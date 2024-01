Top 5 kem dưỡng bổ sung collagen lấp đầy nếp nhăn cho làn da tươi sáng

Vậy hãy tham khảo ngay top 5 kem dưỡng bổ sung và giúp tăng sinh collagen hiện nay và được các chuyên gia khuyên dùng. Chắc chắn các bạn sẽ có làn da khỏe đẹp, tươi sáng và trẻ trung hơn bất chấp tuổi tác.

1. Serum chống lão hóa Rejuvaskin Retinoid Face Serum

"Ngôi sao sáng" đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin nổi tiếng hơn 30 năm tại Mỹ. Serum Rejuvaskin Retinoid Face Serum ứng dụng công thức độc quyền Tri-RetinX™ Complex chính là sự kết hợp của 3 loại Retinol gồm Hydroxypinacolone Retinoate (HPR), Bakuchiol và VitAphira Sea Fennel hoạt động cùng nhau giúp cải thiện những tình trạng da lão hóa đồng thời không gây kích ứng hay bong tróc. Cơ chế hoạt động của Rejuvaskin Retinoid Face Serum là thúc đẩy sản sinh collagen làm mờ nếp nhăn, đồng thời chống lại tác hại của hoạt động gốc tự do, nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, tươi sáng đều màu. Retinol thực vật nên không gây bong tróc, mẩn đỏ hay kích ứng với cả làn da nhạy cảm.

Thành phần chính: Phức hợp Tri-RetinX™ Complex (Hydroxypinacolone Retinoate (HPR), Bakuchiol và VitAphira Sea Fennel), chiết xuất trà trắng, chiết xuất trà xanh, Axit Hyaluronic.

Ưu điểm nổi bật:

Chiết xuất từ retinol thực vật nên không gây bong tróc, phù hợp với cả làn da nhạy cảm mà vẫn mang lại hiệu quả chống lão hóa, làm giảm giảm nếp nhăn và vết chân chim, cho làn da mịn màng, tươi sáng và khỏe mạnh hơn.

Tăng cường hàng rào bảo vệ cho làn da khỏe mạnh chống lại những tác động xấu từ tia UV, khói bụi, ô nhiễm.

Tăng cường sản sinh collagen cho làn da dần tươi trẻ, duy trì độ đàn hồi và ngăn ngừa chảy xệ.

Cải thiện làn da không đều màu và da bị tổn thương do môi trường.

Phù hợp với mọi làn da, không gây bong tróc, mẩn đỏ hay kích ứng kể cả với làn da nhạy cảm.

Kết cấu dạng cream mỏng nhẹ, thẩm thấu cực nhanh, không gây bóng nhờn hay làm bít tắc lỗ chân lông. Mùi hương dịu nhẹ, thoang thoảng nên tạo sự thoải mái cho người dùng.

Giá niêm yết chính hãng: 1.650.000đ/ 30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 14% và quà tặng trị giá 800.000đ tại đây: https://scarheal.com.vn/scar-heal/rejuvaskin-retinoid-face-serum-chong-lao-hoa-phuc-hoi-da.html

2. Kem chống nhăn SVR Hydracid C20 Crème

thương hiệu SVR luôn nằm trong top đầu kem dưỡng bán chạy tại Pháp. Kem chống lão hóa SVR Hydracid C20 Creme nhờ thành phần vitamin C nguyên chất giúp chống lại các gốc tự do và tăng cường sản sinh collagen mang đến làn da trắng hồng rạng rỡ và làm đầy nếp nhăn nhanh chóng. Chiết xuất từ thành phần an toàn nên không gây kích ứng hay tình trạng châm chích, nóng đỏ. Phù hợp với mọi làn da, kể cả làn da nhạy cảm.

Thành phần chính: Vitamin C 20% (Ascorbyl Tetraisopalmitate), Hyaluronic Acid, Glycerin và Shea Butter.

Ưu điểm nổi bật:

Nồng độ vitamin C lên tới 20% giúp làm sáng da và chống lão hóa hiệu quả.

