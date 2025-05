Tour du lịch hè ý nghĩa cho trẻ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19

"K HÔNG DÁM NGỦ VÌ SỢ LỠ CẢNH ĐẸP !"

Đó là câu nói rất đỗi đáng yêu của em Nguyễn Tấn Lộc (14 tuổi, nhà ở Q.Bình Tân, TP.HCM) trên hành trình tour du lịch tham quan, ngắm cảnh đẹp và tìm hiểu lịch sử TP.HCM. Bởi các em thức dậy khá sớm, từ nhà rời đi và tập trung cùng các bạn để chương trình hè có một ngày vui trọn vẹn.

Các học sinh chụp hình kỷ niệm tại trụ sở Vietluxtour trước khi khởi hành ẢNH: NHẬT THỊNH

Điểm đến lần này là Khu di tích lịch sử chiến khu Rừng Sác Cần Giờ và đảo khỉ thuộc H.Cần Giờ, TP.HCM. Hai mùa hè trước, các em trong chương trình cũng đã được Báo Thanh Niên và Vietluxtour đưa đi tham quan trong nội đô TP.HCM. Đây là lần đầu các em được đi xa, ra khỏi trung tâm thành phố. Niềm háo hức của em Nguyễn Tấn Lộc cũng là tâm trạng chung của 60 học sinh trong chuyến đi lần này.

Từ 5 giờ 30, các em tập trung tại trụ sở của Công ty CP lữ hành Vietluxtour trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (Q.1, TP.HCM) để chuẩn bị cho chuyến du lịch. Trước khi khởi hành, ông Nguyễn Ngọc An, Phó tổng giám đốc Công ty CP lữ hành Vietluxtour, đơn vị tài trợ 3 năm liền cho chương trình tour hè dành cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, đã ân cần căn dặn những điều cần lưu ý khi tham quan Rừng Sác và chúc các em có chuyến đi chơi thật vui. Ông An bày tỏ: "Là công ty lữ hành, với trách nhiệm xã hội, chúng tôi luôn mong muốn thực hiện những chương trình nhiều ý nghĩa như thế này, mang đến nụ cười, niềm vui cho các em không may mất đi người thân trong đại dịch Covid-19. Chúng tôi rất vui khi đồng hành với Báo Thanh Niên trong chương trình ý nghĩa này những năm qua. Chúc các em tham gia tour có một ngày thật vui và bổ ích".

Học sinh dâng hương tưởng nhớ các chiến sĩ đặc công Rừng Sác ẢNH: NHẬT THỊNH

Đồng hành với chuyến đi lần này, bà Đặng Thị Uyên Linh, Giám đốc Công ty TNHH TM Trung Minh Thành, đã trao tặng nhiều phần quà cho các em tham gia. Đại diện Báo Thanh Niên đã trao những phần quà này cho các em trước khi khởi hành.

X ÚC ĐỘNG TRƯỚC SỰ HY SINH CỦA NHỮNG CHIẾN SĨ ĐẶC CÔNG R ỪNG S ÁC

Sau hơn 2 tiếng đồng hồ, các học sinh đã đến Khu di tích lịch sử chiến khu Rừng Sác Cần Giờ. Sau khi chụp hình lưu niệm, vui đùa cùng các chú khỉ ở đảo khỉ, các em được ca nô chở vào Rừng Sác. Lần đầu được đi ca nô trên dòng kênh nhỏ, hai bên là rừng đước với bộ rễ tua tủa cắm sâu vào đất rất đẹp mắt, các em ai cũng thích thú. Em Lê Ngọc Tuyết (12 tuổi, nhà ở Q.8, TP.HCM) trầm trồ: "Đẹp quá chú ơi, đây là chuyến đi ấn tượng với con, đáng nhớ nhất".

Các em nghe kể về những chiến công, sự hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sác ẢNH: NHẬT THỊNH

Sau khi học sinh tập trung đông đủ tại khu vực Tượng đài chiến sĩ đặc công Rừng Sác, đoàn đã tổ chức tưởng niệm, dâng hương đến các chiến sĩ anh dũng hy sinh cho Tổ quốc. Tiếp đó, các em được nghe kể về những chiến công, sự hy sinh của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 10 đặc công Rừng Sác.

"Được nghe kể về sự anh dũng, chiến đấu quên mình của các bác, các chú đặc công Rừng Sác trong điều kiện địa hình vô cùng khó khăn, rừng cây, bùn lầy, cá sấu và những rủi ro luôn rình rập, khiến em càng thêm nể phục, càng yêu đất nước và tự hào về những gì ông cha đã dâng hiến cho độc lập tự do. Đây là chuyến đi em thích nhất. Mong rằng lần sau, em lại được đến Củ Chi để tham quan địa đạo", em Nguyễn Hoàng Phúc Thịnh (lớp 7 Trường THCS Phú Định, Q.6, TP.HCM) chia sẻ.

Các em tham gia trò chơi tập thể tại resort Gió Lộng ẢNH: NHẬT THỊNH

M ỆT NHƯNG VUI QUÁ CÔ CHÚ ƠI !

Điểm cuối của chương trình, các học sinh được đưa đến resort Gió Lộng (TT.Cần Thạnh, H.Cần Giờ) để dùng cơm trưa.

Trước vẻ đẹp của hồ bơi ở resort, các em ai cũng nôn nao được tung mình trong làn nước trong xanh, mát mẻ sau chặng đường dài và mấy tiếng vui đùa trong rừng đước.

Niềm vui của học sinh sau khi kết thúc trò chơi tập thể ẢNH: NHẬT THỊNH

Nghỉ ngơi và chuẩn bị xong đồ bơi, các em được cô chú của Vietluxtour tổ chức trò chơi vận động tập thể. Những tiếng cười vang cùng hình ảnh đáng yêu của các em khiến những người thực hiện chương trình cũng vui theo. Vừa kết thúc trò chơi, các em ào ngay xuống hồ, vẫy vùng trong làn nước trong xanh, cùng cảm nhận sự khởi đầu một mùa hè thật vui, ý nghĩa.

Trên chuyến xe trở về, các học sinh tuy thấm mệt nhưng nét hào hứng vẫn hiện lên những khuôn mặt. "Chuyến vui chơi hè hơi mệt nhưng mà vui, thích lắm cô chú ơi, tụi con cảm ơn cô chú nhiều, hy vọng hè năm sau, các cô chú lại cho tụi con đi chơi nữa", em Nguyễn Tấn Lộc chia sẻ trước khi chia tay.

Đại diện Báo Thanh Niên trao quà do bà Đặng Thị Uyên Linh - Giám đốc Công ty TNHH TM Trung Minh Thành, gửi tặng các em ẢNH: NHẬT THỊNH

Chuyến đi và những câu chuyện về ý nghĩa lịch sử văn hóa một vùng đất đặc biệt của TP.HCM hy vọng sẽ là dấu ấn với các học sinh khi nhớ về một mùa hè, như ban tổ chức mong ước trong slogan "Trao yêu thương, nhận nụ cười" của chương trình.