Top 9 sữa rửa mặt ngừa mụn sạch sâu mà không khô da, ai dùng cũng mê!





1. Sữa rửa mặt cho da mụn Trioderma Acne Deep Cleanser

Top đầu sữa rửa mặt ngừa mụn không phải sản phẩm ngoại đắt đỏ nào khác, "ứng cử viên sáng giá" cho danh hiệu sữa rửa mặt ngừa mụn hàng đầu lại chính là cái tên thuần Việt - Trioderma Acne Deep Cleanser. Sữa rửa mặt Trioderma Acne Deep Cleanser hoạt động như một "chuyên gia dọn da" thực thụ khi cuốn trôi bụi bẩn, dầu thừa và tế bào chết. Những nguyên nhân chính gây bít tắc, hình thành mụn ẩn và mụn viêm. Trong đó, zinc PCA giúp cân bằng tuyến bã nhờn, giảm sưng đỏ hiệu quả; niacinamide lại góp phần làm sáng vùng da thâm sau mụn và củng cố hàng rào bảo vệ tự nhiên, giúp da khỏe hơn qua từng ngày.

Trioderma Acne Deep Cleanser còn ghi điểm với bảng chiết xuất thiên nhiên chuẩn "lành tính" gồm rau má, trà xanh và tía tô - bộ ba nổi tiếng nhờ công dụng làm dịu, kháng viêm và phục hồi da mụn nhạy cảm. Chất gel trong suốt, tạo bọt mịn vừa đủ, giúp làm sạch nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ độ ẩm mềm mượt - cực kỳ phù hợp cho da dầu mụn, da nhạy cảm hay da tuổi dậy thì dễ kích ứng.

Thành phần ưu tú: BHA, zinc PCA, niacinamide, chiết xuất cây phỉ, chiết xuất trà xanh, rau má, tía tô.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch sâu: Loại bỏ bụi bẩn, dầu nhờn và cặn trang điểm trong lỗ chân lông mà không gây khô căng.

Kiểm soát dầu, ngừa mụn hiệu quả: Giúp giảm bít tắc, hỗ trợ phục hồi nhanh các nốt mụn sưng viêm.

Tẩy tế bào chết dịu nhẹ: Giúp da thông thoáng, sáng mịn.

Kết cấu gel nhẹ mát: Tạo bọt mịn, dễ rửa trôi, mang lại cảm giác tươi mới và cân bằng độ ẩm tự nhiên.

Kháng viêm và chống oxy hóa: Làm dịu các vùng da kích ứng, ngăn ngừa mụn tái phát.

Công thức an toàn, lành tính: Không chứa cồn khô, paraben hay hương liệu tổng hợp. Độ pH chuẩn 5.5 giúp giữ vững màng acid bảo vệ da, yếu tố then chốt để làn da khỏe mạnh lâu dài.

Nhược điểm: Dòng sữa rửa mặt này phát huy tối đa công dụng trên da dầu, da mụn hoặc da hỗn hợp thiên dầu, tuy nhiên có thể không phải lựa chọn lý tưởng cho team da khô.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 245.000 đồng/150ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://trioderma.vn/san-pham/sua-rua-mat-trioderma-acne-deep-cleanser.html

2. Sữa rửa mặt dịu nhẹ cho da mụn và sạch bụi mịn Rejuvaskin Facial Cleanser

Top 2 sữa rửa mặt cho da mụn "hot hit" đến từ thương hiệu dược mỹ phẩm Rejuvaskin hơn 37 năm chinh phục phái đẹp toàn cầu. Điểm đặc biệt của Rejuvaskin Facial Cleanser nằm ở công nghệ EXO-P™ - hoạt chất giúp "giải độc" làn da khỏi khói bụi, ô nhiễm đô thị và các tạp chất siêu nhỏ. Kết hợp cùng chiết xuất chanh sả, lô hội và nước ép nha đam, sản phẩm không chỉ làm sạch sâu từng lỗ chân lông mà vẫn giữ nguyên độ ẩm tự nhiên, giúp da mềm mịn, không khô căng sau khi rửa mặt.