Bổ sung độ ẩm cho làn da luôn mềm mượt, hoàn toàn không gây cảm giác châm chích dù nồng độ vitamin C hơi cao.

Bảo vệ làn da chống lại sự hình thành các gốc tự do bởi tia UV ngăn ngừa nếp nhăn, nám sạm.

Không chứa chất bảo quản, không hương liệu, không paraben nên không gây kích ứng da.

Kết cấu dạng kem màu cam nhạt thẩm thấu khá nhanh, không gây nặng mặt. Mùi dược phẩm dịu nhẹ tạo cảm giác thoải mái mỗi khi sử dụng.

Chỉ sau 1 tuần sử dụng đều đặn, làn da sáng dần lên, sau 1 tháng thì tác dụng đều màu rõ rệt và các vết thâm đã giảm được 60-70%.

Giá niêm yết chính hãng: 1.200.000đ/ 30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/svr/kem-chong-nhan-svr-hydracid-c20-creme.html

3. Tinh chất làm mờ nám và nếp nhăn Paula’s Choice Clinical 1% Retinol Treatment

Với thành phần 1% Retinol nguyên chất, tinh chất Paula’s Choice Clinical 1% Retinol Treatment kích thích sản sinh collagen, elastin và chống lão hóa cho làn da trẻ trung và săn chắc. Bên cạnh đó, sản phẩm còn chứa vitamin C giúp làm mờ thâm nám và Ceramides giữ ẩm và chống lại các tác nhân gây hại từ môi trường cho làn da tươi sáng đều màu rạng ngời. Thành phần đều mang tính ổn định cao, không chất tạo mùi và được kiểm định rõ ràng; không kích ứng và không kiểm nghiệm trên động vật.

Thành phần chính: Retinol 1%, Palmitoyl Tetrapeptide-7, Palmitoyl Hexapeptide-12, Sodium Hyaluronate, Ceramide, vitamin C, chiết xuất cam thảo.

Ưu điểm nổi bật:

Khả năng tăng cường sản sinh collagen giúp làn da trẻ hóa nhanh chóng.

Làm đầy nếp nhăn và chống lại các dấu hiệu lão hóa.

Ức chế hắc sắc tố melanin cho làn da dầu đều màu, tươi sáng rạng ngời trở lại.

Bổ sung độ ẩm cần thiết và thu nhỏ lỗ chân lông cho làn da luôn mịn màng.

Cải thiện rõ rệt tình trạng mụn ẩn, mụn đầu đen và mụn viêm cho làn da dần mịn màng, đều màu.

Kết cấu dạng cream mỏng nhẹ nên thẩm thấu khá nhanh, không gây nặng mặt hay bưng bít lỗ chân lông.

Bảng thành phần lành tính cùng công nghệ độc đáo nên dù có thành phần Retinol 1% nguyên chất mà không gây bong tróc, mẩn đỏ. Phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm.

Giá niêm yết chính hãng: 1.950.000đ/ 30ml

4. Kem chống lão hóa ngừa mụn Obagi 360 Retinol 1.0%

sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Obagi nổi đình đám tại Mỹ. Kem Obagi 360 Retinol có chứa 1% Retinol (dẫn xuất của vitamin A) giúp thúc đẩy sản sinh collagen cho làn da luôn căng mịn, tươi trẻ và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa. Bên cạnh đó, Obagi 360 Retinol 1.0% còn hỗ trợ trị mụn ẩn và làm mờ nám sạm cho làn da luôn tươi sáng đều màu.

Thành phần chính: Retinol 1%, chiết xuất bơ hạt mỡ, vitamin C, vitamin E, chiết xuất cúc La Mã.

Ưu điểm nổi bật:

Hỗ trợ điều trị mụn ẩn, mụn trứng cá và ngăn ngừa hình thành mụn mới.

Tăng cường sản sinh collagen lấp đầy nếp nhăn, vết chân chim ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Bảo vệ làn da khỏi tác hại của gốc tự do cho làn da dần căng trẻ, săn chắc hơn.

