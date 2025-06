Top 45 Miss Cosmo Vietnam trình diễn thời trang

Theo ban tổ chức, đây là dịp để các thí sinh bộc lộ cá tính qua thời trang cũng như kỹ năng trình diễn trước ban giám khảo, khán giả.

Into The Cosmo - Invitation to the Moon được chia làm 2 phần. Ở phần đầu, 45 cô gái tham gia trình diễn các bộ sưu tập (BST) của Khánh Vân - Lâm Lâm (BST The Light Beyond), thương hiệu Mr. Crazy & Sexy Lady (BST Born Royal), Brian Võ (BST Săn trăng), Lê Ngọc Lâm (BST Trăng đêm). Ở phần sau là màn thể hiện của dàn học viên nhí thuộc Cosmo Academy với các bộ sưu tập như Mơ trăng, Em mơ…

Trải qua quá trình rèn luyện, các thí sinh Miss Cosmo Vietnam 2025 cho thấy sự tiến bộ trong phong cách trình diễn. Nhiều ứng viên được đánh giá cao do có kinh nghiệm làm người mẫu trước đó như Trương Quí Minh Nhàn, Đinh Thị Triều Tiên, Nguyễn Thị Thùy Vi, Phạm Phan Y Hạ, Bùi Thị Thu Trang…

Các thí sinh tham gia show diễn ẢNH: THẠCH ANH

Ngoài 45 thí sinh của Miss Cosmo Vietnam 2025, show diễn còn có sự góp mặt của dàn người đẹp như Hoa hậu H'Hen Niê, Hoa hậu Ngọc Châu, Hoa hậu Xuân Hạnh, Hoa hậu Khánh Vân, Ketut Permata Juliastrid (Miss Cosmo 2024), Phorn Sreypii (Miss Cosmo Cambodia)...

Miss Cosmo Vietnam 2025 đang bước vào giai đoạn nước rút. Sắp tới, các thí sinh trải qua 2 phần thi Người đẹp biển, Trình diễn Carnival Costume bên cạnh các hoạt động quảng bá du lịch. Đêm bán kết và chung kết dự kiến diễn ra vào ngày 17.6 và 21.6 tại Nha Trang (Khánh Hòa).