Top 7 sản phẩm skincare 'đông fan' năm 2023

Cùng tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây xem đó là những siêu phẩm skincare nào nhé! Chắc chắn nàng cũng sẽ tìm thêm được "chân ái" cho làn da của mình.

1. Gel rửa mặt dành cho da dầu mụn SVR Sebiaclear Gel Moussant

Sản phẩm được gọi tên là sữa rửa mặt đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm SVR nổi tiếng tại Pháp dành cho cho làn da dầu, da hỗn hợp, da mụn và cho da nhạy cảm. Gel rửa mặt SVR Sebiaclear Gel Moussant làm sạch bụi bẩn, dầu thừa, tế bào chết cho lỗ chân lông thông thoáng ngăn ngừa mụn hiệu quả mà không gây khô da hay kích ứng da.

Thành phần chính: Gluconolactone, Niacinamide, Mat SR, PEG-7 Glyceryl Cocoate, Glycerin.

Ưu điểm nổi bật:

Loại bỏ tế bào chết, bụi bẩn, chất nhờn cho làn da sạch mịn, lỗ chân lông thông thoáng ngăn ngừa mụn mà không gây khô căng, bong tróc hay kích ứng.

Kiểm soát tuyến bã nhờn hoạt động cân bằng giảm tình trạng da bóng nhờn.

Hỗ trợ thu nhỏ lỗ chân lông cho làn da mịn màng hơn.

Làm dịu viêm sưng và hỗ trợ trị mụn hiệu quả.

Làm mờ thâm mụn cho làn da tươi sáng đều màu.

Bổ sung độ ẩm cho làn da luôn mềm mịn, tươi trẻ hơn mỗi ngày.

Thành phần lành tính, không chứa xà phòng, không cồn, không chất tạo màu… cho làn da nhạy cảm.

Giá niêm yết chính hãng: 380.000đ/ 200ml, 540.000đ/ 400ml

2. Kem dưỡng mắt ngừa nếp nhăn, lão hóa Rejuvaskin Retinoid Eye Cream

Mới ra mắt thị trường chưa bao lâu mà sản phẩm đã chiếm được tự tin tưởng của đông đảo các tín đồ skincare chính là sản phẩm đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin của Mỹ. Điểm nổi bật của kem dưỡng mắt Rejuvaskin Retinoid Eye Cream là chiết xuất phức hợp độc quyền Tri-RetinX Complex (Hydroxypinacolone Retinoate (HPR), Bakuchiol, VitAphira Sea Fennel) và ReVita-D. Phức hợp Tri-RetinX Complex là sự kết hợp của 3 loại Retinol thực vật hoạt động cùng nhau mang lại hiệu quả giảm quầng thâm, bọng mắt, dưỡng ẩm tối ưu và chống lão hóa, làm mờ nếp nhăn, vết chân chim duy trì làn da quanh mắt căng mịn, tươi trẻ mà không bị kích ứng, không bong tróc hay mẩn đỏ.

Thành phần chính: Tri-RetinX™ (Retinoate, Bakuchiol và VitAphira Sea Fennel), ReVita-D, Acquacell.

Ưu điểm nổi bật:

Bổ sung độ ẩm cho vùng da quanh mắt ngậm nước căng bóng giảm quầng thâm và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Tăng cường sản sinh collagen giúp làm đầy nếp nhăn, vết chân chim lấy lại sự tươi trẻ, tràn đầy sức sống.

Làm đều màu da thâm sạm quanh mắt lấy lại sự tươi trẻ, tràn đầy năng lượng.

Khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ làm giảm các dấu hiệu lão hóa và sửa chữa tổn thương vùng da mắt do ánh nắng mặt trời gây ra.

Cấp nước và khóa ẩm hiệu quả giúp duy trì các dưỡng chất nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ sâu bên trong.

Kết cấu dạng kem mỏng nhẹ nên khả năng thẩm thấu cực nhanh, không gây bóng nhờn.

Thiết kế dạng tuýp nhỏ gọn nên việc sử dụng, bảo quản hay mang đi công tác, đi du lịch đều thuận tiện.

Dù có chứa thành phần Retinol nhưng là Retinol thực vật nên phù hợp với vùng da mắt nhạy cảm, không gây bong tróc hay mẩn đỏ.