Không chỉ loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa hay lớp trang điểm, Rejuvaskin Facial Cleanser còn có khả năng "cuốn bay" bụi siêu mịn PM2.5 - kẻ thù số một gây bít tắc lỗ chân lông và kích ứng da. Đặc biệt, sản phẩm còn trung hòa tới 28% gốc tự do và đào thải 44% kim loại nặng, giúp da được thanh lọc, hạn chế tình trạng xỉn màu, khô sạm và lão hóa sớm - những dấu hiệu đang ngày càng phổ biến ở người trẻ sống trong môi trường ô nhiễm.

Chỉ cần sử dụng đều đặn sáng và tối mỗi ngày, Rejuvaskin Facial Cleanser sẽ giúp da mụn "thở" dễ dàng hơn, trở nên trong trẻo, khỏe mạnh và sáng mịn trông thấy. Đây cũng được xem là "vũ khí xanh" bảo vệ làn da khỏi ô nhiễm môi trường, cực kỳ phù hợp cho cuộc sống đô thị hiện đại.

Thành phần ưu tú: EXO-P™, chiết xuất chanh sả, chiết xuất lô hội & nước ép nha đam.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch bụi bẩn, dầu thừa, lớp trang điểm và bụi siêu mịn PM2.5 trong một bước.

Dưỡng ẩm tự nhiên, không gây khô căng hay bong tróc sau khi rửa.

Điều tiết bã nhờn, giảm bóng dầu - yếu tố chính gây mụn.

Tăng sức đề kháng tự nhiên cho da, hỗ trợ cân bằng hệ vi sinh và phục hồi hàng rào bảo vệ.

Kháng khuẩn, làm dịu sưng viêm, hỗ trợ giảm mụn hiệu quả

Trung hòa gốc tự do, đào thải kim loại nặng, bảo vệ da trước ô nhiễm và tia UV.

Tăng khả năng hấp thu dưỡng chất cho các bước skincare tiếp theo.

Kết cấu gel trong suốt, tạo bọt mịn, phù hợp cho cả da yếu, da sau điều trị.

Mùi hương tự nhiên, thư giãn như đang "detox" da tại spa.

Bảng thành phần lành tính, không dầu khoáng, không paraben, không cồn khô, không hương liệu tổng hợp nên an toàn cho cả làn da nhạy cảm.

Nhược điểm: Gần như không có! Chỉ là thường xuyên hết hàng.

Đánh giá chung: +10/10

Giá niêm yết chính hãng: 400.000 đồng/100ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/rejuvaskin/sua-rua-mat-chong-o-nhiem-rejuvaskin.html

3. Sữa rửa mặt MD CARE Mandelic Acid 5% Gel Cleanser

Top 3 sữa rửa mặt cho da mụn "đáng đồng tiền bát gạo" đến từ thương hiệu MD Care - chuẩn y khoa, sạch sâu mà vẫn dịu nhẹ. Với sự kết hợp khéo léo giữa 5% mandelic acid, nano-ceramide và niacinamide; sữa rửa mặt MD CARE Mandelic Acid 5% Gel Cleanser không chỉ giúp làm sạch sâu bụi bẩn, dầu thừa và tế bào chết mà còn ngăn ngừa mụn hình thành, giúp da luôn rạng rỡ và tươi mới mỗi ngày. Công thức thông minh còn kiểm soát lượng bã nhờn, hạn chế tình trạng bóng dầu - yếu tố chính gây tắc nghẽn lỗ chân lông. Đồng thời tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên, cho làn da khỏe mạnh và đều màu hơn từ bên trong.

