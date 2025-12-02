Top 8 kem chống lão hóa ban đêm đang được khen ‘cứ bôi là đẹp’

1. Kem trắng da chống lão hóa da Rejuvaskin Facial Moisturizer

Lọt top "ngôi vương" kem dưỡng trắng da chống lão hóa ban đêm của thương hiệu Rejuvaskin - cái tên đã có 37 năm chinh phục thị trường Mỹ. Kem Rejuvaskin Facial Moisturizer trở thành "trợ thủ đắc lực" giúp làn da bừng sáng ngay trong lúc bạn ngủ. Sở hữu công thức ReVita-D Complex, sản phẩm giúp kích thích quá trình da tự tổng hợp vitamin D - yếu tố then chốt cho quá trình tái tạo và phục hồi tế bào, từ đó mang lại làn da hồng hào, trẻ trung và tràn đầy sức sống sau thời gian ngắn sử dụng.

Không dừng lại ở đó, kem dưỡng Rejuvaskin Facial Moisturizer còn chứa tổ hợp chất chống oxy hóa mạnh mẽ từ bơ, dưa hấu, cà phê, dầu hướng dương… giúp trung hòa gốc tự do, ngăn lão hóa sớm và củng cố độ đàn hồi của da. Nhờ bảng thành phần "sạch" không cồn - không hương liệu - không paraben, sản phẩm cực kỳ lành tính, phù hợp cả cho da nhạy cảm, da yếu hoặc đang treatment.

Thành phần chính: ReVita-D Complex, acquacell, chiết xuất trái bơ, chiết xuất cà phê, dầu hướng dương.

Ưu điểm nổi bật:

Tăng cường hệ dưỡng ẩm tự nhiên, giúp da căng mướt.

Chống oxy hóa mạnh, hạn chế tối đa dấu hiệu lão hóa sớm.

Củng cố hàng rào bảo vệ da, giảm tác hại từ tia UV và môi trường.

Đẩy nhanh khả năng phục hồi, cho da tươi mới và rạng rỡ mỗi ngày.

Dưỡng ẩm sâu, giúp da căng bóng, ngậm nước suốt nhiều giờ.

Khóa ẩm hiệu quả, ngăn mất nước và hỗ trợ giảm viêm.

Làm sáng da tự nhiên, cho vẻ ngoài tươi trẻ đầy sức sống.

Kết cấu kem siêu mỏng nhẹ, thấm nhanh, không nhờn dính hay bí da.

Công thức an toàn, phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Nhược điểm: Vì độ "hot" tăng nhanh, sản phẩm liên tục ở tình trạng sold-out, phải canh mới mua được.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.420.000 đồng/50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/kem-phuc-hoi-nuoi-duong-ngua-lao-hoa-da-rejuvaskin-facial-moisturizer.html

2. Kem dưỡng chống lão hóa VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer

Nằm giữ vị trí top 2 trong bảng xếp hạng kem chống lão hóa ban đêm, VI Derm - thương hiệu dược mỹ phẩm cao cấp từ Mỹ đã thực sự "ghi điểm" và chinh phục hàng triệu phụ nữ toàn cầu. Sản phẩm VI Derm Retinol Age-Defying Treatment Moisturizer được mệnh danh là "bí quyết trẻ hóa da" nhờ sự kết hợp mạnh mẽ giữa retinol, axit azelaic và 10% axit glycolic. Bộ ba hoạt chất này mang đến khả năng bảo vệ da khỏi gốc tự do, cải thiện độ đàn hồi từ đó có thể cải thiện nếp nhăn và kích hoạt sản sinh collagen. Nhờ đó, làn da như được "lột xác" - trở nên mịn màng, sáng khỏe và rạng rỡ sau thời gian ngắn sử dụng.

Điểm làm nên sức hút của sản phẩm chính là công nghệ retinol bọc vitamin C dạng THD ascorbate - dẫn xuất vitamin C tan trong dầu có khả năng thẩm thấu sâu gấp 8 lần so với các dạng thông thường. Nhờ cơ chế này, dưỡng chất được đưa xuống tận các lớp da mà không gây bong tróc, không mẩn đỏ và hầu như không kích ứng, ngay cả khi sử dụng retinol - thành phần vốn dễ gây phản ứng với làn da nhạy cảm.

Thành phần chính: Retinol, vitamin C (THD ascorbate), aloe vera, glycolic acid 10%, axit azelaic.

Ưu điểm nổi bật:

Cấp ẩm chuyên sâu, cho da mềm mại và mọng nước từ lần đầu dùng.

