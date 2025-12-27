Top 9 kem chống nắng nâng tone cho nàng bận rộn không makeup vẫn xinh

1. Kem chống nắng nâng tone che khuyết điểm Sakura CC Cream Flawless Control

Giữ vị trí top đầu là dòng kem chống nắng nâng tone đến từ thương hiệu Sakura danh tiếng Nhật Bản. Sakura CC Cream Flawless Control được ví như "trợ thủ 3in1" khi đồng thời đảm nhiệm vai trò che phủ khuyết điểm, nâng tone da và bảo vệ da trước tác hại của tia UVA, UVB.

Với chỉ số SPF50+ PA++++, sản phẩm hỗ trợ ngăn ngừa sạm nám, lão hóa sớm do ánh nắng. Chất kem mỏng nhẹ, không dầu, gần như dạng mousse giúp da mịn lì tự nhiên ngay khi thoa. Các khuyết điểm như mụn, thâm mụn, nám, tàn nhang được che phủ tinh tế, cho hiệu ứng da đều màu, sáng hồng nhẹ nhàng. Đặc biệt, khả năng nâng tone tự nhiên giúp cả làn da hơi ngăm cũng có thể yên tâm sử dụng mà không lo bệt trắng, bóng dầu hay xuống tone cuối ngày.

Thành phần chính: ZinC oxide, titanium dioxide, chiết xuất cam thảo, tinh chất lá anh đào, dầu hạt nho đen.

Ưu điểm nổi bật:

Chống nắng phổ rộng, bảo vệ da hiệu quả trước tia UVA, UVB, duy trì làn da khỏe mạnh và tươi sáng.

Che phủ tốt các khuyết điểm như thâm mụn, đốm nâu, tàn nhang, da không đều màu hay lỗ chân lông to, mang lại lớp nền mịn màng tự nhiên.

Bổ sung thành phần dưỡng ẩm giúp kem tán mượt trên da, không gây khô ráp, bong tróc hay vón cục.

Có thể linh hoạt sử dụng như kem lót, kem nền, kem chống nắng hoặc kem dưỡng ban ngày.

Kiểm soát dầu nhờn hiệu quả, tạo cảm giác thông thoáng, hạn chế nguy cơ bít tắc gây mụn.

Độ bám tốt, giữ lớp nền ổn định từ 7–9 tiếng trong môi trường máy lạnh.

Kết cấu không quá đặc, dễ tán và nhanh tiệp vào da, cho lớp nền trong trẻo, tự nhiên.

Nhờ chất kem mỏng nhẹ và khả năng thẩm thấu nhanh, sản phẩm đặc biệt phù hợp với làn da dầu trong điều kiện thời tiết nóng ẩm tại Việt Nam. Ngay cả khi hoạt động ngoài trời hay ra nhiều mồ hôi, lớp kem vẫn bám tốt, hạn chế lem trôi.

Hiệu ứng nâng tone trắng hồng tự nhiên duy trì suốt ngày dài mà không gây bết dính hay tạo vệt trắng.

Công thức không dầu, không thấm nước giúp lớp nền bền màu, lâu trôi. Sản phẩm phù hợp với nhiều loại da, kể cả da dầu mụn hay da nhạy cảm, dễ kích ứng.

Điểm cần chú ý: Không có điểm chê mà thường xuyên hết hàng.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 900.000 đồng/ 40ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tới 19% tại đây: https://maihan.vn/my-pham-sakura/kem-duong-da-trang-diem-Sakura-mau-fair.html

2. Kem chống nắng Rejuvaskin Mineral Facial Sunscreen

Giữ vị trí "á hậu 1" trong bảng xếp hạng là dòng kem chống nắng nâng tone đến từ Mỹ - thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin với hơn 37 năm phát triển. Rejuvaskin Mineral Facial Sunscreen là kem chống nắng thuần vật lý, ứng dụng 20% zinc oxide giúp bảo vệ làn da trước tia UVA, UVB và ánh sáng xanh phát ra từ thiết bị điện tử. Nhờ cơ chế phản xạ tia UV an toàn, sản phẩm hỗ trợ duy trì làn da khỏe mạnh, tươi sáng và đều màu mỗi ngày.

