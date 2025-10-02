Top 8 serum trắng da đáng tiền từng giọt, mua rồi muốn mua nữa không tiếc tiền

1. Serum trắng da VI Derm Vitamin C Brightening Concentrate

Top đầu là serum dưỡng trắng chống lão hóa đến từ thương hiệu VI Derm nổi tiếng hàng đầu tại Mỹ. Serum VI Derm Vitamin C Brightening Concentrate chứa 10% Tetrahexyldecyl Ascorbate - một dẫn xuất Vitamin C tan trong dầu với khả năng thẩm thấu nhanh và sâu vào da, giúp cải thiện tình trạng lão hóa đồng thời nâng tông da sáng khỏe rạng rỡ.

Sản phẩm còn hỗ trợ kích thích tăng sinh collagen, làm mờ thâm nám, bảo vệ làn da khỏi sự tấn công của các gốc tự do sinh ra từ tia UV và môi trường ô nhiễm. Điểm khác biệt chính là serum VI Derm Vitamin C Brightening Concentrate còn góp phần hỗ trợ kích thích hình thành mạch máu mới, mang lại vẻ ngoài hồng hào tự nhiên. Sau 7 ngày sử dụng đều đặn, hiệu quả đã thấy mà không gây châm chích hay khó chịu, ngay cả với những làn da nhạy cảm.

Thành phần chính: Tetrahexyldecyl Ascorbate (Vitamin C) 10%, Cyclopentasiloxane, Dimethicone.

Ưu điểm nổi bật:

• Cung cấp độ ẩm sâu, giúp làm dịu mẩn đỏ và viêm sưng, giúp da căng mịn.

• Thúc đẩy tái tạo tế bào tổn thương, đồng thời bảo vệ da trước sự tấn công của các gốc tự do để ngăn ngừa lão hóa sớm.

• Ức chế quá trình hình thành melanin, giúp làm mờ đốm nâu và cải thiện sắc tố, mang lại làn da sáng đều màu.

• Tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên, giúp da khỏe mạnh chống lại tia UV và ô nhiễm môi trường.

• Mang lại làn da sáng mịn, hồng hào sau 7 ngày sử dụng, cho diện mạo trẻ trung, rạng rỡ.

• Thúc đẩy sản sinh collagen và elastin, giúp làm mờ rãnh nhăn, nếp nhăn, da căng bóng và săn chắc.

• Kết cấu tinh chất lỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh, không gây nhờn rít hay nặng mặt.

• Công nghệ ổn định Vitamin C hiện đại, hạn chế tối đa oxy hóa, không gây châm chích, an toàn cả với làn da nhạy cảm hoặc da mỏng sau trị liệu.

Nhược điểm: Giá hơi cao nhưng hiệu quả làm sáng da, chống lão hóa siêu đỉnh nên luôn là sự lựa chọn của các chị đẹp.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 2.850.000 đồng/ 30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/vi-derm/serum-duong-trang-vi-derm-vitamin-c-brightening-concentrate.html

2. Serum trắng da chống lão hóa Rejuvaskin Retinoid Face Serum

On top 2 serum dưỡng trắng da đến từ thương hiệu Rejuvaskin với hơn 37 năm danh tiếng tại Mỹ. Rejuvaskin Retinoid Face Serum ứng dụng công nghệ Tri-RetinX Complex, là sự kết hợp tinh tế từ ba hoạt chất retinol thiên nhiên: Hydroxypinacolone Retinoate (HPR), Bakuchiol và chiết xuất Sea Fennel (thì là biển). Bộ ba này mang lại hiệu quả tối ưu trong việc kích thích sản sinh collagen, elastin, giúp da trở nên săn chắc, mịn màng, đồng thời làm mờ nếp nhăn, vết chân chim và dấu hiệu lão hóa sớm.

Ngoài ra, công thức serum Rejuvaskin Retinoid Face Serum còn được bổ sung chiết xuất trà xanh, cam thảo và Hyaluronic Acid, vừa cấp ẩm sâu, vừa tăng cường khả năng chống oxy hóa, giữ cho làn da luôn căng tràn sức sống. Nhờ sự kết hợp giữa ba nguồn retinol tự nhiên, sản phẩm mang đến khả năng trẻ hóa và dưỡng trắng mà không gây bong tróc, đỏ rát hay kích ứng - phù hợp cho cả làn da nhạy cảm và người mới bắt đầu làm quen với retinol.

