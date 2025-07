Tốt nghiệp ĐH nhưng viết không được hồ sơ xin việc?: Nhiều CV giống nhau đến mức vô hồn

Nhờ ChatGPT viết CV

Nhiều người trẻ thừa nhận đã nhờ ChatGPT viết CV. Lâm Tuấn, sinh viên năm cuối một trường CĐ ở P.Thủ Đức, TP.HCM (trước đây là P.Linh Chiểu, TP.Thủ Đức, TP.HCM), kể lần đầu nộp đơn thực tập đã dùng ChatGPT để viết CV một cách chuyên nghiệp: giới thiệu bản thân, học vấn, kinh nghiệm, kỹ năng…, tất cả đều gọn gàng, logic. Tuy nhiên khi đọc lại, Tuấn cảm thấy "xa lạ với chính mình".

"Không sai chính tả, không viết thiếu mục nào, nhưng CV đó như thể do người khác viết, không phải mình. Nó không nói lên mình đã cố gắng ra sao, hoặc mình mong muốn điều gì thật sự", Tuấn nói.

Biết cách viết CV ấn tượng sẽ mang lại lợi thế trong quá trình tìm việc ẢNH: THANH NAM

Chị Nguyễn Thị Minh Hà, phụ trách nhân sự Công ty TNHH Thiện Ân, xã Bà Điểm, TP.HCM (trước đây là xã Trung Chánh, H.Hóc Môn, TP.HCM), cho hay sự phát triển của công cụ hỗ trợ AI trong thời đại số mở ra nhiều thuận lợi cho người trẻ, đặc biệt là trong quá trình tìm việc. Các ứng dụng AI có thể giúp viết CV nhanh chóng trong vòng chưa đầy 5 giây. Tuy nhiên, đằng sau sự tiện lợi ấy là một rào cản vô hình, khi CV ngày càng giống nhau đến mức vô hồn.

"Tôi đã đọc qua gần 25 bản CV trong một ngày. Ấn tượng đầu tiên là chúng giống hệt nhau. Không chỉ về bố cục mà còn cả cách dùng từ, cách mô tả bản thân," chị Hà cho hay.

Ông Lê Hoài Phong, Phó giám đốc Công ty Lotus Holdings, P.Trung Mỹ Tây, TP.HCM (trước đây thuộc P.Tân Chánh Hiệp, Q.12, TP.HCM), nhìn nhận: "Thực tế, ChatGPT nói riêng và nhiều công cụ AI nói chung khi viết nội dung rất giỏi trong việc xây dựng cấu trúc chuẩn. Nhưng vì được "đào tạo" trên hàng tỉ dữ liệu phổ biến, chúng có xu hướng tạo ra những câu văn an toàn, khuôn mẫu, và thường xuyên giống nhau. Khi so sánh một bản CV do ChatGPT viết hoàn toàn và một bản được người viết "nhập liệu có tâm", dễ thấy sự khác biệt lớn nằm ở cảm xúc và chi tiết cá nhân. CV tốt không chỉ là thông tin đúng mà còn là câu chuyện đúng người".

Ông Hoàng Thanh Sơn, phụ trách tuyển dụng của Công ty chế biến thực phẩm Minh Hà, xã Vĩnh Lộc, TP.HCM (trước đây thuộc xã Vĩnh Lộc A, H.Bình Chánh, TP.HCM), cho rằng việc sử dụng AI để viết CV không sai, nhưng đừng phó mặc mọi thứ.

"AI nên là công cụ hỗ trợ, không phải người thay thế. Có thể nhờ AI gợi ý khung, chỉnh sửa lỗi chính tả, hoặc tối ưu ngôn từ, nhưng nội dung cốt lõi phải là tự viết, tự cảm và tự chỉnh. Một CV thật sự có sức thuyết phục đến từ chi tiết cá nhân, từ những ví dụ nhỏ mà chỉ người trong cuộc mới biết được. Chẳng hạn, thay vì ghi "từng làm tình nguyện viên", hãy ghi "tham gia chiến dịch Mùa hè xanh tại tỉnh Đồng Nai, hỗ trợ lớp học tình thương cho 30 trẻ em trong 2 tháng". Hoặc thay vì ghi chung chung "có khả năng làm việc nhóm", hãy cụ thể: "Là trưởng nhóm 5 người trong môn hóa học hữu cơ và thực hành, hoàn thành sản phẩm đúng deadline và đạt 9 điểm". Khi ấy, ChatGPT không còn là người viết hộ, mà là "biên tập viên ảo" giúp trau chuốt và sắp xếp nội dung rõ ràng hơn", ông Sơn hướng dẫn.