Rejuvaskin Mineral Facial Sunscreen còn được tăng cường 4% niacinamide kết hợp glycerin, panthenol và vitamin E giúp cấp ẩm, làm dịu da và giảm thiểu tình trạng khô căng, bong tróc hay kích ứng do nắng nóng. Khả năng kiểm soát dầu nhờn ổn định giúp bề mặt da luôn khô thoáng, hạn chế bóng dầu, đồng thời giữ lớp nền mịn màng, trắng hồng tự nhiên. Hiệu ứng nâng tone nhẹ nhàng, trong trẻo và bền màu suốt cả ngày mà không lo xỉn hay xuống tone.

Thành phần chính: 20% zinc oxide, 4% niacinamide, glycerin, panthenol, vitamin E.

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ da hiệu quả trước tia UVA, UVB và ánh sáng xanh, hỗ trợ phòng ngừa nám sạm, lão hóa sớm và các nguy cơ tổn thương da do ánh nắng.

Cung cấp độ ẩm cần thiết, giúp da duy trì trạng thái mềm mại, căng mịn, hạn chế cháy nắng, mẩn đỏ và kích ứng.

Kiểm soát dầu nhờn tốt, phù hợp với làn da dầu hoặc da dễ bóng nhờn, không gây bít tắc lỗ chân lông.

Hỗ trợ củng cố hàng rào bảo vệ da, tăng sức đề kháng trước tác động của tia UV, ô nhiễm và khói bụi môi trường.

Kết cấu kem mịn nhẹ, thẩm thấu nhanh, tạo lớp finish trắng hồng tự nhiên, không để lại vệt trắng hay cảm giác nặng da.

Bảng thành phần lành tính, không cồn, không hương liệu, an toàn cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm hoặc da đang trong liệu trình điều trị; thân thiện với môi trường biển, không gây hại rạn san hô.

Điểm cần chú ý: Thường xuyên hết hàng và chỉ nâng tone trắng hồng tự nhiên, không che khuyết điểm.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 800.000 đồng/ 60ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://scarheal.com.vn/scarheal/kem-chong-nang-vat-ly-duong-am-phuc-hoi-da-rejuvaskin-Mineral-Facial-SPF-32-60ml.html

3. Kem chống nắng nâng tone La Roche-Posay Uvidea Tone Up Rosy

Giữ trọn danh hiệu "á hậu 2" trong bảng xếp hạng là dòng kem chống nắng nâng tone đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm hàng đầu nước Pháp - La Roche-Posay. Kem chống nắng La Roche-Posay Uvidea Tone Up Rosy được xem là sản phẩm "quốc dân" khi vừa bảo vệ da trước tia UV gây sạm nám, lão hóa, vừa tạo hiệu ứng nâng tone hồng hào tự nhiên, giúp làn da trông mịn mướt, tươi tắn như được phủ lớp filter trong suốt.

Sở hữu chất kem mỏng nhẹ, dễ tán và nhanh tiệp da, sản phẩm không gây bết dính, không nhờn rít hay để lại vệt trắng kém duyên. Nhờ khả năng chống nước cao, La Roche-Posay Uvidea Tone Up Rosy trở thành lựa chọn phù hợp cho những ngày hoạt động ngoài trời, đi biển hay du lịch dài ngày mà vẫn muốn duy trì làn da sáng khỏe.

Thành phần chính: Màng lọc Mexoplex, nước khoáng La Roche-Posay, chiết xuất bơ hạt mỡ.

Ưu điểm nổi bật:

Ứng dụng công nghệ màng lọc Mexoplex tiên tiến, giúp chống nắng hiệu quả, hỗ trợ ngăn ngừa nám sạm, tàn nhang và các dấu hiệu lão hóa sớm.

Nước khoáng La Roche-Posay giúp làm dịu da, giảm cảm giác kích ứng và cấp ẩm, mang lại lớp finish mịn mượt, căng bóng tự nhiên.

Hiệu ứng che phủ nhẹ, làm mờ các khuyết điểm nhỏ và nâng tone trắng hồng tinh tế, cho phép da vẫn rạng rỡ ngay cả khi không dùng kem nền.

Khả năng chống nước tốt, phù hợp cho người thường xuyên vận động, bơi lội hoặc tiếp xúc nhiều với nắng.

Kết cấu lỏng nhẹ, thấm nhanh, không gây nặng mặt, không bóng dầu hay để lại vệt trắng, tạo lớp nền trong trẻo, tự nhiên.

An toàn cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm, da dễ kích ứng hoặc làn da đang trong giai đoạn phục hồi sau treatment.