Giá niêm yết chính hãng: 1.450.000đ/ 20ml

3. Serum dưỡng trắng khỏe da VI Derm Vitamin C Brightening Concentrate

Là một sản phẩm đến từ nước Mỹ thuộc thương hiệu dược mỹ phẩm VI Derm. Với 10% vitamin C - dẫn xuất Tetrahexyldecyl Ascorbate tan trong dầu nên serum VI Derm Vitamin C Brightening Concentrate thẩm thấu vào tận sâu lớp trung bì và phát huy tác dụng tăng cường tổng hợp collagen, làm mờ nám sạm, chống oxy hóa và bảo vệ da khỏi các tổn thương gây ra bởi các gốc tự do sản sinh do tia UV cùng các yếu tố môi trường khác.

Thành phần chính: Tetrahexyldecyl Ascorbate (Vitamin C) 10%, Cyclopentasiloxane, Dimethicone.

Ưu điểm nổi bật:

Thúc đẩy tái tạo và phục hồi tế bào da bị tổn thương giúp làn da khỏe mạnh chống lại tác động xấu từ gốc tự do.

Ức chế sản sinh melanin làm mờ đốm nâu, nám sạm cho làn da dần tươi sáng đều màu trở lại.

Tăng cường sản sinh collagen làm đầy nếp nhăn và duy trì độ đàn hồi cho làn da tươi trẻ, săn chắc.

Bổ sung độ ẩm cho làn da luôn căng mịn ngậm nước và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa.

Dưỡng da tươi sáng, hồng hào hơn chỉ sau 7 ngày sử dụng, giúp bạn có được làn da tươi trẻ rạng ngời.

Phù hợp với mọi làn da, không gây châm chích hay nóng rát dù nồng độ vitamin C khá cao.

Giá niêm yết chính hãng: 2.850.000đ/ 30ml

4. Dung dịch loại bỏ tế bào chết Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant

Sản phẩm tiếp theo có lượng fan đông đảo trong năm 2023 phải nhắc đến "con cưng" của nhà Paula's Choice cũng đến từ nước Mỹ. Dung dịch tẩy tế bào chết Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant nhẹ nhàng loại bỏ tế bào chết, bụi bẩn, bã nhờn cho lỗ chân lông thông thoáng ngăn ngừa mụn và hiệu quả giúp làn da sáng khỏe hơn.

Paula's Choice Skin Perfecting 2% BHA Liquid Exfoliant còn có tác dụng thúc đẩy sản sinh collagen, tái tạo tế bào mới ngăn ngừa nếp nhăn hình thành. Công thức tẩy tế bào chết mà không gây bong tróc, mẩn đỏ hay kích ứng.

Thành phần chính: Salicylic Acid, Methylpropanediol, Butylene Glycol, chiết xuất trà xanh.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch lớp tế bào chết cho làn da thông thoáng ngăn ngừa mụn hình thành.

Hỗ trợ kháng viêm và giảm tình trạng mụn sưng đỏ.

Thúc đẩy tái tạo tế bào mới và đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa cho làn da dần tươi trẻ.

Thu nhỏ lỗ chân lông cho làn da dần mịn màng và tươi sáng đều màu trở lại.

Tăng cường sản sinh collagen làm đầy nếp nhăn và duy trì độ săn chắc cho làn da.

90% người dùng nhận thấy làn da mịn màng hơn, 82% nhận định lỗ chân lông được thu nhỏ.

Phù hợp với mọi làn da và lý tưởng nhất là da dầu mụn, da hỗn hợp thiên dầu.

Giá niêm yết chính hãng: 399.000đ/ 30ml, 949.000đ/ 118ml

5. Kem chống nắng MartiDerm The Originals Proteos Screen SPF50+ Fluid Cream

Một sản phẩm khá quen thuộc với các tín đồ skincare suốt nhiều năm qua đến từ thương hiệu Martiderm của Tây Ban Nha. Kem chống nắng Martiderm The Originals Proteos Screen SPF50+ Fluid Cream ứng dụng công nghệ chống nắng Encapsulated Technology tạo hàng rào bảo vệ làn tối ưu trước tác hại của tia UVA, UVB, HEV, IR… ngăn ngừa nám sạm, lão hóa. Sản phẩm còn giúp phục hồi tổn thương ADN cho làn da nhanh chóng khỏe mạnh chống lại những tác nhân gây hại cho làn da. Phù hợp với mọi làn da, kể cả da nhạy cảm hay đang treatment.

Thành phần chính: Phức hợp Spectrum Complex, Proteoglycans, tiền Vitamin A, Hyaluronic Acid.

Ưu điểm nổi bật:

Khả năng chống nắng phổ rộng bảo vệ làn da an toàn trước tác hại của tia UV, ánh sáng xanh, tia hồng ngoại.

