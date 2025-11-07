Tour khám phá lịch sử ở Việt Nam vào top hấp dẫn nhất châu Á

Từ Hội An, chỉ mất một giờ lái xe qua những ngôi làng cổ kính trên đường đến di tích khảo cổ Mỹ Sơn. Trong tour Urban Adventures, hướng dẫn viên sẽ giải thích về việc các di tích linh thiêng ban đầu đã bị phá hủy như thế nào trong các trận chiến cổ đại và thời hiện đại. Time Out nhận xét rằng, sức sống bền bỉ của những công trình cổ đại đổ nát này tồn tại qua bao thăng trầm vẫn luôn có sức hấp dẫn riêng