Hiệu quả sau 7 ngày với làn da căng bóng, tươi mới hơn.

Cải thiện độ đàn hồi, giúp da săn chắc sau vài tuần.

Kích thích sản sinh collagen, hỗ trợ trẻ hóa da mạnh mẽ.

Dưỡng sáng và làm đều màu da, mang lại làn da trắng hồng tự nhiên.

Hỗ trợ thúc đẩy quá trình tái tạo tầng trung bì, giúp da khỏe khoắn và tràn đầy sức sống.

Chất kem mỏng nhẹ, thấm nhanh, không bết dính; dùng được như lớp dưỡng trước trang điểm.

Công thức an toàn, không chứa thành phần gây hại; retinol kết hợp Vitamin C (THD ascorbate) giúp giảm tối đa kích ứng, không bong tróc.

Nhược điểm: Giá thành hơi "xót ví", nhưng bù lại dung tích lớn và hiệu quả chống lão hóa khiến sản phẩm luôn nằm trong "wishlist" của hàng triệu phụ nữ trên thế giới.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 3.500.000 đồng/50ml

Cam kết hàng chính hãng với ưu đãi lên tới 19% tại đây: https://maihan.vn/vi-derm/kem-duong-chong-lao-hoa-vi-derm-retinol-age-defying-treatment-moisturizer.html

3. Serum chống lão hóa PageOne Matrix Repair Pro Serum

Top 3 sản phẩm chống lão hóa đình đám hiện nay chắc chắn phải kể đến serum PageOne - thương hiệu dược mỹ phẩm Hàn Quốc nổi tiếng với các công nghệ trẻ hóa da hiện đại. PageOne Matrix Repair Pro Serum ứng dụng công nghệ Exosome thế hệ mới, kết hợp cùng các yếu tố tăng trưởng và protein thiết yếu, giúp kích thích mạnh mẽ quá trình sản sinh collagen và tái tạo tế bào mới. Nhờ đó, làn da nhanh chóng trở nên tươi trẻ - săn chắc - đàn hồi tốt hơn, đồng thời hạn chế tối đa tình trạng da chảy xệ. Kiên trì 6–12 tuần, dùng đều đặn 2 lần mỗi ngày, bạn sẽ thấy làn da thay đổi từng ngày.

Không chỉ đơn thuần chống lão hóa, PageOne Matrix Repair Pro Serum còn giúp phục hồi hàng rào bảo vệ da, cấp ẩm chuyên sâu để da luôn mềm mịn và căng bóng. Đây cũng là dòng serum được các chuyên gia đánh giá cao trong việc hỗ trợ phục hồi làn da tổn thương do nhiễm corticoid, sau laser, peel da hoặc các liệu trình xâm lấn nhẹ. Với bảng công dụng ấn tượng như vậy, sản phẩm trở thành "vũ khí bí mật" mà phụ nữ tuổi 30–50 không nên bỏ qua nếu muốn giữ da trẻ lâu.

Thành phần chính: Multipeptides, yếu tố tăng trưởng biểu bì EGF, bakuchiol 0.5%, hyaluronic acid, liposome – ginseng exosome, biotin, vitamin C, riboflavin.

Ưu điểm nổi bật:

Dưỡng ẩm sâu, nuôi da căng bóng và hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa từ bên trong.

Hỗ trợ thúc đẩy quá trình sản sinh collagen và elastin, tăng cường độ đàn hồi và bảo vệ cấu trúc da.

Cung cấp dưỡng chất và độ ẩm cho da săn chắc và mịn màng hơn.

Hỗ trợ dưỡng sáng, làm đều màu, cho da tươi trẻ sau 6–12 tuần sử dụng.

Tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên, chống ảnh hưởng từ tia UV và môi trường.

Phục hồi da nhạy cảm, da tổn thương do corticoid hoặc sau điều trị da liễu.

Kết cấu serum siêu mỏng nhẹ, thấm nhanh, không gây nhờn rít hay bít tắc lỗ chân lông.

Thành phần tự nhiên, thuần chay, dịu nhẹ nên phù hợp mọi loại da, kể cả da mỏng yếu.

