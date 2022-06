Top các kiểu giày dép hot nhất hè này: Sandals thể thao lên ngôi

Giày cao gót cổ điển, giày búp bê, sandals dáng thể thao, giày dép mũi vuông hay một đôi giày Mary Jane kiêu kỳ? Lướt một vòng Instagram của các quý cô đình đám làng thời trang, bạn sẽ có ngay câu trả lời.

Một trong những xu hướng lên ngôi hiện nay chính là sandals thể thao, được thiết kế không hề khô cứng mà điệu đà duyên dáng lạ kỳ. Người đẹp Leonie Hanne, Katie One, mỹ nhân nóng bỏng của show hẹn hò 18+ Too Hot To Handle Emily Faye Miller và cô nàng blogger thời trang nổi tiếng mạng xã hội Kiersay đều lăng xê nhiệt tình mẫu sandals dán quai ngang to bản, kiểu dáng khỏe khoắn, trẻ trung năng động hợp phong cách thời trang mùa hè.

Chanel và Celine đều có những kiểu sandals này. Mỹ nhân influencer nổi tiếng người Đức Mandy Bork diện đồ all black với điểm nhấn là đôi sandals quai dán màu trắng đẹp miễn chê.





Thương hiệu giày dép nổi tiếng Hàn Quốc Suecomma Bonnie từng mời ngọc nữ Song Hye Kyo quảng cáo, năm nay cũng tung loạt sandals đế cao, quai dán gắn ngọc trai vừa điệu đà vừa trẻ trung hết nấc.

Giày cao gót dĩ nhiên vẫn luôn chiếm vị trí ưu tiên trong lòng phái đẹp, tuy nhiên hè năm nay những kiểu giày cao gót tối giản nhường chỗ cho giày và guốc đế xuồng, đế “bánh mì” cao lênh khênh phong cách Lady Gaga và Spice Girls cách đây vài thập kỷ. Cô nàng TikToker Brit Harvey diện váy ngắn gợi cảm đi cùng guốc đế xuồng tôn dáng hiệu quả.

Jisoo BlackPink diện đầm maxi dáng dài mix dép quai ngang bản lớn là “chuẩn bài” thời trang dạo phố, picnic ngày hè.

Một đôi sandals đế xuồng đan dây vừa thoải mái vừa dễ đi, giúp tôn dáng mà không gây đau mỏi chân như cô nàng hot TikToker Jessica Clements mang là món đồ hữu ích không thể thiếu cho các nàng đi du lịch hè này.



Nguồn: Kpop, Vogue, Suecomma Bonnie