Điều khiến người dùng yêu thích ở MD CARE Mandelic Acid 5% Gel Cleanser chính là cảm giác mềm mượt và căng mịn ngay sau khi rửa mặt, thay vì khô căng như nhiều sản phẩm làm sạch khác. Kết cấu dạng gel trong suốt, tạo bọt mịn nhẹ, cho trải nghiệm êm dịu, dễ chịu - phù hợp cho mọi loại da, kể cả da mụn nhạy cảm, da yếu sau điều trị.

Thành phần ưu tú: mandelic acid (5%), niacinamide, nano-ceramide, glycerin & propylene glycol, sodium methyl cocoyl taurate.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch sâu và thông thoáng lỗ chân lông, loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa, tế bào chết - yếu tố gốc rễ gây mụn.

Thúc đẩy tái tạo tế bào da mới, cho làn da luôn tươi sáng, rạng rỡ.

Kiểm soát bã nhờn tối ưu, giúp da dầu mụn luôn khô thoáng, giảm bóng dầu suốt ngày dài.

Củng cố hàng rào bảo vệ da, chống lại các tác nhân gây hại từ ô nhiễm và tia UV.

Cảm giác mềm mịn, không khô căng hay rát sau khi rửa mặt, duy trì độ ẩm cân bằng tự nhiên.

Kết cấu gel trong suốt, bọt nhẹ, hương thơm dễ chịu, mang lại cảm giác thư giãn như đang được "detox" da tại spa.

Không chứa xà phòng, paraben hay chất tẩy mạnh, an toàn cho làn da nhạy cảm và dễ kích ứng.

Nhược điểm: Thường xuyên rơi vào tình trạng "cháy hàng" tại nhiều hệ thống phân phối.

Đánh giá chung: 9.5/10

Giá niêm yết chính hãng: 390.000 đồng/200ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 20% tại đây: https://maihan.vn/md-care/sua-rua-mat-md-care-mandelic-acid-5-gel-cleanser.html

4. Gel rửa mặt cho da mụn Bioderma Sebium Gel Moussant

Top 4 sữa rửa mặt ngừa mụn gọi tên "ông lớn" Bioderma - làm sạch chuẩn y khoa, dịu nhẹ chuẩn làn da nhạy cảm. Không hổ danh là "tượng đài" trong giới dược mỹ phẩm Pháp, Bioderma tiếp tục khẳng định vị thế của mình với Sébium Gel Moussant - dòng sữa rửa mặt sinh ra dành riêng cho làn da dầu mụn. Bioderma Sebium Gel Moussant ứng dụng công nghệ Micellar giúp làm sạch sâu từng lỗ chân lông mà vẫn đảm bảo sự cân bằng tự nhiên của da, mang lại cảm giác dễ chịu ngay từ lần đầu sử dụng.

Điểm cộng lớn của Bioderma Sébium Gel Moussant nằm ở khả năng vừa làm sạch, vừa điều tiết bã nhờn và ngăn ngừa mụn tái phát - ba yếu tố mà bất kỳ ai sở hữu làn da dầu mụn đều cần. Nhờ công thức dịu nhẹ, không chứa xà phòng, sản phẩm giúp loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và tạp chất mà không làm mất đi lớp màng ẩm tự nhiên - yếu tố then chốt giữ cho da khỏe và đàn hồi.

Thành phần ưu tú: Kẽm gluconate & đồng sulphate, methylpropandiol, chiết xuất bạch quả, phức hợp D.A.F™.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch sâu mà vẫn dịu nhẹ: Loại bỏ dầu thừa, bụi bẩn và tạp chất trong lỗ chân lông mà không làm da khô rát hay tổn thương.

Độ pH sinh lý 5.5 cân bằng: Giúp duy trì lớp màng acid tự nhiên, bảo vệ da khỏi vi khuẩn gây mụn.

Kháng viêm, giảm mụn và ngăn tái phát: Các hoạt chất kháng khuẩn mạnh giúp làm dịu nhanh nốt mụn sưng đỏ, đồng thời ngăn ngừa hình thành mụn mới

Kết cấu gel xanh mát lạnh: Tạo bọt nhẹ, rửa sạch dễ dàng, cho cảm giác êm ái và sảng khoái sau mỗi lần sử dụng.