Điểm cần chú ý: Nhiều nơi phân phối với mức giá chênh lệch khá nhiều mà khó kiểm soát chất lượng sản phẩm.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 658.000 đồng/30ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/la-roche-posay/kem-chong-nang-lam-sang-va-cai-thien-sac-to-da-la-roche-posay-uvidea-tone-up-rose.html

4. Kem chống nắng Bioderma Photoderm Aquafluide Sun Active Defense SPF50+

Vị trí top 4 thuộc về dòng kem chống nắng nâng tone đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Bioderma danh tiếng của Pháp. Bioderma Photoderm Aquafluide Sun Active Defense SPF50+ nổi bật với công nghệ SUN ACTIVE DEFENSE kết hợp cùng 4 màng lọc quang phổ rộng, giúp tăng cường khả năng bảo vệ da trước tia UV, ánh sáng xanh và các tác nhân gây hại từ môi trường.

Sản phẩm sở hữu chỉ số SPF50+ cùng mức UVA 24–26, cao mang lại lớp bảo vệ bền vững cho làn da mỗi ngày. Kết cấu lỏng nhẹ, thẩm thấu nhanh, không gây nhờn rít, không để lại vệt trắng hay kích ứng, cho lớp finish mịn màng, tự nhiên. Hiệu ứng nâng tone nhẹ nhàng giúp da trắng hồng trong trẻo, đồng thời che phủ tinh tế các khuyết điểm nhỏ. Phù hợp với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm, da mỏng yếu hoặc làn da vừa trải qua các liệu trình như laser, peel.

Thành phần chính: Phức hợp D.A.F™, octocrylene, mannitol, ectoin.

Ưu điểm nổi bật:

Hệ thống màng lọc chống nắng phổ rộng giúp bảo vệ da trước tia UVA, UVB, hỗ trợ ngăn ngừa nám sạm và các dấu hiệu lão hóa sớm.

Tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên của da, giúp làn da khỏe mạnh hơn trước tác động của tia UV và các yếu tố môi trường.

Kích hoạt cơ chế phòng vệ sinh học, hỗ trợ bảo vệ DNA da khỏi quá trình lão hóa sớm.

Nâng cao sức đề kháng, hỗ trợ làm dịu và phục hồi làn da nhạy cảm, da mỏng yếu sau laser hoặc điều trị chuyên sâu.

Kết cấu kem mỏng mịn, nâng tone trắng hồng tự nhiên, không gây vón cục, không tạo vệt trắng và không bị xỉn màu vào cuối ngày.

Bảng thành phần lành tính, an toàn cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm và da sau trị liệu.

Điểm cần chú ý: Nâng tone cực nhẹ nhàng, phù hợp với những bạn theo style tự nhiên.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 485.000 đồng/40ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/bioderma/kem-chong-nang-kho-thoang--giam-bong-nhon-photoderm-aquafluide.html

5. Kem chống nắng kiềm dầu có màu giúp che khuyết điểm Frezyderm Sun Screen Velvet Face SPF 50+

Giữ trọn vị trí top 5 là dòng kem chống nắng nâng tone tích hợp che khuyết điểm đến từ thương hiệu Frezyderm nổi tiếng của Hy Lạp. Frezyderm Sun Screen Velvet Face SPF50+ chinh phục tín đồ làm đẹp nhờ công nghệ "Second Skin - Lớp da thứ hai", mang lại cảm giác mỏng nhẹ, mịn mượt như thể làn da trần, gần như không nhận thấy lớp kem sau khi thoa.

Nhờ công nghệ này, sản phẩm tạo nên lớp màng bảo vệ siêu mỏng, trong suốt, giúp kem nhanh chóng tiệp vào da mà không gây bí bách hay nặng mặt. Đồng thời, lớp màng "second skin" vẫn đảm bảo khả năng chống nắng trước tia UVA, UVB, ánh sáng xanh và tia hồng ngoại. Không chỉ dừng lại ở chống nắng, kem còn giúp che mờ mụn, thâm, nám và nếp nhăn nhỏ, mang đến hiệu ứng làn da sáng hồng, mịn màng và đều màu tự nhiên như lớp nền trang điểm nhẹ.

Thành phần chính: Octocrylene, titanium dioxide, ethylhexyl methoxycinnamate, diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate.