Thành phần chính: Phức hợp Tri-RetinX (Hydroxypinacolone Retinoate – HPR, Bakuchiol, Sea Fennel), chiết xuất trà trắng, chiết xuất trà xanh, chiết xuất cam thảo.

Ưu điểm nổi bật:

• Bổ sung độ ẩm chuyên sâu, cho da luôn căng mượt, hỗ trợ ngăn ngừa và cải thiện nếp nhăn, vết chân chim.

• Kích thích sản sinh collagen tự nhiên, giúp mang đến làn da săn chắc, trẻ trung và đều màu.

• Ứng dụng công thức ba thành phần retinol thiên nhiên, giúp chống lão hóa hiệu quả mà vẫn an toàn, không gây bong tróc hay kích ứng.

• Giúp làm mờ các nếp nhăn nhỏ, cải thiện bề mặt da sau một thời gian ngắn sử dụng.

• Bảo vệ da trước gốc tự do, giảm nguy cơ nám sạm, giúp duy trì làn da trắng sáng, rạng rỡ.

• Kết cấu serum màu vàng nhạt, dễ dàng thẩm thấu nhanh chóng, không để lại cảm giác nhờn rít.

• Hương thơm nhẹ, bay nhanh sau khi thoa, mang lại cảm giác dễ chịu khi sử dụng.

• Công thức retinol từ thực vật, an toàn cho mọi loại da, kể cả làn da nhạy cảm hay người mới dùng retinol, không lo bong tróc, mẩn đỏ.

Nhược điểm: Ngày càng được tín đồ skincare yêu chuộng nên luôn trong tình trạng hết hàng.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.650.000 đồng/ 30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi lên tới 24% tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/rejuvaskin-retinoid-face-serum-chong-lao-hoa-phuc-hoi-da.html

3. Tinh chất giảm nám làm sáng da Eucerin Spotless Brightening Booster Serum

Top 3 serum dưỡng trắng da gọi tên sản phẩm đình đám đến từ thương hiệu Eucerin - Đức. Tinh chất Eucerin Spotless Brightening Booster Serum được phát triển chuyên biệt để giúp giải quyết những vấn đề dai dẳng của làn da như nám chân sâu, đốm nâu, thâm mụn và tình trạng da không đều màu. Với công nghệ kép tiên tiến, sản phẩm mang lại hiệu quả giúp làm sáng bật tone từ bên trong nhưng vẫn cực kỳ an toàn và dịu nhẹ, phù hợp cho cả làn da nhạy cảm mà không gây bong tróc hay kích ứng.

Sau 6 - 12 tuần kiên trì sử dụng, người dùng sẽ nhận thấy sự thay đổi nhanh chóng: các vết nám và đốm nâu mờ dần, bề mặt da trở nên mềm mại, sáng mịn và đều màu. Hiệu quả đã được chứng minh bằng kiểm nghiệm lâm sàng, khẳng định đây chính là "vũ khí bí mật" giúp làn da rạng rỡ, tươi trẻ và không tì vết cho phái đẹp.

Thành phần chính: Thiamidol, Hyaluronic Acid, Pro-Brightening System, Licochalcone A.

Ưu điểm nổi bật:

• Ức chế quá trình sản sinh melanin - nguyên nhân gốc rễ gây sạm nám, giúp làm mờ nhanh chóng đốm nâu, tàn nhang và giữ cho da sáng khỏe bền lâu.

• Cải thiện sắc tố da không đều, làm giảm thâm sạm, giúp mang lại làn da mịn màng và rạng ngời, hạn chế tối đa tình trạng nám tái phát.

• Theo kết quả nghiên cứu lâm sàng, 96% người dùng nhận thấy làn da sáng đều màu hơn, 91% ghi nhận đốm nâu mờ rõ, 88% cải thiện tình trạng nám quay trở lại.

• Chống oxy hóa mạnh mẽ, hỗ trợ bảo vệ da trước tác hại từ môi trường và kích thích tái sinh làn da tràn đầy sức sống.

• Công thức dịu nhẹ, lành tính, phù hợp với nhiều loại da, kể cả da nhạy cảm hoặc đang trong quá trình điều trị chuyên sâu.