Mùi hương dịu nhẹ tự nhiên: Mang lại cảm giác thư giãn như bước chăm sóc da tại spa.

Duy trì độ ẩm: Da sau khi rửa vẫn mềm, mịn và khỏe, không bị bong tróc hay mất nước.

Nhược điểm: Chính vì độ nổi tiếng "phủ sóng toàn cầu", Bioderma Sébium Gel Moussant hiện nay dễ gặp tình trạng hàng trôi nổi, giá bán chênh lệch trên thị trường.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 205.000 đồng/100ml, 325.000 đồng/200ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/bioderma/gel-rua-mat-ngan-ngua-mun-bioderma-sebium-gel-moussant-200ml.html

5. Sữa rửa mặt cho da dầu mụn La Roche-Posay Effaclar Purifying Foaming Gel

Top 5 sữa rửa mặt cho da mụn gọi tên thương hiệu La Roche-Posay nổi tiếng nước Pháp. Sở hữu kết cấu gel lỏng nhẹ, dễ dàng tạo lớp bọt mịn như mây, La Roche-Posay Effaclar Purifying Foaming Gel mang đến trải nghiệm làm sạch dịu êm nhưng cực kỳ hiệu quả. Sau một lần sử dụng, làn da được "giải phóng" khỏi lớp bụi bẩn, dầu thừa và cặn trang điểm còn sót lại mà không hề gây kích ứng hay khô căng - điều mà những làn da nhạy cảm, dễ nổi mụn luôn e ngại.

Điểm khác biệt khiến sản phẩm này được yêu thích toàn cầu nằm ở công thức kết hợp giữa zinc PCA và nước khoáng thiên nhiên La Roche-Posay. Bộ đôi "vàng" này không chỉ giúp làm sạch sâu và điều tiết bã nhờn, mà còn làm dịu da, giảm sưng viêm, cân bằng môi trường tự nhiên của da - cho cảm giác sạch thoáng, mềm mịn và ẩm mượt suốt nhiều giờ.

Thành phần ưu tú: zinc PCA, sodium laureth sulfate & coco-betaine, citric acid, nước khoáng La Roche-Posay.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch chuyên sâu mà không bào mòn da: Loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn và tạp chất còn sót lại sau lớp makeup, giúp da "thở" tốt hơn.

Hỗ trợ giảm mụn: Hạn chế vi khuẩn gây mụn phát triển, đồng thời làm dịu vết viêm sưng.

Kiểm soát dầu nhờn thông minh: Giúp da luôn trong trạng thái khô thoáng, mịn mượt mà không bị bóng dầu.

Duy trì pH cân bằng 5.5: Giúp lớp màng acid tự nhiên của da được bảo toàn, ngăn khô ráp và tiết dầu quá mức.

Công thức an toàn: Không chứa cồn, xà phòng, paraben hay hương liệu tổng hợp - phù hợp cho da đang điều trị bằng treatment mạnh.

Cảm giác tươi mới: Mùi hương nhẹ, kết cấu mát lạnh mang lại cảm giác thư giãn và sảng khoái sau mỗi lần rửa mặt.

Nhược điểm: Thường xuyên bị làm giả hoặc bị đẩy giá cao ở những điểm bán không uy tín.

Đánh giá chung: 9/10

Giá niêm yết chính hãng: 210.000 đồng/50ml, 410.000 đồng/200ml

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi tới 24% tại đây: https://maihan.vn/la-roche-posay/gel-rua-mat-tao-bot-cho-da-dau-nhay-cam-la-roche-posay-effaclar-purifying-foaming-gel-for-oily-sensitive-skin.html

6. Sữa rửa mặt cho da dầu mụn Cerave Foaming Facial Cleanser

Top 6 là sữa rửa mặt trị mụn gọi tên thương hiệu Cerave cũng đến từ nước Mỹ. Sữa rửa mặt CeraVe Foaming Facial Cleanser chinh phục mọi tín đồ skincare nhờ khả năng làm sạch sâu nhưng cực kỳ êm ái, giúp cuốn bay lớp dầu thừa, bụi bẩn và bã nhờn ẩn sâu trong lỗ chân lông mà không khiến da mất đi độ ẩm tự nhiên. Công thức được yêu thích bởi sự kết hợp giữa niacinamide, hyaluronic acid, glycerin cùng bộ ba ceramide - vừa thanh lọc da, vừa củng cố lớp màng bảo vệ, giúp da luôn ẩm mịn, khỏe mạnh và căng sáng sau mỗi lần rửa.

Điểm khiến sản phẩm trở nên khác biệt chính là công nghệ MVE, giúp duy trì độ ẩm suốt 24 giờ và phục hồi da đang bị tổn thương do mụn hoặc treatment. Sau một thời gian ngắn sử dụng, da không chỉ sạch mịn hơn mà còn trở nên khỏe mạnh, ít kích ứng và sáng rạng rỡ tự nhiên.

Thành phần ưu tú: ceramide (1, 3, 6-ii), niacinamide (vitamin B3), hyaluronic acid, glycerin.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch tận gốc: Loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và cặn trang điểm còn sót lại mà vẫn giữ cho da mềm mại, mịn màng.

Dưỡng ẩm thông minh: Nhờ công nghệ MVE và hệ Ceramide thiết yếu, da được nuôi dưỡng, giữ ẩm bền bỉ mà không hề bí tắc.

Cải thiện độ đàn hồi da: Cung cấp độ ẩm sâu, giúp làn da luôn căng mướt và rạng rỡ suốt cả ngày.

Kiểm soát nhờn và ngừa mụn: Giúp da dầu luôn thoáng mát, giảm nguy cơ nổi mụn và bóng nhờn.

Bảo vệ hàng rào da: Duy trì độ pH lý tưởng 5.5, giúp củng cố lớp màng tự nhiên chống lại tác nhân ô nhiễm.

Kết cấu "chuẩn spa": Dạng gel trong suốt, tạo bọt mịn nhẹ, không chứa hương liệu, mang lại cảm giác sảng khoái và dễ chịu khi dùng.

Nhược điểm: Nhiều đơn vị phân phối với mức giá chênh lệch khá lớn và không kiểm soát được chất lượng.

Giá niêm yết chính hãng: 395.000 đồng/236ml; 535.000 đồng/473ml

Đánh giá chung: 9/10

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/cerave/sua-rua-mat-cho-da-thuong-va-da-dau-cerave-foaming-cleanser.html

7. Sữa rửa mặt tạo bọt cho da mụn Eucerin ProAcne Cleansing Foam

Top 7 sữa rửa mặt ngừa mụn gọi tên thương hiệu Eucerin đến từ Đức. Sữa rửa mặt Eucerin ProAcne Cleansing Foam với công thức tạo bọt mịn cùng khả năng loại bỏ bụi bẩn, bã nhờn và dầu thừa tận sâu lỗ chân lông giúp da luôn thông thoáng, hạn chế bít tắc, đồng thời ngăn ngừa mụn tái phát và hỗ trợ làm dịu các nốt mụn viêm đang hiện hữu.

Thành phần ưu tú: bisabolol, myristic acid, salicylic acid.

Ưu điểm nổi bật:

Cuốn trôi bụi bẩn, tế bào chết và lớp dầu nhờn tích tụ - những "thủ phạm" khiến da dễ nổi mụn, giúp bề mặt da sạch mịn và thông thoáng.

Dạng foam nhẹ nhàng ôm trọn từng lỗ chân lông, làm sạch mà không gây khô rát, trầy xước hay mất đi độ ẩm tự nhiên của da.