Nhược điểm: Mỗi giọt serum đều chứa hàm lượng dưỡng chất cao, vì vậy chỉ cần dùng một lượng vừa đủ cho mỗi lần thoa. Dùng quá nhiều không giúp tăng hiệu quả mà còn gây lãng phí.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.500.000 đồng/30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 40% tại đây: https://maihan.vn/page-one/page-one-matrix-repair-pro-exosome-serum.html

4. Kem chống lão hóa ban đêm Frezyderm Diamond Velvet Anti-Wrinkle Cream

Top 4 kem chống lão hóa ban đêm không thể bỏ qua chính là "siêu phẩm" đến từ thương hiệu Frezyderm - dược mỹ phẩm cao cấp của Hy Lạp. Frezyderm Diamond Velvet Anti-Wrinkle Cream được ví như "vũ khí bí mật" giúp làn da trẻ trung và bừng sáng nhờ ứng dụng công nghệ đột phá Marine Exopolysaccharide (EPS). Công nghệ này hỗ trợ cải thiện làn da, giúp da săn chắc, mịn mượt và giảm các dấu hiệu lão hóa sau thời gian ngắn sử dụng.

Không chỉ dừng lại ở việc làm mịn bề mặt da, sản phẩm còn được tăng cường bioenergy recharger MG6P - nguồn năng lượng sinh học tự nhiên dành cho những tế bào đã "mệt mỏi" theo thời gian. Hoạt chất này thúc đẩy mạnh mẽ quá trình sản sinh collagen loại I, loại III, tropoelastin và elastin - những thành tố then chốt quyết định độ đàn hồi, căng khỏe và sự tươi trẻ của làn da. Đáng chú ý, các nghiên cứu cho thấy, sau 2 tuần MG6P giúp giảm nhanh độ sâu nếp nhăn, đồng thời cải thiện đáng kể độ săn chắc và đàn hồi của da.

Bên cạnh khả năng chống lão hóa mạnh mẽ, kem dưỡng Frezyderm còn chứa LMW hyaluronic acid - silanol, marine elastin và những vi cầu kim cương siêu mịn, giúp cấp ẩm sâu đến từng tế bào. Làn da nhờ đó luôn mềm mại, căng mọng, sáng mịn và tràn đầy sức sống.

Thành phần chính: Vi cầu kim cương, glycogen biển, LMW hyaluronic acid - silanol, marine elastin, boron nitride.

Ưu điểm nổi bật:

Cấp ẩm sâu và bền vững, cho da mềm mượt và luôn trong trạng thái rạng rỡ.

Ức chế melanin, hỗ trợ cải thiện tình trạng nám - sạm - đốm nâu, giúp da đều màu.

Giảm các dấu hiệu lão hóa da, cải thiện bề mặt da căng mịn trẻ trung mỗi ngày.

Hỗ trợ kích thích sản sinh collagen và elastin - nền tảng giúp da săn chắc dài lâu.

Khôi phục mật độ và cấu trúc da từ sâu bên trong, cho da căng bóng và tươi trẻ.

Kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh, để lại cảm giác mềm như nhung, không nhờn rít.

Hương thơm dịu nhẹ mang đến trải nghiệm thư giãn như spa tại nhà.

Thành phần lành tính, phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Nhược điểm: Quá nổi tiếng trong giới skincare khiến sản phẩm thường xuyên rơi vào tình trạng cháy hàng, phải "canh" mới mua kịp.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 2.350.000 đồng/50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 24% tại đây: https://maihan.vn/frezyderm/kem-chong-lao-hoa-frezyderm-diamond-velvet-anti-wrinkle.html

5. Kem dưỡng trắng da chống lão hóa MD CARE Brightening Blemish Cream

Top 5 trong bảng xếp hạng kem dưỡng trắng da chống lão hóa ban đêm gọi tên MD CARE, thương hiệu skincare nổi tiếng với các công thức khoa học an toàn cho da nhạy cảm. MD CARE Brightening Blemish Cream vừa "trình làng" phiên bản nâng cấp mới với điểm nhấn là hexyl resorcinol 1% - hoạt chất sáng da thế hệ mới sở hữu cơ chế tác động kép: giúp ngăn chặn melanin hình thành đồng thời làm dịu - phục hồi cấu trúc da. Nhờ đó, sản phẩm trở thành lựa chọn tối ưu cho cả những làn da đang gặp vấn đề tăng sắc tố hoặc dễ kích ứng. Công thức cải tiến không chỉ nâng tầm khả năng dưỡng sáng, làm đều màu mà còn mang lại hiệu quả dài lâu, an toàn cho mọi loại da.

Không đơn thuần là kem dưỡng trắng da ban đêm, MD CARE Brightening Blemish Cream còn được xem như "cứu tinh" cho những vùng da tối màu do ma sát nhiều như khuỷu tay, đầu gối, vùng da dưới cánh tay… giúp cải thiện đáng kể sắc tố và trả lại làn da sáng đều màu, rạng rỡ trông thấy.

