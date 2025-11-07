Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Du lịch Khám phá

Tour khám phá lịch sử ở Việt Nam vào top hấp dẫn nhất châu Á

Vi Nguyễn
Vi Nguyễn
07/11/2025 08:34 GMT+7

Với nhiều nền văn minh ở châu Á có niên đại hàng ngàn năm, lục địa này chứa đầy những câu chuyện lịch sử thú vị, từ sự trỗi dậy của các triều đại hùng mạnh đến sự lan truyền của nhiều tôn giáo khác nhau.

Các cây bút và biên tập viên của tạp chí du lịch Anh Time Out đã chọn ra những tour du lịch lịch sử hấp dẫn nhất Á.

Tìm hiểu về Phật giáo tại Chiang Mai, Thái Lan

Tour khám phá lịch sử ở Việt Nam vào top hấp dẫn nhất châu Á- Ảnh 1.

Là trung tâm tâm linh quan trọng của Thái Lan, Chiang Mai có rất nhiều điều để tìm hiểu về Phật giáo. Trong tour GuruWalk miễn phí này, Charin, người từng là nhà sư, sẽ đưa du khách khám phá 2.000 năm lịch sử Phật giáo tại nơi từng là Vương quốc Lanna. Charin sẽ hướng dẫn tham quan chùa Wat Saen Muang Ma theo phong cách Miến Điện, ngôi chùa cổ nhất ở Wat Chiang Man, chùa Rừng và trung tâm thiền định Wat Umong, cùng các ngôi chùa Phật giáo khác ở Chiang Mai…

ẢNH: MINKO PEEV

 Ngắm Angkor Wat lúc bình minh tại Siem Reap, Campuchia

Tour khám phá lịch sử ở Việt Nam vào top hấp dẫn nhất châu Á- Ảnh 2.

Một trong những di tích tôn giáo nổi tiếng nhất thế giới, Angkor Wat rộng lớn và choáng ngợp nếu không có hướng dẫn viên. Chuyến tham quan ngắm bình minh này là cách lý tưởng để chiêm ngưỡng những điểm nhấn của các ngôi đền Hindu cổ đại trước khi đám đông và cái nóng ập đến. Đầu tiên sẽ ghé thăm đền Angkor Wat chính, một khung cảnh hùng vĩ khi bình minh phản chiếu xuống ao súng. Sau đó, hãy ghé thăm tu viện hoàng gia Ta Prohm từ thế kỷ 12, được bao phủ bởi những rễ cây rậm rạp…

ẢNH: CAMNET

 Khám phá di tích khảo cổ Mỹ Sơn của Việt Nam

Tour khám phá lịch sử ở Việt Nam vào top hấp dẫn nhất châu Á- Ảnh 3.

Từ Hội An, chỉ mất một giờ lái xe qua những ngôi làng cổ kính trên đường đến di tích khảo cổ Mỹ Sơn. Trong tour Urban Adventures, hướng dẫn viên sẽ giải thích về việc các di tích linh thiêng ban đầu đã bị phá hủy như thế nào trong các trận chiến cổ đại và thời hiện đại. Time Out nhận xét rằng, sức sống bền bỉ của những công trình cổ đại đổ nát này tồn tại qua bao thăng trầm vẫn luôn có sức hấp dẫn riêng

ẢNH: HIEN PHUNG THU

Tham gia lễ cầu nước tại Bali, Indonesia

Tour khám phá lịch sử ở Việt Nam vào top hấp dẫn nhất châu Á- Ảnh 4.

Hãy bỏ qua những rắc rối khi tìm đường đến các đền thờ nước ở Bali bằng cách tham gia hành trình đền thờ Sayan Bốn Mùa. Du khách sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi có hướng dẫn viên địa phương đồng hành cùng để chia sẻ về tầm quan trọng lịch sử của những ngôi đền nước cổ xưa, cách thắt sarong đúng cách, nghi thức dâng lễ vật và cách thực hiện nghi lễ cầu nước đúng cách

ẢNH: TIME OUT

Tưởng nhớ Hiroshima, Nhật Bản

Tour khám phá lịch sử ở Việt Nam vào top hấp dẫn nhất châu Á- Ảnh 5.

Tour đi bộ Hiroshima sẽ giới thiệu cho du khách những câu chuyện bi thảm đã xảy ra ở Hiroshima, tham quan những hiện vật quan trọng nhất tại Đài tưởng niệm Hòa bình và Bảo tàng, tọa lạc tại trung tâm thương mại và chính trị của thành phố trước vụ đánh bom, đưa bạn đến những địa điểm chụp ảnh tại lâu đài Hiroshima với hào nước đầy cá chép, và tham gia tour tham quan vườn Nhật Bản trong suốt bốn giờ đi bộ

ẢNH: ANDREAS FOTOS

Dạo bước trong lịch sử Vạn Lý Trường Thành

Tour khám phá lịch sử ở Việt Nam vào top hấp dẫn nhất châu Á- Ảnh 6.

Khám phá một trong những đoạn Trường Thành cổ nhất của Trung Quốc, biểu tượng của đất nước, tại huyện Hậu Nhu. Tour sẽ đưa bạn đến một trong những đoạn trường thành được bảo tồn và trùng tu tốt nhất. Là Di sản UNESCO và là một trong bảy Kỳ quan Thế giới, đoạn trường thành này tuy ít khách du lịch hơn nhưng lại sở hữu những nét độc đáo riêng

ẢNH: JAVEN

Tìm hiểu về lịch sử thủ công Singapore

Tour khám phá lịch sử ở Việt Nam vào top hấp dẫn nhất châu Á- Ảnh 7.

Các ngành nghề và nghề thủ công truyền thống của các nghệ nhân Singapore trên tuyến đường Vanishing Craftsman của Offbeat thu hút du khách. Hướng dẫn viên sẽ giới thiệu cho bạn những nghề thủ công từ thời xa xưa đang có nguy cơ biến mất

ẢNH: TIME OUT

 

Tin liên quan

Khám phá 10 quốc gia có tên dài nhất thế giới

Khám phá 10 quốc gia có tên dài nhất thế giới

Hiện có 195 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, mỗi nơi có một tên gọi riêng biệt và độc đáo mà chúng ta dùng để nhận dạng.

Khám phá thêm chủ đề

Mỹ Sơn Hội An Vạn Lý Trường Thành tour lịch sử Angkor Wat
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận