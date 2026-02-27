Tốt nghiệp đại học ngành nào được dự tuyển vào Trường ĐH Cảnh sát nhân dân?

Học viên Trường ĐH Cảnh sát nhân dân trong lễ khai giảng năm học mới ảnh: hà ánh

Trường ĐH Cảnh sát nhân dân ban hành thông báo tuyển sinh hình thức đào tạo trình độ ĐH năm 2026. Bên cạnh tuyển sinh ĐH chính quy tuyển mới đối với người tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, trường còn tuyển sinh trình độ ĐH chính quy tuyển mới với công dân đã có bằng tốt nghiệp trình độ ĐH trở lên.

Không tuyển sinh thí sinh trình độ liên thông

Với thí sinh đã tốt nghiệp ĐH trở lên, Trường ĐH Cảnh sát nhân dân quy định người đăng ký dự tuyển đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật và của Bộ GD-ĐT.

Về trình độ đào tạo, thí sinh cần tốt nghiệp ĐH hình thức chính quy, do cơ sở giáo dục ĐH của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp bằng, xếp hạng từ loại khá trở lên (không tuyển sinh đối tượng trình độ liên thông ĐH).

Sinh viên năm cuối các trường ĐH được đăng ký dự tuyển, đến ngày 20.8.2026 phải có bằng tốt nghiệp ĐH. Đối với sinh viên chưa được cấp bằng tốt nghiệp ĐH, được sử dụng giấy xác nhận tốt nghiệp (hoặc công nhận tốt nghiệp) của trường ĐH để thay cho bằng ĐH nhưng khi nộp hồ sơ dự tuyển, đến thời gian nhập học phải có bằng tốt nghiệp.

Văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được Cục Quản lý chất lượng thuộc Bộ GD-ĐT công nhận. Nếu văn bằng tốt nghiệp ĐH đã được cấp không ghi rõ xếp loại thì xác định xếp loại bằng tốt nghiệp theo điểm trung bình tích lũy các năm học ĐH theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Riêng thí sinh tốt nghiệp khối ngành kỹ thuật, khoa học tự nhiên, khoa học máy tính, công nghệ thông tin cần đạt điều kiện về xếp hạng bằng tốt nghiệp từ loại trung bình trở lên, trong đó điểm trung bình các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm trung bình các học phần chuyên môn đạt mức khá trở lên hoặc kết quả thực hiện khóa luận tốt nghiệp (hoặc đồ án tốt nghiệp hoặc báo cáo thực tập) xếp loại đạt trở lên.

Chiến sĩ nghĩa vụ công an tại ngũ có thời gian công tác từ 15 tháng trở lên tính đến tháng thi tuyển, cần có bằng tốt nghiệp ĐH chính quy xếp hạng bằng từ loại trung bình trở lên.

Độ tuổi người dự tuyển không quá 30 (được xác định theo giấy khai sinh, tính đến ngày dự thi, kể cả các trường hợp đăng ký xét tuyển thẳng).

Tiêu chuẩn về chính trị, tiêu chuẩn về sức khỏe áp dụng như đối với tuyển sinh học sinh phổ thông vào các trường công an nhân dân.

Lĩnh vực dự tuyển, thí sinh đăng ký dự tuyển nhóm ngành nghiệp vụ cảnh sát tại Trường ĐH Cảnh sát nhân dân, nhà trường không quy định về lĩnh vực, ngành đào tạo của thí sinh.

Danh mục lĩnh vực đào tạo thí sinh tốt nghiệp ĐH tại Trường ĐH Cảnh sát nhân dân năm 2026 (đối tượng tuyển mới người đã có bằng tốt nghiệp ĐH trở lên) như bảng sau:

Phương thức tuyển sinh

Theo quy định về phân vùng tuyển sinh của Bộ Công an, phạm vi tuyển sinh của Trường ĐH Cảnh sát nhân dân được xác định trong khu vực phía nam (từ Đà Nẵng trở vào). Đối với chiến sĩ nghĩa vụ các đơn vị đóng quân trên địa bàn cả nước, căn cứ địa bàn đóng quân của chiến sĩ nghĩa vụ thuộc khu vực phía bắc hoặc phía nam để xác định trường dự tuyển theo đúng phân vùng tuyển sinh nêu trên.

Trường thông báo tuyển sinh theo 2 phương thức, thí sinh cần đáp ứng điều kiện dự tuyển từng phương thức cụ thể.

Phương thức 1, thí sinh đạt một trong các điều kiện dưới đây: thí sinh là con công an có bằng tốt nghiệp ĐH loại xuất sắc; thí sinh tốt nghiệp ĐH loại giỏi, xuất sắc về một số ngành, chuyên ngành đào tạo về lĩnh vực: khoa học kỹ thuật, công nghệ, trí tuệ nhân tạo; thí sinh tốt nghiệp ĐH loại xuất sắc, giỏi và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS Academic đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ công an IELTS Academic đạt 6.0 trở lên); thí sinh tốt nghiệp ĐH loại khá và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS Academic đạt 7.0 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ công an IELTS Academic đạt 6.5 trở lên); thí sinh tốt nghiệp ĐH loại khá ngành/nhóm ngành công nghệ thông tin và có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương IELTS Academic đạt 6.5 trở lên (riêng con đẻ của cán bộ công an IELTS Academic đạt 6.0 trở lên).

Sau khi có hướng dẫn của Bộ Công an, Trường ĐH Cảnh sát nhân dân sẽ thông báo cụ thể về hình thức, trình tự xét tuyển phương thức 1 và các vấn đề khác có liên quan theo quy định.

Phương thức 2 xét tuyển theo bài thi đánh giá của Bộ Công an. Thí sinh làm bài thi đánh giá của Bộ Công an trên máy tính trong thời gian 150 phút, ngày thi vào 20.9. Sau khi có hướng dẫn của Bộ Công an, Trường ĐH Cảnh sát nhân dân sẽ thông báo cụ thể về dạng thức đề thi và các vấn đề khác có liên quan về tổ chức kỳ thi theo quy định.



