Trường ĐH Cảnh sát nhân dân không dùng riêng điểm thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh

Năm 2026, Trường ĐH Cảnh sát nhân dân tuyển sinh theo 3 phương thức, trong đó có phương thức kết hợp điểm thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an ảnh: hà ánh

Trường ĐH Cảnh sát nhân dân thông báo tuyển sinh ĐH chính quy tuyển mới đối với người đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương năm 2026.

3 phương thức tuyển sinh năm 2026

Theo đó, đối tượng dự tuyển gồm: Chiến sĩ nghĩa vụ công an tại ngũ; Công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân có quyết định xuất ngũ trong vòng 12 tháng tính đến tháng dự tuyển; Học sinh Trường Văn hóa (T11); Công dân thường trú tại địa phương nơi đăng ký sơ tuyển.

Năm nay, trường sử dụng 3 phương thức tuyển sinh gồm:

Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD-ĐT và quy định của Bộ Công an.

Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Như vậy, giống như năm 2025, năm nay trường ĐH này không sử dụng điểm thi tốt nghiệp THPT làm phương thức xét tuyển độc lập, mà kết hợp với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an để tuyển sinh.

Trường ĐH Cảnh sát nhân dân thực hiện quy đổi tương đương ngưỡng đầu vào và điểm trúng tuyển giữa các tổ hợp, phương thức tuyển sinh theo quy định, hướng dẫn của Bộ GD-ĐT, Bộ Công an.

Theo quy định về phân vùng tuyển sinh của Bộ Công an, phạm vi tuyển sinh của Trường ĐH Cảnh sát nhân dân được xác định trong khu vực phía nam (từ Đà Nẵng trở vào). Nhà trường lưu ý với chiến sĩ nghĩa vụ các đơn vị đóng quân trên địa bàn cả nước, căn cứ địa bàn đóng quân của chiến sĩ nghĩa vụ thuộc khu vực phía bắc hoặc phía nam để xác định trường dự tuyển theo đúng phân vùng tuyển sinh nêu trên.

Chỉ tiêu tuyển sinh cụ thể như sau:

Điều kiện dự tuyển riêng từng phương thức

Người dự tuyển ngoài đảm bảo các điều kiện theo quy định của Bộ GD-ĐT, điều kiện dự tuyển chung theo quy định của Bộ Công an, thí sinh xét tuyển vào Trường ĐH Cảnh sát nhân dân còn phải đáp ứng điều kiện dự tuyển đối với thí sinh đăng ký dự tuyển theo từng phương thức.

Phương thức 1 dành cho thí sinh đạt giải thưởng theo quy định của Bộ GD-ĐT và thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính đến thời điểm xét tuyển thẳng. Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia bậc THPT môn toán, vật lý, hóa học, ngữ văn, lịch sử, tiếng Anh được xét tuyển thẳng vào trường theo nguyện vọng của thí sinh. Thí sinh phải tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học.

Phương thức 2 quy định, thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế không quá 2 năm kể từ ngày được cấp chứng chỉ đến ngày 1.5.2026. Chứng chỉ do tổ chức được Bộ GD-ĐT cho phép cấp, gồm: tiếng Anh có IELTS (Academic) đạt từ 5.5 trở lên đạt từ 46 trở lên, TOEIC (LR&SW) đạt từ 600 và 242 trở lên, SAT đạt từ 1.100 trở lên; tiếng Trung Quốc đạt từ HSK 4 trở lên; tiếng Tây Ban Nha đạt từ DELE B2 trở lên; tiếng Pháp đạt từ DALF/DELF B2 trở lên; tiếng Nga đạt từ TRKI (TORFL) B2 trở lên; tiếng Đức đạt từ Goethe-Zertifikat/TEL B2 trở lên; tiếng Nhật đạt từ JLPT N3 trở lên; tiếng Hàn Quốc đạt từ TOPIK 4 trở lên; tiếng Ý đạt từ CELI 3 trở lên. Trường không sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ phiên bản Home Edition. Đối với các thí sinh có dự định thi chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế trong thời gian sơ tuyển vẫn cho đăng ký dự tuyển nhưng ngày thi chứng chỉ chính thức phải trước ngày 20.5.2026. Hoàn thành và nộp chứng chỉ ngoại ngữ tại Trường ĐH Cảnh sát nhân dân trước ngày 30.5.2026.

Bên cạnh đó, thí sinh cần có xếp loại học lực năm lớp 10, 11, 12 đạt loại khá trở lên. Trong đó, điểm trung bình chung môn ngoại ngữ các năm học THPT đạt từ 7,0 điểm trở lên. Đối với thí sinh đang học lớp 12 vẫn cho đăng ký sơ tuyển, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định thí sinh đạt điều kiện hay không. Thí sinh cần tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học.

Phương thức 3, nhà trường quy định với thí sinh học THPT có môn ngoại ngữ là ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh (đăng ký các ngành sử dụng môn tiếng Anh để xét tuyển) hoặc tiếng Trung Quốc (đăng ký các ngành sử dụng môn tiếng Trung Quốc để xét tuyển) nếu có nguyện vọng dự tuyển được sử dụng điểm của môn ngoại ngữ đó để sơ tuyển. Đối với thí sinh đang học lớp 12 vẫn cho đăng ký sơ tuyển, sau khi có điểm tổng kết năm lớp 12, căn cứ quy định để xác định thí sinh đạt điều kiện hay không. Thí sinh cần tốt nghiệp THPT đến thời điểm xác nhận nhập học.

Năm 2025, Trường ĐH Cảnh sát nhân dân cũng tuyển sinh theo 3 phương thức. Trong đó, phương thức 2 xét tuyển kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an; phương thức 3 xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT với kết quả bài thi đánh giá của Bộ Công an.