Có thể tạo ra một bản CV giá trị nếu biết cách kể câu chuyện của bản thân bằng dữ liệu thật, trải nghiệm thật, kỹ năng thật ẢNH: THANH NAM

Hãy viết CV đều đặn, tùy ngành nghề có thể chọn mẫu CV khác nhau

Theo chị Nguyễn Thị Anh Thi, Phó giám đốc kiêm người sáng tạo nội dung tại Công ty TNHH Skill Media, P.Phước Long, TP.HCM (trước đây là P.Phước Bình, TP.Thủ Đức, TP.HCM), viết CV không chỉ để xin việc, mà còn để hiểu bản thân.

"Thay vì đến khi gần tốt nghiệp ĐH mới viết CV, thì hãy viết CV một cách đều đặn như khi vào cuối học kỳ, cuối năm 3, trước kỳ thực tập, sau một dự án tình nguyện, sau mỗi cột mốc quan trọng… Đó không chỉ là để nộp đơn xin việc, mà là cách tự xây dựng hồ sơ năng lực sống động cho chính mình", chị Thi nói.

"Việc viết CV đều đặn như một cách tự phản chiếu giúp xây dựng kế hoạch rèn luyện năng lực rõ ràng hơn. Viết CV đều đặn cũng là cách để có kế hoạch rèn luyện năng lực rõ ràng hơn, biết bản thân thiếu gì, cần học thêm gì, bổ sung những thứ gì. Nếu làm được vậy, đến năm cuối đại học, CV sẽ dày dặn và sắc nét, không cần "chém gió", chỉ cần kể lại hành trình thực sự", chị Thi nói.

Cũng liên quan câu chuyện CV, nhiều người trẻ thắc mắc khi hiện nay, các nền tảng như Canva, CV365, VisualCV… cung cấp hàng trăm mẫu thiết kế CV bắt mắt, chuyên nghiệp và dễ sử dụng. Cần chọn nền tảng nào để CV có thể nổi bật?

Về điều này, anh Đỗ Huỳnh Việt, nghiên cứu sinh tiến sĩ ngành khoa học máy tính, ĐH Wisconsin-Madison (Mỹ), người có kinh nghiệm làm việc tại nhiều công ty công nghệ ở Canada và Mỹ, cho hay: "Dù chọn mẫu nào thì cũng hãy chỉnh sửa mang dấu ấn cá nhân như: màu sắc yêu thích, font chữ phù hợp, cách sắp xếp phản ánh tư duy của bạn. Một CV "vừa đủ đẹp, dễ đọc, logic" sẽ luôn được đánh giá cao hơn một CV hoa mỹ nhưng thiếu nội dung".

Cũng theo anh Việt, trong thời đại công nghệ, AI có thể viết giúp CV nhưng chỉ bản thân mới biết mình đã sống, học và làm như thế nào. "Một bản CV ấn tượng không đến từ lời hay ý đẹp, mà đến từ sự chân thành, rõ ràng, và nhất quán. Đừng để công cụ làm mờ đi cá tính của bản thân. Đừng biến hành trình học tập và làm việc của bản thân thành những dòng văn mẫu rập khuôn. Thay vào đó, hãy viết CV như thể đang kể một câu chuyện của chính mình. Là những điều đã làm, những gì bạn theo đuổi, và vì sao xứng đáng được trao cơ hội. Nói cách khác, giữa thời đại rập khuôn, thì cá tính và sự chân thật chính là lợi thế cạnh tranh", anh Việt nhấn mạnh.

Theo bà Nguyễn Quỳnh Hải, phụ trách tuyển dụng Công ty TNHH Đinh Quỳnh Q&P, P.Tân Thuận, TP.HCM (trước đây thuộc P.Bình Thuận, Q.7, TP.HCM), một bản CV chỉ dài 1 - 2 trang, nhưng có thể là yếu tố quyết định cơ hội nghề nghiệp. Dù không có kinh nghiệm, nhưng bạn trẻ vẫn có thể tạo ra một bản CV giá trị nếu biết cách kể câu chuyện của bản thân bằng dữ liệu thật, trải nghiệm thật, kỹ năng thật.

"Có những người dẫu không có bằng cấp xuất sắc, không có chứng chỉ hoành tráng, nhưng lại khiến nhà tuyển dụng ấn tượng nhờ những dự án thực tế, thư giới thiệu thật và cam kết rõ ràng với nghề. Hơn hết, nếu không biết cách kể câu chuyện của mình một cách trung thực, thuyết phục trong CV thì dễ để lỡ những cơ hội quý giá trong nghề nghiệp", bà Hải nói. (còn tiếp)