Sức khỏe Làm đẹp

Top 5 kiểu tóc ngắn ‘hack tuổi’ cực mượt, nàng U.35 nào cũng muốn thử!

Nguồn: Mai Hân Group
09/12/2025 08:48 GMT+7

Không phải vô cớ mà dòng thời trang tóc ngắn đang quay trở lại mạnh mẽ và trở thành 'vũ khí nâng tầm nhan sắc' của phụ nữ U.35+. Khi bước sang ngưỡng tuổi này, tiêu chí về một mái tóc đẹp không còn dừng lại ở chuyện hợp mặt mà phải trẻ, sang, gọn, và dễ chăm. Và thật bất ngờ, có đến hàng triệu phụ nữ trên khắp châu Á đang đổ xô chuyển sang tóc ngắn.

Bởi chỉ cần thay đổi đúng kiểu, bạn đã "ăn gian" được vài tuổi, bật lên khí chất thanh lịch mà tóc dài đôi khi không thể mang lại. Nếu bạn vẫn lăn tăn không biết chọn kiểu nào để vừa thời thượng vừa hợp xu hướng làm đẹp 2025. Dưới đây là 5 lựa chọn đang HOT sang xịn và hợp mood phụ nữ U.35+ hiện nay.

Top 5 kiểu tóc ngắn ‘hack tuổi’ cực mượt, nàng U35 nào cũng muốn thử! - Ảnh 1.

 1. Bob hiện đại: "Phong cách nữ sếp" cho ngày hẹn hò hay họp hành

Ôi, Bob hiện đại - kiểu tóc "vua của sự tinh tế!" Không phải bob cổ điển nhàm chán, phiên bản 2025 này được "nâng cấp" với độ dài chạm cằm, lớp tóc nhẹ nhàng và phần mái thưa "lộn xộn" siêu thoải mái. Phù hợp nhất cho khuôn mặt oval hoặc vuông, giúp "kéo dài" đường nét, làm bạn trông như vừa bước ra từ sàn diễn.

Thử nhuộm nâu xám tro hoặc caramel highlight để "tỏa sáng" dưới nắng Sài Gòn. Kết hợp với trang phục blazer kèm quần jeans ôm, bạn sẽ là "cô nàng nổi bật" của mọi buổi ăn sáng cuối tuần. Chị em trên 35 tuổi yêu kiểu này vì dễ "tạo kiểu" chỉ cần sấy nhẹ với serum chống xù là sẵn sàng chinh phục. 

Top 5 kiểu tóc ngắn ‘hack tuổi’ cực mượt, nàng U35 nào cũng muốn thử! - Ảnh 2.

2. Pixie mượt mà: "Nữ hoàng cá tính" dành cho những cô nàng dám thử thách

Pixie cut nghe thì "lạ lẫm" nhưng Pixie mượt mà năm 2025 đang là "sản phẩm bán chạy" cho hội trên 35 tuổi muốn "phá bỏ quy tắc". Kiểu này ngắn cũn ở gáy, dài hơn chút ở đỉnh đầu, tạo độ phồng tự nhiên như vừa ngủ dậy "tóc rối phong cách". Lý tưởng cho mặt tròn hoặc trái tim, giúp "nâng" gò má và làm mắt to hơn.

Biến tấu thời thượng là thêm phần cạo nhẹ hai bên tai, hoặc khắc họa hình ngôi sao hoặc hoa văn hình học nhỏ xinh siêu cá tính. Nhuộm bạch kim vàng hoặc xám khói để "hơi hướng tương lai", kết hợp với trang phục đường phố rộng thùng thình. Tại sao phụ nữ tuổi 35 mê mẩn? Vì nó hét lên "Tôi tự tin, tôi không cần tóc dài để nữ tính!".

3. Tóc ngắn lớp "Sóng lượn vui tươi" - Năng lượng tuổi 30 đầy đủ giấc ngủ

Muốn tóc ngắn nhưng vẫn "dễ thương" à? Tóc ngắn lớp chính là "người bạn thân" của bạn! Với các lớp tóc chồng chéo từ tai đến vai, kiểu này tạo kết cấu sóng lượn tự nhiên, nảy nở như lò xo mỗi bước đi. Hoàn hảo cho mặt dài hoặc vuông, giúp "làm mềm" đường nét và thêm chiều sâu cho tóc mỏng.