Giúp cân bằng lượng dầu trên da, thu nhỏ lỗ chân lông, giảm mụn đầu đen và hạn chế mụn quay trở lại.

Công thức lành tính, không chứa cồn hay chất tẩy mạnh, phù hợp cho cả làn da đang gặp mụn viêm hoặc da nhạy cảm.

Nhược điểm: Sản phẩm khá "hot" trên thị trường nên giá bán và chất lượng có thể chênh lệch giữa các điểm phân phối.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 369.000 đồng/130g

Cam kết hàng chính hãng cùng ưu đãi hấp dẫn tại đây: https://maihan.vn/eucerin/sua-rua-mat-tao-bot-da-mun-eucerin-proacne--cleansing-foam-150g.html

8. Sữa rửa mặt nghệ Cocoon

Ở vị trí top 8 sữa rửa mặt cho da dầu mụn đến từ thương hiệu Cocoon. Với công thức 4% AHA kết hợp cùng chiết xuất nghệ vàng quý hiếm, sản phẩm giúp loại bỏ tế bào chết, làm sạch sâu lỗ chân lông và ngăn ngừa mụn hình thành mỗi ngày.

Thành phần ưu tú: Chiết xuất nghệ Hưng Yên, 4% AHA, chiết xuất cà rốt.

Ưu điểm nổi bật:

Loại bỏ tế bào chết, bụi bẩn và mờ vết thâm sạm, mang lại làn da sáng khỏe, rạng rỡ sau mỗi lần sử dụng.

Dưỡng ẩm sâu, giữ da mềm mại, mịn màng và hạn chế tình trạng bong tróc thường gặp sau khi rửa mặt.

Kiểm soát dầu thừa hiệu quả, da mụn luôn khô thoáng, giảm nguy cơ hình thành nhân mụn mới và hỗ trợ ngăn mụn viêm lan rộng.

Công thức "xanh" lành tính: 100% thuần chay - không chứa cồn, không paraben, dịu nhẹ với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm cần được chăm sóc đặc biệt.

Nhược điểm: Sản phẩm có mùi nghệ tự nhiên khá đặc trưng, có thể khiến một số người mới dùng chưa quen trong những lần đầu trải nghiệm.

Đánh giá chung: 8/10

Giá niêm yết chính hãng: 295.000 đồng/310ml

9. Sữa rửa mặt Cosrx Low pH Good Morning Gel Cleanser

Top 9 gọi tên thương hiệu Cosrx đến từ Hàn Quốc. Với công thức pH thấp lý tưởng và chiết xuất tự nhiên, sữa rửa mặt Cosrx Low pH Good Morning Gel Cleanser giúp cuốn trôi bụi bẩn, bã nhờn, lớp sừng tồn đọng suốt đêm, đồng thời giải phóng lỗ chân lông khỏi tạp chất - yếu tố ngầm gây nên mụn ẩn, mụn đầu đen và viêm da do bít tắc.

Thành phần ưu tú: 0.5% BHA (betaine salicylate), tinh dầu tràm trà, allantoin.

Ưu điểm nổi bật:

Làm sạch sâu, không gây khô căng cho da mụn thông thoáng, sạch mịn.

Cân bằng lượng bã nhờn trên da, hạn chế tình trạng bóng dầu - "thủ phạm" khiến mụn tái phát không dứt.

Kết cấu dạng gel trong suốt, tạo bọt mịn nhẹ nhàng, giúp làn da mát lạnh, sảng khoái và tràn đầy sức sống.

Nhờ độ pH 5.5 duy trì màng ẩm tự nhiên, giúp da khỏe mạnh và ổn định suốt ngày dài.

Nhược điểm: Do có khả năng làm sạch mạnh, một số làn da khô hoặc nhạy cảm có thể cảm thấy hơi căng nhẹ sau khi sử dụng.

Giá niêm yết chính hãng: 250.000 đồng/150ml

Đánh giá chung: 7.5/10