Sản phẩm còn hỗ trợ cấp ẩm sâu, kích thích tổng hợp collagen và đẩy mạnh quá trình tái tạo tế bào mới mang đến làn da căng mịn, săn chắc từ đó có thể giúp giảm dấu hiệu lão hóa sớm. Một lựa chọn vừa dưỡng sáng, vừa chống lão hóa, lại vừa phục hồi da trong cùng một bước skincare trước khi ngủ.

Thành phần chính: Kojic acid 3%, alpha arbutin 2%, hexyl resorcinol 1%, glycolic acid.

Ưu điểm nổi bật:

Loại bỏ tế bào chết nhẹ nhàng, giúp bề mặt da mịn mượt và bật tông.

Ức chế melanin mạnh mẽ, hỗ trợ giảm xỉn màu và làm mờ thâm mụn hiệu quả.

Dưỡng sáng an toàn kết hợp khả năng kháng khuẩn, nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh từ sâu bên trong.

Cấp ẩm sâu và kích thích sản sinh collagen, giúp da căng mọng và tràn đầy sức sống.

Đa công dụng, hiệu quả ngay cả trên những vùng da tối màu như khuỷu tay, đầu gối, nách…

Công thức dịu nhẹ, lành tính, phù hợp cả da nhạy cảm và có thể sử dụng cho mặt lẫn cơ thể.

Nhược điểm: Hiệu quả làm trắng da chống lão hóa miễn chê nhưng với nếp nhăn sâu cần thời gian sử dụng lâu dài hơn.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 560.000 đồng/50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/md-care/kem-duong-sang-md-care-brightening-blemish-cream.html

6. Kem chống lão hóa ban đêm Sakura Restorative Night Cream

On top 6 kem chống lão hóa ban đêm đến từ thương hiệu Sakura - Nhật Bản. Kem Sakura Restorative Night Cream được ví như "liệu pháp tái sinh da trong lúc ngủ" mang đến làn da rạng rỡ, căng sáng và mịn mượt ngay mỗi sáng thức dậy.

Đặc biệt, Sakura Restorative Night Cream được nghiên cứu chuyên sâu cho chu trình trẻ hóa da ban đêm, tập trung tăng độ đàn hồi, cấp ẩm và nuôi dưỡng tầng biểu bì từ sâu bên trong. Nhờ khả năng kích hoạt cơ chế tự phục hồi, sản phẩm hỗ trợ làm mờ thâm nám, tàn nhang, da xỉn màu, đưa làn da trở lại trạng thái hồng hào, tươi mới và tràn đầy sức sống sau từng đêm.

Thành phần chính: Chiết xuất tảo biển, squalane, hyaluronic acid thủy phân, collagen thủy phân, placenta protein, chiết xuất rễ cây kudzu, tinh dầu đậu nành.

Ưu điểm nổi bật:

Hỗ trợ giảm dấu hiệu lão hóa, cho làn da luôn rạng rỡ, căng đầy sức sống.

Làm sáng đồng đều sắc da và hỗ trợ làm mờ nám, tàn nhang, mang lại diện mạo tươi sáng, trắng hồng bật tông.

Hỗ trợ thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào, làm tăng tốc quá trình phục hồi cho làn da khỏe, sáng mịn sau thời gian ngắn.

Cấp ẩm sâu và lâu cho là da luôn mềm mại, căng bóng, hạn chế khô ráp khi ngủ máy lạnh.

Tăng sinh collagen, elastin có thể giúp giảm nếp nhăn, rãnh cười, cho bề mặt da mịn màng và săn chắc hơn từng ngày.

Cải thiện độ đàn hồi giúp gương mặt dần thon gọn, trẻ trung hơn theo thời gian sử dụng.

Phục hồi da tổn thương và cũng phù hợp cho da sau kích ứng, hư tổn do mỹ phẩm kém chất lượng hoặc môi trường ô nhiễm.

Kết cấu mỏng nhẹ, thấm nhanh nên không gây bết dính, nhờn rít, cực kỳ dễ chịu khi dùng buổi tối.

Thành phần thiên nhiên lành tính nên dịu nhẹ; phù hợp cho cả da nhạy cảm hoặc da đang phục hồi sau treatment.