Thúc đẩy tuần hoàn máu và sửa chữa tế bào cho làn da luôn tươi trẻ.

Tăng cường dưỡng ẩm nên cũng hạn chế tình trạng da khô, bong tróc khi trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Làm mờ vết đồi mồi, nám sạm cho làn da đều màu, khỏe khoắn và tươi tắn.

Kết cấu dạng cream mỏng nhẹ, thẩm thấu khá tốt và không gây nhờn rít hay bít tắc lỗ chân lông.

Giá niêm yết chính hãng: 1.750.000đ/ 28g

5. Kem dưỡng chống lão hóa VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer

Vj trí tiếp theo xứng đáng được nhắc tên trong danh sách này là kem dưỡng ẩm, chống lão hóa toàn diện VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer đến từ thương hiệu VI Derm cũng nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ. Chính sự kết hợp mạnh mẽ giữa Retinol, 10% Axit Glycolic và Axit Azelaic; VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer ngăn chặn được tác hại của gốc tự do và thúc đẩy sản sinh collagen giúp tái tạo bề mặt làm mờ đốm nâu, nếp nhăn cho làn da tươi trẻ, rạng rỡ hơn. Hiệu quả sử dụng rõ rệt chỉ sau 7 ngày sử dụng.

Điểm nổi bật của VI Derm Age-Defying Treatment Moisturizer còn là ứng dụng công nghệ Retinol độc quyền bằng cách sử dụng THD Ascorbate - một dạng vitamin C Truyền THD Ascorbate thẩm thấu sâu vào tận lớp hạ bì. Điều này giúp khuếch đại công dụng của Retinol, mang lại hiệu quả chống lão hóa, trẻ hóa làn da tối ưu nhất mà không gây kích ứng, mẩn đỏ hay châm chích. Phù hợp với cả làn da nhạy cảm.

Thành phần chính: Retinol, Vitamin C (Thd Ascorbate), chiết xuất lô hội, Glycerin.

Ưu điểm nổi bật:

Khả năng chống oxy hóa bảo vệ làn da khỏi tác hại của gốc tự do ngăn ngừa lão hóa da.

Thúc đẩy sản sinh collagen cho làn da săn chắc, tươi trẻ và giảm nếp nhăn nhanh chóng.

Hạn chế xuất hiện nếp nhăn và đường nhăn cho làn da trẻ trung và căng bóng ngậm nước.

Bổ sung độ ẩm và khoa ẩm cho làn da luôn căng bóng ngậm nước và ngăn ngừa lão hóa hiệu quả.

Ức chế sản sinh hắc sắc tố làm mờ nám sạm, đốm nâu cho làn da tươi sáng đều màu.

Tăng cường tái tạo lớp trung bì, hạ big dưỡng da mềm mịn, tươi trẻ hơn.

Da đều màu, hồng hào, tươi sáng hơn sau 3 - 4 tuần dùng đều đặn và đúng cách.

Kết cấu dạng cream mỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh, không gây bết dính hay bóng nhờn.

Phù hợp với mọi làn da, không gây kích ứng, bong tróc hay nóng rát như như sử dụng các sản phẩm có chứa Retinol khác nhờ ứng dụng công nghệ độc đáo kết hợp với vitamin C.

Giá niêm yết chính hãng: 3.500.000đ/ 50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi lên tới 24% và quà tặng giá trị tại đây: https://maihan.vn/vi-derm/kem-duong-chong-lao-hoa-vi-derm-retinol-age-defying-treatment-moisturizer.html

Hy vọng với 5 kem dưỡng thúc đẩy sản sinh collagen ở trên, các bạn sẽ tìm được một sản phẩm phù hợp với nhu cầu và nền da của mình. Nhớ là tìm hiểu thật kỹ và chỉ nên mua tại địa chỉ phân phối chính hãng. Chúc các nàng sớm có làn da khỏe đẹp, tươi trẻ như ý.