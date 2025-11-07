Tour khám phá lịch sử ở Việt Nam vào top hấp dẫn nhất châu Á
Với nhiều nền văn minh ở châu Á có niên đại hàng ngàn năm, lục địa này chứa đầy những câu chuyện lịch sử thú vị, từ sự trỗi dậy của các triều đại hùng mạnh đến sự lan truyền của nhiều tôn giáo khác nhau.
Các cây bút và biên tập viên của tạp chí du lịch Anh
Time Out đã chọn ra những tour du lịch lịch sử hấp dẫn nhất Á. Tìm hiểu về Phật giáo tại Chiang Mai, Thái Lan
Là trung tâm tâm linh quan trọng của Thái Lan, Chiang Mai có rất nhiều điều để tìm hiểu về Phật giáo. Trong tour GuruWalk miễn phí này, Charin, người từng là nhà sư, sẽ đưa du khách khám phá 2.000 năm lịch sử Phật giáo tại nơi từng là Vương quốc Lanna. Charin sẽ hướng dẫn tham quan chùa Wat Saen Muang Ma theo phong cách Miến Điện, ngôi chùa cổ nhất ở Wat Chiang Man, chùa Rừng và trung tâm thiền định Wat Umong, cùng các ngôi chùa Phật giáo khác ở Chiang Mai…
Ngắm Angkor Wat lúc bình minh tại Siem Reap, Campuchia
Một trong những di tích tôn giáo nổi tiếng nhất thế giới, Angkor Wat rộng lớn và choáng ngợp nếu không có hướng dẫn viên. Chuyến tham quan ngắm bình minh này là cách lý tưởng để chiêm ngưỡng những điểm nhấn của các ngôi đền Hindu cổ đại trước khi đám đông và cái nóng ập đến. Đầu tiên sẽ ghé thăm đền Angkor Wat chính, một khung cảnh hùng vĩ khi bình minh phản chiếu xuống ao súng. Sau đó, hãy ghé thăm tu viện hoàng gia Ta Prohm từ thế kỷ 12, được bao phủ bởi những rễ cây rậm rạp…
Khám phá di tích khảo cổ Mỹ Sơn của Việt Nam
Từ Hội An, chỉ mất một giờ lái xe qua những ngôi làng cổ kính trên đường đến di tích khảo cổ Mỹ Sơn. Trong tour Urban Adventures, hướng dẫn viên sẽ giải thích về việc các di tích linh thiêng ban đầu đã bị phá hủy như thế nào trong các trận chiến cổ đại và thời hiện đại. Time Out nhận xét rằng, sức sống bền bỉ của những công trình cổ đại đổ nát này tồn tại qua bao thăng trầm vẫn luôn có sức hấp dẫn riêng
Tham gia lễ cầu nước tại Bali, Indonesia
Hãy bỏ qua những rắc rối khi tìm đường đến các đền thờ nước ở Bali bằng cách tham gia hành trình đền thờ Sayan Bốn Mùa. Du khách sẽ cảm thấy nhẹ nhõm khi có hướng dẫn viên địa phương đồng hành cùng để chia sẻ về tầm quan trọng lịch sử của những ngôi đền nước cổ xưa, cách thắt sarong đúng cách, nghi thức dâng lễ vật và cách thực hiện nghi lễ cầu nước đúng cách
Tưởng nhớ Hiroshima, Nhật Bản
Tour đi bộ Hiroshima sẽ giới thiệu cho du khách những câu chuyện bi thảm đã xảy ra ở Hiroshima, tham quan những hiện vật quan trọng nhất tại Đài tưởng niệm Hòa bình và Bảo tàng, tọa lạc tại trung tâm thương mại và chính trị của thành phố trước vụ đánh bom, đưa bạn đến những địa điểm chụp ảnh tại lâu đài Hiroshima với hào nước đầy cá chép, và tham gia tour tham quan vườn Nhật Bản trong suốt bốn giờ đi bộ
Dạo bước trong lịch sử Vạn Lý Trường Thành
Khám phá một trong những đoạn Trường Thành cổ nhất của Trung Quốc, biểu tượng của đất nước, tại huyện Hậu Nhu. Tour sẽ đưa bạn đến một trong những đoạn trường thành được bảo tồn và trùng tu tốt nhất. Là Di sản UNESCO và là một trong bảy Kỳ quan Thế giới, đoạn trường thành này tuy ít khách du lịch hơn nhưng lại sở hữu những nét độc đáo riêng
Tìm hiểu về lịch sử thủ công Singapore
Các ngành nghề và nghề thủ công truyền thống của các nghệ nhân Singapore trên tuyến đường Vanishing Craftsman của Offbeat thu hút du khách. Hướng dẫn viên sẽ giới thiệu cho bạn những nghề thủ công từ thời xa xưa đang có nguy cơ biến mất
Bình luận (0)