Top 3 Retinol giúp làn da từ 35+ ‘quay ngược thời gian’ căng trẻ như tuổi 20





1. Kem chống lão hóa VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer

Top đầu Retinol đến từ thương hiệu VI Derm của Mỹ. Với sự kết hợp đột phá giữa retinol, 10% acid glycolic và vitamin C; VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer mang đến hiệu quả hỗ trợ trẻ hóa, kích thích sản sinh collagen mạnh mẽ, giúp tái tạo bề mặt da, làm mờ nếp nhăn, đốm nâu và nuôi dưỡng làn da sáng khỏe, mịn màng. Sau 7 ngày sử dụng, người dùng đã có thể cảm nhận sự thay đổi trên làn da.

Điểm khác biệt giúp kem VI Derm Age-Defying Treatment Moisturizer được đánh giá cao chính là công nghệ Retinol kết hợp THD ascorbate - một dạng vitamin C có khả năng thẩm thấu vào lớp hạ bì, giúp khuếch đại tác dụng của retinol, từ đó tăng hiệu quả chống lão hóa, làm sáng và phục hồi cấu trúc da.

Thành phần chính: retinol, vitamin C (THD Ascorbate), aloe vera, 10% acid glycolic.

Ưu điểm nổi bật:

Hỗ trợ thúc đẩy sản sinh collagen và elastin, giúp da đàn hồi, săn chắc và căng mướt rạng ngời.

Giúp giảm nếp nhăn, đường nhăn li ti, giúp làn da trở nên mịn màng và tươi trẻ hơn.

Dưỡng ẩm chuyên sâu, giúp da luôn ngậm nước, căng bóng và tràn đầy sức sống.

Hỗ trợ mờ thâm, nám, tàn nhang hiệu quả, mang đến làn da sáng đều màu, rạng rỡ tự nhiên.

Chống ô xy hóa mạnh mẽ, giúp bảo vệ da trước tác động của gốc tự do, duy trì sự tươi trẻ lâu dài.

Tăng cường hàng rào bảo vệ da, hạn chế ảnh hưởng từ ánh nắng mặt trời và ô nhiễm môi trường.

Công thức an toàn, dịu nhẹ, dù chứa retinol vẫn không gây bong tróc hay kích ứng, phù hợp cho cả da nhạy cảm.

Nhược điểm: Mức giá tương đối cao nhưng hiệu quả chống lão hóa, trẻ hóa da nên vẫn luôn nằm trong top bán chạy.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 3.500.000 đồng/50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% và quà tặng giá trị tại đây: https://maihan.vn/vi-derm/kem-duong-chong-lao-hoa-vi-derm-retinol-age-defying-treatment-moisturizer.html

2. Tinh chất làm mờ nám và nếp nhăn Paula's Choice Clinical 1% Retinol Treatment

Top 2 Retinol là siêu phẩm của thương hiệu Paula's Choice đến từ Mỹ. Serum Paula's Choice Clinical 1% Retinol Treatment sở hữu công thức retinol nồng độ 1%, almitoyl tetrapeptide-7, palmitoyl hexapeptide-12 và sodium hyaluronate tạo nên bộ ba sức mạnh giúp tăng sinh collagen, làm đầy nếp nhăn, cải thiện độ đàn hồi da và thu nhỏ lỗ chân lông hiệu quả. Sản phẩm còn hỗ trợ ngăn ngừa mụn trứng cá, đồng thời làm mờ thâm nám, sạm da, mang đến làn da sáng mịn, đều màu và tràn đầy sức sống.

Điểm cộng nổi bật của sản phẩm là dù sở hữu nồng độ retinol cao 1% nhưng vẫn êm dịu, không gây bong tróc hay châm chích, phù hợp cả với da nhạy cảm hoặc người mới làm quen với Retinol.

Thành phần chính: retinol 1%, almitoyl tetrapeptide-7 và palmitoyl hexapeptide-12, sodium hyaluronate.

Ưu điểm nổi bật:

Hỗ trợ thúc đẩy sản sinh collagen tự nhiên, giúp cải thiện nếp nhăn, se khít lỗ chân lông và ngăn ngừa mụn hình thành.