Bổ sung độ ẩm và kiểm soát độ nhờn tiết ra cho làn da luôn khô thoáng, ngăn ngừa tình trạng bóng nhờn.

Thúc đẩy sản sinh tế bào mới hỗ trợ đẩy lùi các dấu hiệu lão hóa do tia UV gây nên.

Tăng cường hàng rào bảo vệ và củng cố sự liên kết các tế bào chống lại tình trạng da chảy xệ, nhăn nheo.

Phục hồi làn da bị tổn thương do tác hại của tia UV, ánh sáng xanh.

Kết cấu dạng cream mỏng nhẹ, thẩm thấu tức thì cho lớp finish mịn đẹp tự nhiên, không bóng nhờn, không nâng tone.

Mùi hương dịu nhẹ, thoang thoảng và cũng hết ngay sau khi apply nên không gây sự khó chịu mỗi khi sử dụng.

Giá niêm yết chính hãng: 1.350.000đ/ 40ml

6. Nước tẩy trang dành cho da nhờn, mụn Bioderma Sebium H20

sản phẩm tẩy trang quốc dân đến từ Bioderma của Pháp. Nước tẩy trang Bioderma Sebium H20 giúp làm sạch sâu mọi bụi bẩn, lớp trang điểm, chất nhờn, tạp chất… mà không gây khô da hay châm chích. Phù hợp với làn da dầu mụn, da hỗn hợp thiên dầu.

Thành phần chính: Peg-6 Caprylic/Capric Glycerides, Zinc Gluconate, Fragrance (Parfum).

Ưu điểm nổi bật:

Khả năng đánh bay mọi bụi bẩn, lớp makeup, chất nhờn… là bước đệm chăm sóc da hiệu quả.

Làm lỗ chân lông thông thoáng và ngăn chặn sự phát triển của các tác nhân gây mụn mới.

Tăng sức đề kháng cho làn da chống lại những tác nhân xấu từ môi trường.

Không chứa hóa chất nên không gây bào mòn, không gây châm chích hay khô da.

Giá niêm yết chính hãng: 225.000đ/ 100ml, 415.000đ/ 250ml, 525.000đ/ 500ml

7. Bột uống bổ sung collagen giúp trẻ hóa làn da Codeage Hydrolyzed Multi Collagen Peptides Powder

Nói đến sản phẩm đông fan năm 2023 không thể bỏ qua sản phẩm bổ sung collagen đến từ thương hiệu nổi tiếng Hoa Kỳ - Codeage. Bột bổ sung 5 loại collagen thủy phân chất lượng không chỉ giúp bổ sung độ ẩm, tăng độ đàn hồi, ngăn ngừa nếp nhăn và chống lại các dấu hiệu lão hóa cho làn da luôn tươi trẻ. Mà còn mang lại hiệu quả chăm sóc toàn diện cho sức khỏe. Không gây nóng trong, không nổi mụn và không gây thừa chất hay làm thay đổi nội tiết tố.

Thành phần chính: Collagen bò thủy phân, nước hầm xương bò hữu cơ, collagen thủy phân từ cá tuyết, cá hồng…

Ưu điểm nổi bật:

Collagen thủy phân nên hấp thu nhanh nhất dưỡng chất vào tận sâu bên trong và phát huy công dụng chăm sóc sức khỏe và làn da tối ưu.

Bổ sung đầy đủ 5 tuýp collagen (I, II, III, V, X) không chỉ giúp trẻ hóa làn da mà còn tốt cho móng tóc và hệ xương khớp.

Cung cấp 18 loại amino acid thiết yếu mang lại làn da trắng sáng, săn chắc, đàn hồi hơn.

Không chứa Carb, GMO, gluten, sữa, keto, low carb, chất bảo quản, chất tạo màu, tạo mùi và chỉ số các kim loại nặng đạt ngưỡng chuẩn nên rất an toàn cho người sử dụng.

Collagen tinh khiết nên không gây nóng trong người, nổi mụn, không gây đau dạ dày, đầy bụng, khó tiêu.

Thành phần không chứa GMO, Carbs, gluten, sữa, chất độn, hương vị nhân tạo, màu sắc, chất tạo ngọt, chất bảo quản.

Giá niêm yết chính hãng: 1.690.000đ/ 567g

Các nàng đã kịp update các sản phẩm "đông fan" năm 2023 vào liệu trình skincare của mình chưa. Hãy update ngay nhé để kịp có làn da khỏe đẹp, tươi sáng rạng ngời bất chấp tuổi tác.