Nhược điểm: Đang bị loạn giá trên thị trường và khó kiểm soát chất lượng từng sản phẩm.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.459.000 đồng/30ml

Cam kết hàng chính hãng và ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/eucerin/tinh-chat-tri-nam-duong-trang-da-eucerin-spotless-brightening-booster-serum-30ml.html

4. Serum dưỡng trắng da chống lão hóa Sakura Age Defying Serum

Top 4 serum dưỡng trắng da chống lão hóa đến từ thương hiệu cao cấp Sakura xuất xứ Nhật Bản. Tinh chất Sakura Age Defying Serum là sự kết hợp tinh túy từ các chiết xuất thiên nhiên quý hiếm như Camellia Oleifera, Seed Oil, Rose Hips… Công thức độc đáo này giúp ngăn ngừa lão hóa sớm, làm mờ vết thâm nám, đốm nâu, đồi mồi, đồng thời hỗ trợ giảm nếp nhăn và bảo vệ da trước những tác động khắc nghiệt từ môi trường. Làn da dần trở nên tươi trẻ, sáng hồng rạng rỡ bất chấp tuổi tác.

Thành phần chính: Camellia Oleifera (chiết xuất trà xanh) & Seed Oil (dầu hạt trà xanh), Rose Hips (tinh chất nụ tầm xuân), Ascorbic Acid (Vitamin C), Tocopheryl Acetate (Vitamin E).

Ưu điểm nổi bật:

• Cải thiện cấu trúc da, tăng độ đàn hồi, giúp mang lại làn da căng mịn, tràn đầy sức sống.

• Cung cấp độ ẩm và dưỡng chất chuyên sâu, giúp da mềm mại, căng khỏe, luôn ngậm nước.

• Khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ, ức chế melanin, hỗ trợ dưỡng trắng và làm đều màu da.

• Kích thích sản sinh collagen và elastin, giúp cho da săn chắc, hạn chế tình trạng chảy xệ.

• Tăng cường hàng rào bảo vệ da, giúp phục hồi tổn thương, mang lại làn da sáng hồng, trẻ trung hơn mỗi ngày.

• Bảng thành phần thiên nhiên lành tính, an toàn với mọi làn da; kể cả da nhạy cảm hay da mỏng yếu sau trị liệu.

Nhược điểm: Hiện sản phẩm được phân phối trên thị trường với nhiều mức giá khác nhau, khó kiểm soát chất lượng hàng hóa. Vì vậy, người dùng cần lựa chọn địa chỉ uy tín để đảm bảo hiệu quả và an toàn khi sử dụng.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.350.000 đồng/40 viên

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 19% tại đây: https://maihan.vn/my-pham-sakura/serum-duong-da-chong-lao-hoa-sakura-age-defying-dna-repair-serum.html

5. Tinh chất trắng da chống lão hóa MartiDerm Skin Complex Advanced

Top 5 serum dưỡng trắng da thuộc về thương hiệu MartiDerm đến từ Tây Ban Nha. Tinh chất MartiDerm Skin Complex Advanced được mệnh danh là "vũ khí giúp trắng da, chống lão hóa thế hệ mới", tập trung xử lý nguyên nhân lão hóa nội sinh - yếu tố then chốt khiến da suy yếu theo thời gian. Nhờ công thức chứa 5% Proteum 89+, sản phẩm không chỉ cấp ẩm chuyên sâu mà còn giúp tái cấu trúc bề mặt da, mang đến làn da căng mịn, trắng hồng, tươi trẻ và duy trì độ săn chắc dài lâu.

Đặc biệt, serum còn sở hữu 25% Vitamin Complex (bao gồm 15% Vitamin C-Tech và 10% phức hợp Vitamin A, B5, E, F & D-Like), giúp chống oxy hóa mạnh mẽ, làm mờ nhanh nếp nhăn, vết chân chim, đồng thời khôi phục làn da sáng mịn, rạng rỡ đầy sức sống.

Thành phần chính: 5% Proteum 89+, 15% L-Ascorbic Acid (Vitamin C), 10% Vitamin Complex.

Ưu điểm nổi bật:

• Hỗ trợ cải thiện dấu hiệu lão hóa sớm, đồng thời củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên của da.

• Ngăn ngừa và hạn chế hình thành nếp nhăn, kích thích tăng sinh collagen và elastin, giúp da đàn hồi, săn chắc, trẻ trung hơn.

• Chống oxy hóa hiệu quả, bảo vệ da trước gốc tự do, giảm thâm sạm, làm đều màu và duy trì độ căng mịn.

• Khắc phục tình trạng da chảy xệ, giúp làm đầy rãnh nhăn nhờ cơ chế tăng cường tổng hợp collagen - elastin.

• Sau 4 tuần sử dụng, làn da sáng hồng rạng rỡ, các nếp nhăn, kể cả nếp nhăn sâu, mờ dần.