Tăng cường trao đổi chất và loại bỏ tế bào chết, giúp da sáng mịn và sạch thoáng hơn, hỗ trợ quá trình điều trị mụn ẩn hiệu quả.

Cải thiện các dấu hiệu lão hóa, giúp da trẻ trung, căng bóng và rạng ngời sau một thời gian ngắn.

Cấp ẩm và khóa ẩm tốt, giúp da ngậm nước suốt ngày dài, giảm thiểu khô ráp và bong tróc.

Giúp làm mờ nám sạm, vết thâm mụn, hạn chế sản sinh melanin, giúp da đều màu và tươi sáng tự nhiên.

Nhược điểm: Đang bị loạn giá và xuất hàng kém chất lượng. Vậy nên, các bạn nên chọn mua tại nhà phân phối chính hãng, uy tín tại Việt Nam.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.950.000 đồng/30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 29% tại đây: https://maihan.vn/paulas-choice/kem-chong-lao-hoa-paula-s-choice-clinical-1-retinol-treatment.html

3. Serum chống lão hóa phục hồi vẻ tươi sáng Rejuvaskin Retinoid Face Serum

Top 3 Retinol đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin nổi tiếng hơn 37 năm tại Mỹ. Với phức hợp Tri-RetinX™ Complex là sự kết hợp của 3 retinol thuần thực vật (hydroxypinacolone retinoate (HPR), bakuchiol và vitAphira sea fennel), serum Rejuvaskin Retinoid Face Serum hỗ trợ thúc đẩy sản sinh collagen, elastin giúp cải thiện nếp nhăn, vết chân chim và làm mờ thâm nám cho làn da tươi trẻ, rạng ngời sau 4 - 8 tuần sử dụng đều đặn.

Serum Rejuvaskin Retinoid Face Serum còn có sự hội tụ của 13 dưỡng chất thiên nhiên (chiết xuất cam thảo, chiết xuất trà trắng…) bổ sung độ ẩm và chống oxy hóa mạnh mẽ nuôi dưỡng làn da căng mịn, khỏe đẹp. An toàn với cả làn da nhạy cảm hay làn da mới bắt đầu sử dụng retinol vì đây là sản phẩm tiên phong ứng dụng chiết xuất từ retinol thực vật.

Thành phần chính: Phức hợp tri-retinX với 3 retinoids thực vật là HPR, bakuchiol và sea fennel, chiết xuất trà trắng, acid hyaluronic.

Ưu điểm nổi bật:

Hỗ trợ thúc đẩy tăng sinh tế bào mới cho làn da luôn căng mịn và tươi trẻ rạng ngời.

Bổ sung độ ẩm và khả năng khóa ẩm duy trì làn da căng bóng ngậm nước ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Cải thiện nếp nhăn, vết chân chim và duy trì độ săn chắc ngăn ngừa da chảy xệ hay chùng nhão.

Cung cấp nguồn vitamin, khoáng chất dồi dào nuôi dưỡng làn da khỏe đẹp chống lại các tác nhân gây hại như tia UV, ô nhiễm…

Chống lại sự hoạt động của gốc tự do giúp làm mờ nám sạm, tàn nhang và ngăn ngừa lão hóa da sớm.

Củng cố kết cấu cho làn da săn chắc và cải thiện tình trạng lỗ chân lông to, da mất nước hay khô căng.

Hỗ trợ điều trị mụn ẩn, mụn trứng cá ở mức độ nhẹ hiệu quả.

Kết cấu dạng kem mỏng mềm mịn, màu vàng nhạt và dễ tán cùng khả năng thẩm thấu nhanh.

Thành phần không chứa hương liệu, paraben và chiết xuất từ Retinol thực vật nên không gây bong tróc, mẩn đỏ hay châm chích.

Nhược điểm: Hơi có mùi dược phẩm nhưng hết ngay sau khi apply lên da nên các bạn cũng yên tâm sử dụng nhé.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.650.000 đồng/30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/rejuvaskin-retinoid-face-serum-chong-lao-hoa-phuc-hoi-da.html