Nhược điểm: Thiết kế dạng hũ đòi hỏi người dùng rửa tay sạch trước khi lấy kem để hạn chế oxy hóa, đảm bảo chất lượng sản phẩm trong suốt quá trình sử dụng.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.575.000 đồng/30g

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/my-pham-sakura/kem-duong-trang-phuc-hoi-da-ban-dem-sakura.html

7. Kem chống lão hóa ban đêm Floslek Re Vita C Ultra Revitalizer Night Cream

Kem Floslek Re Vita C Ultra Revitalizer Night Cream không chỉ hỗ trợ kích hoạt mạnh mẽ quá trình tăng sinh collagen, gia cố vững chắc hàng rào bảo vệ da trước tác hại của gốc tự do. Mà còn hỗ trợ làm sáng da, giúp bề mặt da căng mịn và đều màu. Nhờ sự kết hợp của công thức giàu dưỡng chất, làn da trở nên tươi sáng tự nhiên, rạng rỡ và trẻ trung hơn qua từng đêm sử dụng.

Thành phần chính: Vitamin C, vitamin A chiết xuất thực vật, dầu hạt bông.

Ưu điểm nổi bật:

Dưỡng ẩm chuyên sâu giúp da mềm mượt, căng bóng, cải thiện tình trạng bong tróc, khô ráp.

Cải thiện thâm sạm nhanh chóng và hiệu quả sau 4–8 tuần duy trì, trả lại làn da sáng khỏe.

Mang đến diện mạo tươi mới, rạng ngời và tràn đầy sức sống mỗi ngày.

Tăng sức đề kháng da từ bên trong, giúp da săn chắc, trẻ hóa và bật tông tự nhiên.

Nhược điểm: Giá bán có sự dao động giữa các điểm phân phối, gây khó khăn trong việc đảm bảo chất lượng đồng nhất tại mọi nơi.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 780.000 đồng/50ml

8. Tinh chất cải thiện dấu hiệu lão hóa Eucerin Hyaluron Filler Advanced AOX Essence

Top 8 kem ngừa lão hóa ghi dấu bằng siêu phẩm đến từ Eucerin - thương hiệu dược mỹ phẩm danh tiếng của Đức. Eucerin Hyaluron Filler Advanced AOX Essence được xem là "cú bứt phá" trong công nghệ trẻ hóa, mở ra kỷ nguyên chăm da mới. Nhờ công thức AOX đậm đặc kết hợp hyaluronic acid (HA) và AHA, bộ ba hoạt chất quyền lực này giúp cấp ẩm sâu, hỗ trợ quá trình tái tạo bề mặt da và đồng thời cải thiện trọn bộ 4 dấu hiệu lão hóa sớm: nếp nhăn li ti, rãnh nhăn sâu, da khô sần - lỗ chân lông to và tổn thương do môi trường ô nhiễm.

Thành phần nổi bật: Glycerine, glycolic acid, sodium hydroxide, sodium hyaluronate, PEG-40 hydrogenated castor oil, citric acid, trisodium EDTA.

Ưu điểm nổi bật:

Ngăn chặn oxy hóa hiệu quả giảm thiểu tác hại của gốc tự do - nguyên nhân hàng đầu khiến da già nua sớm.

Cải thiện nếp nhăn, từ các rãnh nhăn nhỏ đến đường gấp sâu.

Tăng cường lớp màng bảo vệ giúp da khỏe hơn, đủ sức chống lại tia UV, khói bụi, stress và các tác nhân gây lão hóa mỗi ngày.

Cải thiện lỗ chân lông mang lại làn da láng mịn, tươi sáng và đều màu đầy sức sống.

Kết cấu tinh chất siêu nhẹ, thẩm thấu nhanh, mượt mà, không gây bí da hay nặng mặt.

Nhược điểm: Các nếp nhăn sâu cần kiên trì sử dụng lâu hơn để đạt hiệu quả cải thiện.

Đánh giá chung: 8.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.049.000 đồng/30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/eucerin/tinh-chat-cai-thien-dau-hieu-lao-hoa-eucerin-hyaluron-filler-aox-30ml.html

Vậy là chắc chắn chị em đã tìm được kem chống lão hóa ban đêm mang lại hiệu quả và phù hợp rồi đúng không nào. Nhưng cần nhớ rằng, thị trường mỹ phẩm nhái giả còn rất phức tạp và tinh vi. Nên cách tối ưu là nên tìm mua tại các nhà phân phối dược mỹ phẩm chính hãng, uy tín hàng đầu hiện nay tại Việt Nam như Mai Hân mỹ phẩm.