Mẹo hay thời thượng là sử dụng dụng cụ uốn nhỏ để tạo sóng bãi biển, rồi xịt nước muối để có vẻ "vừa đi du lịch về". Màu nhuộm? Vàng mật ong hoặc ombre nhẹ hiện đại mà không "lòe loẹt". Kết hợp với khuyên tai nổi bật, bạn sẽ là "nàng thơ" của mọi bộ đồ. Hội trên 35 tuổi đang "lo lắng bỏ lỡ" kiểu này vì nó "dễ chịu" không quá ngắn để hối hận, không quá dài để rối. 

Top 5 kiểu tóc ngắn ‘hack tuổi’ cực mượt, nàng U35 nào cũng muốn thử! - Ảnh 3.

4. Bob bất đối xứng: "Nữ hoàng lệch lạc" - Sự bất đối xứng siêu thư giãn

Bob bất đối xứng kiểu tóc "lệch lạc" nhưng sang trọng bậc nhất! Một bên dài chạm vai, bên kia ngắn ôm tai, tạo ảo giác "bước đi người mẫu" ngay cả khi bạn chỉ đang cà phê sáng. Siêu hợp mặt kim cương hoặc oval, giúp "cân đối" và làm nổi bật xương quai hàm sắc sảo.

Thêm phần chia ngôi sâu một bên và highlight foil để "bắt sáng" mọi góc độ. Màu chọn là đen tuyền cho vẻ bí ẩn hoặc vàng hồng cho "gái mùa thu dịu dàng". Lý do các nàng nên thử là nó thể hiện cá tính mà không "quá đà", phù hợp cho bà mẹ bận rộn nhưng vẫn muốn "lấp lánh". 

Top 5 kiểu tóc ngắn ‘hack tuổi’ cực mượt, nàng U35 nào cũng muốn thử! - Ảnh 4.

 5. Lob uốn chữ C: Mềm mại nhưng không hề lộ tuổi

Không phải ai cũng tự tin xuống tóc quá ngắn, và đó là lý do kiểu lob dài ngang vai uốn chữ C trở thành lựa chọn "an toàn nhưng vẫn đẹp ngút ngàn" cho phụ nữ U.35+. Chiều dài vừa phải giúp giữ sự nữ tính, trong khi phần đuôi cụp ôm mặt mang đến cảm giác gọn gàng và tinh tế.

Đặc biệt, lob chữ C phù hợp với chị em làm trong môi trường cần sự chỉn chu, thanh lịch như ngân hàng, văn phòng hay giáo dục. Kiểu tóc này luôn tạo được ấn tượng về một người phụ nữ chín chắn, thông minh và biết chăm sóc bản thân.

Tại sao ai cũng hợp? Vì kiểu tóc Lob uốn chữ C phù hợp mọi dáng mặt, mọi chất tóc; dễ duy trì, không lo xù rối nếu bận rộn; mang vibe thanh thoát, nữ tính mà vẫn "nịnh da, nịnh mặt".

Top 5 kiểu tóc ngắn ‘hack tuổi’ cực mượt, nàng U35 nào cũng muốn thử! - Ảnh 5.

Không phải cứ tuổi U.35+ là phải trung thành với tóc dài. Ngược lại, tóc ngắn đang trở thành lựa chọn "đổi vibe" được ưa chuộng nhất vì vừa giúp gương mặt bừng sáng vừa làm nổi bật khí chất trưởng thành, tự tin của phụ nữ hiện đại. Dù bạn muốn năng động, mềm mại hay sang chảnh, 5 kiểu tóc trên đều có thể biến bạn thành phiên bản rạng rỡ nhất; chỉ cần chọn đúng dáng tóc phù hợp với chất tóc và hình dáng gương mặt.

RSS

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