• Thành phần an toàn, phù hợp với cả làn da nhạy cảm, mỏng yếu.

• Thiết kế dạng ampoule màu sẫm, kín khí, giúp bảo quản tối ưu dưỡng chất và hạn chế oxy hóa.

• Kết cấu tinh chất cô đặc, thẩm thấu nhanh, không gây nhờn rít, nặng mặt hay cảm giác khó chịu.

Nhược điểm: Đang được phân phối với nhiều mức giá khác nhau mà khó kiểm soát được chất lượng sản phẩm.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.350.000 đồng/10 ống

6. Tinh chất sáng da Vichy Mineral 98 Probiotic Fractions

Top 6 serum dưỡng trắng da là sản phẩm đến từ thương hiệu nổi tiếng Vichy nước Pháp. Vichy Mineral 89 Probiotic Fractions là dòng tinh chất giúp phục hồi da nổi bật với công thức chứa các phân đoạn lợi khuẩn kết hợp 4% Niacinamide và các vitamin chống oxy hóa, đồng thời bổ sung nước khoáng núi lửa Vichy giàu 15 khoáng chất quý hiếm.

Sự kết hợp này giúp tăng cường sức khỏe làn da, bảo vệ khỏi các tác nhân gây hại, đồng thời cải thiện tình trạng xỉn màu, nếp nhăn và độ đàn hồi. Đây cũng là giải pháp tối ưu giúp phục hồi da hư tổn, mang lại diện mạo rạng rỡ và khỏe khoắn hơn từng ngày.

Thành phần chính: Hyaluronic Acid, nước khoáng núi lửa Vichy, Niacinamide, Vitamin E

Ưu điểm nổi bật:

• Hỗ trợ giảm thiểu tình trạng mẩn đỏ, kích ứng và mang lại cảm giác dễ chịu.

• Kích hoạt hoạt động của các enzyme, cải thiện hàng rào bảo vệ da, giúp da khỏe mạnh và dẻo dai hơn.

• Hạn chế sự hình thành các đốm nâu, giúp giữ cho làn da sáng trong và đều màu.

• Hỗ trợ làn da nhanh chóng phục hồi sau stress, ô nhiễm môi trường hoặc các liệu trình chăm sóc chuyên sâu.

• Tăng khả năng chống chọi của da trước tác nhân bên ngoài, duy trì làn da khỏe bền vững.

• Cấp ẩm chuyên sâu giúp da luôn mềm mịn, căng mọng và tràn đầy sức sống.

• Da trở nên mịn màng, đàn hồi tốt và tươi sáng đầy sức sống.

Nhược điểm: Hiệu quả dưỡng ẩm mà khả năng làm trắng da cần kiên trì sử dụng lâu hơn.

Đánh giá chung: 8.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 1.140.000 đồng/ 30ml

7. Serum chống lão hóa da có đầu lăn kim Frezyderm Diamond Wrinkle Fighter

Top 7 serum trắng da chống lão hóa đang "làm mưa làm gió" trong cộng đồng phái đẹp tuổi 35+ chính là sản phẩm đến từ thương hiệu Frezyderm danh tiếng Hy Lạp. Tinh chất Frezyderm Diamond Wrinkle Fighter Serum được xem là bước tiến đột phá trong công nghệ chống nhăn, khi kết hợp giữa công nghệ lăn kim vi mô hiện đại và các hoạt chất chống lão hóa cao cấp.

Sở hữu 225 đầu kim siêu nhỏ hình lục giác bằng thép không gỉ, sản phẩm giúp tăng cường khả năng thẩm thấu dưỡng chất, kích thích tái tạo tế bào và mang lại hiệu quả cải thiện từ những lần sử dụng đầu tiên. Không chỉ kích hoạt tế bào sừng và giải phóng yếu tố tăng trưởng, serum này còn tối ưu khả năng dẫn hoạt chất, nâng cao hiệu quả chống lão hóa. Nhờ đó, giúp làn da nhanh chóng lấy lại độ đàn hồi, mật độ săn chắc, cho diện mạo tươi trẻ và rạng ngời bền vững theo thời gian.

Thành phần chính: Peptide Solutions (Acetyl Hexapeptide-8 & Pentapeptide-18), chiết xuất cỏ ba lá đỏ, chiết xuất củ dền, LMW Hyaluronic Acid - Silanol.

