

Cấp ẩm và khóa ẩm tốt, giúp da ngậm nước suốt ngày dài, giảm thiểu khô ráp và bong tróc.

Giúp làm mờ nám sạm, vết thâm mụn, hạn chế sản sinh melanin, giúp da đều màu và tươi sáng tự nhiên.

Kết cấu dạng cream siêu mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh, không gây nhờn rít hay nặng mặt.

Phù hợp cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm, không gây bong tróc, đỏ rát hay châm chích như nhiều sản phẩm Retinol khác.

Điểm cần chú ý: Đang bị loạn giá.

Đánh giá chung: 9.5/ 10

Giá niêm yết chính hãng: 1.950.000 đồng/ 30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/paulas-choice/kem-chong-lao-hoa-paula-s-choice-clinical-1-retinol-treatment.html