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ da trước 4 loại tia gây hại gồm UVA, UVB, HEV (ánh sáng xanh) và IR (tia hồng ngoại), góp phần hạn chế lão hóa sớm và duy trì làn da tươi trẻ.

Ứng dụng công nghệ Stem Cell - DNA Protection giúp hỗ trợ bảo vệ, giảm tác động tiêu cực từ tia UV và ô nhiễm môi trường.

Khả năng kiểm soát dầu hiệu quả, giữ bề mặt da khô thoáng, phù hợp với làn da dầu và da mụn mà không gây khô căng.

Kết cấu "nhung mịn" đặc trưng, không chứa dầu, thẩm thấu nhanh, để lại cảm giác nhẹ tênh, mềm mượt, không nhờn rít hay vệt trắng.

Có thể sử dụng như lớp kem lót trang điểm, giúp làm mờ nếp nhăn, mụn, nám và lỗ chân lông, cho lớp nền mịn lì, rạng rỡ tự nhiên.

Hiệu ứng nâng tone nhẹ nhàng, được thiết kế phù hợp với làn da châu Á, không gây trắng bệch hay xỉn màu, duy trì vẻ tươi tắn suốt ngày dài.

Độ bền màu cao, hạn chế xuống tone hay vàng da vào cuối ngày, giữ lớp nền ổn định từ sáng đến tối.

Công thức dịu nhẹ, an toàn cho mọi loại da, kể cả da dầu mụn, da nhạy cảm hoặc làn da yếu sau peel, laser.

Điểm cần chú ý: Hết hàng liên tục.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 950.000 đồng/50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/frezyderm/kem-chong-nang-frezyderm-sun-screen-color-velvet-face-50.html

6. Kem chống nắng Floslek Oil Free Sun Protection Tinted Cream SPF 50+

Giữ vị trí top 6 trong bảng xếp hạng là dòng kem chống nắng nâng tone đến từ Floslek - thương hiệu dược mỹ phẩm uy tín của Ba Lan. Floslek Oil-Free Sun Protection Tinted Cream SPF50+ được xem như "lá chắn kép" cho làn da khi vừa giúp bảo vệ da trước tác hại của tia UV, vừa hỗ trợ hạn chế các yếu tố môi trường gây lão hóa sớm, cho làn da luôn khỏe khoắn và tươi sáng.

Thành phần chính: Octinoxate, uvinul A plus, tinosorb S, niacinamide, chiết xuất rễ cam thảo.

Ưu điểm nổi bật:

Công thức không dầu giúp kết cấu kem mỏng nhẹ, hạn chế bít tắc lỗ chân lông, phù hợp với làn da dầu, da mụn và da dễ nổi mụn.

Chỉ số SPF50+ mang lại khả năng chống nắng hiệu quả, hỗ trợ ngăn ngừa sạm nám, cháy nắng và các dấu hiệu lão hóa sớm do tia UV.

Hiệu ứng nâng tone nhẹ nhàng kết hợp che phủ tinh tế các khuyết điểm nhỏ, tạo lớp finish căng bóng, trắng hồng tự nhiên mà không gây vón cục hay để lại vệt trắng kém thẩm mỹ.

Điểm cần chú ý: Có thể cuối ngày bị xuống tone nên dặm lại vào buổi trưa.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 618.000 đồng/50ml

7. Kem chống nắng nâng tone Re:Excell Multi Sun Cream

Đây là dòng kem chống nắng vật lý cao cấp giúp hình thành lớp bảo vệ bền vững trên bề mặt da, hỗ trợ chống lại tia UVA, UVB cùng các tác nhân ô nhiễm từ môi trường. Nhờ cơ chế phản xạ tia UV an toàn, sản phẩm góp phần duy trì làn da khỏe mạnh, tươi tắn và rạng rỡ suốt cả ngày, kể cả khi phải tiếp xúc thường xuyên với ánh nắng.

Thành phần chính: Titanium dioxide, zinc oxide, collagen extract, adenosine.

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ da hiệu quả trước tia UVA, UVB và các yếu tố gây hại từ môi trường như khói bụi, ánh nắng cường độ cao.

Kết cấu kem mỏng mịn, dễ tán, tạo hiệu ứng nâng tone trắng hồng tự nhiên mà không để lại vệt trắng hay cảm giác bết dính.