Ưu điểm nổi bật:

• Tăng cường hydrat hóa, bổ sung độ ẩm cần thiết, giữ cho da mềm mượt cả ngày.

• Chống lại tác hại từ gốc tự do, giúp làm chậm quá trình lão hóa da.

• Hiệu quả trong việc hỗ trợ giảm nếp nhăn, từ nếp nhăn cơ học đến nếp nhăn sinh học.

• Giúp cải thiện độ đàn hồi, nâng cơ tự nhiên nhờ kích thích tổng hợp collagen và elastin.

• Tối ưu khả năng hấp thụ dưỡng chất, giúp mang đến bề mặt da căng bóng, láng mịn.

• Bảo vệ và trẻ hóa da, chống lại tác động xấu từ tia UV và ô nhiễm môi trường.

• Công thức "sạch" không chứa paraben, chất bảo quản hay hương liệu, an toàn cho cả da nhạy cảm và làn da mỏng yếu sau trị liệu.

Nhược điểm: Sản phẩm luôn trong tình trạng hết hàng vì quá HOT.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 2.950.000 đồng/40ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/frezyderm/serum-chong-lao-hoa-frezyderm-diamond-wrinkle-fighter.html

8. Serum trắng da, chống lão hóa MD CARE VitaC-Arbutin Serum - Whitening Advanced Formula

Khép lại danh sách chính là MD CARE VitaC-Arbutin Serum - dòng serum trắng da chống lão hóa được xem như "niềm tự hào" của thương hiệu mỹ phẩm thuần Việt MD CARE. Sản phẩm nổi bật với sự kết hợp tinh tế của 5% VitaC Niosome, 3% Tranexamic, 2% Arbutin, Hexylresorcinol, Niacinamide… cùng công nghệ Biodefense System, mang đến khả năng cân bằng hệ vi sinh vật trên da, nuôi dưỡng lợi khuẩn và củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên. Nhờ đó giúp làn da được phục hồi, trở nên sáng trong, khỏe mạnh và tràn đầy sức sống.

Không chỉ dừng lại ở đó, MD CARE VitaC-Arbutin Serum - Whitening Advanced Formula còn ứng dụng công nghệ Hydraburst với ma trận HA đa tầng chứa vô vàn phân tử nước siêu nhỏ. Khi tiếp xúc, các phân tử này đồng loạt "bùng nổ cấp ẩm", mang lại cảm giác mát lạnh, thẩm thấu nhanh và hoàn toàn không gây nhờn dính.

Thành phần chính: 5% VitaC Niosome, 3% Tranexamic, 2% Arbutin, Hexylresorcinol, Niacinamide, Rice Protein Hydrolyzed.

Ưu điểm nổi bật:

• Công thức cải tiến giúp làm đều màu da, giảm tình trạng xỉn màu và mờ thâm hiệu quả, cho làn da rạng rỡ hơn mỗi ngày.

• Hỗ trợ làm mờ nám, đốm nâu và giảm nguy cơ tăng sắc tố, đồng thời duy trì làn da sáng mịn, đều màu.

• Thúc đẩy tăng sinh collagen tự nhiên, cải thiện độ đàn hồi, giúp da săn chắc, căng bóng và hạn chế dấu hiệu lão hóa sớm.

• Tạo lớp màng bảo vệ vững chắc, giúp da chống chọi với tác nhân môi trường, duy trì bề mặt da mịn màng và trẻ trung lâu dài.

• Kết cấu siêu nhẹ, mỏng mịn, thẩm thấu nhanh chóng, không gây bí rít hay khó chịu trong quá trình sử dụng.

• Công nghệ ổn định vitamin C tiên tiến, giảm tối đa tình trạng oxy hóa, an toàn cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Nhược điểm: Sản phẩm thường xuyên trong tình trạng cháy hàng, vì vậy các nàng nên tranh thủ "săn" ngay khi có đợt hàng mới để không bỏ lỡ cơ hội trải nghiệm.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 790.000 đồng/30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/md-care/serum-sang-da-md-care-vitac-arbutin-serum-whitening-advanced-formula.html

Với top 8 serum trắng da chống lão hóa ở trên, các nàng đã chọn được "bảo bối" rồi đúng không nào. Nhưng dù yêu thích dòng sản phẩm đến từ thương hiệu nào cũng cần tìm hiểu thật kỹ và nên mua tại nhà phân phối chính hãng, uy tín hàng đầu Việt Nam thôi nhé. Đừng vì ham giá rẻ mà "tiền mất tật mang".