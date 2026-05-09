Top 4 món mỹ phẩm ‘made in Vietnam’ hàng ra tới đâu là hết tới đó

1. Gel chấm mụn Trioderma Anti Acne Gel

Sản phẩm "made in VietNam" đầu tiên được nhắc đến trong danh sách này chính là gel chấm mụn thuần Việt đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Trioderma. Với sự kết hợp glycolic acid (AHA) và salicylic acid (BHA) giúp cuốn trôi tế bào chết, làm sạch sâu từng lỗ chân lông, giảm thiểu dầu thừa và ngăn chặn tình trạng bít tắc - nguyên nhân hàng đầu gây mụn. Điểm nhấn đặc biệt của gel chấm mụn Trioderma Anti Acne Gel nằm ở hoạt chất potassium azeloyl diglycinate (PAD) - dẫn xuất tiên tiến từ azelaic acid kết hợp glycine giúp điều tiết bã nhờn, cải thiện sắc tố và hỗ trợ làm mờ thâm mụn hiệu quả.

Không chỉ xử lý các dạng mụn viêm, mụn bọc, mụn trứng cá hay mụn đầu đen; Trioderma Anti Acne Gel còn giúp làm dịu tổn thương, giảm đỏ, chống kích ứng nhờ sự kết hợp của chiết xuất rau má và lá bàng, an toàn ngay cả với da đang yếu hoặc tổn thương do mụn.

Trioderma Anti Acne Gel được "tăng lực" với niacinamide (vitamin B3), vitamin B5, zinc PCA và hyaluronic acid giúp cấp ẩm, phục hồi và củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên của da. Điểm cộng lớn nữa là sử dụng Trioderma Anti Acne Gel không hề gây khô ráp, bong tróc hay kích ứng, phù hợp với nhiều loại da và nhiều độ tuổi, từ tuổi teen đến trưởng thành.

Nhược điểm: Gần như không có, ngoại trừ dung tích chỉ 15g nên nếu mụn nhiều, bạn sẽ dùng khá nhanh hết.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 185.000 đồng/15g

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 31% tại đây: https://maihan.vn/trioderma/gel-cham-mun-trioderma-anti-gel-15g.html

2. Kem dưỡng trắng da MD CARE Brightening Blemish Cream

Top 2 sản phẩm "made in VietNam" luôn trong tình trạng cháy hàng đến từ thương hiệu thuần Việt MD CARE đang được hàng triệu tín đồ skincare yêu chuộng. Kem dưỡng trắng da MD CARE Brightening Blemish Cream vừa được nâng cấp công thức với sự xuất hiện của hexyl resorcinol 1% - hoạt chất thế hệ mới sở hữu cơ chế tác động kép; vừa giúp ức chế quá trình hình thành melanin gây sạm nám, vừa làm dịu và củng cố cấu trúc da, đặc biệt phù hợp với làn da nhạy cảm hoặc bị tăng sắc tố. Công thức cải tiến vẫn duy trì hiệu quả giúp làm sáng da, mờ thâm, nhưng được tối ưu hơn về độ an toàn và hiệu quả lâu dài.

Không chỉ giới hạn ở việc dưỡng trắng da mặt, kem còn là "trợ thủ đắc lực" trong việc giúp cải thiện sắc tố ở những vùng da tối màu do ma sát lâu ngày như khuỷu tay, đầu gối, vùng dưới cánh tay, mang lại làn da đồng đều và rạng rỡ hơn.

Nhược điểm: Ngày càng được các tín đồ skincare yêu chuộng và tìm mua nên luôn trong tình trạng khan hiếm hàng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 560.000 đồng/ 50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/md-care/kem-duong-sang-md-care-brightening-blemish-cream.html

3. Gel kiểm soát dầu và hỗ trợ hàng rào bảo vệ da MD CARE NMF Hydration Concentrate Facial Gel

On top 3 tiếp tục là sản phẩm của thương hiệu MD CARE. MD CARE NMF Hydration Concentrate Facial Gel được thiết kế như một "người hùng thầm lặng" trong chu trình chăm sóc da hàng ngày, đặc biệt phù hợp với làn da dầu mụn đang trong giai đoạn phục hồi. Nhờ công thức kết hợp công nghệ tiên tiến cùng bảng thành phần chuẩn khoa học, sản phẩm mang đến hiệu quả phục hồi: cấp ẩm, làm dịu, cân bằng hệ vi sinh.

Sản phẩm còn nổi bật với thành phần NMF (natural moisturizing factor) là tập hợp các yếu tố giữ ẩm tự nhiên, hoạt động như "nam châm nước" hút ẩm từ không khí vào da, giữ cho làn da mềm mại, ngăn mất nước và chống lại các tác nhân gây khô ráp, bong tróc. Pre & postbiotics là hợp chất lên men từ lợi khuẩn giúp cân bằng hệ vi sinh trên da, hạn chế kích ứng, tăng cường khả năng phục hồi da tổn thương sau trị mụn hoặc liệu trình da liễu.

Peptide complex kích thích sản sinh collagen và elastin, hỗ trợ làm săn chắc da, căng mịn, hạn chế tình trạng lỗ chân lông to hay da xỉn màu. Và zinc PCA là hoạt chất đa năng giúp điều tiết tuyến bã nhờn, kiểm soát dầu hiệu quả, từ đó giúp ngăn ngừa mụn quay trở lại một cách chủ động.

Thành phần chính: NMF components, pre & postbiotics, peptide complex, zinc PCA.

Nhược điểm: Thường xuyên hết hàng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 520.000 đồng/50ml.

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/md-care/gel-kiem-soat-dau-md-care-nmf-hydration-concentrate-facial-gel.html

4. Serum hỗ trợ ngừa mụn và làm sáng da Trioderma ActiBalance+ Serum

Lọt top 4 tiếp tục là một siêu phẩm của dược mỹ phẩm thuần Việt Trioderma. Một tân binh toàn năng mới chào sân của nhà Trioderma chưa được bao lâu mà luôn nằm trong top bán chạy trên mọi nền tảng từ online tới offline. Trioderma ActiBalance+ Serum chính là "trợ thủ đắc lực" dành cho những ai đang tìm kiếm một sản phẩm chăm sóc cho làn da dầu, da mụn hay da hỗn hợp.

Không chỉ giúp làm thông thoáng lỗ chân lông, kiểm soát bã nhờn tối ưu, nhờ đó hạn chế tình trạng bóng dầu và giúp ngăn ngừa mụn tái phát. Mà còn giúp làm dịu những vùng da kích ứng, giảm mẩn đỏ do mụn gây ra, đồng thời làm sáng và cải thiện sắc tố da, mang đến làn da tươi tắn, đều màu hơn từng ngày. Công thức không chứa cồn, không paraben, phù hợp ngay cả với làn da nhạy cảm.

Nhược điểm: Mới xuất hiện trên thị trường chưa được bao lâu mà thường xuyên hết hàng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 345.000 đồng/50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 34% tại đây: https://maihan.vn/trioderma/serum-ho-tro-giam-mun-trioderma-actibalance-serum.html

Đừng để làn da phải chờ đợi quá lâu trước những vấn đề vốn có thể giải quyết ngay hôm nay. Hãy là người tiêu dùng thông thái: chọn đúng sản phẩm, đầu tư đúng chỗ để sở hữu diện mạo rạng rỡ. Với tốc độ "lượt bán" chóng mặt như hiện tại, bạn hãy nhanh tay đặt hàng tại các hệ thống phân phối chính hãng để không bỏ lỡ cơ hội nâng tầm nhan sắc cùng những siêu phẩm "made in Vietnam" chất lượng!