Bổ sung thành phần dưỡng ẩm giúp cân bằng độ ẩm, duy trì làn da mềm mại, hạn chế khô căng hay cảm giác rát da khi đi nắng.

Điểm cần chú ý: Hiệu ứng nâng tone ở mức nhẹ nhàng.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 340.000 đồng/50ml

8. Kem chống nắng Sunplay Skin Aqua Clear White

Top 8 kem chống nắng nâng tone được nhiều tín đồ skincare tin chọn gọi tên đại diện quen thuộc đến từ Sunplay. Sunplay Skin Aqua Clear White ghi điểm với kết cấu mỏng nhẹ như nước, thẩm thấu nhanh trên da mà không gây bít tắc lỗ chân lông.

Khả năng kiểm soát dầu tốt giúp làn da luôn khô ráo, hạn chế bóng nhờn, mang đến cảm giác dễ chịu khi sử dụng hằng ngày nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả chống nắng ổn định.

Thành phần chính: Vitamin C & B3 (niacinamide), glycerin, disodium EDTA.

Ưu điểm nổi bật:

Chất kem nhẹ mặt, thấm nhanh, không gây nặng da hay bí lỗ chân lông, đặc biệt phù hợp với da dầu mụn và làn da nhạy cảm sau các liệu trình laser.

Khả năng kiềm dầu khá tốt, giữ bề mặt da khô thoáng, mịn lì, giúp lớp nền trang điểm bền màu trong nhiều giờ.

Nâng tone tự nhiên, không gây trắng bệch hay nặng mặt.

Công thức dịu nhẹ, an toàn cho da, thích hợp sử dụng trong giai đoạn da đang phục hồi hoặc dễ kích ứng.

Điểm cần chú ý: Hiệu ứng nâng tone có thể giảm dần vào cuối ngày, khiến làn da trông kém rạng rỡ hơn so với thời điểm mới thoa.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 160.000 đồng/55g

9. Kem chống nắng Eucerin Sun Fluid Mattifying Face SPF50

Top 9 kem chống nắng nâng tone không thể thiếu cái tên Eucerin - thương hiệu dược mỹ phẩm danh tiếng đến từ Đức. Eucerin Sun Fluid Mattifying Face SPF50 được ví như "lá chắn kép" cho làn da nhờ sự kết hợp cân bằng giữa màng lọc vật lý và hóa học, mang lại hiệu quả chống nắng cao nhưng vẫn có độ an toàn tối ưu.

Công thức tinh giản, lành tính giúp sản phẩm phù hợp với hầu hết loại da, đặc biệt là da nhạy cảm, da mụn hoặc làn da đang trong giai đoạn điều trị. Sản phẩm ứng dụng công nghệ Tinosorb S thế hệ mới, tạo lớp bảo vệ quang phổ rộng, giúp da chống lại tia UVA, UVB, đồng thời hạn chế tình trạng sạm màu, cháy nắng và các dấu hiệu lão hóa sớm do ánh nắng gây ra.

Thành phần chính: Tinosorb S, licochalcone A, glycyrrhetinic acid, sodium hyaluronate, glycerin.

Ưu điểm nổi bật:

Bảo vệ da trước tia UVA, UVB và ánh sáng xanh - tác nhân hàng đầu gây xỉn màu và lão hóa da.

Khả năng kháng nước cao, phù hợp với người thường xuyên vận động, chơi thể thao hoặc đi biển.

Kết cấu dạng fluid mỏng nhẹ, thấm nhanh, không gây bí da hay bít tắc lỗ chân lông từ đó hạn chế phát sinh mụn.

Công thức dịu nhẹ, không hương liệu, an toàn cho da mụn viêm, da nhạy cảm và cả làn da sau laser, peel.

Hỗ trợ phục hồi da tổn thương do tia UV, đồng thời làm dịu nhanh cảm giác nóng rát, ửng đỏ.

Finish khô ráo, tự nhiên, không bóng dầu, nâng tone nhẹ tinh tế, cho làn da tươi sáng và khỏe khoắn suốt ngày dài.

Điểm cần chú ý: Giá bán trên thị trường có sự chênh lệch giữa các nơi phân phối, người dùng nên chọn mua tại địa chỉ uy tín để tránh nhầm lẫn hàng kém chất lượng.

Đánh giá chung: 8.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 763.000 đồng/50ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/eucerin/kem-chong-nang-eucerin-sun-fluid-mattifying-face-spf50.html